Близько 10-15% заробітчан повернулися з Польщі в Україну через пандемію коронавірусу, - посол Цихоцький

У зв'язку з пандемією COVID-19 в Україну з Польщі повернулися до 15% працівників, але поки вони намагаються потрапити назад.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Українському радіо" розповів посол Польщі в Україні Бартош Цихоцький.

"У нас в Польщі зараз близько мільйона громадян України, які не повернулися і працюють або вчаться там. Близько 10-15%, 180 тис. - повернулися. Зараз багато українців звертається з цим питанням і ми вирішили обмеженим шляхом, але відкрити візові процедури. З понеділка працюють візові центри, де залишилися тисячі паспортів з візами до карантину", - зазначив він.

За його словами, польські роботодавці дуже зацікавлені в Українське працівниках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Польщі нині перебуває 1 млн українців, 180 тис. виїхали через коронавірус, - посол Цихоцький

"Але підкреслю, для нас пріоритетом є здоров'я, як українців, так і поляків, і законодавство України", - зазначив Цихоцький.