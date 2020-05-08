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Новини
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В Україні потрібно посилити контроль над забрудненням повітря, - т.в.о. голови Держекоінспекції Фірсов

В Україні потрібно посилити контроль над забрудненням повітря, - т.в.о. голови Держекоінспекції Фірсов

В Україні потрібно посилити контроль над забрудненням повітря і прибрати корупційний чинник з державного нормування забруднення.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку висловив тимчасовий виконувач обов'язків голови Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов у своїй статті для ZN.UA.

"Так сталося, що зараз методика розрахунків збитків від забруднення повітря не працює. Ця методика встановлювала єдині на території України правила визначення розмірів відшкодування та стягнення збитків в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами", - пише Фірсов.

У серпні 2018 року Окружний адміністративний суд Києва визнав наказ, яким була затверджена методика, протиправним та нечинним. Щоб відновити її дію, потрібно видати новий наказ та зареєструвати його в Міністерстві юстиції.

"Як не дивно, але цей процес триває вже понад рік. І більше року інспекція не може розраховувати, накладати і стягувати збитки за забруднення атмосферного повітря. Така ситуація неприпустима, адже безкарність породжує нехтування екологічними нормами", - пише автор.

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Система державного нормування забруднення також не працює – підприємства у гонитві за прибутками корумпують дозвільні органи і домагаються прийняття вигідних для себе норм забруднення.

"Умовно кажучи, держава перевіряє кожного забруднювача і встановлює йому норму допустимого забруднення. Ця норма ретельно прораховується і не має шкодити організму людини, якщо відстань від джерела забруднення доволі велика. Але, на жаль, у нашій країні дуже часто труби заводів і вікна дитячих садків розділені лише парканом", - наголошує в.о. голови ДЕІ.

Тому всі ці ретельно прораховані норми, навіть якщо б їх і дотримувалися, не працюють. А страждають від цього насамперед люди, яким не пощастило жити поруч із підприємствами.

Наприклад, Держекоінспекція регулярно отримує скарги на викиди від людей, які живуть поблизу сміттєспалювального заводу "Енергія". Порівняно з минулим дозволом, йому збільшили норму викидів вдвічі.

"Слід провести аудит дозволів хоча б для топ100 підприємств-забруднювачів, і, я впевнений, там можна знайти багато цікавого. Приведення дозволів до адекватного рівня викидів у кілька разів зменшить промислове навантаження на навколишнє середовище", - наполягає Фірсов.

Автор: 

повітря (167) Держекоінспекція (248) забруднення (245) екологія (1361) Фірсов Єгор (123)


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Топ коментарі
+2
нужно ужесточить/углУбить, сделать ширше.Как всегда.
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08.05.2020 11:06 Відповісти
+1
Да мы и сами об этом знаем..
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08.05.2020 11:30 Відповісти
+1
Обо всём и ни о чём. Для того, чтоб грант получить, Егорке обычно таких разглагольствований хватало, потому гнёт привычную линию.
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08.05.2020 16:32 Відповісти
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нужно ужесточить/углУбить, сделать ширше.Как всегда.
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08.05.2020 11:06 Відповісти
Да мы и сами об этом знаем..
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08.05.2020 11:30 Відповісти
Обо всём и ни о чём. Для того, чтоб грант получить, Егорке обычно таких разглагольствований хватало, потому гнёт привычную линию.
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08.05.2020 16:32 Відповісти
Фирсов- лымарь какой то
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08.05.2020 11:06 Відповісти
Та нет, не лымарь, а просто в активном поиске. Ищет под кого-бы лечь, чтоб взяли на содержание. Им ведь власть и нужна была для того, чтоб куда-то приткнуться. Это их шанс, иначе снова на помойке окажутся.)))
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08.05.2020 19:22 Відповісти
Только воздуха?

Исследование, проведенное Институтом ХВ НАН Украины, показало, что питьевая вода, поставляемая украинцам, содержит множество фармацевтических препаратов, включая антибиотики, половые гормоны, успокоительные и антисудорожные препараты, обезболивающие, а также многие другие, отпускаемые только по рецепту врача.

Производимая муниципальная очистка неспособна удалить из воды фармацевтические препараты. Кроме того, эксперты установили, что добавление в воду хлора, стандартная процедура при очистке воды, напротив, усиливает токсичность некоторых содержащихся в ней лекарственных средств.
Представители фармацевтических фирм, в свою очередь, заявляют, что лекарства, содержащиеся в питьевой воде не наносят ущерба здоровью человека и окружающей среде, ввиду низкой концентрации, однако многие ученые полагают, что по прошествию десятков лет, негативный эффект от загрязненной таким образом воды, проявится в полной мере.

Уже проявился, в Черновицкой области.
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08.05.2020 11:09 Відповісти
Начните с ТЕС Ахметова. Грязнее предприятий в Украине нет. Хотя Ахметов вам покажет фигу
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08.05.2020 11:13 Відповісти
Та не! Он не такой. Возьмёт на работу...
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08.05.2020 11:29 Відповісти
Как всегда, "нужно что-то делать". А то мы можем? Только штарфовать.
Эпидемия? Будем штрафовать гуляющих по паркам.
Горят торфяники? Будем штрафовать таксопарки и курильщиков.
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08.05.2020 11:14 Відповісти
Для этого необходимо ужесточить очистку воды и воздуха новыми,
высокоэффективными установками. А контроль простой -- вода сброс

после очистных сооружений выше водозабора, это для того, чтобы сами
чувствовали степень очистки. Это всё в Европе 20 лет назад.
А воздух чистить не циклонами, а фильтрами, катриджевой системой.
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08.05.2020 11:16 Відповісти
В Украине нужно ужесточить контроль над загрязнением воздуха, - врио председателя Госэкоинспекции Фирсов - Цензор.НЕТ 6867. .
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08.05.2020 11:18 Відповісти
прямо репрезентация всех наших министров в одном лице
вроде и посмеяться хочется, только шо-то это так нас цепляет, шо и не смешно
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09.05.2020 06:33 Відповісти
"Надо что то делать.. надо что то делать.. надо.. выпить"!
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08.05.2020 11:32 Відповісти
Пердунов заставят еще одну маску носить?
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08.05.2020 11:41 Відповісти
Маски носить нужно сейчас всем и пердунам и непердунам, плюс перчатки и пользоваться антисептиками, а еще дистанция - наше все.
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08.05.2020 19:52 Відповісти
ФИРСОВ НЕ ИМЕЕТ ДАЖЕ ЗАКОНЧЕННОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРАКТИЧЕСКИ НИГДЕ РАНЕЕ НЕ РАБОТАЛ. НУ ЧТО ЭТО ТАКОЕ!!!
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08.05.2020 12:37 Відповісти
Главное правильные речи произносить, а образование для власти не суть важно. Ну что толку, если у него и будет магистратура по менеджменту, купленная родителями, пока он по клубнякам с девочками зажигал?)))
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08.05.2020 19:19 Відповісти
Ещё один говоритель ртом, коих мы на своём веку видели немерено. Егорка, ты нам не рассказывай, мы тебе и сами рассказать можем. Грантоед, ничего не понимающий в том, что он делает, зато строчащий посты по поводу каждого шага.
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08.05.2020 16:29 Відповісти
Хороший мальчик, напоминает чем-то "заднеприводного". Тоже говорит правильные речи, красиво и притягательно, но вот делать... Да, пару штрафов содрал, для приличия, а затем начал в Фесбуке пиариться, рассказывать о планах и очередности намеченных проверок, на каких-то второстепенных обьектах. Вобщем работает в том-же духе, что и предшественники.)))
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08.05.2020 19:16 Відповісти
Фирсов - знатный самопиарщик. умеет не только красиво говорить, много обещать, но еще и активно посты на Фейсбуке сочиняет. только вот пользы от этой имитации деятельности нет и быть не может
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10.05.2020 22:49 Відповісти
 
 