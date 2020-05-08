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Коректний перерахунок тарифів на медпослуги завершиться до кінця року, а з 2021 р. система запрацює, - "слуга народу" Радуцький

Коректний перерахунок тарифів на медпослуги завершиться до кінця року, а з 2021 р. система запрацює, -

Коректний перерахунок тарифів на медичні послуги завершиться до 2021 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, такий прогноз зробив голова парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький.

"Гадаю, розрахунок пакетів за реальною вартістю завершиться до кінця року. І з 2021 року система має повноцінно запрацювати", - сказав він.

Радуцький зазначив, що протягом 10 днів будуть переглянуті тарифи на пакети щодо COVID-19, екстреної медичної допомоги, інфаркту та інсульту.

"Вони більш-менш готові. Наступні пакети теж будуть робити швидко. Зараз це зробити простіше, бо у НСЗУ вже є досвід, як це робити", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Необхідно запровадити страхування пацієнтів від лікарської помилки, - "слуга народу" Радуцький

Нагадаємо, раніше Радуцький повідомив, що змін до ухваленого в 2017 році закону "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" (т.зв. закон про медреформу) не буде, плануються зміни до закону про держбюджет.

Автор: 

медицина (2143) Радуцький Михайло (285) медреформа (129)


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Мы тут посчитаем и все распилим А ВЫ СОСИТЕ ЛОХИ!!
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08.05.2020 10:49 Відповісти
Давно пора этого кретина отстранить от государственной медицины
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08.05.2020 10:49 Відповісти
Денег на медицину нет, медикам уже сообщили, что вся медицина переходит на хозрасчёт. Теперь для населения вся госмедицина будет платной. Но по зомбоящику власти будут трындеть, что это виновата реформа Супрун, виноват Порошенко, виновата эпидемия, но только не новые власти, бубачька ещё и запилит видосиков, от которых зелебобы буквально кончают. Вот такой вот приблизительно расклад.
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08.05.2020 10:53 Відповісти
Если виновата реформа СУПРУН почему они (новая власть ЗЕ) её не отменят?!!
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08.05.2020 10:54 Відповісти
Такой вопрос в голову зелебоба никогда не придёт, потому что голова зелибоба заполнена шоу г+г.
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08.05.2020 10:55 Відповісти
Та дайте им еще 100 дней!
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08.05.2020 10:55 Відповісти
 
 