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Запровадження страхової моделі медицини неможливе без проведення медреформи, - "слуга народу" Радуцький

Запровадження страхової моделі медицини неможливе без проведення медреформи, -

Без реформи фінансування системи охорони здоров'я медичне страхування не може працювати.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив голова парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький, передає Цензор.НЕТ.

"У програмі президента записано запровадження страхової моделі медицини. Але без проведення реформи не може бути ніякої страхової моделі! Я розумію, що, якщо завтра ухвалять закон про медичне страхування, він не запрацює, тому що без реформи фінансування системи охорони здоров'я медичне страхування не може працювати", - розповів він.

Радуцький підкреслив, що "страхова компанія не може платити за історичним бюджетом, вона може платити тільки за послугу. І ми до цього рано чи пізно обов'язково прийдемо".

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"Для цього необхідно, щоб до 2021 року на медицину виділялося не менше 6% ВВП, про що говорив і президент. Тоді медична допомога буде якісною, не буде обману ні пацієнта, ні лікарів", - сказав він.

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медицина (2144) страхування (767) Радуцький Михайло (285) медреформа (129)


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сейчас вместо "страховой" ударными темпами вводят "запугивательную" медицину!
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08.05.2020 10:47 Відповісти
Радуцкий - это кто? Какого хрена оно решает что возможно , а что невозможно? Иди нах, возомнил из себя бога. Тварь така. У вас, сатанистов все невозможно, во всех странах уже давно возможно и страховая медицина давно есть, а у нас невозможно, потому что такие вот радуцкие получают власть, влезают в нее как червяки и решают за народ , что медицина в Украине вообще невозможна.
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08.05.2020 10:48 Відповісти
корупционер, хорошо понимает о чем блеет и где можно монет спилить ....Реформа .каким боком к страхованию?Реформируй медицину с застраховаными врачами ,что мешает???
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08.05.2020 10:51 Відповісти
Страховая медицина это преступление против украинского народа, ибо попрание Конституции Украины.
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08.05.2020 11:14 Відповісти
Введение страховой медицины сейчас невозможно из за низкого уровня жизни и высоких налогов. И никакая реформа здесь помочь не может.
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08.05.2020 11:26 Відповісти
как же вы воровать будете при страховой медицине? конечно ее будут оттягивать до последнего
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08.05.2020 14:38 Відповісти
 
 