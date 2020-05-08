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Ківа назвав "прим'єра" Шмигаля нацистом і ворогом батьківщини: Для нього не існує 9 Травня

Ківа назвав

Народний депутат ОПЗЖ Ілля Ківа звинуватив прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в нацизмі.

Про це він написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Прем'єр-міністр(в оригіналі – примьер-министр, - ред.) України Шмигаль, вчора на офіційній зустрічі з моєю парламентською фракцією заявив, що для нього свята 9 Травня - "Дня Перемоги" не існує ...

Оголошую нациста-Шмигаля ворогом моєї Батьківщини, з якими я буду боротися!"- йдеться в пості Ківи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За позовом батька Гандзюк заарештували рахунки нардепа Ківи: він зобов'язаний спростувати свій наклеп

Варто зазначити, що нардеп також вжив щодо прем'єра кілька інших образливих фраз.

Ківа назвав примєра Шмигаля нацистом і ворогом батьківщини: Для нього не існує 9 Травня 01

Автор: 

День Перемоги (458) Кива Ілля (377) Шмигаль Денис (4671)


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Топ коментарі
+59
Борись с рукоблудием киви
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08.05.2020 10:51 Відповісти
+46
Сколько эбонутых украинская земля носит.
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08.05.2020 10:52 Відповісти
+40
Членомяка против нацистов)
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08.05.2020 10:52 Відповісти
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Борись с рукоблудием киви
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08.05.2020 10:51 Відповісти
"Ударим суходрочкой по фашизму" - депутат ******** - Кива
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08.05.2020 11:09 Відповісти
скоріш - "зажопо-зажидяєвець"
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08.05.2020 12:03 Відповісти
комуніст-ексгібіціоніст ))
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08.05.2020 11:24 Відповісти
дрочун-забияка
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08.05.2020 11:39 Відповісти
тот неловкий момент, когда даже не могу определиться, за кого "болеть"
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08.05.2020 10:51 Відповісти
За победителя в нанайской борьбе.
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08.05.2020 11:23 Відповісти
Сколько эбонутых украинская земля носит.
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08.05.2020 10:52 Відповісти
73%
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08.05.2020 11:03 Відповісти
4522450 дебилов.
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08.05.2020 12:03 Відповісти
В выгребную клоаку ЖОПОблок слито все самое смрадное дерьмо, все отбросы украинской политической помойки. " Сколько ублюдков которые голосовали за то дерьмо ходит вокруг. И некоторые из них не тупые. Они просто полны смрадного говна".
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08.05.2020 13:07 Відповісти
Членомяка против нацистов)
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08.05.2020 10:52 Відповісти

Ай молодца! Ржу!!
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08.05.2020 11:01 Відповісти
Насмешил! Молодец!
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08.05.2020 12:23 Відповісти
Вся власть-клоуны,приспособленцы и брехуны.
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08.05.2020 10:52 Відповісти
Весь лексикон русо-пропаганды исходит из этой лысой башки тупой
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08.05.2020 10:53 Відповісти
Ну если для КИвы Родина - сталинский СССР, то пусть там и идет в депутаты, схерали он в Украине депутатствует?
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08.05.2020 10:53 Відповісти
Видно, дела у *опоблока совсем плохи, если приходится подбирать пациентов психбольницы.
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08.05.2020 10:55 Відповісти
Они сами к ОПЗЖ оппым сползаются.
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08.05.2020 12:05 Відповісти
Ето известно. У него и справка есть.
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08.05.2020 11:03 Відповісти
Идиоты за него голосовали. А он просто ненормальный.
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08.05.2020 11:04 Відповісти
Не .Это типичный приспособленец,наподобие усика.Ведь сперва он сам был нацистом,потом социалистом ,теперь вот в опизженном блоке
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08.05.2020 11:15 Відповісти
Психических заболеваний нет. Просто дурак.
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08.05.2020 11:22 Відповісти
Маладец,иди иички почеши!!!
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08.05.2020 10:55 Відповісти
Ця недолуга Ківа свою мову забула, а рассєянської нормально не вивчило, отже ні однією ні писати, ні розмовляти нормально не в змозі. Що взагалі такий даун робить у парламенті?
Нехай йде займатися своєю цюцюркою, а з Ради геть!
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08.05.2020 10:57 Відповісти
Где берутся такие мудаки как кива и вся шайка лейка партия в которой оно состоит? Дрочеры и совкодрочеры, мрази конченные!****, на рашку!
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08.05.2020 10:59 Відповісти
Він не написав, якої родіни
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08.05.2020 11:00 Відповісти
Киве можно говорить все что хочет и даже дрочить налюдях. У него и справка их психушки есть. Только не понятно по какому праву Аваков дал Киве наградной пистолет? Ведь если Кива кого то застрелит то он по выше сказанным причинам является неосудным, а вот те кто ему дал в руки оружие и посадили на государственную службу должны будут ответить перед законом.
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08.05.2020 11:00 Відповісти
а Вам відомо, що цей неадкват має звання підполковника поліції і навіть працював заступником начальника Херсонського обл. упр. МВС?
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08.05.2020 12:05 Відповісти
Объявляю киву буйнопомешанной ватной дрочилой.😊
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08.05.2020 11:01 Відповісти
Кива не всегда дрочил в Раде. "Кива судим за коррупционное преступление и амнистирован при сомнительных обстоятельствах", - "Наші гроші" показали психбольницу, в которой по документам лечился нардеп от ОПЗЖ.
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08.05.2020 11:02 Відповісти
Что то х....я, что то х....я. Два дебила из ларца, одинаковых с лица.
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08.05.2020 11:02 Відповісти
Нацист -фашист - коммунист -дедывыпивалист - Илья Членограй ! А может и гомосексуалист ?
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08.05.2020 11:02 Відповісти
А цей рукоблуд не сказав: що ж за свято 9-го травня? Мабуть таке саме, як і 26-е квітня? Може най тоді вже святкує ще й 6-го та 9-го серпня?
Ото навибирали, най мені Боже простить!
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08.05.2020 11:04 Відповісти
Вышел КИВИ на крыльцо почесать свое Яйцо ( у него оно одно ) оно крипторх .
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08.05.2020 11:04 Відповісти
Кива это современный Шариков, он даже похож на персонажа из фильма "Собачье сердце".
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08.05.2020 11:04 Відповісти
О, майн Готт!!! И этот ******* для нас законы принимает, вместо таблеток... *****, еще раз спасибо нариду!
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08.05.2020 11:08 Відповісти
победобес.... ))
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08.05.2020 11:09 Відповісти
Ківа назвав "прим'єра" Шмигаля нацистом і ворогом батьківщини: Для нього не існує 9 Травня - Цензор.НЕТ 7903
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08.05.2020 11:11 Відповісти
Ого, воно читати вміє )))
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08.05.2020 11:25 Відповісти
Ківа назвав "прим'єра" Шмигаля нацистом і ворогом батьківщини: Для нього не існує 9 Травня - Цензор.НЕТ 2897
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08.05.2020 11:11 Відповісти
Не стоит уважаемому изданию цитировать и комментировать творчество боксеров и душевнобольных...)
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08.05.2020 11:11 Відповісти
Ківа назвав "прим'єра" Шмигаля нацистом і ворогом батьківщини: Для нього не існує 9 Травня - Цензор.НЕТ 6249
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08.05.2020 11:11 Відповісти
Яке воно безграмотне...
Ківа ніби ж проти вати раніше був...
А виявився замаскованим запроданцем.
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08.05.2020 11:12 Відповісти
Он был правосеком))) Пока не проворовался там)
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08.05.2020 11:13 Відповісти
Це ідеологічна шльондра.
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08.05.2020 11:16 Відповісти
не зовсім так. Спочатку він був у батальоні тероборони "Полтава", потім аваков витягнув його наверх, він працював заступником начальника обл умвс у Херсонській області, навіть був "куратором" блокади Криму восени 2015 року. Але з ПС у нього не склалися відносини, правосекі (особливо херсонські) його ненавидили, він відповідав взаємністю.
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08.05.2020 12:08 Відповісти
До милицейского спецбата Полтава, он был правосеком. Потом уже всё остальное.
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08.05.2020 12:36 Відповісти
ну може я чогось й не знаю. Але у 15 році ПС з ним не товаришував
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08.05.2020 12:47 Відповісти
В ПС он был с весны 14 года.
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08.05.2020 12:51 Відповісти
Ківа просто дібіл . Бо то тоді получається , що всі нормальні люди в цілому світі - фожизди . Реальний дібіл
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08.05.2020 11:12 Відповісти
Чке свято твердолобий малоросе - це трагедія не тільки бувшого радянського народу, а і встого світу.
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08.05.2020 11:12 Відповісти
Кива не перестаёт удивлять) Походу дна в его "разуме" нет)
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08.05.2020 11:12 Відповісти
він - типовий приспособленець, людина-прилипала. До того ж нахабний та самовпевнений, бо безкарність породжує вседозволеність
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08.05.2020 12:10 Відповісти
Ківа назвав "прим'єра" Шмигаля нацистом і ворогом батьківщини: Для нього не існує 9 Травня - Цензор.НЕТ 834
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08.05.2020 11:13 Відповісти
Ківа назвав "прим'єра" Шмигаля нацистом і ворогом батьківщини: Для нього не існує 9 Травня - Цензор.НЕТ 5982
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08.05.2020 11:16 Відповісти
слаткая парачка...
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08.05.2020 11:24 Відповісти
Друг другу ? Как на брудершафт , правой рукой )))
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08.05.2020 13:35 Відповісти
"Председатель Социалистической партии Украины Илья Кива заявил, что может назвать министра внутренних дел Арсена Авакова своим другом.
"Сегодня какие взаимоотношения с министром (Аваковым - ред.) - я вам искренне хочу сказать, что я этому человеку доверяю. И думаю, что он доверяет мне. Могу ли я его назвать другом? Думаю, да. Это человек, который действительно привел меня в политику и сделал для формирования моей личности достаточно много."

Ківа назвав "прим'єра" Шмигаля нацистом і ворогом батьківщини: Для нього не існує 9 Травня - Цензор.НЕТ 5099
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08.05.2020 11:19 Відповісти
Скажи хто твій корифан і я скажу хто ти.
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08.05.2020 11:35 Відповісти
два перевертня
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08.05.2020 12:11 Відповісти
Ось це тупе бидло вважає себе елітою ,не дивно що це колоборант з опзж ,хоч Шмигаль мені абсолютно байдужий.
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08.05.2020 11:20 Відповісти
- Ветераны есть?
- А если найдем?
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08.05.2020 11:20 Відповісти
кива бисграматный далпойоп коцап мудак
ЗЫ: Мудак - вот подходящее слово для этой жертвы пьяного зачатия: в нем даже при желании не ошибёшься.
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08.05.2020 11:22 Відповісти
ківа - це приклад безсоромного 3,14дараса, який за 5 років мімікрував з ярого патріота до прихильника просвинособачої партії "зажиддя"
Отак воно виглядало на кримблокаді. https://www.youtube.com/watch?v=vnE755EmVLY
Добре маскувалася та мразота..
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08.05.2020 11:27 Відповісти
Ще наступній владі прийдеться перевіряти цього "патріота" - чи не стріляв він в спину нашим бійцям, чи не зливав на них інформацію з "лівого" телефону?
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08.05.2020 11:27 Відповісти
Общество больно, а потому и кива - депутат. Его там держат не для умного чего-нибудь, а для потенциального мордобоя. И справка есть, если что. Но опять-же: за этого червя кто-то не слишком психически и умственно здоровый голосовал.
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08.05.2020 11:29 Відповісти
При Сталине для Кивы нашлась бы работа в НКВД. Вот такие уроды пытали наших дедов в 37, такие расстреливали в спины в заградотрядах на передовой, такие потом ходили по школам и рассказывали детям басни о войне. Тупой маньяк - такие сегодня и идут в беркуты и полицию, чтобы издеваться над людьми под прикрытием закона. Эту мразь надо уничтожать или садить на нары. Где народное вече, где майдан? Порошенко все просрал, а теперь его дело подхватил гнусавый юморист.
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08.05.2020 11:30 Відповісти
1000%
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08.05.2020 11:35 Відповісти
Типовий "Шариков". І це непорозуміння, хворе на всю голову, сидить у парламенті. Одна рука тримає пістолет, вкладений туди Ариваковим, друга, самі знаєте де. Законотворець?! В якій нормальній країні може перебувати отаке в парламенті? Ніде, лише у нас. І питання не в існуванні цього "Шарика", таких завжди хватало. Питання у виборцях які таке обирають.
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08.05.2020 11:34 Відповісти
А хіба в ОПЗЖ є не хворі на голову?
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08.05.2020 11:37 Відповісти
Яке лайно наверху...
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08.05.2020 11:37 Відповісти
Ківа - яскравий представник партії Медведчука- сина поліцая- коллаборанта. А коллаборанти честі і гідності не мають. Тому зараз опезежопці підтанцьовують москві, прийде хтось сильніший , будуть лизати дупу їм . До речі у цього дебіла Ківи і справка є що воно ДЕБІЛ.
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08.05.2020 11:44 Відповісти
Ківа назвав "прим'єра" Шмигаля нацистом і ворогом батьківщини: Для нього не існує 9 Травня - Цензор.НЕТ 2248
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08.05.2020 11:50 Відповісти
Шмигаль - нацист,его патрон Ахметов - Гитлер..... Кива - Зоя Космедемьянская....... ну потому, что проституткой была и до войны в психбольнице лежала(страдала шизой) ... задокументированный факт...
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08.05.2020 11:51 Відповісти
Вместе с Аркадием Гайдаром. На лавочке в больничном парке рядышком сидели и ворковали о судьбе человечества.
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08.05.2020 12:32 Відповісти
Ківа назвав "прим'єра" Шмигаля нацистом і ворогом батьківщини: Для нього не існує 9 Травня - Цензор.НЕТ 6858
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08.05.2020 11:51 Відповісти
Стока интереса к словам ненормального яйцечеса ? Нахрен он нужен ! Больного лечить надо .а какие у нас лекарства? Пурген ?
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08.05.2020 11:51 Відповісти
ліки є різні, різного калібру))
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08.05.2020 12:13 Відповісти
Якби Шмигаль був нацистом то Кива, Медведчук, Рабінович, Бойко і ті хто їздить за методичками до ФСБ в Москву були б з вибитими в Гестапо зубами і запроторені в концтабір.
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08.05.2020 12:02 Відповісти
Лысый Кива конопатый ,
убил Гитлера лопатой.
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08.05.2020 12:31 Відповісти
Нацист Шмигаль с портретом Гитлера - это даже ярче жидобандеровцев)
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08.05.2020 12:33 Відповісти
Прокацапские мрази чуствуют себя все вольготнее при такой же власти
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08.05.2020 12:48 Відповісти
когда сралина похоронили у кремлевской стены,на его могилепоявился венок с надписью: "Посмертно репрессированному от посмертно
реабилитированных"...
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08.05.2020 13:03 Відповісти
Їздити до мокшів небезпечно. У ківи й так в голові пусто було, а тепер ще й вати напхали.
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08.05.2020 13:04 Відповісти
Для того і їздив, щоб у внутрічерепний вакуум напхали вати.
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08.05.2020 20:05 Відповісти
В выгребную клоаку ЖОПОблок слито все самое смрадное дерьмо, все отбросы украинской политической помойки. " Сколько ублюдков которые голосовали за то дерьмо ходит вокруг. И некоторые из них не тупые. Они просто полны смрадного говна".
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08.05.2020 13:05 Відповісти
дебил, как и те, кто за него и его опзж голосовал.
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08.05.2020 13:31 Відповісти
Сколько можно пиариться на войне?
Ну, помяни спокойно, сходи на могилу деда или просто к вечному огню. Положи тюльпаны, выпей 100 грамм. Просто, тихо, с уважением. Яйца при этом негоже чесать.
Ну какое ты имеешь отношение к той войне. 8-9 мая день ПАМЯТИ, а не шабаша. Не уподобляйся России. Она развязала войну вместе с Германией, а теперь назвала сама себя победителем. Над кем? И те, и те преступники против человечества. И только за то, что один победил другого, этому второму не быть богом на земле.
А воинам, павшим в той войне, вечная память, и земля над ними - пухом.
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08.05.2020 13:33 Відповісти
Вот интересно в 2014-16 годах он вызывал даже чувство уважения к нему, а сейчас ну это существо ниже свиньи находится в эволюционной цепочке.
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08.05.2020 14:22 Відповісти
Свинья добралась до корыта.
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09.05.2020 07:45 Відповісти
Ударь по этому правой рукой
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08.05.2020 14:29 Відповісти
деды строчили, а мы дрочили )))
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08.05.2020 14:33 Відповісти
Срач між ведмедчуком і ахметовим у виконанні їхніх холопів.
Як мило!
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08.05.2020 15:18 Відповісти
 
 