Кількість активних хворих на COVID-19 за минулу добу знизилася в 9 областях України, - РНБО
Кількість осіб, які видужали від коронавірусної хвороби COVID-19, перевищила за минулу добу кількість нових виявлених випадків захворювання в 9 областях України із 24, а в двох областях кількість осіб, які видужали, перевищила кількість активних хворих.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, згідно з даними Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО), за минулу добу:
у Вінницькій області підтверджено 29 нових випадків захворювання і 27 - одужання (з початку пандемії - 514 хворих, 5 померлих і 278 осіб одужали), зараз в області хворіє 231 особа (на 2 більше, ніж напередодні) - область є однією з небагатьох в Україні, де на цей момент кількість осіб, які видужали від COVID-19, перевищила кількість активних випадків;
у Волинській області - 31 новий випадок захворювання, 1 летальний випадок і 9 - одужання (всього 424 хворих, 10 померлих і 118 осіб одужали за весь час), хворіє 296 осіб (за добу на 21 більше);
в Дніпропетровській області - 28 нових випадків захворювання, 1 - летальний і 1 - одужання (з початку пандемії 652 особи захворіли, 5 померли і 74 одужали), хворіє 573 особи (за добу на 26 більше);
в Донецькій області - 2 нових хворих та 4 особи одужали (за весь час - 91 хворий, 3 померлих і 20 осіб одужали), зараз хворіє 68 осіб (за добу на 2 менше);
в Житомирській області - 12 нових випадків захворювання і 2 - одужання (480 осіб захворіли, 11 померли і 45 одужали з початку пандемії), зараз хворіє 424 особи (за добу на 10 більше);
в Закарпатській області - 44 нові випадки захворювання, 1 - летальний і 7 - одужання (за весь час 644 хворих, 14 померлих і 93 особи видужали), зараз хворіє 537 осіб (за добу на 36 більше);
в Запорізькій області - 12 нових випадків захворювання, 2 - летальні і 5 - одужання (всього 312 хворих, 7 померлих і 109 осіб видужали), зараз хворіє 196 осіб (на 5 більше за добу);
в Івано-Франківській області за минулу добу підтверджено 23 нові випадки захворювання, 1 - летальний і 21 - одужання (1079 хворих, 60 померлих і 147 осіб одужали з початку пандемії), зараз хворіє 871 особа (на 1 більше за добу);
в Києві за минулу добу 46 нових випадків захворювання, 3 - летальні і 17 випадків одужання (всього 1721 випадок захворювання, 32 - смерті і 127 - одужання з початку пандемії), зараз у столиці хворіє 1562 особи (за добу на 26 більше) ;
в Київській області - 19 нових випадків захворювання, 1 - смерті і 6 - одужання (з початку пандемії - 935, 20 і 109 відповідно), зараз хворіє 806 осіб (за добу на 12 більше);
в Кіровоградській області - 5 нових випадків захворювання, 33 особи одужали (за весь час 408 осіб захворіли, 19 померли і 222 одужали), зараз хворіє 167 (на 28 менше за добу) - область є однією з небагатьох в Україні, де на цей момент кількість осіб, які видужали від COVID-19, перевищила кількість активних випадків;
в Луганській області немає нових випадків захворювання і смерті, за добу 1 людина видужала (з початку пандемії 42 захворіли і 12 одужали, померлих не було), зараз хворіє 30 осіб;
у Львівській області - 65 нових випадків захворювання, 1 - смерті і 10 - одужання (за весь час - 660, 18 і 138 відповідно), зараз хворіє 504 особи (на 54 більше, ніж напередодні);
в Миколаївській області - 8 нових випадків захворювання і 14 - одужання (з початку пандемії 179 осіб захворіли, 5 померли і 49 одужали), хворіє 125 осіб (на 6 менше за добу);
в Одеській області - 15 нових випадків захворювання і 1 - смерті (за весь час - 583, 4 і 23 відповідно), зараз хворіє 555 осіб (на 14 більше, ніж напередодні);
в Полтавській області - 3 нові випадки захворювання та 11 - одужання (239 хворих, 8 померлих і 92 особи одужали за весь час), хворіє 139 осіб (за добу на 8 менше);
в Рівненській області за добу підтверджено 38 нових випадків захворювання, 2 - летальні і 13 - одужання (з початку пандемії 855 хворих, 14 померлих і 133 особи видужали), зараз хворіє 708 осіб (за добу на 23 більше);
в Сумській області - 16 нових випадків захворювання за добу, 3 особи видужали (за весь час 147 осіб захворіли, 4 померли і 66 одужали), зараз хворіє 77 осіб (на 13 більше за добу);
в Тернопільській області - 8 нових випадків захворювання і 43 - одужання (за весь час - 959, 17 і 254 відповідно), зараз хворіє 688 осіб (за добу на 35 менше);
в Харківській області - 30 нових випадків захворювання, 1 - летальний і 8 - одужання (за весь час 478 хворих, 11 померлих і 57 осіб одужали), зараз хворіє 410 осіб (за добу на 21 більше);
в Херсонській області - 3 нові випадки захворювання та 5 - одужання (за весь час 149 хворих, 2 померлих і 67 осіб видужали), зараз хворіє 80 осіб (на 2 менше за добу);
в Хмельницькій області - 10 нових випадків захворювання і 8 - одужання (за весь час 148 хворих, 7 померлих і 43 особи видужали), зараз хворіє 98 осіб (на 2 більше за добу);
в Черкаській області за добу підтверджено 78 нових випадків захворювання, 1 летальний і 17 - одужання (з початку пандемії 331 хворий, 11 померлих і 118 осіб одужали), зараз в області хворіє 202 особи (на 11 менше за добу);
в Чернівецькій області за минулу добу 49 нових випадків захворювання, 5 випадків смерті та 43 випадки одужання (за весь час 2097 хворих, 67 померлих і 301 особа одужала), зараз в області хворіє 1729 осіб (на 1 більше, ніж напередодні);
в Чернігівській області - 1 новий випадок захворювання та 2 випадки одужання за добу (з початку пандемії було 69 хворих, 6 померлих і 11 осіб одужали), зараз хворіє 52 особи (на 1 менше, ніж напередодні).
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але,можливо на це треба піти,бо немає вже куди тягнути...
звичайно,у повноцінному режимі,з стоячими місцями,транспорт запускати не можна..