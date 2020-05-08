У Росії за добу 10,7 тис. нових випадків COVID-19, загальна кількість інфікованих наблизилася до позначки в 188 тис. осіб.
Добовий приріст нових випадків коронавірусної інфекції COVID-19 в Росії знизився до 10,7 тис., загальна кількість заражених у країні наблизилася до позначки в 188 тис.осіб, кількість смертей за добу знову наближається до 100.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
За останню добу в Росії підтверджених випадків коронавірусної інфекції COVID-19 - 10 699 в 83 регіонах, в тому числі виявлено активно 5 232 (48,9%) без клінічних проявів.
Наростальним підсумком у країні зареєстровано 187 859 випадків (+ 6,0%) коронавірусної інфекції в 85 регіонах.
У Москві виявлено 5 846 нових випадків інфекції, йдеться в повідомленні штабу. Таким чином, загальна кількість зареєстрованих у столиці діагнозів досягла 98 522.
В цілому по Росії за останню добу зареєстровано 98 летальних випадків, асоційованих з коронавірусною інфекцією, з них 51 в Москві. Померло за весь період 1723 людини.
Виписано за останню добу 2 805 осіб, з них 1032 - в Москві. За весь період одужали 26 608 осіб..
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https://www.vedomosti.ru/society/news/2020/05/07/829736-sobyanin-otsenil-realnoe-chislo-zabolevshih COVID-19 в Москве в 300 000 человек