Грузія відкликає посла з України для консультацій у зв'язку з призначенням Саакашвілі, - глава МЗС Залкаліані

Грузія відкликає свого посла в Києві для консультацій у зв'язку з призначенням колишнього президента Міхеіла Саакашвілі на посаду глави Виконавчого комітету реформ при президенті України.

Про це повідомив у п'ятницю журналістам міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані, передає Цензор.НЕТ Із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це звичайна практика в дипломатичних відносинах, яка вказує на виникнення певних проблем у двосторонніх відносинах, тому для визначення майбутніх кроків необхідна консультація з послом", - сказав Залкаліані.

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При цьому міністр зазначив, що попри це рішення української сторони "Грузія не розглядає розрив дипломатичних відносин або перегляд стратегічного партнерства".

У четвер, 7 травня президент Володимир Зеленський призначив експрезидента Грузії, колишнього главу Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі главою Виконавчого комітету реформ.