У Росії за добу 10,7 тис. нових випадків COVID-19, загальна кількість інфікованих наблизилася до позначки в 188 тис. осіб.

Добовий приріст нових випадків коронавірусної інфекції COVID-19 в Росії знизився до 10,7 тис., загальна кількість заражених у країні наблизилася до позначки в 188 тис.осіб, кількість смертей за добу знову наближається до 100.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

За останню добу в Росії підтверджених випадків коронавірусної інфекції COVID-19 - 10 699 в 83 регіонах, в тому числі виявлено активно 5 232 (48,9%) без клінічних проявів.

Наростальним підсумком у країні зареєстровано 187 859 випадків (+ 6,0%) коронавірусної інфекції в 85 регіонах.

У Москві виявлено 5 846 нових випадків інфекції, йдеться в повідомленні штабу. Таким чином, загальна кількість зареєстрованих у столиці діагнозів досягла 98 522.

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В цілому по Росії за останню добу зареєстровано 98 летальних випадків, асоційованих з коронавірусною інфекцією, з них 51 в Москві. Померло за весь період 1723 людини.

Виписано за останню добу 2 805 осіб, з них 1032 - в Москві. За весь період одужали 26 608 осіб..