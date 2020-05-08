Неправильно, що є дисбаланс між зарплатою рядових працівників УЗ і топкерівників, - Криклій
Держава має всіляко захищати інтереси людей базових професій і надавати їм всебічну підтримку, в тому числі фінансову.
Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій в ефірі OBOZ TV.
"Ми маємо захищати інтереси людей базових професій і підтримувати їх, кожного машиніста, стюарда, бортпровідника, працівника ремонтного депо", - зазначив глава Міністерства.
Він вважає неправильним величезний дисбаланс між зарплатами топкерівників "Укрзалізниці" і її рядових працівників. "Навіть коли ми говорили про оптимізацію чисельності "Укрзалізниці", насамперед ми завжди мали на увазі центральні апарати. Найкращі співробітники мають працювати, але точно не має бути великих штатів із завищеними заробітними платами", - наголосив Владислав Криклій.
За його словами, на період карантину зарплати топменеджменту "Укрзалізниці" були переглянуті. Подальший справедливий розрахунок зарплат Міністерство вбачає у прив'язці до результатів кожного працівника - ключових показників ефективності KPI.
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Информация взята из украинской Википедии.
А у вас в Кабміні як? А у ВР?
Треба, щоби УСІ зарплати топ-чиновників та керівників незалежно від форм власності були законодавчо прив'язані до мінімалки, тоді керівникам, нардепам, або міністрам задля підвищення особистих зарплат треба буде думати про підвищення заробітної плати робітникам нижчої ланки.