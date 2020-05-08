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Фракція "ЄС" закликає Зеленського продовжити відзначати День пам'яті та примирення на державному рівні. ДОКУМЕНТ

Фракція

П'ятий Президент України Петро Порошенко і депутати "Європейської Солідарності" закликали президента Зеленського продовжити традицію вшанування Дня пам'яті та примирення на державному рівні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

У листі на адресу Зеленського вони зазначили, що 8 травня, в день капітуляції нацистської Німеччини, у багатьох країнах світу відзначають День перемоги над нацизмом, шанують пам'ять полеглих, говорять про важливість не допустити повторення цієї трагедії людства.

"В Україні для відзначення цієї дати у 2015 році запроваджено День пам’яті і примирення. Цього дня на території Національного музею історії України в Другій світовій війні традиційно проходила акція "Перша хвилина миру". Ця урочиста і зворушлива церемонія стала головним елементом українського сценарію відзначення перемоги над нацизмом, відмінного від кремлівського офіційного так званого "побєдобєсія", яке агресивна Росія витончено використовує у гібридній війні з метою утримувати сусідні держави у сфері свого впливу", – йдеться у листі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський ушанував пам'ять загиблих у роки Другої світової війни на українсько-російському кордоні. ФОТОрепортаж

"Європейська Солідарність" закликає відзначити День пам'яті та примирення на державному рівні і цього року, враховуючи при цьому існуючі карантинні заходи.

"Такий захід ще раз підкреслить роль України у перемозі над нацизмом в Європі, дозволить у цей складний для всього світу час висловити шану усім, хто боровся за Перемогу у Другій світовій війні", - підкреслюється в повідомленні.

У партії закликають владу приєднатися до належного відзначення цієї дати, важливої ​​і для України, і для Європи, і для всього вільного світу.

Фракція ЄС закликає Зеленського продовжити відзначати День памяті та примирення на державному рівні 01
Фракція ЄС закликає Зеленського продовжити відзначати День памяті та примирення на державному рівні 02

Автор: 

Зеленський Володимир (24558) День пам’яті та примирення (64) Європейська Солідарність (1093)


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Топ коментарі
+14
Фракция "ЕС" призывает Зеленского продолжить отмечать День памяти и примирения на государственном уровне - Цензор.НЕТ 3448
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08.05.2020 12:21 Відповісти
+11
Фракция "ЕС" призывает Зеленского продолжить отмечать День памяти и примирения на государственном уровне - Цензор.НЕТ 8703
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08.05.2020 12:14 Відповісти
+8
Большего дебилизма, чем в вашей Раше нет нигде. Смачного

Фракция "ЕС" призывает Зеленского продолжить отмечать День памяти и примирения на государственном уровне - Цензор.НЕТ 9348
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08.05.2020 12:20 Відповісти
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Большего дебилизма, чем в вашей Раше нет нигде. Смачного

Фракция "ЕС" призывает Зеленского продолжить отмечать День памяти и примирения на государственном уровне - Цензор.НЕТ 9348
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08.05.2020 12:20 Відповісти
страшно подумать
Профессиональный невроз бота. Дальше будет хуже.
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08.05.2020 12:20 Відповісти
Фракция "ЕС" призывает Зеленского продолжить отмечать День памяти и примирения на государственном уровне - Цензор.НЕТ 8703
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08.05.2020 12:14 Відповісти
ніт, у бубочкі дедавоевале, він піде покладати ківіти 9 травня..
Нажаль, малорос не знає, що акт о капітуляції Німеччина підписала насправді 8 травня, але сралін наполіг, щоб Кейтель підписав саме окремий акт о капітуляції 9 травня з командуванням радянських військ.
Тому увесь світ вважає датою закінчення війни у Європі 8 травня, а нащадки тоталітарної держави, якої нема на мапі вже майже 29 років, 9 травня.
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08.05.2020 12:20 Відповісти
Призывать это только зов кокса колумбийского может , при чём хоть с бабы посреди ночи.
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08.05.2020 12:21 Відповісти
Фракция "ЕС" призывает Зеленского продолжить отмечать День памяти и примирения на государственном уровне - Цензор.НЕТ 3448
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08.05.2020 12:21 Відповісти
Лаптеноги на Дамбаце пабедили немцев? Как диды?
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08.05.2020 12:37 Відповісти
Вот эти

Фракція "ЄС" закликає Зеленського продовжити відзначати День пам'яті та примирення на державному рівні - Цензор.НЕТ 1561
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08.05.2020 13:00 Відповісти
Или эти

Фракція "ЄС" закликає Зеленського продовжити відзначати День пам'яті та примирення на державному рівні - Цензор.НЕТ 7337
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08.05.2020 13:45 Відповісти
Нацисты безоговорочно Капитулировали западным союзникам и прекратили сопротивление ещё 6 мая 1945.Де Голль хотел праздновать Победу 7 мая,однако Черчилль и Трумен поддались шантажу Сталина и повторили капитуляцию 8го..На советской части военные действия продолжались до 15 мая.
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08.05.2020 12:27 Відповісти
Фракция "ЕС" призывает Зеленского продолжить отмечать День памяти и примирения на государственном уровне - Цензор.НЕТ 5141
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08.05.2020 12:29 Відповісти
В раше в этот день пьют стекломой, а по главному кладбищу страны возят оружие массового уничтожения под лозунгами "можем повторить", "весь мир - в радиоактивный пепел" и прочий сумасшедший бред...
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08.05.2020 13:02 Відповісти
Не запоздалый ли призыв?! ведь это сегодня! Видать сами только с утра вспомнили
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08.05.2020 12:31 Відповісти
А этому все парады проводить хочется
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08.05.2020 12:32 Відповісти
Дідів, які воювали ми завжди пам'ятаємо і поважаємо, хоча для ссср вони були гарматним м'ясом.
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08.05.2020 12:52 Відповісти
Карантин, надо сидеть дома, все отменяется, дышать и есть правда можно.
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08.05.2020 12:33 Відповісти
Так вот же
https://censor.net/news/3194264/zelenskiyi_pochtil_pamyat_pogibshih_v_gody_vtoroyi_mirovoyi_voyiny_na_ukrainskorossiyiskoyi_granitse

Или это не государственный уровень?
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08.05.2020 12:33 Відповісти
почему мы должны под всех подстраиваться
на момент подписания у нас по календарю
было 9 мая
мы и отмечаем день победы
не мы к ним пришли а они к нам
наши бойцы на 9 мая были в Берлине
это не примирение ---- победа
ещё и надо отмечать
быть благодарным миллионам погибших
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08.05.2020 12:45 Відповісти
Вот мы и подстроились под рашку , может еще будем как победу отмечать октябрьский переворот , или день взятия Киева большевистскими войсками? Можно еще отмечать день убийства Бандеры! Тоже праздник для москалей. Для Украины вторая мировая была трагедией от начала и до конца , Украина сыграла роль разменной монеты в игре , а сейчас наши политиканы отводят ей ту же роль! Это крайне проигрышная позиция! Слава Украине!
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08.05.2020 12:59 Відповісти
под какую, нахер, рашку мы "подстроились"?! Нахера писать этот идиотизм? Если в рашке еду ртом едят - ты назло, жопой будешь? Это украинские города бомбили и утюжили танками в 41-м, это украинцы создали 3 фронта, воевали в составе других фронтов, это украинцы положили миллионы своих жизней ради победы, и это победа - их- ничуть не меньше, чем теперешних россиян. Давайте отдадим им историю подвига украинцев, только потому, что на россии отмечают эту победу!? Как же дебилам мозги то промыли, от величайшего героизма предков готовы отказаться!
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08.05.2020 14:55 Відповісти
Не горячись , никто попой есть не собирается , но Украина в той войне сыграла роль разменной монеты , и ,да ! Наши солдаты воевали и гибли , да ,наш народ вложил огромный вклад в Победу ! И никто им не собирается отдавать победу! Но , англичане тыкают в глаза немцам и итальянцам своей победой? Или американцы Японии все время напоминают? У россиян комплекс неполноценности , не они воевали , а их деды ,отцы , прадеды .А они выпятив грудь орут о своих победах и убивают внуков наших ветеранов! Наши ветераны , те кто остался жив уже сказали что по этому поводу думают! Одна фраза ***** , про то что россия бы победила без Украины опускает эту недостану в моих глазах!
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08.05.2020 15:25 Відповісти
я об этой недостране вообще предпочитаю не говорить - пусть там хоть все перепразднуют до усырачки, но и отказываться из за них от Дня Победы тоже не собираюсь. Украинцы слишком много для нее отдали, чтобы отказаться. И никто не тычет немцам - что за глупости? Празднуют победу над фашизмом. А вы скатываетесь до рассуждения тех же рашистов, которые к немцам на курортах 9 мая в номера врывались, оперируете понятиями англичане-немцы, русские...
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08.05.2020 15:33 Відповісти
Праздновать должны ветераны , те кто выжил , а мы должны их поздравлять и скорбить о тех кто погиб .
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08.05.2020 15:44 Відповісти
чушь собачья. испокон веков, победив соседнее племя в стычке за клочок пастбища, люди сначала хоронили своих павших, скорбели, а потом праздновали победу (часто совмещали), но никогда не было такого, чтобы праздновали только участники
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08.05.2020 15:48 Відповісти
Какое твое личное участие в победе?Праздновали те , кто пережил войну и даже в тылу работал на Победу! А ты? Что ты сделал для победы?
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08.05.2020 15:54 Відповісти
Тупой вопрос. По этой логике я не имею права праздновать День Киева, потому, что я его не основывал. Я тогда еще не родился. А для Победы я могу помнить о ней и чествовать ее, а не стыдится и пускать слюни о скорби и примирении.
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08.05.2020 15:58 Відповісти
Празднуй , никто не запрещает , но не примазывайся! И День Киева -совсем другое.
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08.05.2020 16:09 Відповісти
Празднуй, но не примазывайся? значит, праздновать все таки можно? А в чем примаазывание заключается, к чему этот высер?
И почему День Киева - другое? Если праздновать могут только те, кто участвовал в самом событии, то в чем разница?
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08.05.2020 18:07 Відповісти
Разница в событиях , можно праздновать и окончание чумы в Европе , когда оно там произошло. Кстати фашизм с чумой сравнивают иногда. Но вопрос в том насколько это наш праздник!? Я имею в виду под нами тех , кто не имеет к этому отношения! По вашей логике все немцы должны посыпать голову пеплом , потому что их отцы, деды ,прадеды воевали ! Пора расставить все точки над i , дать оценку происходившим событиям и двигаться вперед ! На сегодняшний день Россия является страной с идеологией почище фашистской и перед нами стоят совсем другие вызовы , и пора праздновать Победу над неофашизмом и ставить знамя Украины над кремлем!
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08.05.2020 18:44 Відповісти
немцы посыпают голову пеплом и без моей логики и, как раз до сих пор. Это их дело. На рашу мне вообще насрать, пусть делают что хотят там у себя. Для меня лично День Победы - праздник, кому не нравится, пусть не празднуют, могут скорбеть вместе с немцами, итальянцами, болгарами, румынами и т.д. - имеют право, проиграли как никак.
Вопрос про мой вклад считаю идиотским. Вы же свой день рождения празднуете? хотя не приложили к своему рождению никаких сил. там папа постарался, мама сильно постаралась, природа постаралась, рассчитала период созревания плода, отход вод и то, как после этого женских организм вас отторгнет, с потугами. Вы для всего этого даже не пукнули, но день рождения почему то считаете своим праздником.
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08.05.2020 19:18 Відповісти
А считали бы вы свой день рождения настолько праздником , если бы в этот день при вашем рождении умерла ваша мама? Или было бы немного грусти? Мы говорим не о чем. Я не отрицаю значения этого дня , но утверждаю , что его празднование лишь дань традиции , воспитанной коммунистами. Причем праздновать его стали далеко не сразу https://news.rambler.ru/other/39801950-den-pobedy-pochemu-v-sssr-17-let-ne-otmechali-etot-prazdnik/
Так вот вопрос остается открытым - какое лично вы имеете отношение к дню Победы? Просто хочется праздновать? Так празднуйте , никто не запрещает , но не надо возводить его в непреложную истину.Каждый празднует его по своему разумению.
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08.05.2020 22:34 Відповісти
"каждый празднует его по своему разумению."

Все таки празднует. так в чем ко мне претензии, если я считаю это праздником?
И пример с мамой неудачный. Гибель украинцев, отдавших жизнь за победу, была не одномоментной и не одновременной с победой, это просто невозможно. Потому я скорблю по моему деду, погибшему в 41-м и отмечаю победу над теми, кто его убил. Так отмечали ВСЕ победы в мировой истории. Не понимаю, почему нужно изобретать свой велосипед, чтобы абы не как у кацапов. Празднуйте без их шизофрении и победобесия, но так, как это делали люди всегда веками и тысячелетиями. Победы - праздновались, погибшие - оплакивались.
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08.05.2020 22:46 Відповісти
Вот это я и хотел услышать , без шизофрении и победобесия , для меня это тоже победа ,но не моя ,а моих дедов и праздновать до усрачки я не могу , но и не скорбь полная , скорее смесь этих вещей , праздник с примесью горечи. Так что ,я думаю, мы в этом где то ближе к центру сходимся , удачи и с Днем Победы! Надеюсь будут еще победы , но уже наши.
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09.05.2020 00:54 Відповісти
Это пропагандистская традиция введенная комуняками для очередного промывания мозгов! Ответь - что ты лично сделал для Победы ?И я соглашусь с тобой по полной программе. Да , оба моих деда воевали! Одну бабушку в Германию угнали , потом она вернулась и всю жизнь об этом жалела , а другая была в селе в оккупации. Но какое я имею отношение к победе? Они - имеют прямое! И какое отношение к Победе имеет *****?
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08.05.2020 15:58 Відповісти
раша пишется с маленькой буквы... Или вообще не пишется...
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08.05.2020 16:05 Відповісти
раша не пишется и не читается - она воняется!
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08.05.2020 16:10 Відповісти
Він цього не може. Його виборці інші. Сівохо і Єрмак будуть нести сепаратистів на паличках!
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08.05.2020 16:26 Відповісти
 
 