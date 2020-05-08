Литовські депутати пропонують запровадити День агресії СРСР проти Європи: Комунізм і нацисти були на одному боці
Два литовські консерватори пропонують поповнити список пам'ятних дат - оголосити 17 вересня Днем агресії СРСР проти Європи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Депутати Лаурінас Касчюнас та Аудронюс Ажубаліс підготували відповідну поправку до закону.
"Сімнадцятого вересня за змовою з колишнім Радянським Союзом у рамках Пакту Молотова-Ріббентропа нацистська Німеччина напала на Польщу. Це був напад проти Європи. Цей день буде нагадувати про те, що тоді комунізм і нацисти були на одному боці", - стверджує Касчюнас.
"Варто усвідомлювати, що в Європі немає місця святкуванню Дня перемоги. Коли хтось намагається перетворити своє національне свято, має дуже чітко згадати, що це було нападом проти Європи, і були створені умови для того, щоб нацисти почали господарювати в Європі", - сказав член сейму.
Опозиційні консерватори хочуть звернути увагу Литви, Європи, народів світу і громадськості Росії на створювану Москвою "суперечливу історичну оповідь про виключно позитивну роль СРСР" і перемогу у Другій світовій війні.
Якщо аналізувати сучасну оцінку ролі СРСР у Другій світовій війні, то варто звернути увагу на здійснювану Кремлем кампанію реабілітації Пакту Молотова-Ріббентропа. "Примітно, що підписання цього пакту фактично дозволило Адольфу Гітлеру розпочати війну", - йдеться в пояснювальному листі до проєкту закону.
23 серпня 1939 року СРСР і нацистська Німеччина підписали пакт Молотова-Ріббентропа і таємні протоколи до нього, на підставі яких напередодні війни вони розділили між собою Східну Європу. Ця угода визначила окупацію Балтійських країн, вважають у цих республіках.
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