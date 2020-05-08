Кількість хворих на COVID-19 на Київщині зросла до 935, з них 86 дітей і 108 медиків, - ОДА

У Київській області підтверджено 935 випадків захворювання на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, у Київській області станом на 10:00 8 травня 2020 року офіційно підтверджено 935 випадків захворювання на коронавірус, з них у 86 дітей та 108 медичних працівників (дані за весь період)", - йдеться у повідомленні.

За останню добу виявлено 19 нових випадків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість активних хворих на COVID-19 за минулу добу знизилася в 9 областях України, - РНБО

Лабораторно підтверджені випадки виявлено у таких районах (населених пунктах області):

– в Обухівському р-ні – 169 (м. Обухів -​ 77, смт. Козин – 22, м. Українка - ​27, с. Нещерів – 10, с. Таценки – 8, с. Романків -​ 4, с. Красне 1​ - 2, с. Деремезне – 2, с. Григорівка – 4, с. Красна Слобідка – 2, с. Германівка – 1, с. Матяшівка – 2, с. Перше Травня ​- 1, с. Халеп'я - 1, с. Трипілля​ - 1, с. Жуківці – 3, с. Гусачівка – 1, с. Долина – 1);

– у Києво-Святошинському р-ні – 314 ( м. Вишневе – 155, с. С. Борщагівка – 34, с. Крюковщина - 22, м. Боярка – 19, с. П. Борщагівка - 25, с. Лісники – 5, с. Гатне - ​6, с. Святопетрівське – 11, с. Дмитрівка – 5, с. Білогородка – 6, с. Тарасівка -​ 7, с. Чайки – 3, с. Нове – 1, с. Кременище – 1, с. Капітанівка – 1, с. Гнатівка – 1, с. Юріївка – 2, с. Гореничі – 1, с. Ходосівка – 1, с. Круглик – 1, с. Мих. Рубежівка – 1, с. Личанка – 2, с. Віта Поштова – 1, с. Мироцьке – 2, с. Чабани – 1),

7 – у Баришівському р-ні ( с. Недра -1; с. Дернівка – 1; с. Лехнівка –5);

7 – у Білоцерківському р-ні (с. М. Вільшанка-1, Фурси-2, м. Узин –4);

25 – у Бориспільському р-ні (с. Гора – 5, с. Гнідин – 2, с. Вороньків – 3, с. Проліски – 3, с. Головурів – 1, с. Кийлів – 1, с. Петропавлівське – 1, с. Вишеньки – 3, с. Городище – 1, с. Щасливе – 2, с. Глибоке – 3);

42 – у Броварському р-ні (8 – с. Зазим’я, 2 - с. Княжичі, 2 – смт Калита, 6 – с. Требухів, 1 - с. Погреби, 9 – Велика Димерка, 1 – с. Гоголів, 3 - Красилівка, 2 – с. Бобрик, 5 - с. Мокрець); 2 - c. Заворичі, 1 - с. Шевченкове);

7 – у Бородянському р-ні (смт. Немішаєво - 2; смт. Клавдієво - 1; с. Загальці – 1; с. Здвижівка – 2; с. Бабинці - 1);

20 – у Васильківському р-ні (с. Рославичі -3; с. Іванковичі - 1; с. Погреби - 2; с. Данилівка - 3; с. М. Салтанівка - 1; с.Здорівка - 3; с. Глеваха – 6; с. Безп'ятне - 1);

10 – у Вишгородському р-ні (с. Нові Петрівці - 3, Тарасівщина – 1; смт. Димер – 1; с. В. Дубечня -1, с. Козоровичі -1, с. Новосілки - 1, с. Лютіж – 1; с. Лебедівка – 1);

2 – у Іванківському районі (с. Тетерівське -1; с. Дитятки – 1);

12 – у Макарівському р-ні (с. Мостище - 2; с. Березівка - 3; с. Лишня -1; с. Фасова - 1; с. Гавронщина - 1; с. Вільне - 1: с. Бишів – 2; с. Почепин - 1);

3 – у Миронівському р-ні (с. Маслівка - 2; с. Зеленьки - 1);

24 – у Кагарлицькому р-ні (с. Слобода – 12; с. Зелений Яр – 4; с. Новосілки ​- 4; с. Юшки – 1; с. Горохове – 2; с. Панікарча – 1);

7 – у Переяслав-Хмельницькому р-ні ( с. Пристроми -1; с. Стовп’яги -1; с. Циблі -1; с. В. Каратуль-1; с. Ульянівка –2, с Дівички – 1);

1 - у Поліському р-ні (с. Стещино);

2 – у Рокитнянському р-ні (1 –с. Запруди, 1- с. Троїцьке);

7 – у Ставищенському р-ні (с. Гейсиха);

1– у Таращанському р-ні (с.Лука),

2 – у Згурівському р-ні (с. Черевки - 1, с. Стара Оржиця – 1);

5 – у Богуславському р-ні (3 - с. Щербашинці, 1 – с. Дибинці, 1 - с. Івки);

3 – у Фастівському р-ні (с.Червоне, с. Велика Снітинка, с. Мала Снітинка);

2 - у Сквирському р-ні (с. Самгород);

У м. Біла Церква - 23, м. Бровари - 29, м. Бориспіль ​- 36, смт Бородянка - 2, м. Буча - 19, м. Березань ​- 1, м. Васильків - 18, смт. Глеваха - 2, смт. Володарка - 3, м. Вишгород ​- 14, м. Ірпінь - 26, м. Фастів - 19, смт. Ворзель - 4, смт. Гостомель - 7, смт. Коцюбинське - 8, смт. Ставище - 1, м. Кагарлик - 33, м. Переяслав​- 7, смт. Рокитне - 6, м. Богуслав - 2, м. Яготин - 2, смт. Іванків - 1.

З них на стаціонарному лікуванні – 173 особи, на амбулаторному лікуванні (самоізоляція) – 762.

Одужало 109 людей, у тому числі 6 дітей. За час пандемії померло – 20 людей.

За період з 14.03.2020 всього до Київського обласного лабораторного центру надійшло 2945 підозр на COVID-19. За останню добу отримано 81 повідомлення про підозру.

Встановлено медичне спостереження за 5089 контактними особами.