Грузія відкликає посла з України для консультацій у зв'язку з призначенням Саакашвілі, - глава МЗС Залкаліані
Грузія відкликає свого посла в Києві для консультацій у зв'язку з призначенням колишнього президента Міхеіла Саакашвілі на посаду глави Виконавчого комітету реформ при президенті України.
Про це повідомив у п'ятницю журналістам міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані, передає Цензор.НЕТ Із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Це звичайна практика в дипломатичних відносинах, яка вказує на виникнення певних проблем у двосторонніх відносинах, тому для визначення майбутніх кроків необхідна консультація з послом", - сказав Залкаліані.
При цьому міністр зазначив, що попри це рішення української сторони "Грузія не розглядає розрив дипломатичних відносин або перегляд стратегічного партнерства".
У четвер, 7 травня президент Володимир Зеленський призначив експрезидента Грузії, колишнього главу Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі главою Виконавчого комітету реформ.
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Кто там с кем чего портил?
Нужно этому галерскому еще пару весел на грудь кинуть, пусть ими всеми лучше гребет. Парашкой заниматься не хочет.
А хочет всем гадить.
Вы понимаете что все новости полученные обходными путями кроют что проклятые.
Киньте ему еще пару весел на грудь. Может брать на грудь больше
https://censor.net/ua/comments/locate/3194295/019214f4-26b6-7113-aef5-************
это вызывает смутные сомнение рашисты не довольны, президент Грузии не довольна..спелись голубчики. Грузинское правительство выпендривается перед Рашкой.
Скорее это похож на шантаж властей Грузии.
Не ваше дело, Украина не вмешивается внутренние дела Грузии...вот и не фиг лезть внутренние дела Украины..
Нам начхать на правительство Грузии, управляемое Рашкой через обосраvшийся прокацапленого Иванишвили.