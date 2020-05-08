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Прорахунки в медреформі були спричинені браком фінансування, - "слуга народу" Радуцький

Прорахунки в медреформі були спричинені браком фінансування, -

Голова парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, нардеп від "Слуги народу" Михайло Радуцький вважає, що допущені прорахунки в процесі медреформи були викликані браком фінансування охорони здоров'я.

Про це він сказав агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Згадаймо про те, що у нас законодавчо закріплена цифра в 5% від ВВП на фінансування медичних послуг. У реальності ще менше - 2,9%. У жодній країні не реформували без грошей", - сказав він.

Радуцький зазначив, що "для того, щоб реформа запрацювала, потрібно було як мінімум 200 млрд грн, а виділили 113 млрд грн".

"НСЗУ була змушена рахувати тариф на послуги, виходячи з принципу, щоб грошей потроху вистачило на всіх. І отримали проблему, коли вартість амбулаторного пакета - 49 грн за пацієнта, а виїзд бригади екстреної медичної допомоги - 75 грн", - сказав він.

Читайте також: Коректний перерахунок тарифів на медпослуги завершиться до кінця року, а з 2021 р. система запрацює, - "слуга народу" Радуцький

Автор: 

фінанси (343) Радуцький Михайло (285) медреформа (129)


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Топ коментарі
+21
А катастрофический недостаток масок в период пандемии, распроданных Радуцким, вызван недостатком совести у самого Радуцкого.
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08.05.2020 10:53 Відповісти
+13
Зелебобикам главное помнить, и повторять как мантру, заглядывая в пустой кошелёк:
"Аби не Порох. Гiрше не буде."
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08.05.2020 11:00 Відповісти
+12
Крадуцкий до сих пор не ответил за маски
Сколько ещё ждать от ГПУ открытия уголовного дела про госрезерв?
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08.05.2020 10:54 Відповісти
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Можно представить,какие сейчас будут просчеты.В стране денег нет вообще.
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08.05.2020 10:53 Відповісти
Радуцкий, а ты шо, деньги за маски в кассу не сдал ?
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08.05.2020 11:20 Відповісти
А катастрофический недостаток масок в период пандемии, распроданных Радуцким, вызван недостатком совести у самого Радуцкого.
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08.05.2020 10:53 Відповісти
Внешность у него конечно СМОРЧКОВАЯ
Вот такие сморчки и обворовывают украинцев
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08.05.2020 10:55 Відповісти
Петро ж гарно виглядав.
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08.05.2020 11:13 Відповісти
Прорахунки в медреформі були спричинені браком фінансування, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 6866
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08.05.2020 12:08 Відповісти
14 Апреля 2020, 11:28 ЕВРЕЙСКИЕ ОБЩИНЫ УКРАИНЫ ОБЕСПЕЧЕНЫ ЗАЩИТНЫМИ МАСКАМИ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 90%. (Объединённая еврейская община Украины)
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23.05.2020 20:10 Відповісти
Крадуцкий до сих пор не ответил за маски
Сколько ещё ждать от ГПУ открытия уголовного дела про госрезерв?
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08.05.2020 10:54 Відповісти
Так Зеленский и крышует таких воров. Это же его команда, его люди.
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08.05.2020 11:14 Відповісти
так може надо меньше красти?
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08.05.2020 10:54 Відповісти
Очередная БРЕХНЯ! ОНИ ПРЯМЫМ ТЕКСТОМ ГОВОРИЛИ ЧТО ПЛАТИТЬ НЕ БУДУТ МОЛ В ЭТОМ И СМЫСЛ РЕФОРМЫ!!

Вы изначально делали реформу по которой было заложено уменьшение расходов на медицину а теперь делаете вид что для вас это неожиданное открытие!! СПЕЦЫ УЖЕ МЕСЯЦА 3-4 ВАМ ПРО ЭТО РАССКАЗЫВАЛИ!!
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08.05.2020 10:55 Відповісти
Маски рано кончились?
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08.05.2020 10:55 Відповісти
То хто ж приймав бюджет такий?Ваша ж мобільшість!Хто підписував бюджет?Ваш "слуга народу"-Зеленський!Тому хто відповідальний за провал,га?
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08.05.2020 10:55 Відповісти
ооо, маскоспекулянт ще щось вякає..
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08.05.2020 10:56 Відповісти
Просчеты в медреформе были вызваны недостатком финансирования, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 1521
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08.05.2020 10:56 Відповісти
Меньше красть надо .
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08.05.2020 10:57 Відповісти
ця істота увійде в історію країни як мародер та беззаперечний ворог українців.
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08.05.2020 10:58 Відповісти
Прорахунки в медреформі були спричинені браком фінансування, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 1732
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08.05.2020 12:10 Відповісти
Скорее - полный придурок.
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08.05.2020 12:15 Відповісти
Одно другого не отменяет
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08.05.2020 12:22 Відповісти
Зелебобикам главное помнить, и повторять как мантру, заглядывая в пустой кошелёк:
"Аби не Порох. Гiрше не буде."
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08.05.2020 11:00 Відповісти
И помнить это

Прорахунки в медреформі були спричинені браком фінансування, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 2106
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08.05.2020 12:11 Відповісти
Народ пора уже прекратить налоги, как это делают олигархи. Платить налоги в бездонную бочку с нулевым эффектом нет смысла. Они воруют уже бешеными масштабами и им все мало. Они только под видом реформ деньги клянчить могут. Карманы то у народа и так пустые, а им все, мукам, мало.
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08.05.2020 11:00 Відповісти
віримо, але чекаємо на відосик!
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08.05.2020 11:01 Відповісти
Медреформу просчитывали исходя из вменяемого правительства. Кто мог подумать, что "нарід" выберет себе такую рахубу...
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08.05.2020 11:01 Відповісти
То реформа гарна? Та Супрун винна, бо ви бабло розікрали
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08.05.2020 11:03 Відповісти
любая работа оцениватеся по результату! хотишь узнать хорошая ли была реформа сходи в больницу!!
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08.05.2020 11:10 Відповісти
Для больницы рано, для поликлиники нормально.
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08.05.2020 11:20 Відповісти
та пожайлуста! не думаю что в поликлиниках ситуация намного лучше чем в больницах! но конечно если это не какието спецклиники для избраных типа ФЕОФАНИИ!!
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08.05.2020 11:21 Відповісти
То, что я видел по своему семейному врачу - нормально.
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08.05.2020 11:30 Відповісти
и что же у тебя выличил симейный врач?! который нормлано?! типа рецепт нормально прописал или послушал нормально тебе грудную клетку!!! раз тебе так нормально!!
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08.05.2020 11:32 Відповісти
Во-первых, я не сижу в очереди, во-вторых по подозрению на проблему с сердцем, тут же связался с круглосуточным консультативным центром, отправил им мою кардиограмму, получил ответ, выписал мне направления, время было почти 21:00.
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08.05.2020 11:35 Відповісти
это все можно было раньше и без реформы! то же мне виликое открытие!!
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08.05.2020 11:38 Відповісти
Можно, но не было. Мотивация - великая вещь, но это вы, ведь, и сами знаете?
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08.05.2020 11:48 Відповісти
У районній - все компьютеризовано, електронна черга, електронний рецепт. Зробили нормальний ремонт кабінетів, лікарка сама дзвонила, цікавилась, як проходить одужання. Але попри це ми перейшли до іншого лікаря, який лікує всю нашу сім'ю і знає історію нашого здоров'я. Раніше я йому платила за прийом, а по довідки ходила до районної. Тепер - все в одному місці й дешевше вдвічі. Мені - нормуль.
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08.05.2020 12:02 Відповісти
еще один любитель правильной травы!!
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08.05.2020 12:03 Відповісти
https://t.me/dark_k Тёмный Рыцарь
Начальник ГУНП Киева Крищенко, подделал справку о том, что вылечился от коронавируса, и вышел на работу, хотя тесты по прежнему показывают, что он болен.
Избегайте контактов.
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08.05.2020 11:07 Відповісти
Вот и не верь в пословицу "говно не тонет", оно и не утонуло в таиланде во время цунами, жаль...
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08.05.2020 11:08 Відповісти
И кто сейчас мародер и барыга? Зебилье, где вы мрази? Кушайте не обляпайтесь!
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08.05.2020 11:11 Відповісти
Радуцкий, когда вы объяснитесь с народом по поводу проданных масок?
У вас же партия называется вроде Слуга Народа?
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08.05.2020 11:12 Відповісти
А я уверен "просчёты" в медреформе были вызваны злым умыслом антиукраинской быдло-элиты грабящей и к уничтожающей 28 лет народ и Украину. Нас было 52 млн. сейчас 40 - это ли не злой умысекл радуцких?
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08.05.2020 11:13 Відповісти
толи еще будет! более того я уверен что нас меньше 40млн! еще лет 20 и нас останется 20-25 млн! мы стремительно несемся в светлое которое как всегда завтра!!
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08.05.2020 11:15 Відповісти
Ну так может пора начать призывать Украину эту быдло-элиту таки уничтожить за геноцид украинского народа?
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08.05.2020 11:20 Відповісти
ну вперед иди на банковую призови элиту к ответу я посмотрю на ютубе как тебя призывальщика мусора в асфальт закатают!!
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08.05.2020 11:23 Відповісти
На Банковую нужно идти всей Украиной - мусорра тогда или поразбегаются, или будут с Украиной. Зачем ерунду пишешь?
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08.05.2020 11:48 Відповісти
а что поделать если вся Украина не хотит идти! вот ты готов идти я готов а остальные не хотят!!
А ТО ПУТИН НАПАДЕТ
А ТО ВИРУС ПРИЛЕТИТ
поэтому либо иди сам и выгребай что получишь, либо сиди дома и жди пока ПУТИН помрет чтобы не напал!!
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08.05.2020 11:50 Відповісти
"Быдло-элита" должна была помогать размножаться? Каким образом? Если нет прогрессивного прироста населения, то снижением смертности вы кривую изменения численности населения, только, сделаете более пологой. В Европе население растет, только, за сет иммигрантов.
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08.05.2020 11:24 Відповісти
Быдло-элита не должна была размножаться в Украине, тогда б размножался украинский народ. При СССР украинцев Хрущёва и Брежнева украинцы размножались, а при цветной быдл-элите в Независимсой Украине нет - это ли не злой умысел радуцких?
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08.05.2020 11:46 Відповісти
Э нет, милейший, в позднем СССР с 1975 года наблюдается явная тенденция уменьшения скорости прироста населения. Развал СССР, хаос, уменьшение доли сельского населения привели к таким негативных результатам. Но хаотичные и не всегда прогрессивные действия властей, которых выбирал народ Украины, конечно оказали влияние на результат.
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08.05.2020 12:07 Відповісти
- Доктор, я буду ходить?
- Конечно, голубчик, но только под себя.
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08.05.2020 11:15 Відповісти
"Просчеты в медреформе были вызваны недостатком... " ума у реформаторов и ускоренным продвижением Украины к капитализму, где человек и государство живут в разных плоскостях!
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08.05.2020 11:17 Відповісти
прорахунки у реформах пов'язані лише з одним чинником - дилетантізмом та природною жадібністю істот, що зараз керують країною
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08.05.2020 11:21 Відповісти
Головне певести стрілочки, бо до цього хтось звернув вину на невиконання на голів алдміністрацій.
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08.05.2020 11:25 Відповісти
В условиях ограничений финансирования здравоохранеия Супрун сделала всё возможное и невозможное для реформ.
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08.05.2020 11:25 Відповісти
работа оценивается по результату! все остальные оценки БРЕХНЯ!! результат виден всем у кого глаза не замзаны!!
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08.05.2020 11:27 Відповісти
Результат реформы первичного звена - прекрасный. Население выбрало себе семейных врачей, подписало декларации, и получило гарантированный пакет мед.услуг.
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08.05.2020 12:17 Відповісти
БРЕХНЯ!!
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08.05.2020 12:31 Відповісти
Отсутствие аргументов - признание поражения.
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08.05.2020 12:40 Відповісти
Радуцький, на твої "стогони" про "недостатність фінансування" відповім коротко: "КРАСТИ МЕНШЕ ТРЕБА!!!"
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08.05.2020 11:32 Відповісти
Пане Радуцький - де маски держрезерва? Напишіть явку з повинною і Вам полегшає, зніміть гріх із своєї зеленої душі!
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08.05.2020 11:34 Відповісти
Вот так и появляются "связанные лица". По стопам Бени.
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08.05.2020 11:55 Відповісти
Пане Радуцький, що ще мало вкрали?
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08.05.2020 12:04 Відповісти
Клиника БАРИС вскрыла причины?
" Просчеты в медреформе были вызваны недостатком финансирования, - "слуга народа" Радуцкий"
Больше бабла клинике БАРИС - и она, мать вашу, устроит вам правильную риформ!
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08.05.2020 12:33 Відповісти
Дык а где деньги,что "клятыйбарыга" вам оставил,а зебуины?
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08.05.2020 12:44 Відповісти
Воно щей говорить... Яценюк забор, Радуцький маски, а скільки ми ще не знаємо.
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08.05.2020 13:58 Відповісти
Тупість цього типа просто зашкалює.
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08.05.2020 14:20 Відповісти
Пан кРадуцький - реальний феномен: в ньому поєднались непоєднувані речі: хитрість і тупість.
Чудовий експонат для кунст-камери!
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08.05.2020 20:01 Відповісти
 
 