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Новини Коронавірус і карантин
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СБУ закликає політиків не поширювати фейки про іноземні біолабораторії в Україні: Це спланована інформкампанія

СБУ закликає політиків не поширювати фейки про іноземні біолабораторії в Україні: Це спланована інформкампанія

Останнім часом в засобах масової інформації та соцмережах поширюються фейкові новини про нібито діяльність на території України американських військових біологічних лабораторій.

"Зазвичай Служба безпеки України, котра бореться з реальними, а не вигаданими загрозами для країни, не реагує на подібні чутки. Оскільки такі публікації, без посилань на жодні факти та джерела, з подачі окремих політичних партій мають ознаки спланованої інформкампанії, мета якої – не просто отримати політичні дивіденди, але, на фоні боротьби з коронавірусом, посіяти панічні настрої у суспільстві, то СБУ вважає за доцільне відреагувати на це", - йдеться в заяві СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"По-перше, на території України не діють жодні іноземні біологічні лабораторії. Заяви, які останнім часом лунають від окремих політиків, не відповідають дійсності та є свідомим викривленням фактів.

По-друге, співпраця між Україною та США у напрямі протидії біологічному тероризму відбувається виключно в межах українського законодавства і в інтересах України. Із 1993 року діє угода щодо надання допомоги нашій державі у ліквідації стратегічної ядерної зброї та запобіганні розповсюдження зброї масового знищення. Одним з її пунктів є своєчасне виявлення та протидія спалахам, що викликані небезпечними патогенами.

Також у 2005 році Міністерство охорони здоров’я України та Міністерство оборони США підписали рамкову Угоду про запобігання розповсюдженню технологій, патогенів та знань, які можуть бути використані у ході розробки біологічної зброї. У межах цієї Угоди було модернізовано (проведено ремонтні роботи, оновлено обладнання, закуплено витратні матеріали тощо) низку державних лабораторій, розташованих в Одеській, Харківській, Львівській, Київській, Вінницькій, Херсонській, Дніпропетровській областях.

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Наголошуємо, що ці лабораторії фінансуються з держбюджету, підпорядковані МОЗ і Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

По-третє, СБУ забезпечує захист об’єктів критичної інфраструктури та перевіряє діяльність наукових установ і підприємств біологічної небезпеки. Тож заходи з охорони та збереження колекцій штамів патогенів забезпечено на належному рівні. Випадковий або навмисний несанкціонований доступ до них сторонніх осіб унеможливлено.

Додатково СБУ проводить постійний моніторинг реальних та потенційних загроз у цій сфері з боку спецслужб іноземних держав і за потреби вживає заходи з протидії. Ця робота проводитиметься і надалі на належному рівні.

У зв’язку з цим закликаємо політиків не поширювати неправдиву інформацію про існування іноземних біологічних лабораторій на території України і дбати про інтереси країни, а не про власні рейтинги", - закликали в СБУ.

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Автор: 

дезінформація (345) карантин (18172) СБУ (13052) США (23607) брехня (200) біологічна зброя (28) фейк (750) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+16
СБУ, вы не Бубочка, что бы "призывать".
Вы САЖАТЬ ДОЛЖНЫ!
В первую очередь Мертведчука, как главного распространителя всех ватных фэйков и этого фэйка в особенности.
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08.05.2020 11:34 Відповісти
+15
робятки не призывать этих фейкомётов, а привлекать надо, для этого вы и созданы
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08.05.2020 11:29 Відповісти
+14
Закройте пасть лукаш и портнову это они распространяю кремлёвскую дезу.
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08.05.2020 11:33 Відповісти
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робятки не призывать этих фейкомётов, а привлекать надо, для этого вы и созданы
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08.05.2020 11:29 Відповісти
Закрывайте г+г. Все просто.
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08.05.2020 11:30 Відповісти
Закройте пасть лукаш и портнову это они распространяю кремлёвскую дезу.
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08.05.2020 11:33 Відповісти
СБУ, вы не Бубочка, что бы "призывать".
Вы САЖАТЬ ДОЛЖНЫ!
В первую очередь Мертведчука, как главного распространителя всех ватных фэйков и этого фэйка в особенности.
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08.05.2020 11:34 Відповісти
Дешевки, призывают они, да хер на вас все ложили...
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08.05.2020 11:36 Відповісти
Они знают чего призывают, у самих рыло в пуху.
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08.05.2020 12:07 Відповісти
Простых блогеров из соцсетей вызываете на допросы, а медведчуков-коломойских просите чуть не на коленях не распространять злостные фейки.
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08.05.2020 11:36 Відповісти
А Г+Г не выпустит часовую передачу о том, как оно фейки распространяет или про убитого брата можно не говорить, т.к. он ещё у зелектората имеет важное значение?
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08.05.2020 11:37 Відповісти
По договору о сотрудничестве между нашим МОЗ и Минобороны США от 2005 года, все наши бактериологические исследования под контролем американцев и финансируются американцами. На сайте Верховной Рады есть.
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08.05.2020 11:40 Відповісти
А "г+г" та кумхуйлівські гнидники понесе відповідальність за ці фейки?
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08.05.2020 11:42 Відповісти
Мертветчук, кива, рабинович, лукаш, портняшка, шухрич,бондаренчиха,кузьмин, петуШарий, баба наташа ит.д первые фейкометчики. Статья есть уже за фейки, команда Зе?
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08.05.2020 11:44 Відповісти
Ну не может СБУ бороться с фейкометами других мастей, когда находится в подчинении у зелёных фейкометов. Это ж рубить сук, на котором сидишь.
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08.05.2020 11:57 Відповісти
А я думав, що в СБУ є інші інструменти против інформаційної диверсії, а не лишень "закликалка"...
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08.05.2020 12:14 Відповісти
Так они есть или их нет? Вот в чем вопрос.
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08.05.2020 12:16 Відповісти
Це яке СБУ, оте яке ходить не до хабарників а до тих хто викриває їх? Тоді надайте розясненя з підписом посадової особи наприклад Голови СБУ мовля немає таких лабораторій, у Франції є, в США є, в Китаї є , в РФ є а в Україні немає. Тому не вірю нашій хабарній гебні .
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08.05.2020 12:25 Відповісти
Рошен сделал сбу карманной, и зермак пошеп по проторенной дорожке, потому мы видим аналогичную работу этой конторы, т.е. никакой работы на страну.
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08.05.2020 12:35 Відповісти
Г+Г "нарвався нагрубість" ))))
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08.05.2020 13:05 Відповісти
А завести кримінальну справу - СЛАБО? А хоча би виписати попередження фейкометам?


Національна рада з питань телебачення і радіомовлення вирішила не призначати позапланову перевірку телеканал "1+1" за поширення фейку про роботу в Україні таємних американських біолабораторій, звідки нібито можуть походити небезпечні віруси.
Таке рішення було ухвалено на засіданні Нацради у четвер, 7 травня.
Водночас Нацрада визнала, що сюжет "1+1" поширював неправдиву інформацію.
Колишній член Нацради Сергій Костинський зауважив, що Нацрада кілька тижнів тому призначила перевірку телеканалу "Прямий" через ознаки "поширення необ'єктивної інформації". Але тепер відмовилася призначати перевірку телеканалу "1+1" за цією ж статтею закону "Про ТБ і радіомовлення", посилаючись на "недоліки чинного законодавства" та "відсутній дієвий механізм".
Костинський називав причиною такого рішення Нацради той факт, що "склад Національної ради є незбалансованим, оскільки більшість - четверо з семи членів - раніше працювали на телеканалі "1+1" (голова Національної ради - Ольга Герасим'юк, заступник голови - Олег Черниш, відповідальний секретар - Юрій Зіневич, членкиня ради - Олена Ніцко). При цьому строк повноважень Герасим'юк та Черниша закінчився ще в липні 2019 року.
"14 листопада 2019 року ця незбалансованість вже дала про себе знати, коли Герасим'юк, Черниш та Зіневич не підтримали призначення перевірки телеканалу "1+1" через ознаки порушення ним мовних квот", - додав Костинський.
Водночас голова регулятора Ольга Герасим'юк зазначила, що якщо сюжетом "1+1" було порушено чиїсь права, ця фізична або юридична особа може вимагати через суд спростування поширеної дифамації або "скористатися правом на відповідь у програмах".
Зазначимо, у програмі "Секретні матеріали" каналу "1+1" фейк про присутні в Україні секретні біолабораторії США висловлювали не запрошені на ефір гості - це був спеціально підготовлений редакцією та журналістами сюжет.
Неправдивий сюжет про "15 таємних американських біолабораторій в Україні" вийшов у програмі "Секретні матеріали" каналу "1+1" 27 квітня.
Перед цим протягом двох тижнів цей фейк поширювали партія "Опозиційна платформа - За життя", її голова Віктор Медведчук і наближені до нього медійні ресурси - "112 Україна", ZIK, NewsOne, проросійський сайт "Страна", телеграм-канали депутата від "Слуги народу" Олександра Дубінського, Андрія Портнова та ін.
Цьому фейку вже понад десять років, його періодично реанімують російські медіа не лише щодо України, а й Грузії, Сербії, Болгарії.
https://prm.ua/natsrada-vidmovilas-karati-1-1-za-feyk-pro-sekretni-biolaboratoriyi-ssha/
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08.05.2020 13:50 Відповісти
виродки бакланівські, а до чого ті заклики? Позов до суду в інтересах держави на пару мільйонів моральних збитків і закрити тих політиків і засоби, що поширюють фкйки!
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08.05.2020 14:16 Відповісти
И это фейк? https://ua.usembassy.gov/uk/u-s-ukraine-partnership-to-reduce-biological-threats/
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08.05.2020 14:55 Відповісти
https://twitter.com/maxim_nm
https://twitter.com/maxim_nm
https://twitter.com/maxim_nm

Максим Мирович

@maxim_nm

·https://twitter.com/maxim_nm/status/1258484436871647239 17 ч

Билл Гейтс просил передать, что он не только чипирует всех россиян и нашлёт волны 5Г, но и немедленно украдёт с застеклённого балкона пропёрженный диван, старые лыжи, наволочку с сушеными подлещиками, присвоит ржавые гантели и вышвырнет из банки чайный гриб.

СБУ закликає політиків не поширювати фейки про іноземні біолабораторії в Україні: Це спланована інформкампанія - Цензор.НЕТ 6882
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08.05.2020 15:57 Відповісти
Це не люди розповсюджують фейки про лабораторії, вони переказують кіно із теліка Бені і називається цей телік 1+1. Справу відкрили? Ліцензію забрали? Чи то свої?
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08.05.2020 16:28 Відповісти
 
 