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Новини
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Відмова Нацради з ТРМ перевіряти "1+1" за фейк про лабораторії США в Україні перетворює її на політично ангажований регуляторний орган, - Костинський

Відмова Нацради з ТРМ перевіряти

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення під головуванням Ольги Герасим'юк, утримавшись від призначення перевірки "1+1", визнала свою неготовність і нездатність протидіяти поширенню російських фейків і російської пропаганди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Twitter повідомив колишній член Нацради Сергій Костинський.

Коментуючи рішення регулятора не призначати позапланову перевірку телеканалу за поширення фейку про таємні американські біолабораторії на території України, Костинський звернув увагу, що кілька тижнів тому Нацрада призначила перевірку телеканалу "Прямий" за тією ж статтею закону "Про телебачення і радіомовлення", за якою була зобов'язана призначити її щодо "1 + 1".

"Кілька тижнів тому Нацрада призначила перевірку "Прямого" через ознаки "поширення необ'єктивної інформації", але за цією ж статтею закону про телерадіомовлення (стаття 59.1) відмовилася призначати перевірку 1 + 1, який поширив сюжет про "секретні біолабораторії США", - пише Костинський.

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За його словами, Нацрада з питань телебачення і радіомовлення під головуванням Ольги Герасим'юк, утримавшись від призначення перевірки "1 + 1", визнала свою неготовність і нездатність протидіяти поширенню російських фейків і російської пропаганди.

"Склад Національної ради, в якому 4 з 7 членів раніше працювали на "1 + 1" (голова Ольга Герасим'юк, заступник голови Олег Черниш, відповідальний секретар Юрій Зіневич, член Нацради Олена Ницко), перетворюється на незбалансований і політично ангажований регуляторний орган", - йдеться в повідомленні.

"Національна рада вже вдруге прикриває редакційну політику "1 + 1". 14 листопада минулого року вона не змогла призначити перевірку телеканалу через ознаки порушення мовних квот. Друзям - все, ворогам - закон", - резюмує Костинський.

Водночас, в Держдепі США вважають, що телеканал "1 + 1", показавши матеріал про нібито роботу "американських біолабораторій" в Україні, повторив фейк російської пропаганди. Про це в середу заявив Джордж Кент, чиновник Держдепу США, відповідальний за відносини з Україною, під час онлайн-дискусії "Зміцнення відносин США зі Східною Європою під час пандемії".

Також дивіться: "1+1 - це останній телеканал, на який взагалі треба, щоб приходили спецслужби", - "слуга народу", ексжурналістка каналу Василевська-Смаглюк, яка вимагала "приглушити свободу слова". ВIДЕО

За його словами, цю історію в Україні "в гру ввів" Віктор Медведчук, якого Кент назвав "улюбленим українцем Путіна".

"Український телеканал "1 + 1", власником якого є олігарх Коломойський, повторив російську дезінформацію, яка стосувалася лабораторій", - прокоментував Кент показ скандального телесюжету на українському телеканалі.

За його словами, коли приватний телеканал повторює брехню, це свідчить про брак журналістської цілісності.

"Я думаю, кожен повинен запитати у них (про відповідальність - Ред.), Але це не те питання, яке США будуть порушувати  на урядовому рівні, це приватне медіа. І це підкреслює важливість мати активне незалежне агентство з розслідувань медіа - в кожній країні", - резюмував Кент.

Автор: 

Держдепартамент США (1654) Нацрада ТРМ (459) США (23607) 1+1 (171) Костинський Сергій (72)


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Топ коментарі
+33
Там заседают Бенины проститутки. Кого они проверять будут?
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08.05.2020 11:15 Відповісти
+17
Хто зараз встане на захист 1+1 в коментах, той 100% ватнік або кацапський троль!
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08.05.2020 11:18 Відповісти
+15
Для того и назначили унылое-говно герасимьюк, чтоб в Украине было только хуже.
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08.05.2020 11:16 Відповісти
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Там заседают Бенины проститутки. Кого они проверять будут?
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08.05.2020 11:15 Відповісти
Для того и назначили унылое-говно герасимьюк, чтоб в Украине было только хуже.
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08.05.2020 11:16 Відповісти
Дуже влучне визначення цього шматка лайна під назвою "ольга_герасим'юк".
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08.05.2020 14:41 Відповісти
Хто зараз встане на захист 1+1 в коментах, той 100% ватнік або кацапський троль!
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08.05.2020 11:18 Відповісти
Ех... Хотів потролити і написати хоч якийсь аргумент на захист Г+Г, але так жодного і не знайшов
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08.05.2020 11:23 Відповісти
Зєлєнскій умнічка, стараєцца, но у нєво нє палучаєцца... а Г+Г - самий аб'єктівний канал! ))
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08.05.2020 12:05 Відповісти
Осталось чтоб амерцы санкции ввели ко всем связанным с Г+Г !
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08.05.2020 13:52 Відповісти
*Биолаборатории США*... В Украине вирус появился позже, чем в Китае, и ведёт себя достаточно пассивно (или не слишком активно), в сравнении с Западной Европой и США.
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08.05.2020 11:21 Відповісти
Дебил
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08.05.2020 11:54 Відповісти
Аргументировать кацапам слабо?
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08.05.2020 13:20 Відповісти
"А Костинский, случаем, не в партии ЕС? Тогда дальше можно не читать" ((c) зерада)
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08.05.2020 11:29 Відповісти
Мало того, дипломати з посольства США - теж 100% порохоботи!
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08.05.2020 11:30 Відповісти
Кто ты такое,бульбашное ватное чудо?
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08.05.2020 11:53 Відповісти
В зеботы так и не нашли "бойцов невидимого фронта" с IQ выше 42 лет?
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08.05.2020 11:55 Відповісти
лучше путинские пропагондонские помойки позакрывали бы
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08.05.2020 11:34 Відповісти
Герасымьюк - проститутка Бени!
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08.05.2020 11:40 Відповісти
Бывшая Петина...
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08.05.2020 12:00 Відповісти
свое гуано (г+г) зеленим не воняє..
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08.05.2020 11:42 Відповісти
А фейк росіский напевно )
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08.05.2020 11:43 Відповісти
А чому ж мовчать зеботи? Методичку ждуть?
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08.05.2020 11:46 Відповісти
а їм аби Бубочку не ругали, а побільше хвалили
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08.05.2020 12:03 Відповісти
1+1 превратился наряду с медведчуковскими каналами в рупор Бениных друзей с Кремля. Я эту гадость давно не смотрю.
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08.05.2020 11:55 Відповісти
Бенино царство зелёных клоунов. Когда его смету, будут верещать про свободу слова.
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08.05.2020 11:55 Відповісти
Я видел на 112м интерьвю Рената Кузьмина в котором тот утверждал что в Украине 15 американских лабораторий по производству вируса. *********** Медведчука провертье. Ясно откуда звон.
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08.05.2020 12:07 Відповісти
В першу чергу треба закрити усі 3 інформаційні канали медведчука (або націоналізувати) на яких це чудовисько особисто цю брехню розповсюджував, та судити, як зрадника держави! А в нас головні злодії - це дурна Штепа і Топаз з антимайдана, яких судять-судять, ніяк не пересудять!
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08.05.2020 14:34 Відповісти
Недаром наткнулся. Какнал "ЧПинфо" - тоже оказался ватной помойкой. Имя им - легион!
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08.05.2020 12:08 Відповісти
Який ще "фейк", цей кретин з дуба впав?
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08.05.2020 14:18 Відповісти
зачем украинцы содержат за свой счёт эту туеву хучу бесполезных нахлебников?.. вместе с уже просравшим всё Вошьдём зебилов?.. говорите, в Украине рекордный дефицит бюджета?
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08.05.2020 14:20 Відповісти
а кто смотрит новости по 1+1 в 2020м?
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08.05.2020 14:25 Відповісти
Зебараны совкодрочеры сватолюбители и продолжают хавать это дерьмо, на них во власть въехала эта цирковая кодла. Думаешь они поумнели? Их только могила исправит.
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08.05.2020 15:28 Відповісти
Власть говно зеленое унылое, такие же все комитеты и госорганы, кто пойдет против бени и прочей своей кодлы. Щимят только папиредников, атошников, волонтеров, патриотов. Ну еще из нынешних, кто начинает в чем-то разбираться и критиковать.
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08.05.2020 15:25 Відповісти
Пропагандистам с 1+1 всё равно что показывать, на то они и пропагандисты. Тут всё решает бабло от "блудного инвестора", а про моральные принципы и в помине не идётся...
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09.05.2020 10:58 Відповісти
 
 