Прорахунки в медреформі були спричинені браком фінансування, - "слуга народу" Радуцький

Голова парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, нардеп від "Слуги народу" Михайло Радуцький вважає, що допущені прорахунки в процесі медреформи були викликані браком фінансування охорони здоров'я.

Про це він сказав агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Згадаймо про те, що у нас законодавчо закріплена цифра в 5% від ВВП на фінансування медичних послуг. У реальності ще менше - 2,9%. У жодній країні не реформували без грошей", - сказав він.

Радуцький зазначив, що "для того, щоб реформа запрацювала, потрібно було як мінімум 200 млрд грн, а виділили 113 млрд грн".

"НСЗУ була змушена рахувати тариф на послуги, виходячи з принципу, щоб грошей потроху вистачило на всіх. І отримали проблему, коли вартість амбулаторного пакета - 49 грн за пацієнта, а виїзд бригади екстреної медичної допомоги - 75 грн", - сказав він.

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