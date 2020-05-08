Посол США при ОБСЄ Гілмор закликав Росію припинити фальсифікацію історії Другої світової війни

Джеймс Гілмор, посол США при Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ), закликав Москву припинити фальсифікацію історії Другої світової війни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це Гілмор заявив напередодні дня святкування перемоги над нацистами в Європі в ході віртуального засідання Постійної ради ОБСЄ.

Гілмор підкреслив, що, "хоча військове і цивільне населення Радянського Союзу пішло на величезні жертви, щоб перемогти нацистів ... - і ми шануємо ці жертви цілком і повністю - ми також не повинні забувати, що Друга світова війна почалася в 1939 році, коли Сталін і Гітлер уклали пакт, який розділив Східну Європу на зони, контрольовані Радянським Союзом і нацистами. Я впевнений, що наші польські друзі сьогодні не забули цей факт ні на одну секунду".

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Дипломат нагадав учасникам засідання, що в 1945 році багато європейських країн не свободу отримали, а потрапили під "майже 50-річний гніт Радянського Союзу". Таким чином, шлях до істинного звільнення виявився довгим, а в деяких випадках країни колишнього соціалістичного табору "досі йдуть цим шляхом".

"Ми закликаємо Росію припинити займатися самовихвалянням, заснованим на цілеспрямованому спотворенні історії. Ми солідарні з нашими європейськими партнерами проти фальсифікації історії, яка допускає Росія", - заявив Гілмор.

Повний текст виступу Джеймса Гілмора опубліковано на сайті представництва США при ОБСЄ.