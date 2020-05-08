За добу в Україну п'ятьма авіарейсами евакуювали ще майже 800 громадян, - Держприкордонслужба

За минулу добу в аеропорту "Бориспіль" співробітники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" ДПСУ оформили на в'їзд майже 800 пасажирів. Загалом здійснено пропуск громадян із 5 спецрейсів - з Копенгагена, Аліканте, Мілана та 2 авіарейси з Мадрида.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

"Після приземлення прикордонники провели температурний скринінг пасажирів. Осіб з підвищеною температурою тіла не виявлено. Також жоден із пасажирів не скаржився на самопочуття. Пасажири встановили мобільний додаток "Дій вдома" та зобов’язалися знаходитись на самоізоляції за вказаними у ньому адресами. Внесення громадянами необхідної інформації у мобільний застосунок "Дій вдома" прикордонники перевірили у ході проведення паспортного контролю. Один громадянин, що прибув із Копенгагена, відправився на обсервацію за визначеною адресою", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: 146 українців хворіють на COVID-19 в інших країнах, 62 вилікувалися, 17,9 тис. звернулися по допомогу, - МЗС

У ДПСУ також зазначили, що учора пасажиропотік через український кордон, порівняно з попередньою добою, був дещо збільшеним, кордон нашої країни на в’їзд та на виїзд перетнули майже 14 тисяч осіб. Серед тих, хто перетинав кордон, порушників правил карантину та самоізоляції не виявлено, як і тих, хто мав підвищену температуру чи інші ознаки ГРВІ.