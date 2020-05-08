Докладу всіх зусиль, щоб зберегти відносини з Грузією. Якщо будуть різкі кроки, переживемо, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що буде докладати всіх зусиль для того, щоб відносини України з Грузією залишалися по-справжньому дружніми і стратегічними.

Про це він сказав в інтерв'ю LB, передає Цензор.НЕТ.

"За всієї харизматичності Міхеіла Ніколозовича він є громадянином України, який і раніше обіймав тут державні посади. Тому я зі свого боку докладатиму всіх зусиль для того, щоб наші відносини з Грузією залишалися по-справжньому дружніми і стратегічними. Якщо ж з боку наших грузинських партнерів будуть якісь різкі кроки, що ж, переживемо, а потім будемо відновлювати все втрачене", - сказав Кулеба.

При цьому Кулеба підкреслив, що жодна держава світу не може вказувати, куди призначати чи не призначати громадянина України.

"Ми ж виходимо з дуже простих тез. Перша з них - відносини між Україною і Грузією настільки особливі, що вони не можуть ставати заручником долі однієї людини. Друга - ми розуміємо внутрішньополітичний контекст у Грузії і не втручаємося, але для нас пан Саакашвілі є громадянином України. І жодна держава світу не може нам вказувати, куди призначати або не призначати нашого громадянина", - пояснив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвілі про перші кроки: Дерегуляція в бізнесі і повна заміна медсистеми. ВIДЕО

Також глава МЗС України додав, що розмовляв з міністром закордонних справ Грузії (в зв'язку з позицією Тбілісі, що якщо Саакашвілі обійме посаду віцепрем'єр-міністра України з реформ, країна відкличе посла Грузії в Україні. - Ред.).

"Це була дуже спокійна, зважена розмова, він мені пояснив позицію свого уряду", - сказав він.

Як повідомлялося, увечері 7 травня Саакашвілі був призначений главою Виконавчого комітету реформ, який входить до складу Національної ради реформ при президенті України.

Виконавчий комітет реформ - це допоміжний орган при президенті України, основним завданням якого є підготовка пропозицій щодо стратегічного планування реформ, їх узгодженого впровадження та моніторинг реалізації реформ. Раніше до нього входили заступник глави Адміністрації президента України, до відання якого віднесені питання здійснення реформ, один з членів Кабінету міністрів України - за погодженням з прем'єр-міністром України, а також глава одного з комітетів Верховної Ради України (за згодою).