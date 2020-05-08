При смягчении карантина мы ориентируемся на опыт других стран, - главный санврач Ляшко
При запуске учреждений образования будет учитываться пример Германии, которая сняла ограничения с работы школ.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил замминистра здравоохранения, главный санврач Виктор Ляшко в эфире канала "Украина 24".
"В настоящее время Украина отслеживает динамику и карантинные меры в Польше. Сценарии развития (ситуации с COVІD-19. - Ред.) похожи, единственное что мы отстаем, то есть первые 100 случаев у нас были на две недели позже. И у нас есть эти две недели чтобы провести анализ", - отметил он.
По словам Ляшко, при запуске учреждений образования будет учитываться пример Германии, которая сняла ограничения с работы школ.
"Мы с Минобразования четко рассматриваем алгоритм, как провести ВНО, чтобы это не повлияло на эпидситуацию. 11 мая мы утвердим решение, учитывая эпидситуацию и наши прогнозы на ближайший период. … Детские садики будут открываться, ведь бизнес пошел на роботу, и детей нужно оставлять (под присмотром. - Ред.). Мы будем учитывать опыт Германии, где открыли школы. 11 мая будет ослабление - посмотрим, как оно будет влиять на ситуацию. Если ослабление не приведет к большому скачку заболеваемости и она будет дальше пребывать в том диапазоне, который есть сейчас - от 300 до 600 случаев, то мы сможем дальше рассматривать вопрос выхода из карантина, в том числе и открытие детсадов, но с соблюдением противоэпидемических мер", - подытожил он.
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