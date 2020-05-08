Ляшко про пом'якшення карантину: Відразу запускати громадський транспорт не можна, це призведе до скорочення соціальної дистанції
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко запевнив, що влада не буде продовжувати карантин без потреби.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, про це він заявив в ефірі "Україна 24".
"Ми не будемо тримати країну постійно в карантині, але потрібно розуміти, що мусимо знаходити баланс", - сказав він.
"У нас зараз трохи заспокоїлася ситуація, але вона заспокоїлася винятково тому, що ми вчасно ввели карантин, передчасний вихід з карантину може звести нанівець усе те, що ми робили ці два місяці", - заявив Ляшко.
Зокрема, не планується швидке скасування обмежень на проїзд у громадському транспорті.
"Чому ми говоримо, що не можна відразу запускати громадський транспорт? Не стільки мене хвилює проблема інфікування в громадському транспорті, скільки відкривається доступність і починається внутрішня міграція населення. Замість того, щоб ізолюватися, люди, маючи транспорт, будуть вільно пересуватися, будуть без гострої потреби відвідувати якісь місця. На ринки поїдуть літні люди... Велика міграція призведе до того, що зруйнуються всі принципи карантину", - сказав Ляшко.
Тільки-но відновить роботу громадський транспорт, додав санлікар, в офіси почнуть приїжджати більше співробітників, онлайн-наради перейдуть в офлайн. Це призведе до збільшення контактів, скорочення соціальної дистанції і зростання загрози зараження.
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И логика у них альтернативная.
По этой логике, чтобы народ не собирался в маршрутках, нужно, чтобы они ходили два раза в день.
Чтобы соблюдали дистанцию, нужно повыгонять людей из парков на улицы.
Чтобы не толпились в супермаркетах, нужно выстраивать их в очереди перед ними: пусть толпятся там.
Чи може вони просто розуміють, що велика кількість хворих була б незалежно від того, відкрите метро чи закрите??? Так, для довідки: у нас найбільше хворих в Чернівцях, де метро нема... А в Харкові та Дніпрі, де метро працювало на початку епідемії, хворих в рази менше, хоча це міста-мільйонники, а в Чернівцях 250 тис. населення!
И власти видят свою задачу не в том, чтобы ценой убитой экономики бороться за идиотское "место по Америке", а в том, чтобы не перегрузить больницы, не оставить людей без помощи.
Розкажіть це онкохворим та людям з групи ризику, яким захворіти це майже смертний вирок. Але ж ми про це не думаємо, байдуже на власну відповідальність. Лише б на ринку затоваритись... Зміст карантину власне і полягає в обмеженні міграції мас, що і дозволить не перегрузити лікарні.
Уже.
Але ж ми про це не думаємо
Напрасно.
Зміст карантину власне і полягає...
Спасибо, кэп.
Один вопрос: к чему все эти многабукаф?
Стоит мужик на мосту и руками машет. Подходит к нему прохожий и спрашивает
- Эй, мужик, почему руками машешь
- Крокодилов разгоняю
- Так их же нету
- Вот потому и нету, что я разгоняю
Как-то так.
German virologist Hendrik Streeck explains the final results of his pioneering antibody study. Professor Streeck found a Covid19 lethality of 0.36%, but explains that this is an upper limit and the lethality is probably in the range of 0.24 to 0.26% or even below. The average age of test-positive deceased was approximately 81 years.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DvrL9QKGQrWk https://www.youtube.com/watch?v=vrL9QKGQrWk
A new overview of existing PCR and antibody studies shows that the median value of Covid19 lethality (IFR) is about 0.2% and thus in the range of a strong influenza.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fspreadsheets%2Fd%2F1zC3kW1sMu0sjnT_vP1sh4zL0tF6fIHbA6fcG5RQdqSc%2Fedit https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zC3kW1sMu0sjnT_vP1sh4zL0tF6fIHbA6fcG5RQdqSc/edit#gid=0
A new antibody study with Danish blood donors showed a very low Covid19 lethality (IFR) of 0.08% for persons under 70 years of age.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.medrxiv.org%2Fcontent%2F10.1101%2F2020.04.24.20075291v1 https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.24.20075291v1
A new antibody study from Iran, one of the earliest and most affected countries by Covid19, also showed a very low lethality of 0.08% to 0.12%.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.medrxiv.org%2Fcontent%2F10.1101%2F2020.04.26.20079244v1 https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.26.20079244v1
A new antibody study from Japan comes to the conclusion that about 400 to 800 times more people there had contact with the new coronavirus than previously thought, but showed no or hardly any symptoms. Japan had done rather few tests so far.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.medrxiv.org%2Fcontent%2F10.1101%2F2020.04.26.20079822v2 https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.26.20079822v2
Больше всего вирус передается телепатически: из одной тупой башки в другую!
Збитки для міста космічні, бо метро Харкова перевозило до 600 тис. людей кожен день.