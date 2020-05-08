Фракція "ЄС" закликає Зеленського продовжити відзначати День пам'яті та примирення на державному рівні. ДОКУМЕНТ

П'ятий Президент України Петро Порошенко і депутати "Європейської Солідарності" закликали президента Зеленського продовжити традицію вшанування Дня пам'яті та примирення на державному рівні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

У листі на адресу Зеленського вони зазначили, що 8 травня, в день капітуляції нацистської Німеччини, у багатьох країнах світу відзначають День перемоги над нацизмом, шанують пам'ять полеглих, говорять про важливість не допустити повторення цієї трагедії людства.

"В Україні для відзначення цієї дати у 2015 році запроваджено День пам’яті і примирення. Цього дня на території Національного музею історії України в Другій світовій війні традиційно проходила акція "Перша хвилина миру". Ця урочиста і зворушлива церемонія стала головним елементом українського сценарію відзначення перемоги над нацизмом, відмінного від кремлівського офіційного так званого "побєдобєсія", яке агресивна Росія витончено використовує у гібридній війні з метою утримувати сусідні держави у сфері свого впливу", – йдеться у листі.

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"Європейська Солідарність" закликає відзначити День пам'яті та примирення на державному рівні і цього року, враховуючи при цьому існуючі карантинні заходи.

"Такий захід ще раз підкреслить роль України у перемозі над нацизмом в Європі, дозволить у цей складний для всього світу час висловити шану усім, хто боровся за Перемогу у Другій світовій війні", - підкреслюється в повідомленні.

У партії закликають владу приєднатися до належного відзначення цієї дати, важливої ​​і для України, і для Європи, і для всього вільного світу.



