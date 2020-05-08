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Литовські депутати пропонують запровадити День агресії СРСР проти Європи: Комунізм і нацисти були на одному боці

Два литовські консерватори пропонують поповнити список пам'ятних дат - оголосити 17 вересня Днем агресії СРСР проти Європи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Депутати Лаурінас Касчюнас та Аудронюс Ажубаліс підготували відповідну поправку до закону.

"Сімнадцятого вересня за змовою з колишнім Радянським Союзом у рамках Пакту Молотова-Ріббентропа нацистська Німеччина напала на Польщу. Це був напад проти Європи. Цей день буде нагадувати про те, що тоді комунізм і нацисти були на одному боці", - стверджує Касчюнас.

"Варто усвідомлювати, що в Європі немає місця святкуванню Дня перемоги. Коли хтось намагається перетворити своє національне свято, має дуже чітко згадати, що це було нападом проти Європи, і були створені умови для того, щоб нацисти почали господарювати в Європі", - сказав член сейму.

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Опозиційні консерватори хочуть звернути увагу Литви, Європи, народів світу і громадськості Росії на створювану Москвою "суперечливу історичну оповідь про виключно позитивну роль СРСР" і перемогу у Другій світовій війні.

Якщо аналізувати сучасну оцінку ролі СРСР у Другій світовій війні, то варто звернути увагу на здійснювану Кремлем кампанію реабілітації Пакту Молотова-Ріббентропа. "Примітно, що підписання цього пакту фактично дозволило Адольфу Гітлеру розпочати війну", - йдеться в пояснювальному листі до проєкту закону.

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23 серпня 1939 року СРСР і нацистська Німеччина підписали пакт Молотова-Ріббентропа і таємні протоколи до нього, на підставі яких напередодні війни вони розділили між собою Східну Європу. Ця угода визначила окупацію Балтійських країн, вважають у цих республіках.

Автор: 

Друга світова війна (302) Литва (2467) СРСР (347)


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Топ коментарі
+51
Почему были? РФ - правонаследник СССР и ее политика не изменилась. РФ и сейчас фашистское государство, воюющее в соседней Украине, агрессор и оккупант. Воюет так же в Сирии и Ливии и постоянно где-то воюет. Сатанистское государство ублюдков.
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08.05.2020 10:00 Відповісти
+35
А кто любит кацапских ублюдков?
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08.05.2020 10:01 Відповісти
+33
Немцы и русские поделили Европу 39 год - стоят довольные
39 год
ТАК ЧТО ДОЛЖНЫ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЕ СТОРОНЫ ЗА ВОЙНУ
Литовские депутаты предлагают ввести День агрессии СССР против Европы: Коммунизм и нацисты были на одной стороне - Цензор.НЕТ 9017
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08.05.2020 10:05 Відповісти
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да просто день деокупации можно же отмечать, как 24 августа в Украине
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08.05.2020 10:36 Відповісти
Литовські депутати пропонують запровадити День агресії СРСР проти Європи: Комунізм і нацисти були на одному боці - Цензор.НЕТ 6316
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08.05.2020 10:36 Відповісти
Усе вірно, Respect Балтійським країнам!!!
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08.05.2020 10:37 Відповісти
Напомним козломордым об из будущем 😀😀😀

Литовські депутати пропонують запровадити День агресії СРСР проти Європи: Комунізм і нацисти були на одному боці - Цензор.НЕТ 2580
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08.05.2020 10:38 Відповісти
коммунизм и нацизм это два оттенка красно-коричневого )
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08.05.2020 10:41 Відповісти
Литовські депутати пропонують запровадити День агресії СРСР проти Європи: Комунізм і нацисти були на одному боці - Цензор.НЕТ 2742.
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08.05.2020 11:02 Відповісти
сралін наше фсьо...!
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08.05.2020 10:41 Відповісти
Да, рашистов нужно как-то остановить с их победобесием, а то у них на этой почве крышу снесло.
Почаще нужно макать их в их же дерьмо.
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08.05.2020 10:49 Відповісти
Может коронавирус их остановит ?
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08.05.2020 10:51 Відповісти
Ваши слова та до Бога. АМИНЬ !!!
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08.05.2020 11:02 Відповісти
Сталин - Гитлер =братья ! СССР( РФ ) - фашистская Орда .
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08.05.2020 10:52 Відповісти
Слава Литві!!!
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08.05.2020 11:00 Відповісти
Україні пасувало б долучитися . З огляду на те , що комуністи чинили більші звірства ніж фашисти , знищили більше людей , а окупація України тоталітарним режимом тривала аж до 1991 року .
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08.05.2020 11:03 Відповісти
Та гитлер чужих так не уничтожал, как кремлядь своих кацапов. Приветик сирийским ихтамнетам в Аду(600отборным вагнеровцам) от коронавирусных кацапов, которых, Из-за безалаберности и преступной медлительности кремляди, коронавирус косит рядами..
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08.05.2020 11:07 Відповісти
Разумный и своевременный шаг. Даешь единое балто-черноморское пространство!
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08.05.2020 11:03 Відповісти
Все верно,представляю как пропогандонское путенское болото заиграет, если не уже
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08.05.2020 11:11 Відповісти
Ща муйлуше не до этого, они упустили время с коронавирусом, шо даже промуйловская кокша заболела. Да и в бункере замкнутое пространство активность пригнiчуе, воно ж тепер на дно пробите , що до коронавiрусу... Одним словом,
Когда закончится война,
лишь на могиле Вовы я не буду,
На радостях усугублю бокал вина -
я праздник этот не забуду.
На памятник я скинусь для муйла,
задорный дифирамб там будет,
Родное оркам Ла-Ла-Ла … ТАМ скрепы хоровод пусть водят...
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08.05.2020 11:19 Відповісти
Я тільки за. Нацисти у нас були де 7, де 5, а де 3 роки, а московія декілька століть. Некорректно буде порівнювати цифри, але мені чомусь здається, що комуняки (московити) тільки голодоморами вбили більше українців, ніж війна. Я вже не пишу за "червоний" терор і переслідування за всі часи окупації України. А що стосується Європи - то звичайно, від комуняк їм припало більше десь в середньому 50 років. Від німця найбільше постраждали євреї і поляки. Всі інші від московитів.
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08.05.2020 11:44 Відповісти
астанавитесь! машу захерову и секелева кондратий хватит!
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08.05.2020 11:55 Відповісти
Так немецкие нацисты и кпССовцы расии это одни и те же уроды.
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08.05.2020 14:30 Відповісти
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