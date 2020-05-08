Ляшко про пом'якшення карантину: Відразу запускати громадський транспорт не можна, це призведе до скорочення соціальної дистанції

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко запевнив, що влада не буде продовжувати карантин без потреби.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, про це він заявив в ефірі "Україна 24".

"Ми не будемо тримати країну постійно в карантині, але потрібно розуміти, що мусимо знаходити баланс", - сказав він.

"У нас зараз трохи заспокоїлася ситуація, але вона заспокоїлася винятково тому, що ми вчасно ввели карантин, передчасний вихід з карантину може звести нанівець усе те, що ми робили ці два місяці", - заявив Ляшко.

Зокрема, не планується швидке скасування обмежень на проїзд у громадському транспорті.

"Чому ми говоримо, що не можна відразу запускати громадський транспорт? Не стільки мене хвилює проблема інфікування в громадському транспорті, скільки відкривається доступність і починається внутрішня міграція населення. Замість того, щоб ізолюватися, люди, маючи транспорт, будуть вільно пересуватися, будуть без гострої потреби відвідувати якісь місця. На ринки поїдуть літні люди... Велика міграція призведе до того, що зруйнуються всі принципи карантину", - сказав Ляшко.

Тільки-но відновить роботу громадський транспорт, додав санлікар, в офіси почнуть приїжджати більше співробітників, онлайн-наради перейдуть в офлайн. Це призведе до збільшення контактів, скорочення соціальної дистанції і зростання загрози зараження.

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