Відмова Нацради з ТРМ перевіряти "1+1" за фейк про лабораторії США в Україні перетворює її на політично ангажований регуляторний орган, - Костинський

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення під головуванням Ольги Герасим'юк, утримавшись від призначення перевірки "1+1", визнала свою неготовність і нездатність протидіяти поширенню російських фейків і російської пропаганди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Twitter повідомив колишній член Нацради Сергій Костинський.

Коментуючи рішення регулятора не призначати позапланову перевірку телеканалу за поширення фейку про таємні американські біолабораторії на території України, Костинський звернув увагу, що кілька тижнів тому Нацрада призначила перевірку телеканалу "Прямий" за тією ж статтею закону "Про телебачення і радіомовлення", за якою була зобов'язана призначити її щодо "1 + 1".

"Кілька тижнів тому Нацрада призначила перевірку "Прямого" через ознаки "поширення необ'єктивної інформації", але за цією ж статтею закону про телерадіомовлення (стаття 59.1) відмовилася призначати перевірку 1 + 1, який поширив сюжет про "секретні біолабораторії США", - пише Костинський.

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За його словами, Нацрада з питань телебачення і радіомовлення під головуванням Ольги Герасим'юк, утримавшись від призначення перевірки "1 + 1", визнала свою неготовність і нездатність протидіяти поширенню російських фейків і російської пропаганди.

"Склад Національної ради, в якому 4 з 7 членів раніше працювали на "1 + 1" (голова Ольга Герасим'юк, заступник голови Олег Черниш, відповідальний секретар Юрій Зіневич, член Нацради Олена Ницко), перетворюється на незбалансований і політично ангажований регуляторний орган", - йдеться в повідомленні.

"Національна рада вже вдруге прикриває редакційну політику "1 + 1". 14 листопада минулого року вона не змогла призначити перевірку телеканалу через ознаки порушення мовних квот. Друзям - все, ворогам - закон", - резюмує Костинський.

Водночас, в Держдепі США вважають, що телеканал "1 + 1", показавши матеріал про нібито роботу "американських біолабораторій" в Україні, повторив фейк російської пропаганди. Про це в середу заявив Джордж Кент, чиновник Держдепу США, відповідальний за відносини з Україною, під час онлайн-дискусії "Зміцнення відносин США зі Східною Європою під час пандемії".

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За його словами, цю історію в Україні "в гру ввів" Віктор Медведчук, якого Кент назвав "улюбленим українцем Путіна".

"Український телеканал "1 + 1", власником якого є олігарх Коломойський, повторив російську дезінформацію, яка стосувалася лабораторій", - прокоментував Кент показ скандального телесюжету на українському телеканалі.

За його словами, коли приватний телеканал повторює брехню, це свідчить про брак журналістської цілісності.

"Я думаю, кожен повинен запитати у них (про відповідальність - Ред.), Але це не те питання, яке США будуть порушувати на урядовому рівні, це приватне медіа. І це підкреслює важливість мати активне незалежне агентство з розслідувань медіа - в кожній країні", - резюмував Кент.