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Новини Коронавірус і карантин
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Ляшко про пом'якшення карантину: Відразу запускати громадський транспорт не можна, це призведе до скорочення соціальної дистанції

Ляшко про пом'якшення карантину: Відразу запускати громадський транспорт не можна, це призведе до скорочення соціальної дистанції

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко запевнив, що влада не буде продовжувати карантин без потреби.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, про це він заявив в ефірі "Україна 24".

"Ми не будемо тримати країну постійно в карантині, але потрібно розуміти, що мусимо знаходити баланс", - сказав він.

"У нас зараз трохи заспокоїлася ситуація, але вона заспокоїлася винятково тому, що ми вчасно ввели карантин, передчасний вихід з карантину може звести нанівець усе те, що ми робили ці два місяці", - заявив Ляшко.

Зокрема, не планується швидке скасування обмежень на проїзд у громадському транспорті.

"Чому ми говоримо, що не можна відразу запускати громадський транспорт? Не стільки мене хвилює проблема інфікування в громадському транспорті, скільки відкривається доступність і починається внутрішня міграція населення. Замість того, щоб ізолюватися, люди, маючи транспорт, будуть вільно пересуватися, будуть без гострої потреби відвідувати якісь місця. На ринки поїдуть літні люди... Велика міграція призведе до того, що зруйнуються всі принципи карантину", - сказав Ляшко.

Тільки-но відновить роботу громадський транспорт, додав санлікар, в офіси почнуть приїжджати більше співробітників, онлайн-наради перейдуть в офлайн. Це призведе до збільшення контактів, скорочення соціальної дистанції і зростання загрози зараження.

Також дивіться: Коронавірус показав, що принцип "гроші ходять за пацієнтом" неможливо застосувати для інфекційних лікарень, - Ляшко. ВIДЕО

Автор: 

карантин (18172) транспорт (1416) Ляшко Віктор (1519) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+12
"У нас сейчас немного успокоилась ситуация, но она успокоилась исключительно потому, что мы вовремя ввели карантин, преждевременный выход из карантина может свети на нет всё то, что мы делали эти два месяца"

Стоит мужик на мосту и руками машет. Подходит к нему прохожий и спрашивает
- Эй, мужик, почему руками машешь
- Крокодилов разгоняю
- Так их же нету
- Вот потому и нету, что я разгоняю
Как-то так.
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08.05.2020 11:57 Відповісти
+10
Не зебилы, а альтернативно одаренные (ведь не понимать собственной тупости - тоже дар).
И логика у них альтернативная.
По этой логике, чтобы народ не собирался в маршрутках, нужно, чтобы они ходили два раза в день.
Чтобы соблюдали дистанцию, нужно повыгонять людей из парков на улицы.
Чтобы не толпились в супермаркетах, нужно выстраивать их в очереди перед ними: пусть толпятся там.
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08.05.2020 11:50 Відповісти
+9
Ні в Техасі, ні в Нью-Йорку, ні в Лос-Анджелесі при цьому НЕ ЗАКРИЛИ МЕТРО і навіть не збираються це робити! І в Лондоні не збираються, і в Римі... Думаєте, там лікарі тупіші за Ляшка?
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08.05.2020 11:50 Відповісти
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Так, давайте поступово запускати громадський транспорт - щоб в них по саму кришу залізали, бо на роботу треба, але якось так... Зедебіли, бл**
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08.05.2020 11:41 Відповісти
Не зебилы, а альтернативно одаренные (ведь не понимать собственной тупости - тоже дар).
И логика у них альтернативная.
По этой логике, чтобы народ не собирался в маршрутках, нужно, чтобы они ходили два раза в день.
Чтобы соблюдали дистанцию, нужно повыгонять людей из парков на улицы.
Чтобы не толпились в супермаркетах, нужно выстраивать их в очереди перед ними: пусть толпятся там.
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08.05.2020 11:50 Відповісти
В Техасе в США решили смягчить карантин, так как там было мало заболевших! За неделю Техас стал на 5 месте по Америке по числу заболевших! Также и в Илионоисе.
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08.05.2020 11:42 Відповісти
Ні в Техасі, ні в Нью-Йорку, ні в Лос-Анджелесі при цьому НЕ ЗАКРИЛИ МЕТРО і навіть не збираються це робити! І в Лондоні не збираються, і в Римі... Думаєте, там лікарі тупіші за Ляшка?
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08.05.2020 11:50 Відповісти
Именно по этому Америка впереди мира всего по числу заболевших.
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08.05.2020 12:21 Відповісти
І все одно метро навіть не збираються закривати. Повторюю питання: думаєте, там лікарі тупіші за Ляшка?
Чи може вони просто розуміють, що велика кількість хворих була б незалежно від того, відкрите метро чи закрите??? Так, для довідки: у нас найбільше хворих в Чернівцях, де метро нема... А в Харкові та Дніпрі, де метро працювало на початку епідемії, хворих в рази менше, хоча це міста-мільйонники, а в Чернівцях 250 тис. населення!
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08.05.2020 13:20 Відповісти
У нас при лохокарантине и ношении намордников, согласно данным МОЗ, только за две недели, с 30 марта по 12 апреля 2020 года, заболело ОРВИ и гриппом 180 519 человек. Если бы карантин и намордники были были эффективны, то и заболеваемость гриппом должна была быть очень низкой низкой.
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08.05.2020 14:12 Відповісти
Не по этому. В штатах основная заболеваемость и смертность в нищих районах, населенных афро-американцами, латинос и выходцами из Азии.
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08.05.2020 14:25 Відповісти
Врачи там работают на износ. Все у них есть. А у нас?
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08.05.2020 13:02 Відповісти
И правильно сделали. Там понимают: от карантина вирус не исчезнет, и переболеют им все. Еще раз: ВСЕ! Этот вирус теперь с нами навсегда!
И власти видят свою задачу не в том, чтобы ценой убитой экономики бороться за идиотское "место по Америке", а в том, чтобы не перегрузить больницы, не оставить людей без помощи.
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08.05.2020 11:55 Відповісти
ВСЕ! Этот вирус теперь с нами навсегда!
Розкажіть це онкохворим та людям з групи ризику, яким захворіти це майже смертний вирок. Але ж ми про це не думаємо, байдуже на власну відповідальність. Лише б на ринку затоваритись... Зміст карантину власне і полягає в обмеженні міграції мас, що і дозволить не перегрузити лікарні.
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08.05.2020 12:56 Відповісти
Розкажіть це онкохворим

Уже.
Але ж ми про це не думаємо

Напрасно.
Зміст карантину власне і полягає...

Спасибо, кэп.
Один вопрос: к чему все эти многабукаф?
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08.05.2020 13:04 Відповісти
Карантин - это изоляция только заболевших, а не запрет на передвижение всех и на "всякий случай".
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08.05.2020 14:28 Відповісти
В Харькове общественный транспорт всегда ходил переполненный и сейчас ходит
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08.05.2020 11:46 Відповісти
И базары все время работали и никакого всплеска, по сравнению с тупо окарантиненным боксером Киевом.
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08.05.2020 14:31 Відповісти
"У нас сейчас немного успокоилась ситуация, но она успокоилась исключительно потому, что мы вовремя ввели карантин, преждевременный выход из карантина может свети на нет всё то, что мы делали эти два месяца"

Стоит мужик на мосту и руками машет. Подходит к нему прохожий и спрашивает
- Эй, мужик, почему руками машешь
- Крокодилов разгоняю
- Так их же нету
- Вот потому и нету, что я разгоняю
Как-то так.
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08.05.2020 11:57 Відповісти
Социальная дистанция это когда чиновник самой бедной страны в Европе посылает маме в США миллион долларов, а миллионы украинцев в это время хрен по всей морде разглядывают. А в транспорте дистанция физическая.
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08.05.2020 12:12 Відповісти
Не надо удивляться когда Украиной правят долбо@бы.
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08.05.2020 12:18 Відповісти
Ляшко про пом'якшення карантину: Відразу запускати громадський транспорт не можна, це призведе до скорочення соціальної дистанції - Цензор.НЕТ 1898
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08.05.2020 12:15 Відповісти
Выборы выиграет тот кто подпишет гарантийное письмо что пересажает этот кабмин за карантин с консфискацией. Следующие будут читать конституцию преждемчем переться во власть по обьявлению. Иначе это никогда не кончится.
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08.05.2020 12:18 Відповісти
Напридумывали новых терминов - например, социальное расстояние - что это по сути? Почему социальное, а не безопасное, как более понятное и адекватное с точки зрения сути? Это просто балабольство для замыливания мозгов. А вот "финансовое социальное расстояние" между людьми разных категорий в период карантина сильно расширяется - кто-то только на этой "эпидемии" и карантине сколотил не слабые бабки, а народ остался без работы и без средств для существования. Но об этом почему-то пытаются умалчивать, прикрываясь впариванием нам каждый день по 500 новых заболевших, только не объясняют откуда они берут эти цифры, если вчера было заявлено, что все спец.лаборатории, обрабатывающие тесты в Украине, совместно могут обработать всего 200 анализов при трехсменной работе. Так откуда же появляются эти 500 новых вирусников - только по измерению температуры или состоянию зрачков? Бред! Как можно это всё называть эпидемией, если в Украине 14000 заболевших при примерно 40 000 000 жителей, что составляет всего 0,035% при общепризнанном медицинском эпидемиологическом пороге - 5% заболевших от числа жителей на конкретной территории, что для Украины составляет аж 2 млн.чел???
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08.05.2020 12:51 Відповісти
А ви впевнені, що цих захворівших зараз не є 2 млн.? ТАких безсимптомників, які розносять по вулиці. Чи те, що ці всі загадкові пневмонії, якими масово хворіють і зараз, не є тим ковідом? Якщо ви не довіряєте оф. цифрам, чому ви не думаєте, що цього всього набагато більше...
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08.05.2020 13:01 Відповісти
Пока не будет официального признанного во всем мире заключения о природе, способе распространения и лечении этой болезни все наши с Вами думы - это предположения, догадки и испытания своих нервов и психики!!! Но на это может уйти не менее 1,5-2 года! А в это время по имеющимся официальным стат.данным на первом месте пока кардиология, на втором - рак, на третьем - диабет и т.д. А пневмония, к которой пока (!!!) относят Сovid - на 6 или 7 месте. Но до сих пор нет официального заключения, что рак - это не инфекционное заболевание, но точно передается по крови и родству! Почему тогда по раку не объявляют эпидемии и пандемии? Может заболевших Covid и больше, но вот сам-то вопрос - почему при 0,035% заболевших объявляют эпидемию - остается без ответа и с большими логическими сомнениями!!!
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08.05.2020 14:09 Відповісти
Также и со свиным гриппом, который гуляет по миру и с туберкулезом - ни кто из медчиновников, почему-то, не паникует и не объявляет вечный карантин..
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08.05.2020 14:37 Відповісти
во гоне чувак...
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08.05.2020 12:59 Відповісти
Появляется все больше научных исследований, доказывающих, что летальность короны не превышает 0,2-0,3% и потому сравнима с обычным сезонным гриппом.
German virologist Hendrik Streeck explains the final results of his pioneering antibody study. Professor Streeck found a Covid19 lethality of 0.36%, but explains that this is an upper limit and the lethality is probably in the range of 0.24 to 0.26% or even below. The average age of test-positive deceased was approximately 81 years.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DvrL9QKGQrWk https://www.youtube.com/watch?v=vrL9QKGQrWk
A new overview of existing PCR and antibody studies shows that the median value of Covid19 lethality (IFR) is about 0.2% and thus in the range of a strong influenza.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fspreadsheets%2Fd%2F1zC3kW1sMu0sjnT_vP1sh4zL0tF6fIHbA6fcG5RQdqSc%2Fedit https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zC3kW1sMu0sjnT_vP1sh4zL0tF6fIHbA6fcG5RQdqSc/edit#gid=0
A new antibody study with Danish blood donors showed a very low Covid19 lethality (IFR) of 0.08% for persons under 70 years of age.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.medrxiv.org%2Fcontent%2F10.1101%2F2020.04.24.20075291v1 https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.24.20075291v1
A new antibody study from Iran, one of the earliest and most affected countries by Covid19, also showed a very low lethality of 0.08% to 0.12%.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.medrxiv.org%2Fcontent%2F10.1101%2F2020.04.26.20079244v1 https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.26.20079244v1
A new antibody study from Japan comes to the conclusion that about 400 to 800 times more people there had contact with the new coronavirus than previously thought, but showed no or hardly any symptoms. Japan had done rather few tests so far.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.medrxiv.org%2Fcontent%2F10.1101%2F2020.04.26.20079822v2 https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.26.20079822v2

Больше всего вирус передается телепатически: из одной тупой башки в другую!
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08.05.2020 13:25 Відповісти
Мы всегда исторически живем при существующих всякого рода гриппов, ветрянок, осп, тифов, чумы - они никогда не исчезли, как вирусные болезни, они оживают при определенных условиях. Думаю, что и короновирус давно тоже существует в какой-то пока не опознанной форме и мы только столкнулись с ним и абсолютно не готовыми даже в в таких развитых странах, как Штаты, Англия, Франция и т.д. Жизнь просто заставит с этим разобраться Главное, чтобы эта тема не наматывалась на политику - это иногда бывает страшнее, чем сама болезнь!
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08.05.2020 14:23 Відповісти
Так ее же специально и наматывают для прикрытия реальных политических и экономических целей.
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08.05.2020 14:40 Відповісти
А рельси і вагони іржавіють в метрополітені Харкова - такого ще в історії метро ще ніколи не було з 1970 років коли це метро побудували щоб воно не працювало 2 місяці
Збитки для міста космічні, бо метро Харкова перевозило до 600 тис. людей кожен день.
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08.05.2020 14:56 Відповісти
Запускайте!!! Будет возить только 100тыш. ... Остальные в крематории будут.
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08.05.2020 18:40 Відповісти
В химзащите и противогазе можешь ездить, не бойся. А то и от страха можешь тоже окочуриться и в крематорий попасть.
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08.05.2020 19:21 Відповісти
 
 