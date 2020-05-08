Близько 10-15% заробітчан повернулися з Польщі в Україну через пандемію коронавірусу, - посол Цихоцький
У зв'язку з пандемією COVID-19 в Україну з Польщі повернулися до 15% працівників, але поки вони намагаються потрапити назад.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Українському радіо" розповів посол Польщі в Україні Бартош Цихоцький.
"У нас в Польщі зараз близько мільйона громадян України, які не повернулися і працюють або вчаться там. Близько 10-15%, 180 тис. - повернулися. Зараз багато українців звертається з цим питанням і ми вирішили обмеженим шляхом, але відкрити візові процедури. З понеділка працюють візові центри, де залишилися тисячі паспортів з візами до карантину", - зазначив він.
За його словами, польські роботодавці дуже зацікавлені в Українське працівниках.
"Але підкреслю, для нас пріоритетом є здоров'я, як українців, так і поляків, і законодавство України", - зазначив Цихоцький.
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Навіть якщо це не її громадяни.
А в нас лишиться пустка і вата дурнувата.