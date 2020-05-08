Коректний перерахунок тарифів на медпослуги завершиться до кінця року, а з 2021 р. система запрацює, - "слуга народу" Радуцький

Коректний перерахунок тарифів на медичні послуги завершиться до 2021 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, такий прогноз зробив голова парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький.

"Гадаю, розрахунок пакетів за реальною вартістю завершиться до кінця року. І з 2021 року система має повноцінно запрацювати", - сказав він.

Радуцький зазначив, що протягом 10 днів будуть переглянуті тарифи на пакети щодо COVID-19, екстреної медичної допомоги, інфаркту та інсульту.

"Вони більш-менш готові. Наступні пакети теж будуть робити швидко. Зараз це зробити простіше, бо у НСЗУ вже є досвід, як це робити", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Необхідно запровадити страхування пацієнтів від лікарської помилки, - "слуга народу" Радуцький

Нагадаємо, раніше Радуцький повідомив, що змін до ухваленого в 2017 році закону "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" (т.зв. закон про медреформу) не буде, плануються зміни до закону про держбюджет.