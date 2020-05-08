За минулу добу у трьох прикордонників виявили коронавірус, - Держприкордонслужба

Станом на 8 травня в результаті тестування військовослужбовців і працівників Державної прикордонної служби України на COVID-19 зафіксовано 23 позитивні ПЛР-тести, з них три нові випадки захворювання виявлено в Закарпатській, Житомирській та Одеській областях.

"Із загальної кількості військовослужбовців і працівників Державної прикордонної служби, які отримали лабораторне підтвердження захворювання на коронавірус, одужали 4 військовослужбовці, 19 осіб продовжують лікування", - повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

Під контролем медиків перебувають близько 200 прикордонників, які контактували з хворими. Переважна більшість контактних осіб перебувають на самоізоляції, інші - ізольовані в підрозділах або обсерваторах.

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Підрозділи охорони здоров'я Держприкордонслужби постійно контролюють процес лікування хворих, визначають коло контактних осіб, відстежують стан їхнього самопочуття, за необхідності забезпечують проведення експрес-тестів або ПЛР-діагностики на наявність захворювання.

"З метою запобігання поширенню інфекції у відомстві мінімізовано кількість фізичних контактів - змінено графіки роботи, максимально використовуються можливості дистанційної форми взаємодії, телефонного та відео-селекторного зв'язку та ін. Службові приміщеннях переведені на обов'язковий масковий режим, проводиться прибирання за допомогою дезінфікуючих засобів. Персонал, задіяний у прикордонному контролі осіб, які прибувають із центрів поширення хвороби, забезпечений захисними комбінезонами та окулярами", - інформують у відомстві.