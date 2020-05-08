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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні з COVID-19 госпіталізовано 4430 осіб, з них 176 дітей і 487 медиків. До апаратів ШВЛ підключено 185 пацієнтів, - ЦГЗ

В Україні з COVID-19 госпіталізовано 4430 осіб, з них 176 дітей і 487 медиків. До апаратів ШВЛ підключено 185 пацієнтів, - ЦГЗ

В Україні на амбулаторному лікуванні перебувають 9765 пацієнтів, з них 801 дитина і 2271 медик. Загалом потребували госпіталізації 4430 осіб, з них 176 дітей і 487 медиків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЦГЗ у Facebook.

У відомстві повідомили, що підключення до апаратів штучної вентиляції легень потребували 185 осіб, зокрема одна дитина і 16 медиків.

Також повідомляється, що хвороба підтверджена у 977 дітей та 2758 медиків.

Загалом в Україні досліджено 159 155 зразків методом ПЛР.

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"Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померла 361 особа, з них 19 медпрацівників. Серед померлих переважають особи віком від 50 років (86%)", - йдеться в повідомленні.

Загалом, за даними ЦГЗ, 2706 пацієнтів уже одужали, з них 762 медпрацівники, - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Нагадаємо, станом на ранок 8 травня в Україні підтверджено 14 195 випадків COVID-19, з них 504 за останню добу.

В Україні з COVID-19 госпіталізовано 4430 осіб, з них 176 дітей і 487 медиків. До апаратів ШВЛ підключено 185 пацієнтів, - ЦГЗ 01
В Україні з COVID-19 госпіталізовано 4430 осіб, з них 176 дітей і 487 медиків. До апаратів ШВЛ підключено 185 пацієнтів, - ЦГЗ 02

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карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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ситація складна
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08.05.2020 10:20 Відповісти
Шведы -90% инфицированых не болеют, без симптомов У больных в основном групы риска смертность 0.2% -1 % зависит как считаь. Что соответствуют обычному сезонному грипу.
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08.05.2020 10:32 Відповісти
 
 