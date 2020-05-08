Запровадження страхової моделі медицини неможливе без проведення медреформи, - "слуга народу" Радуцький

Без реформи фінансування системи охорони здоров'я медичне страхування не може працювати.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив голова парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький, передає Цензор.НЕТ.

"У програмі президента записано запровадження страхової моделі медицини. Але без проведення реформи не може бути ніякої страхової моделі! Я розумію, що, якщо завтра ухвалять закон про медичне страхування, він не запрацює, тому що без реформи фінансування системи охорони здоров'я медичне страхування не може працювати", - розповів він.

Радуцький підкреслив, що "страхова компанія не може платити за історичним бюджетом, вона може платити тільки за послугу. І ми до цього рано чи пізно обов'язково прийдемо".

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"Для цього необхідно, щоб до 2021 року на медицину виділялося не менше 6% ВВП, про що говорив і президент. Тоді медична допомога буде якісною, не буде обману ні пацієнта, ні лікарів", - сказав він.