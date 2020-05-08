Ківа назвав "прим'єра" Шмигаля нацистом і ворогом батьківщини: Для нього не існує 9 Травня

Народний депутат ОПЗЖ Ілля Ківа звинуватив прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в нацизмі.

Про це він написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Прем'єр-міністр(в оригіналі – примьер-министр, - ред.) України Шмигаль, вчора на офіційній зустрічі з моєю парламентською фракцією заявив, що для нього свята 9 Травня - "Дня Перемоги" не існує ...

Оголошую нациста-Шмигаля ворогом моєї Батьківщини, з якими я буду боротися!"- йдеться в пості Ківи.

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Варто зазначити, що нардеп також вжив щодо прем'єра кілька інших образливих фраз.