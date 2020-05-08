Прокуратура проводить обшуки в Харківській міськраді в межах справи про розкрадання 28 млн

У п'ятницю вранці в департаментах Харківської міськради, за місцем проживання їхніх керівників, комунальних підприємств і суб'єктів господарювання відбуваються обшуки в межах розслідування кримінального провадження про заволодіння бюджетними коштами під час проведення робіт з освітлення Харкова за договорами на загальну суму понад 28 млн грн.

Про це повідомив кореспонденту агентства "Інтерфакс-Україна" прессекретар прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, передає Цензор.НЕТ.

"Загалом у цьому кримінальному провадженні одночасно проводиться понад 20 обшуків у різних регіонах країни. Наразі про підозру нікому не повідомлялося, досудове розслідування триває", - зазначив він.

Чубенко уточнив, що обшуки проводять слідче управління ГУ Нацполіції в Харківській області та управління стратегічних розслідувань в області під процесуальним керівництвом облпрокуратури.

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