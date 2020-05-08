В Україні з COVID-19 госпіталізовано 4430 осіб, з них 176 дітей і 487 медиків. До апаратів ШВЛ підключено 185 пацієнтів, - ЦГЗ
В Україні на амбулаторному лікуванні перебувають 9765 пацієнтів, з них 801 дитина і 2271 медик. Загалом потребували госпіталізації 4430 осіб, з них 176 дітей і 487 медиків.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЦГЗ у Facebook.
У відомстві повідомили, що підключення до апаратів штучної вентиляції легень потребували 185 осіб, зокрема одна дитина і 16 медиків.
Також повідомляється, що хвороба підтверджена у 977 дітей та 2758 медиків.
Загалом в Україні досліджено 159 155 зразків методом ПЛР.
"Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померла 361 особа, з них 19 медпрацівників. Серед померлих переважають особи віком від 50 років (86%)", - йдеться в повідомленні.
Загалом, за даними ЦГЗ, 2706 пацієнтів уже одужали, з них 762 медпрацівники, - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Нагадаємо, станом на ранок 8 травня в Україні підтверджено 14 195 випадків COVID-19, з них 504 за останню добу.
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