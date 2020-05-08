Від початку року під час пожеж в Україні загинуло 740 осіб, - ДСНС

Від початку 2020 року під час пожеж в Україні загинуло 740 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"З початком пожежонебезпечного періоду в Україні різко збільшилася кількість пожеж у природних екосистемах. Сотні гектарів задимлених лісів та відкритої території більш ніж на місяць стали топовою темою, проте уваги громадськості потребує й інша проблема: помешкання громадян також продовжують горіти. Більше того, вогонь руйнує не лише будинки та квартири, а й забирає життя", - йдеться в повідомленні.

Так, за даними ДСНС, лише з понеділка 4 травня у житловому секторі країни вже виникла 201 пожежа, внаслідок чого загинуло 10 людей, а ще 12 - постраждали.

Зазначається, що серед основних причин, які призводять до загибелі людей, рятувальники називають: свідоме нехтування правилами пожежної безпеки, необережне поводження із вогнем, паління у ліжку, а також залишені без нагляду сірники та запальнички у місцях, що легко доступні для дітей.

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Так, 7 травня дивом вдалося уникнути загибелі двох громадян на Донеччині під час пожеж у їхніх домівках. Зокрема, під час проведення розвідки в одній з квартир на вул. В. Садова у м. Краматорськ рятувальники винесли з квартири на свіже повітря чоловіка, якого в подальшому було госпіталізовано до опікового відділення лікарні. Ще одну жінку у Краматорську було врятовано автодрабиною з балкону 4-го поверху, де о 07:41 на вул. Врачебна також спалахнула пожежа.

Водночас 6 травня у Києві пожежа в квартирі на 5-му поверсі багатоповерхівки на вул. Героїв Дніпра, 59, забрала життя жінки 1928 року народження.

"Загалом з початку року вогонь забрав життя вже 740 громадян", - зазначено в повідомленні.

Рятувальники вкотре звертаються до громадян з проханням неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки: "Розповідайте дітям про небезпеку, яку приховує у собі вогонь. Обговоріть в родині не тільки заходи щодо запобігання пожежі, а й порядок дій у разі її виникнення".