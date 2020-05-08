146 українців хворіють на COVID-19 в інших країнах, 62 вилікувалися, 17,9 тис. звернулися по допомогу, - МЗС

У Міністерстві закордонних справ України заявляють, що вже майже 18 тисяч українських громадян просять про допомогу у зв'язку з обмеженнями, запровадженими для протидії поширенню коронавірусної інфекції.

Про це йдеться в оперативній інформації МЗС щодо COVID-19 станом на 19:00 7 травня, передає Цензор.НЕТ.

Так, 17 тис. 973 українці звернулися по допомогу до дипломатичних установ України в межах системи "Захист".

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Кількість українців, які померли від COVID-19 за кордоном, залишається незмінною - вісім громадян: чотири в Італії та по одному - у США, Великій Британії, Франції та Швеції.

Водночас 62 українці за кордоном одужали: 22 - у Греції, 6 - в Польщі, 5 - в Іспанії, по 4 - у Домініканській Республіці та Японії, 3 - в Австрії, по 2 - в Італії, Нігерії, ОАЕ, Португалії, по 1 - у Бельгії, Великій Британії, Єгипті, Нідерландах, на Сейшельських островах, у Сербії, Таїланді, Німеччині, Швеції та Швейцарії.

Також 146 українців перебувають на лікуванні: 121 - в Італії, 6 - в Чехії, 4 - в Німеччині, по 3 - в Австрії та Росії, по 2 - в США, Уругваї та Швеції, по 1 - на Мальті, в Молдові, Таїланді.