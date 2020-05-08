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Новини Коронавірус і карантин
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Близько 10-15% заробітчан повернулися з Польщі в Україну через пандемію коронавірусу, - посол Цихоцький

Близько 10-15% заробітчан повернулися з Польщі в Україну через пандемію коронавірусу, - посол Цихоцький

У зв'язку з пандемією COVID-19 в Україну з Польщі повернулися до 15% працівників, але поки вони намагаються потрапити назад.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Українському радіо" розповів посол Польщі в Україні Бартош Цихоцький.

"У нас в Польщі зараз близько мільйона громадян України, які не повернулися і працюють або вчаться там. Близько 10-15%, 180 тис. - повернулися. Зараз багато українців звертається з цим питанням і ми вирішили обмеженим шляхом, але відкрити візові процедури. З понеділка працюють візові центри, де залишилися тисячі паспортів з візами до карантину", - зазначив він.

За його словами, польські роботодавці дуже зацікавлені в Українське працівниках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Польщі нині перебуває 1 млн українців, 180 тис. виїхали через коронавірус, - посол Цихоцький

"Але підкреслю, для нас пріоритетом є здоров'я, як українців, так і поляків, і законодавство України", - зазначив Цихоцький.

Автор: 

карантин (18172) Польща (8659) українці (2554) заробітчани (673) Цихоцький Бартош (40) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Як швидко держава реагує на потреби людей.
Навіть якщо це не її громадяни.
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08.05.2020 10:29 Відповісти
Якщо вони лишаться в Польщі, то їхні нащадки виростуть поляками.
А в нас лишиться пустка і вата дурнувата.
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08.05.2020 10:30 Відповісти
Уже переехавшие вместе со своими родителями дети, через 7-8 лет (после получения гражданства) будут считать себя поляками. Так же как дети переехавшие из России в Украину в 90х.
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08.05.2020 13:21 Відповісти
практически всех остальных, уже можно отнести к эмигрировавшим в польску. если они остались там, то это уже не сезонники или краткосрочники. у них есть минимум медстраховка. а значит и остальной пакет к ней, обеспечиваемый видом на жительство.
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08.05.2020 10:35 Відповісти
Медстраховка есть у любого кто ОФИЦИАЛЬНО трудоустроен. Даже по визе на 6 месяцев.
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08.05.2020 13:17 Відповісти
Только карантин закончится уедет ещё в десять раз больше. В Украину даже узбеки и таджики не едут, такие гроши платят
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08.05.2020 10:49 Відповісти
Треба починати платити чесні європейські зарплати , щоб виїзд людей за кордон не нагадував евакуацію . Бо ті що повернулися , зрозуміли що серйозно вляпались і рвуться назад .
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08.05.2020 11:07 Відповісти
 
 