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Новини
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Вибори президента Білорусі призначено на 9 серпня, але через коронавірус вони відбуватимуться "в особливих умовах"

Вибори президента Білорусі призначено на 9 серпня, але через коронавірус вони відбуватимуться

Палата представників Білорусі сьогодні призначила президентські вибори на 9 серпня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє БЕЛТА.

Голова Палати представників Білорусі Володимир Андрейченко підкреслив, що з урахуванням значущості президентських виборів для країни на депутатів чекає серйозна, відповідальна організаційно-політична робота.

Також він зазначив, що ця робота буде проводитися як безпосередньо в парламенті, так і у виборчих округах, "щоб вибори глави держави відбулися відкрито, демократично і в суворій відповідності з Конституцією".

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Разом з тим, голова ЦВК Білорусі Лідія Єрмошина повідомила, що президентські вибори 2020 року відбуватимуться в абсолютно особливих умовах.

Вона зазначила, що через пандемію коронавірусу "ця виборча кампанія відбуватиметься в абсолютно особливих умовах".

"Вона буде дуже різко відрізнятися від кампаній з виборів президента, які були раніше", - сказала Єрмошина.

Зміни торкнуться всіх учасників кампанії. Наприклад, збирачів підписів зобов'яжуть виконувати рекомендації МОЗ, всіх їх повинні забезпечити засобами індивідуального захисту.

Засідання обласних, районних, міських виконавчих комітетів під час розгляду питань, пов'язаних з виборами, будуть проходити без спостерігачів, представників партій, громадських об'єднань.

"При цьому виконавчі органи повинні на своїх сторінках в інтернеті викладати стрім з таких засідань або запис, щоб всі зацікавлені могли їх подивитися", - уточнила Єрмошина.

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Вона додала, що виконувати рекомендації МОЗ щодо соціального дистанціювання і забезпечення засобами захисту зобов'яжуть та спостерігачів. Зараз йдеться тільки про національні. Глава ЦВК поки не береться припускати, чи приїдуть на вибори до Білорусі міжнародні експерти.

Автор: 

Білорусь (7987) вибори (6724) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Поздравляю Аляксандра Рыгоровыча с победой в выборах
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08.05.2020 11:48 Відповісти
+4
А какая собсно разница, когда состоятся выборы Лукашенка?
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08.05.2020 12:06 Відповісти
+2
Циган знатно троллит Путлера . тем что посягнул на святое - празднование 9 Мая с парадом . а ***** просидит в бункере в слезах и злости на Шуру .Опять он переиграл гнома , показавши всем . кто есть настоящее политическое животное !
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08.05.2020 12:11 Відповісти
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говоря простым и понятным языком, нынешний генсек белаРашы остается при любых раскладах.
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08.05.2020 11:46 Відповісти
Поздравляю Аляксандра Рыгоровыча с победой в выборах
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08.05.2020 11:48 Відповісти
а я знаю хто переможе
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08.05.2020 11:48 Відповісти
А я знаю, хто не переможе)
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08.05.2020 12:08 Відповісти
Будуть проходити в особливих умовах - без виборців! Заради безпеки електорату всі цифри намалюють в виборчкомі!
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08.05.2020 11:56 Відповісти
А какая собсно разница, когда состоятся выборы Лукашенка?
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08.05.2020 12:06 Відповісти
Тим більше,що період "Кінець єпохи бідності" брати бульбаші вже да-а-авно пройшли. Лука думає і тут пропетять, поживем побачим. Та на хитру ... є ... !
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08.05.2020 12:44 Відповісти
Демократия в Беларуси - єто о чем?
Вообще, зачем авторитарньім режимам вьіборьі?
Лишняя трата времени и денег.
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08.05.2020 12:07 Відповісти
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08.05.2020 12:46 Відповісти
Почитайте определение легитимности. Тогда поймёте, что всем этим диктатура, автаркия, и прочим авторитарищкам легитимность через выборы как ни странно нужнее, чем демократическим государствам.
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08.05.2020 12:47 Відповісти
Почитал про легітимність, там про вьіборьі ничего не сказано.
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08.05.2020 14:01 Відповісти
А если малость подумать?В сущности, легитимность-готовность человека/группы людей подчиняться какой-либо власти. Подчиняться на каком основании?На том, что эта власть имеет право действовать от имени какого-нибудь общества. Ввборы-это способ получения легитимности через избирательное право (неважно, честно они проведены или "как надо").
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08.05.2020 14:12 Відповісти
Ок, я понял посьіл, но мой посьіл в том, что вьібор без вьібора не по сути не дает реальной легитимности, а только ее видимость.
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08.05.2020 14:18 Відповісти
Могу удивить, но она бывает и отрицательная. Пресловутое "работать из-под палки" как раз тот самый случай.
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08.05.2020 15:04 Відповісти
Забыл сказать, если говорить об отсутствии лигитимности, то скорее на это влияет низкая явка на выборах, массовый отказ от сотрудничества с властью, проводящей выборы (неважно, демократическая ли она и сменится в результате выборов или же диктатор, с которым "голосуй-не голосуй").
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08.05.2020 15:10 Відповісти
Лука и неявка, тоже вьібором не является, можно назвать єто бойкотом или как то еще.
Суть вьіборов в том, что у нас есть вьібор. Когда его нет, вьіборами єто не является.
К сожалению, многие за политикой забьіли не только суть слов, но и даже их буквальное значение.
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08.05.2020 16:18 Відповісти
Ну, суть то выборов в том и состоит, что либо ты голосуешь за существующее, либо за его изменение/демонтаж, либо отчуждаешься от выбора в принципе (вы-не та власть, которой я верю, мои интересы-вы не представляете, я с вами не хочу иметь ничего общего). Последнее можно назвать многими словами, но суть проста: идите нахрен, я вам не верю. Чем больше третьих, тем сложнее например объявить выборы состоявшимися, а соответственно и легитимность будет такая же.
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08.05.2020 16:24 Відповісти
Циган знатно троллит Путлера . тем что посягнул на святое - празднование 9 Мая с парадом . а ***** просидит в бункере в слезах и злости на Шуру .Опять он переиграл гнома , показавши всем . кто есть настоящее политическое животное !
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08.05.2020 12:11 Відповісти
Правила грамматики соблюдайте, умники!
"Выборы Лукашенка назначены на 9 августа, но из-за коронавируса будут проходить "в особых условиях"
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08.05.2020 12:34 Відповісти
Особливі умови: 9 серпня в 00.01 оголошення переможця! Вітаю Лукашенка.
Вибори чесні, прозорі, передбачувані!
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08.05.2020 12:36 Відповісти
"Выборы президента Беларуси" - уже звучит смешно. Пусть обьявят, что выборы президента Беларуси будут после того как Лукашонка вынесут вперед ногами.
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08.05.2020 13:21 Відповісти
 
 