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Грузія відкликає посла з України для консультацій у зв'язку з призначенням Саакашвілі, - глава МЗС Залкаліані

Грузія відкликає посла з України для консультацій у зв'язку з призначенням Саакашвілі, - глава МЗС Залкаліані

Грузія відкликає свого посла в Києві для консультацій у зв'язку з призначенням колишнього президента Міхеіла Саакашвілі на посаду глави Виконавчого комітету реформ при президенті України.

Про це повідомив у п'ятницю журналістам міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані, передає Цензор.НЕТ Із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це звичайна практика в дипломатичних відносинах, яка вказує на виникнення певних проблем у двосторонніх відносинах, тому для визначення майбутніх кроків необхідна консультація з послом", - сказав Залкаліані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвілі призначили головою Виконавчого комітету реформ, - указ Зеленського

При цьому міністр зазначив, що попри це рішення української сторони "Грузія не розглядає розрив дипломатичних відносин або перегляд стратегічного партнерства".

У четвер, 7 травня президент Володимир Зеленський призначив експрезидента Грузії, колишнього главу Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі главою Виконавчого комітету реформ.

Автор: 

Грузія (1853) дипломатія (714) посол (1110) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+63
Накрылись гастроли квартала в Грузии
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08.05.2020 10:25 Відповісти
+34
ось так, із за янелоха і карлосано, ще пересруться з Грузією! Дауни 95!
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08.05.2020 10:25 Відповісти
+30
Мы, адекватные украинцы, приносим Грузии свои извинения. К сожалению, стадо избрало Зеленского.
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08.05.2020 10:37 Відповісти
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Цікаво, а чому не відкликався посол Грузії, коли Порох призначив Саакашвілі головою Одеської ОДА? Дуже цікаво!!!
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08.05.2020 14:26 Відповісти
Вот ты рашкотварь ,дуже нецикавая...
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08.05.2020 14:46 Відповісти
Що за жіночі істерики? Йдіть краще варити чоловікові борщ.
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08.05.2020 14:50 Відповісти
Це відкликання більше схоже не на демарш проти української сторони, а на низький уклін в бік російської сторони.
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08.05.2020 14:47 Відповісти
Оказывается, что это решение принималось в кабинете трамповского посла США в Грузии!😁👍
Кто там с кем чего портил?
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08.05.2020 14:47 Відповісти
Их право В добрый путь! Как отозвали, так и вернут. А не вернут - их проблемы. Товарооборот с ними никакой.
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08.05.2020 15:12 Відповісти
В какой путь? Каким путём посол доберётся в Грузию, если самолёты не летают? Почему он не консультируется по телефону или по Skype?
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08.05.2020 15:36 Відповісти
Чергова зе-перемога !
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08.05.2020 15:51 Відповісти
Совки з тролячих інкубаторів типу "утілізація ватніков", убраза сьогоднішнього керівництва Грузії на М. Саакашвілі має схоже походження з образою, свого часу, керівництва Чілі на Піночета.
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08.05.2020 15:52 Відповісти
Грузія відкликає посла з України для консультацій у зв'язку з призначенням Саакашвілі, - глава МЗС Залкаліані - Цензор.НЕТ 5549
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08.05.2020 15:55 Відповісти
У пута недержание. Все консервы стучат как привязанные к повозке.
Нужно этому галерскому еще пару весел на грудь кинуть, пусть ими всеми лучше гребет. Парашкой заниматься не хочет.
А хочет всем гадить.
Вы понимаете что все новости полученные обходными путями кроют что проклятые.
Киньте ему еще пару весел на грудь. Может брать на грудь больше
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08.05.2020 16:29 Відповісти
Если не будут слушать, то пут землю по гекрату отжимает
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08.05.2020 16:30 Відповісти
грузинский народ и народ Украины имеют братские отношения. Достаточно съездить в Грузию и сразу становится понятным,что нет преград для дружбы наших народов. А с властью Грузии все давно понятно..всякими Зурабишвилями.
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08.05.2020 18:24 Відповісти
це дуже дружній крок, злочинця, що перебуває в розшуку і має два вироки й невідбуті покарання, призначити на державну посаду
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09.05.2020 10:01 Відповісти
Не слабо порошенко накосил кэша за свою каденцию, спустя год все еще расплачивается со своими пидрошеновскими ботами.
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08.05.2020 19:32 Відповісти
один я бачу, що зелена мразота направлено позбувається проУкраїнських союзників на радість кремлівському *****?
https://censor.net/ua/comments/locate/3194295/019214f4-26b6-7113-aef5-************
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08.05.2020 19:43 Відповісти
Один ти не бачиш, що дійсні союзники не втручаються у внутрішню кадрову політику своїх дружніх держав.
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08.05.2020 21:41 Відповісти
Ах,как возбудилась 5 колонна в комментариях...и сами плывут по течению,наступая на одни и те же ГРАБЛИ, и не согласны дать возможность человеку,который образован и не коррумпирован в отличие от других...!Так держать Михо!!!...постарайся навести хоть какой-то порядок в этой свободолюбивой и разрываемой на части стране,чтобы одни поняли,пора становиться НАРОДОМ,а не населением,а ДРУГИЕ оказались ДАЛЕЧЕ!!! А на ВОЙНЕ гибнут люди...ПОМНИМ об этом!!!
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08.05.2020 20:35 Відповісти
Ой мля...скатертью дорога. Хотя уверен никто ни куда никого не отзовет.
это вызывает смутные сомнение рашисты не довольны, президент Грузии не довольна..спелись голубчики. Грузинское правительство выпендривается перед Рашкой.
Скорее это похож на шантаж властей Грузии.
Не ваше дело, Украина не вмешивается внутренние дела Грузии...вот и не фиг лезть внутренние дела Украины..
Нам начхать на правительство Грузии, управляемое Рашкой через обосраvшийся прокацапленого Иванишвили.
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08.05.2020 22:33 Відповісти
Грузия озывает посла.Ну и что?Озывает и фиг с ней.
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08.05.2020 23:01 Відповісти
Какая разница?
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09.05.2020 08:45 Відповісти
Вижу знатно подгорело у путинских холуев и петеботов. Символично.
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09.05.2020 09:04 Відповісти
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