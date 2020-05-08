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Новини Коронавірус і карантин
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У Росії за добу 10,7 тис. нових випадків COVID-19, загальна кількість інфікованих наблизилася до позначки в 188 тис. осіб.

У Росії за добу 10,7 тис. нових випадків COVID-19, загальна кількість інфікованих наблизилася до позначки в 188 тис. осіб.

Добовий приріст нових випадків коронавірусної інфекції COVID-19 в Росії знизився до 10,7 тис., загальна кількість заражених у країні наблизилася до позначки в 188 тис.осіб, кількість смертей за добу знову наближається до 100.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

За останню добу в Росії підтверджених випадків коронавірусної інфекції COVID-19 - 10 699 в 83 регіонах, в тому числі виявлено активно 5 232 (48,9%) без клінічних проявів.

Наростальним підсумком у країні зареєстровано 187 859 випадків (+ 6,0%) коронавірусної інфекції в 85 регіонах.

У Москві виявлено 5 846 нових випадків інфекції, йдеться в повідомленні штабу. Таким чином, загальна кількість зареєстрованих у столиці діагнозів досягла 98 522.

Також читайте: В Україні з COVID-19 госпіталізовано 4430 осіб, з них 176 дітей і 487 медиків. До апаратів ШВЛ підключено 185 пацієнтів, - ЦГЗ

В цілому по Росії за останню добу зареєстровано 98 летальних випадків, асоційованих з коронавірусною інфекцією, з них 51 в Москві. Померло за весь період 1723 людини.

Виписано за останню добу 2 805 осіб, з них 1032 - в Москві. За весь період одужали 26 608 осіб..

Автор: 

карантин (18172) росія (66431) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
А оленевод Собянин вчера так скромно заявил, что:
- в одной Москве = 300 000 инфицированных...
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08.05.2020 11:17 Відповісти
+4
А смертность 0,7% Просто великая медицына ! Нет они не врут!
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08.05.2020 11:20 Відповісти
+3
Все это мировой заговор ! Враги Расеи умышленно слухи распускают ,дабы помешать вставшим с колен пронести по красной площади портреты вождей! Нельзя терять бздительность ,кругом враги ! Вставай страна огромная и дружно на парад !
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08.05.2020 11:41 Відповісти
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А оленевод Собянин вчера так скромно заявил, что:
- в одной Москве = 300 000 инфицированных...
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08.05.2020 11:17 Відповісти
https://www.vedomosti.ru/society/news/2020/05/07/829736-sobyanin-otsenil-realnoe-chislo-zabolevshih Собянин оценил реальное число заболевших
https://www.vedomosti.ru/society/news/2020/05/07/829736-sobyanin-otsenil-realnoe-chislo-zabolevshih COVID-19 в Москве в 300 000 человек
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08.05.2020 11:19 Відповісти
не считая таджиков прочих батраков которых там пару лямов по подвалам обитают
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08.05.2020 11:27 Відповісти
А смертность 0,7% Просто великая медицына ! Нет они не врут!
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08.05.2020 11:20 Відповісти
Ани никада ни врут как и ихний фюрер Путлер
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08.05.2020 11:25 Відповісти
не шариш ты в скрепах тофарищ, а на них вся усРусь держится!
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08.05.2020 11:26 Відповісти
Да отмените наконец тот карантин в Рассее. Разве не видно, народ устал от карантина и хочет свободы?
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08.05.2020 11:23 Відповісти
смело нолик добавлять можно, в этом говносовке врали ещё те
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08.05.2020 11:25 Відповісти
По "Эху" передaвали что только в нерезиновой 300 тыс. человек
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08.05.2020 11:27 Відповісти
Приємні новини з мордору останнім часом
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08.05.2020 11:28 Відповісти
Андрей Макаревич на Эхе заявил что экономика рашки-говняшки подыхает, поэтому карантин скоро отменят, а всех больных засекретят.
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08.05.2020 11:32 Відповісти
Немає ніякого короновірусу. Дописувачі TikTok стверджують, що це саме так. Стрибають на велосипедах і без них, крутяться на турніках і хочуть на шашлики.
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08.05.2020 11:40 Відповісти
У Росії за добу 10,7 тис. нових випадків COVID-19, загальна кількість інфікованих наблизилася до позначки в 188 тис. осіб. - Цензор.НЕТ 1121
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08.05.2020 11:47 Відповісти
Все это мировой заговор ! Враги Расеи умышленно слухи распускают ,дабы помешать вставшим с колен пронести по красной площади портреты вождей! Нельзя терять бздительность ,кругом враги ! Вставай страна огромная и дружно на парад !
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08.05.2020 11:41 Відповісти
Закрыть границы наглухо от этих козломордных
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08.05.2020 11:47 Відповісти
***** и гундяй ещё те сцыклы, похлеще сивухи. отделить свой гадюшник от всего мира двумя рядами колючей проволоки боятся. шоб и муха не вылетела. и потом, сразу же начать реанимировать труп тамошней экономики, полностью отменив карантин и ношение масок, идущие в коренном противоречирии с правом крепостных на весений показ руцких морд. открыть все церкви и провести при массовых сборищах нововверующих литургии за победу над коровирусом с лизаниями икон, лобызанием рук и облизыванием ложечек! а то позорят честь дидов, своими ложными страхами. диды б вирусов точно не забоялись, отлавливали бы каждого поотдельности, как всегда с чертями на столах танцующими поступали, и топили бы в боярышных фуфыриках. а эти "херои"- позабивались в бункеры, понятагивали намордники. стыдоба! железный занавес раши от всей цивилизации и немедленная отмена всех ограничений!!!! выборы ***** на бессмертное кощейство, парады, диды на лопатах, тиришкову в *****родицы,.. - вот что сегодня нужно там немедленно осуществлять, поддерживая спадающие портки при очередных попытках встать с колен! использовать свой исторический шанс - догнать и перегнать омерику хоть в чём то! насморка с грыпом забоялись. сцыкуны. ))
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08.05.2020 12:16 Відповісти
Російські фашисти несуть втрати . Це добре
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08.05.2020 12:36 Відповісти
 
 