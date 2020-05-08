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Прокуратура проводить обшуки в Харківській міськраді в межах справи про розкрадання 28 млн

Прокуратура проводить обшуки в Харківській міськраді в межах справи про розкрадання 28 млн

У п'ятницю вранці в департаментах Харківської міськради, за місцем проживання їхніх керівників, комунальних підприємств і суб'єктів господарювання відбуваються обшуки в межах розслідування кримінального провадження про заволодіння бюджетними коштами під час проведення робіт з освітлення Харкова за договорами на загальну суму понад 28 млн грн.

Про це повідомив кореспонденту агентства "Інтерфакс-Україна" прессекретар прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, передає Цензор.НЕТ.

"Загалом у цьому кримінальному провадженні одночасно проводиться понад 20 обшуків у різних регіонах країни. Наразі про підозру нікому не повідомлялося, досудове розслідування триває", - зазначив він.

Чубенко уточнив, що обшуки проводять слідче управління ГУ Нацполіції в Харківській області та управління стратегічних розслідувань в області під процесуальним керівництвом облпрокуратури.

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Автор: 

міськрада (478) обшук (1986) прокуратура (3708) Харків (5740)


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Ой не смішіть! Скільки вже було таких обшуків і де результати?
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08.05.2020 11:13 Відповісти
Ни чем не окончится - возьмут чемодан денег и уедут. Зе такой же как и попэрэднык - такой же брехун и враль, аки *****.
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08.05.2020 11:18 Відповісти
Етих самых миллионов етот горсовет стока натырил, что грузовиками возить можно ,но .....опять не найдут! У Харькове рулят дружные ребята . И не первый год . Бригада ,однако.
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08.05.2020 11:34 Відповісти
Харьковский горсовет, где главой исполнительного комитета является Кернес Это ответка Зеленского на не соблюдения Кернесом условий карантина ,желание запустить метро,а так же войти в партию мэров
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08.05.2020 11:35 Відповісти
Помните, как в известном телефонном разговоре с коломойским (где коломойский отчитывал гепу, что тот не сжег ТРЦ "Таргет"), гепа сказал ему "мы же одной крови",
так что, вангую, ничего не будет.
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09.05.2020 21:00 Відповісти
 
 