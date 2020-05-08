Прорахунки в медреформі були спричинені браком фінансування, - "слуга народу" Радуцький
Голова парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, нардеп від "Слуги народу" Михайло Радуцький вважає, що допущені прорахунки в процесі медреформи були викликані браком фінансування охорони здоров'я.
Про це він сказав агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
"Згадаймо про те, що у нас законодавчо закріплена цифра в 5% від ВВП на фінансування медичних послуг. У реальності ще менше - 2,9%. У жодній країні не реформували без грошей", - сказав він.
Радуцький зазначив, що "для того, щоб реформа запрацювала, потрібно було як мінімум 200 млрд грн, а виділили 113 млрд грн".
"НСЗУ була змушена рахувати тариф на послуги, виходячи з принципу, щоб грошей потроху вистачило на всіх. І отримали проблему, коли вартість амбулаторного пакета - 49 грн за пацієнта, а виїзд бригади екстреної медичної допомоги - 75 грн", - сказав він.
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Вот такие сморчки и обворовывают украинцев
Сколько ещё ждать от ГПУ открытия уголовного дела про госрезерв?
Вы изначально делали реформу по которой было заложено уменьшение расходов на медицину а теперь делаете вид что для вас это неожиданное открытие!! СПЕЦЫ УЖЕ МЕСЯЦА 3-4 ВАМ ПРО ЭТО РАССКАЗЫВАЛИ!!
"Аби не Порох. Гiрше не буде."
Начальник ГУНП Киева Крищенко, подделал справку о том, что вылечился от коронавируса, и вышел на работу, хотя тесты по прежнему показывают, что он болен.
Избегайте контактов.
У вас же партия называется вроде Слуга Народа?
А ТО ПУТИН НАПАДЕТ
А ТО ВИРУС ПРИЛЕТИТ
поэтому либо иди сам и выгребай что получишь, либо сиди дома и жди пока ПУТИН помрет чтобы не напал!!
- Конечно, голубчик, но только под себя.
" Просчеты в медреформе были вызваны недостатком финансирования, - "слуга народа" Радуцкий"
Больше бабла клинике БАРИС - и она, мать вашу, устроит вам правильную риформ!
Чудовий експонат для кунст-камери!