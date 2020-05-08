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Кошти за новою програмою МВФ буде простіше отримати, - представник України в МВФ Рашкован

Кошти за новою програмою МВФ буде простіше отримати, - представник України в МВФ Рашкован

Буде простіше отримати кошти Міжнародного валютного фонду за новою 18-місячною програмою (stand-by), ніж за трирічною програмою розширеного фінансування (EFF).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив представник України в МВФ Владислав Рашкован.

"У межах нової програми stand-by ми обговорюємо протягом наступних 18 місяців отримання тих же $5 млрд від МВФ ... Більше того, як я сказав, умови отримання цих коштів протягом 2020-2021 рр. легші, ніж отримання тих же $5 млрд у межах програми EFF, оскільки не потребують "титанічних" зусиль щодо просування структурних реформ", - зазначив він.

За його словами, у сформованих глобальних умовах невизначеності Фонд розуміє, що країнам дуже складно планувати структурні реформи на кілька років наперед.

"Рішення зміни програм не є специфічним рішенням Фонду для України - поки в цілому це позиція Фонду в багатьох країнах. Вона може змінитися, але за останні два місяці МВФ не затвердив жодної нової програми EFF", - наголосив він.

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"Певним чином змінилися пріоритети уряду: наприклад, закон про бюджет на 2020 рік не передбачає значних надходжень від приватизації в 2020 році, а це була одна зі структурних реформ, які планувалося провести в межах програми МВФ. Також дещо відкладено старт земельної реформи, хоча це не суперпроблематично. Водночас зріс дефіцит бюджету як реакція на кризу", - пояснив Рашкован.

Представник України в МВФ наголосив, що з огляду на все це, stand-by лінія - більш адекватний продукт від МВФ у ситуації подолання кризи, викликаної пандемією.

Раніше повідомлялося, що МВФ змінив підходи до фінансування через епідемію, тому Києву пропонують коротку програму кредитування

Також читайте: Представник України в МВФ Рашкован про наслідки дефолту: Порожні магазини, набіги на банки, протести і мародерство. ФОТОрепортаж

Автор: 

МВФ (3078) Рашкован Владислав (27)


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хватить базлать - принимайте закон о банках и все будут как надо))
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08.05.2020 10:11 Відповісти
Ай, молодцы. Ай, победа пришла откуда не ждали! А еще проще получить в - микрокредитной конторе - на месяц!
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08.05.2020 10:27 Відповісти
Какое "феерическое" достижение! А денежки-то когда поступят, после 2024 года или раньше?
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08.05.2020 10:40 Відповісти
 
 