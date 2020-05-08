Ківа назвав "прим'єра" Шмигаля нацистом і ворогом батьківщини: Для нього не існує 9 Травня
Народний депутат ОПЗЖ Ілля Ківа звинуватив прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в нацизмі.
Про це він написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Прем'єр-міністр(в оригіналі – примьер-министр, - ред.) України Шмигаль, вчора на офіційній зустрічі з моєю парламентською фракцією заявив, що для нього свята 9 Травня - "Дня Перемоги" не існує ...
Оголошую нациста-Шмигаля ворогом моєї Батьківщини, з якими я буду боротися!"- йдеться в пості Ківи.
Варто зазначити, що нардеп також вжив щодо прем'єра кілька інших образливих фраз.
Топ коментарі
+59 AICS AICS
показати весь коментар08.05.2020 10:51 Відповісти Посилання
+46 Утилизация ватников
показати весь коментар08.05.2020 10:52 Відповісти Посилання
+40 Владислав Ткаченко #456666
показати весь коментар08.05.2020 10:52 Відповісти Посилання
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Ай молодца! Ржу!!
Нехай йде займатися своєю цюцюркою, а з Ради геть!
Ото навибирали, най мені Боже простить!
Ківа ніби ж проти вати раніше був...
А виявився замаскованим запроданцем.
"Сегодня какие взаимоотношения с министром (Аваковым - ред.) - я вам искренне хочу сказать, что я этому человеку доверяю. И думаю, что он доверяет мне. Могу ли я его назвать другом? Думаю, да. Это человек, который действительно привел меня в политику и сделал для формирования моей личности достаточно много."
- А если найдем?
ЗЫ: Мудак - вот подходящее слово для этой жертвы пьяного зачатия: в нем даже при желании не ошибёшься.
Отак воно виглядало на кримблокаді. https://www.youtube.com/watch?v=vnE755EmVLY
Добре маскувалася та мразота..
убил Гитлера лопатой.
реабилитированных"...
Ну, помяни спокойно, сходи на могилу деда или просто к вечному огню. Положи тюльпаны, выпей 100 грамм. Просто, тихо, с уважением. Яйца при этом негоже чесать.
Ну какое ты имеешь отношение к той войне. 8-9 мая день ПАМЯТИ, а не шабаша. Не уподобляйся России. Она развязала войну вместе с Германией, а теперь назвала сама себя победителем. Над кем? И те, и те преступники против человечества. И только за то, что один победил другого, этому второму не быть богом на земле.
А воинам, павшим в той войне, вечная память, и земля над ними - пухом.
Як мило!