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Новини
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Неправильно, що є дисбаланс між зарплатою рядових працівників УЗ і топкерівників, - Криклій

Неправильно, що є дисбаланс між зарплатою рядових працівників УЗ і топкерівників, - Криклій

Держава має всіляко захищати інтереси людей базових професій і надавати їм всебічну підтримку, в тому числі фінансову.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій в ефірі OBOZ TV.

"Ми маємо захищати інтереси людей базових професій і підтримувати їх, кожного машиніста, стюарда, бортпровідника, працівника ремонтного депо", - зазначив глава Міністерства.

Він вважає неправильним величезний дисбаланс між зарплатами топкерівників "Укрзалізниці" і її рядових працівників. "Навіть коли ми говорили про оптимізацію чисельності "Укрзалізниці", насамперед ми завжди мали на увазі центральні апарати. Найкращі співробітники мають працювати, але точно не має бути великих штатів із завищеними заробітними платами", - наголосив Владислав Криклій.

За його словами, на період карантину зарплати топменеджменту "Укрзалізниці" були переглянуті. Подальший справедливий розрахунок зарплат Міністерство вбачає у прив'язці до результатів кожного працівника - ключових показників ефективності KPI.

Автор: 

Укрзалізниця (6927) Криклій Владислав (548)


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Топ коментарі
+4
А между руководителем укрпочты и почтальоном как?? Можно? А между нагоядачем за оборонпромом и токарем на заводе оборонпрома??
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08.05.2020 11:25 Відповісти
+1
Владислав, все хотел у вас спросить, как вы в 16 лет стали начальником відділу по роботі з цінними паперами на фондовому ринку в КБ «Інтербанк».

Информация взята из украинской Википедии.
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08.05.2020 11:36 Відповісти
+1
відкрив Америку кріклій. Так відбувається в будь-якій галузі: генеральний директор металургійного заводу отримує зарплатню в 25-30 разів більшу, ніж рядовий металург, теж саме у гірничій, хімічній, нафтопереробній промисловості...
А у вас в Кабміні як? А у ВР?
Треба, щоби УСІ зарплати топ-чиновників та керівників незалежно від форм власності були законодавчо прив'язані до мінімалки, тоді керівникам, нардепам, або міністрам задля підвищення особистих зарплат треба буде думати про підвищення заробітної плати робітникам нижчої ланки.
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08.05.2020 11:38 Відповісти
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А между руководителем укрпочты и почтальоном как?? Можно? А между нагоядачем за оборонпромом и токарем на заводе оборонпрома??
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08.05.2020 11:25 Відповісти
Можно и нужно! Руководители должны получать много, но недолго. До первого залёта. А там - под-жопу или на нары. Естественный отбор никто не отменял
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08.05.2020 12:00 Відповісти
Владислав, все хотел у вас спросить, как вы в 16 лет стали начальником відділу по роботі з цінними паперами на фондовому ринку в КБ «Інтербанк».

Информация взята из украинской Википедии.
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08.05.2020 11:36 Відповісти
це вундеркінд - вони спасуть Україну....
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08.05.2020 12:06 Відповісти
Вы все президенты ?
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08.05.2020 13:22 Відповісти
у себе Дома - так ...
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09.05.2020 18:38 Відповісти
відкрив Америку кріклій. Так відбувається в будь-якій галузі: генеральний директор металургійного заводу отримує зарплатню в 25-30 разів більшу, ніж рядовий металург, теж саме у гірничій, хімічній, нафтопереробній промисловості...
А у вас в Кабміні як? А у ВР?
Треба, щоби УСІ зарплати топ-чиновників та керівників незалежно від форм власності були законодавчо прив'язані до мінімалки, тоді керівникам, нардепам, або міністрам задля підвищення особистих зарплат треба буде думати про підвищення заробітної плати робітникам нижчої ланки.
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08.05.2020 11:38 Відповісти
Во всяком случае по госпредприятиям (или там где государство владеет частью) з/п топа не должна быть более чем в 10 раз превышать минимальную з/п на этом предприятии - тогда будет стимул поднимать з/п всем работникам, а не только себе.Так же и по премиям...Но их начислять руководству только тогда, когда предприятие - прибыльное. А то у нас получается как принято: убытки-государству, а прибыли- в карман руководства. Пусть прошлые убытки закроют прибылями, тогда уже пусть руководство и начисляет себе премии...
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08.05.2020 13:44 Відповісти
А дисбаланс між зарплатнею керівництва держави та державних компаній (на кшталт Нафтогазу) і простими громадянами (вчителі, медсестри і т.д.) вас не напружує? Тут все норм?
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08.05.2020 11:57 Відповісти
Кабаламін і його міністри не читали дослідження шведскої комісії щодо вивчення запобігання корупції. Там було встановлено, що якщо оплата праці керівника і виконавців є більш як в три рази то формується мафіозний прошарок доступ до якого забезпечується корупційними схемами мафії а не інтелектом чи досвідом тих хто там має право отримувати такі посади. Це шлях до глибинної країни, до засилля корупції. По простому якщо прибиральниці плати копійки то і у міністрів все піде через дупу і коронавірус.
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08.05.2020 12:13 Відповісти
 
 