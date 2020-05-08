Фракція "ЄС" закликає Зеленського продовжити відзначати День пам'яті та примирення на державному рівні. ДОКУМЕНТ
П'ятий Президент України Петро Порошенко і депутати "Європейської Солідарності" закликали президента Зеленського продовжити традицію вшанування Дня пам'яті та примирення на державному рівні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
У листі на адресу Зеленського вони зазначили, що 8 травня, в день капітуляції нацистської Німеччини, у багатьох країнах світу відзначають День перемоги над нацизмом, шанують пам'ять полеглих, говорять про важливість не допустити повторення цієї трагедії людства.
"В Україні для відзначення цієї дати у 2015 році запроваджено День пам’яті і примирення. Цього дня на території Національного музею історії України в Другій світовій війні традиційно проходила акція "Перша хвилина миру". Ця урочиста і зворушлива церемонія стала головним елементом українського сценарію відзначення перемоги над нацизмом, відмінного від кремлівського офіційного так званого "побєдобєсія", яке агресивна Росія витончено використовує у гібридній війні з метою утримувати сусідні держави у сфері свого впливу", – йдеться у листі.
"Європейська Солідарність" закликає відзначити День пам'яті та примирення на державному рівні і цього року, враховуючи при цьому існуючі карантинні заходи.
"Такий захід ще раз підкреслить роль України у перемозі над нацизмом в Європі, дозволить у цей складний для всього світу час висловити шану усім, хто боровся за Перемогу у Другій світовій війні", - підкреслюється в повідомленні.
У партії закликають владу приєднатися до належного відзначення цієї дати, важливої і для України, і для Європи, і для всього вільного світу.
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Нажаль, малорос не знає, що акт о капітуляції Німеччина підписала насправді 8 травня, але сралін наполіг, щоб Кейтель підписав саме окремий акт о капітуляції 9 травня з командуванням радянських військ.
Тому увесь світ вважає датою закінчення війни у Європі 8 травня, а нащадки тоталітарної держави, якої нема на мапі вже майже 29 років, 9 травня.
https://censor.net/news/3194264/zelenskiyi_pochtil_pamyat_pogibshih_v_gody_vtoroyi_mirovoyi_voyiny_na_ukrainskorossiyiskoyi_granitse
Или это не государственный уровень?
на момент подписания у нас по календарю
было 9 мая
мы и отмечаем день победы
не мы к ним пришли а они к нам
наши бойцы на 9 мая были в Берлине
это не примирение ---- победа
ещё и надо отмечать
быть благодарным миллионам погибших
И почему День Киева - другое? Если праздновать могут только те, кто участвовал в самом событии, то в чем разница?
Вопрос про мой вклад считаю идиотским. Вы же свой день рождения празднуете? хотя не приложили к своему рождению никаких сил. там папа постарался, мама сильно постаралась, природа постаралась, рассчитала период созревания плода, отход вод и то, как после этого женских организм вас отторгнет, с потугами. Вы для всего этого даже не пукнули, но день рождения почему то считаете своим праздником.
Так вот вопрос остается открытым - какое лично вы имеете отношение к дню Победы? Просто хочется праздновать? Так празднуйте , никто не запрещает , но не надо возводить его в непреложную истину.Каждый празднует его по своему разумению.
Все таки празднует. так в чем ко мне претензии, если я считаю это праздником?
И пример с мамой неудачный. Гибель украинцев, отдавших жизнь за победу, была не одномоментной и не одновременной с победой, это просто невозможно. Потому я скорблю по моему деду, погибшему в 41-м и отмечаю победу над теми, кто его убил. Так отмечали ВСЕ победы в мировой истории. Не понимаю, почему нужно изобретать свой велосипед, чтобы абы не как у кацапов. Празднуйте без их шизофрении и победобесия, но так, как это делали люди всегда веками и тысячелетиями. Победы - праздновались, погибшие - оплакивались.