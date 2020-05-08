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Докладу всіх зусиль, щоб зберегти відносини з Грузією. Якщо будуть різкі кроки, переживемо, - Кулеба

Докладу всіх зусиль, щоб зберегти відносини з Грузією. Якщо будуть різкі кроки, переживемо, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що буде докладати всіх зусиль для того, щоб відносини України з Грузією залишалися по-справжньому дружніми і стратегічними.

Про це він сказав в інтерв'ю LB, передає Цензор.НЕТ.

"За всієї харизматичності Міхеіла Ніколозовича він є громадянином України, який і раніше обіймав тут державні посади. Тому я зі свого боку докладатиму всіх зусиль для того, щоб наші відносини з Грузією залишалися по-справжньому дружніми і стратегічними. Якщо ж з боку наших грузинських партнерів будуть якісь різкі кроки, що ж, переживемо, а потім будемо відновлювати все втрачене", - сказав Кулеба.

При цьому Кулеба підкреслив, що жодна держава світу не може вказувати, куди призначати чи не призначати громадянина України.

"Ми ж виходимо з дуже простих тез. Перша з них - відносини між Україною і Грузією настільки особливі, що вони не можуть ставати заручником долі однієї людини. Друга - ми розуміємо внутрішньополітичний контекст у Грузії і не втручаємося, але для нас пан Саакашвілі є громадянином України. І жодна держава світу не може нам вказувати, куди призначати або не призначати нашого громадянина", - пояснив він.

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Також глава МЗС України додав, що розмовляв з міністром закордонних справ Грузії (в зв'язку з позицією Тбілісі, що якщо Саакашвілі обійме посаду віцепрем'єр-міністра України з реформ, країна відкличе посла Грузії в Україні. - Ред.).

"Це була дуже спокійна, зважена розмова, він мені пояснив позицію свого уряду", - сказав він.

Як повідомлялося, увечері 7 травня Саакашвілі був призначений главою Виконавчого комітету реформ, який входить до складу Національної ради реформ при президенті України.

Виконавчий комітет реформ - це допоміжний орган при президенті України, основним завданням якого є підготовка пропозицій щодо стратегічного планування реформ, їх узгодженого впровадження та моніторинг реалізації реформ. Раніше до нього входили заступник глави Адміністрації президента України, до відання якого віднесені питання здійснення реформ, один з членів Кабінету міністрів України - за погодженням з прем'єр-міністром України, а також глава одного з комітетів Верховної Ради України (за згодою).

Автор: 

Грузія (1854) Саакашвілі Міхеіл (2155) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+17
Кретины! Портить отношения со страной из-за еще одного клоуна.
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08.05.2020 12:09 Відповісти
+15
"дипломат" без ручки!
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08.05.2020 12:07 Відповісти
+12
после слова переживём, забыл добавить и пошли они нахер.. дипломат плять
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08.05.2020 12:12 Відповісти
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"дипломат" без ручки!
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08.05.2020 12:07 Відповісти
При этом Кулеба подчеркнул, что ни одно государство мира не может указывать, куда назначать или не назначать гражданина Украины, это серьезно никто нам не указ?
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08.05.2020 12:08 Відповісти
"Это же не США"
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08.05.2020 12:11 Відповісти
"Ессентукский городской суд по ходатайству следователя по особо важным делам Главного следственного управления СКР по Северо-Кавказскому округу заочно арестовал экс-премьера Украины Арсения Яценюка. Следствие также заочно обвиняет его в бандитизме и умышленном убийстве военнослужащих во время первой чеченской кампании.""
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08.05.2020 14:06 Відповісти
Приложу все усилия, чтобы сохранить отношения с Грузией. Если будут резкие шаги, переживем, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8143
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08.05.2020 12:08 Відповісти
Арахамия все уже объяснил

Слушаться нужно только расссею на всех остальных насрать
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08.05.2020 12:09 Відповісти
Кретины! Портить отношения со страной из-за еще одного клоуна.
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08.05.2020 12:09 Відповісти
Грузины какие-то неправильные, им в лицо плюют они обижаются... Кулеба всё решит, ага и тоже плюнет, это же не США, грузинам можно.
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08.05.2020 12:09 Відповісти
после слова переживём, забыл добавить и пошли они нахер.. дипломат плять
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08.05.2020 12:12 Відповісти
Саакашвілі, це як вишенька на торті реформ Зеленського. Які реформи, така й вишенька.
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08.05.2020 12:13 Відповісти
Это скорее как куча дерьма ,на торте зеленского . .
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08.05.2020 12:15 Відповісти
Из за одного питера теперь разругаются 2 страны . Зельоные скажите , у вас все в порядке с головой ?? .
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08.05.2020 12:14 Відповісти
Зеля, не останавливайся на достигнутом! Вали все нахрен! Какая нахрен Грузия, от помощи МВФ вообще надо отказаться! 73% тупней пустоголовых должны страдать! У тебя еще четыре года впереди! Ты только на стадии разгона!
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08.05.2020 12:17 Відповісти
почему Грузия не забрала Саакашвили с Польши
кроме вина по страшным ценах от Грузии толку нет
и вино так себе
кто на нас обращает внимание
без реальной власти Саакашвили
хоть не будет давать спать чинушам
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08.05.2020 12:19 Відповісти
Право грузинских януковичей делать то,что они считают нужным.А винцо можно тормознуть и отдых.
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08.05.2020 12:19 Відповісти
Из-за одного кацо переживать должно всё государство? Интересный расклад получается и возникает вопрос , так какого народа эти слуги народа?
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08.05.2020 12:22 Відповісти
биоматериалу фсех мастей не долго асталось воздух портить.
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08.05.2020 12:24 Відповісти
презентация следующего президента Неньки состоялась.
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08.05.2020 12:25 Відповісти
Спочатку своїми руками створили собі труднощі, а тепер будете прикладати всі зусилля, щоб ці труднощі подолати? Ви ідіоти?
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08.05.2020 12:28 Відповісти
Если же со стороны наших грузинских партнеров будут какие-то резкие шаги, что ж, переживем

Читай: да нас рать. Хороший ответ как для министра иностранных дел. Особенно учитывая, что наши иностранные дела и так в говне по маковку.
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08.05.2020 12:28 Відповісти
Позвольте поинтересоваться, а что такого катастрофического случилось с "нашими иностранными делами"?
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08.05.2020 12:34 Відповісти
В 2017 когда узнавали что я украинец, жали руку, обнимали, и просились сфотографироваться. Сегодня, или не обращают внимания, или брезгливо отворачиваются. Еще год пархатой-клоунской барыжной власти, и над нами будут смеяться, как над недолюдьми.
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08.05.2020 12:44 Відповісти
Вынужден разочаровать вас. 99% населения любой страны абсолютно все равно, что происходит в соседней стране, а тем более в не соседней, пока их это не начинает касаться напрямую. Не знаю, кто вас обнимал раньше, а сейчас стал брезговать. По большому счету не верю я этим эмоциональным проявлениям кацапского пошиба "эй, брат, ты меня уважаешь? "
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08.05.2020 12:53 Відповісти
Типа поведал как все в мире происходит? Ты в каких странах мира побывала, на каких языках (мовах) общаешься, какие сервисы можешь себе позволить? )))) Вечная ошибка быдла- оно думает, что по ту сторону монитора такое же чмо. Лично мне противно, что цивилизованные люди меня ассоциируют с мразью73, которая выбрала лоха.
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08.05.2020 13:13 Відповісти
Мабуть ви обидва праві ...
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08.05.2020 13:35 Відповісти
Таки да. Для кожного вірна та картина світу, яка згідно його життєвого досвіду склалась в його голові. Якщо хтось саме так бачить світ, а не інакше, то світ буде постійно підкидати підтвердження його правоти. Думки матеріальні, хочемо ми цього чи ні.
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08.05.2020 13:42 Відповісти
Нажаль, ваші думки про малоросію в Україні матеріальні не лише для вас, а для усіх.
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08.05.2020 14:45 Відповісти
Ага. Це як в тому анекдоті :" Доктор, это вы маньяк! Откуда у вас такие картинки? "
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08.05.2020 14:51 Відповісти
Ясно, що ви не бачите наступу малоросії в Украхні. Бо для вас це природно.
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08.05.2020 15:30 Відповісти
Саме так. "Маленьке звірятко загортає у фольгу "...
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08.05.2020 15:41 Відповісти
Судя по проявлениях вашего дружелюбия, вынужден констатировать, что причина вашего же некомфортного состояния явно не в пресловутых 73%.
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08.05.2020 13:36 Відповісти
Навпаки ... Я був у шоці, і перебуваю зараз від результатів голосування.
Але ... вони ж чомусь проголосували. Ці 73% ...
Простіше за все назвати їх дєбілами і тупими ...
Так ?
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08.05.2020 13:40 Відповісти
Саме так. Якщо хтось з тобою незгідний, то найпростіше навішати на нього ярлик. Ну і чужі соломинки так лего помітити, на відміну від своїх колод.
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08.05.2020 13:44 Відповісти
Причем тут состояние? ))) Тебе мой комфорт, от счастья улетел бы в небеса. Быдло голосует за бесплатную колбасу, поэтому всегда получает Х в Ср. Потом прячется под стол и скулит, что снова кинули. С чернью73, которым в роддоме забыли выдать мозги, в реальной жизни не пересекаюсь, только в инте, вы для меня подопытные мыши, изучаю.
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08.05.2020 13:50 Відповісти
Спасибо, но что-то неохота такого "комфорта" и "улетания в небо". Если ради этого придется считать всех остальных быдлом и чернью, то пусть другие так "улетают".
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08.05.2020 14:07 Відповісти
Не "всех остальных", а тех, кому "в роддоме забыли выдать мозги". "что такого катастрофического случилось с "нашими иностранными делами"? - их теперь нет.
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08.05.2020 14:17 Відповісти
А без моего позволения гугл не работает? Ладно, не возражаю.
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08.05.2020 12:46 Відповісти
В гугле можно обнаружить любую зраду также как и пэрэмогу. Всё зависит от того, что желаешь там найти.
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08.05.2020 12:55 Відповісти
Зрада зрадная. ********** вдруг чрезвычайно стало важно мнение теперешней грузинской власти. Хотя до того они не уставали называть её прорашкованской.
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08.05.2020 12:31 Відповісти
Приложу все усилия, чтобы сохранить отношения с Грузией - уже приложил. Кулеба ты ж дипломат министр иностранных дел, еще про какие-то резкие шаги говорит. Иногда лучше молчать чем молоть чушь.
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08.05.2020 12:33 Відповісти
Звідки ростуть ноги-зрозуміло всім. То що керівництво Грузії забуло, що Росія примусила її "мирно" зректися частини своєї території, то це їх справа. То що її керівництво без мила лізе в сраку Путіну-теж їх справа. Але Саакашвілі має українське громадянство і яке собаче діло Грузії до того куди і на які посади ми назначаємо громадянина України. А захочуть розірвати відношення-прапор їм в руки.
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08.05.2020 12:50 Відповісти
Питання про громадянство (подвійне громадянство) чомусь зависло ...
Нема коли ... блін ...
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08.05.2020 13:37 Відповісти
Як красиво завернув - «Росія примусила керівництво зректися частини території»... Лише забув сказати, що нахилив тоді путєн якраз карлсона, з краваткою у роті, того «рехворматора», якого зараз бубочка призначив «розмовляючою головою для дятлів»...
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08.05.2020 13:56 Відповісти
"карлсон, з краваткою у роті," розірвав дипвідносини з агресором (нам для цього бракує яєць і зараз) і ніколи не визнавав цю окупацію. Мовчки визнало її як факт і примирилося з нею якраз теперішнє керівництво.
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08.05.2020 14:26 Відповісти
Карлсон пішов на пересір'я з Абхазією, а не з Росією... Він зробив те саме, що зараз намагається робити бубочка, через засланого агента єрмака... Так що сулугуні винен в тому, що пішов на уговори Саркозі, а не теперішнє керівництво... Пороха теж намагались таким чином уламати і не вийшло... Але мудрий наріт обрав бубочку - лубянська операція «зєрмак» удалась...
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08.05.2020 14:40 Відповісти
Все йде за планом лаптєстану - з дружніми країнами серемось, а подонкам у вічі заглядаємо й "мір" там бачимо.
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08.05.2020 13:51 Відповісти
" Ессентукский городской суд по ходатайству следователя по особо важным делам Главного следственного управления СКР по Северо-Кавказскому округу заочно арестовал экс-премьера Украины Арсения Яценюка. Следствие также заочно обвиняет его в бандитизме и умышленном убийстве военнослужащих во время первой чеченской кампании."
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08.05.2020 14:03 Відповісти
А до чого це--тявкнув і в будку.
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08.05.2020 14:18 Відповісти
Мабуть до того, що Яценюка тепер не можна призначати ні на яку державну посаду. Раз кацапи його заочно засудили, значить треба поважати їхню думку.
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08.05.2020 14:54 Відповісти
ВСУ підтвердив правомочність позбавлення гірського цапа громадянства України. Зе пішов наперекор і закону і Порошенко А розумні люди думають до того,а не після. Те що кулеба такий же мутняк як і все шобло --це вже давно видно по його діям.
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08.05.2020 14:17 Відповісти
Спочатку наперекір Закону пішов саме Порошенко. Але йому можна.
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08.05.2020 14:55 Відповісти
В перечень этих усилий не входит:
Депортация сулугуня
Отказ в назначении на госдолжности
Остальные усилия это зеговняное блаблабла.
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08.05.2020 15:43 Відповісти
 
 