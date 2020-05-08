Посол США при ОБСЄ Гілмор закликав Росію припинити фальсифікацію історії Другої світової війни
Джеймс Гілмор, посол США при Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ), закликав Москву припинити фальсифікацію історії Другої світової війни.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це Гілмор заявив напередодні дня святкування перемоги над нацистами в Європі в ході віртуального засідання Постійної ради ОБСЄ.
Гілмор підкреслив, що, "хоча військове і цивільне населення Радянського Союзу пішло на величезні жертви, щоб перемогти нацистів ... - і ми шануємо ці жертви цілком і повністю - ми також не повинні забувати, що Друга світова війна почалася в 1939 році, коли Сталін і Гітлер уклали пакт, який розділив Східну Європу на зони, контрольовані Радянським Союзом і нацистами. Я впевнений, що наші польські друзі сьогодні не забули цей факт ні на одну секунду".
Дипломат нагадав учасникам засідання, що в 1945 році багато європейських країн не свободу отримали, а потрапили під "майже 50-річний гніт Радянського Союзу". Таким чином, шлях до істинного звільнення виявився довгим, а в деяких випадках країни колишнього соціалістичного табору "досі йдуть цим шляхом".
"Ми закликаємо Росію припинити займатися самовихвалянням, заснованим на цілеспрямованому спотворенні історії. Ми солідарні з нашими європейськими партнерами проти фальсифікації історії, яка допускає Росія", - заявив Гілмор.
Повний текст виступу Джеймса Гілмора опубліковано на сайті представництва США при ОБСЄ.
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Чем кровавей родина, тем надрывней слава,
Чем бездарней маршалы, тем пышней парад.
Выползла из логова ржавая держава,
Вызверилась бельмами крашеных наград.
Плещутся над площадью тухлые знамена,
Нищий ищет в мусорке плесневелый хлеб,
Ложью лупят рупоры: "Вспомним поименно!"
Склеен-склепан с кляпами всенародный склеп.
Лбы разбиты дО крови от земных поклонов,
Мы такие грозные - знайте нашу прыть:
Мы своих угрохали тридцать миллионов!
Это достижение вам не перекрыть!!!
Крики заскорузлые застревают в глотках,
Тянет трупной сладостью с выжженных полей,
И бредут колодники в орденских колодках,
И в глазах надсмотрщиков плещется елей.
Думать не положено, да и неохота,
Пафос вместо памяти, дули вместо глаз!
Бантиками ленточки, глянцевые фото,
Пьянь в победобессие - бешеный экстаз....
Юрий Нестеренко.
Дарю слоган: "дедывоевали"?-на кол!
На довгі роки була поневолена частина Європи.
"Визволителі" не йшли звідти допоки совок не повалився, боялись, що знову Гітлер нападе, чи що ?
кстати, в отличии от многих я не радуюсь замороженным трупам советских в той Зимней Войне...
Большинство было украинцами....- сталин гнал их на убой...
А нащадки дурнії відзначають традиції зловісної імперії.
ЙОЛОПИ !!!!
"22 июня 1941 года между двумя и тремя часами ночи на даче министра иностранных дел Молотова раздался телефонный звонок германского посла графа фон Шуленбурга. Он просил срочно принять его для вручения важнейшего государственного документа. Молотову нетрудно было догадаться, что речь идет о меморандуме Гитлера об объявлении войны. Он ответил послу, что будет ждать его в Наркомате иностранных дел, и тут же позвонил на дачу Сталину, разбудил его и сообщил о разговоре с Шуленбургом. Сталин ответил: «Езжай в Москву, но прими немецкого посла только после того, как военные нам доложат, что вторжение началось. Я тоже еду и собираю Политбюро. Будем ждать тебя.»"
Печерский районный суд отказался продлевать домашний арест Марусе Зверобой (Елене Самбул), которая в беседе с пранкером попросила спрятать ее в Феофанию, подозреваемой в возможных угрозах в адрес Президента Владимира Зеленского.
Об этом свидетельствует решение суда, опубликованное адвокатом Зверобой Андреем Писаренко в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.
"Сегодня следственная судья Печерского суда вернула прокурору по делу "потерпевшего Зеленского" ходатайство о продлении процессуальных обязанностей Маруси Зверобой", - написал он.
Адвокат отметил, что теперь у Зверобой нет ни одного пресечения по делу об угрозах Президенту.
Согласно решению, суд вернул прокурорам ходатайство об избрании Зверобой меры пресечения.
Решение обжалованию не подлежит.
парадватяний шабаш в Мінськ.
Вставай страна огромная
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною
С проклятою Ордой...
С каких это делов Германия была ОРДОЙ?..ОРДА была Монголо-Татарской... А Германия НАЦИСТСКОЙ...,советские дебильные историографы спутали РАМСЫ?
...
"Почему чехи ненавидят американцев больше, чем русских? Потому что русские освободили их от одного оккупанта, а американцы не освободили от другого."
...чи "забімбахнув" ?