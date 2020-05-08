В Україні потрібно посилити контроль над забрудненням повітря, - т.в.о. голови Держекоінспекції Фірсов

В Україні потрібно посилити контроль над забрудненням повітря і прибрати корупційний чинник з державного нормування забруднення.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку висловив тимчасовий виконувач обов'язків голови Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов у своїй статті для ZN.UA.

"Так сталося, що зараз методика розрахунків збитків від забруднення повітря не працює. Ця методика встановлювала єдині на території України правила визначення розмірів відшкодування та стягнення збитків в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами", - пише Фірсов.

У серпні 2018 року Окружний адміністративний суд Києва визнав наказ, яким була затверджена методика, протиправним та нечинним. Щоб відновити її дію, потрібно видати новий наказ та зареєструвати його в Міністерстві юстиції.

"Як не дивно, але цей процес триває вже понад рік. І більше року інспекція не може розраховувати, накладати і стягувати збитки за забруднення атмосферного повітря. Така ситуація неприпустима, адже безкарність породжує нехтування екологічними нормами", - пише автор.

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Система державного нормування забруднення також не працює – підприємства у гонитві за прибутками корумпують дозвільні органи і домагаються прийняття вигідних для себе норм забруднення.

"Умовно кажучи, держава перевіряє кожного забруднювача і встановлює йому норму допустимого забруднення. Ця норма ретельно прораховується і не має шкодити організму людини, якщо відстань від джерела забруднення доволі велика. Але, на жаль, у нашій країні дуже часто труби заводів і вікна дитячих садків розділені лише парканом", - наголошує в.о. голови ДЕІ.

Тому всі ці ретельно прораховані норми, навіть якщо б їх і дотримувалися, не працюють. А страждають від цього насамперед люди, яким не пощастило жити поруч із підприємствами.

Наприклад, Держекоінспекція регулярно отримує скарги на викиди від людей, які живуть поблизу сміттєспалювального заводу "Енергія". Порівняно з минулим дозволом, йому збільшили норму викидів вдвічі.

"Слід провести аудит дозволів хоча б для топ100 підприємств-забруднювачів, і, я впевнений, там можна знайти багато цікавого. Приведення дозволів до адекватного рівня викидів у кілька разів зменшить промислове навантаження на навколишнє середовище", - наполягає Фірсов.