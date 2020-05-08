Вибори президента Білорусі призначено на 9 серпня, але через коронавірус вони відбуватимуться "в особливих умовах"

Палата представників Білорусі сьогодні призначила президентські вибори на 9 серпня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє БЕЛТА.

Голова Палати представників Білорусі Володимир Андрейченко підкреслив, що з урахуванням значущості президентських виборів для країни на депутатів чекає серйозна, відповідальна організаційно-політична робота.

Також він зазначив, що ця робота буде проводитися як безпосередньо в парламенті, так і у виборчих округах, "щоб вибори глави держави відбулися відкрито, демократично і в суворій відповідності з Конституцією".

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Разом з тим, голова ЦВК Білорусі Лідія Єрмошина повідомила, що президентські вибори 2020 року відбуватимуться в абсолютно особливих умовах.

Вона зазначила, що через пандемію коронавірусу "ця виборча кампанія відбуватиметься в абсолютно особливих умовах".

"Вона буде дуже різко відрізнятися від кампаній з виборів президента, які були раніше", - сказала Єрмошина.

Зміни торкнуться всіх учасників кампанії. Наприклад, збирачів підписів зобов'яжуть виконувати рекомендації МОЗ, всіх їх повинні забезпечити засобами індивідуального захисту.

Засідання обласних, районних, міських виконавчих комітетів під час розгляду питань, пов'язаних з виборами, будуть проходити без спостерігачів, представників партій, громадських об'єднань.

"При цьому виконавчі органи повинні на своїх сторінках в інтернеті викладати стрім з таких засідань або запис, щоб всі зацікавлені могли їх подивитися", - уточнила Єрмошина.

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Вона додала, що виконувати рекомендації МОЗ щодо соціального дистанціювання і забезпечення засобами захисту зобов'яжуть та спостерігачів. Зараз йдеться тільки про національні. Глава ЦВК поки не береться припускати, чи приїдуть на вибори до Білорусі міжнародні експерти.