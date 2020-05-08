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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Україну п'ятьма авіарейсами евакуювали ще майже 800 громадян, - Держприкордонслужба

За добу в Україну п'ятьма авіарейсами евакуювали ще майже 800 громадян, - Держприкордонслужба

За минулу добу в аеропорту "Бориспіль" співробітники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" ДПСУ оформили на в'їзд майже 800 пасажирів. Загалом здійснено пропуск громадян із 5 спецрейсів - з Копенгагена, Аліканте, Мілана та 2 авіарейси з Мадрида.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

"Після приземлення прикордонники провели температурний скринінг пасажирів. Осіб з підвищеною температурою тіла не виявлено. Також жоден із пасажирів не скаржився на самопочуття. Пасажири встановили мобільний додаток "Дій вдома" та зобов’язалися знаходитись на самоізоляції за вказаними у ньому адресами. Внесення громадянами необхідної інформації у мобільний застосунок "Дій вдома" прикордонники перевірили у ході проведення паспортного контролю. Один громадянин, що прибув із Копенгагена, відправився на обсервацію за визначеною адресою", - йдеться у повідомленні.

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У ДПСУ також зазначили, що учора пасажиропотік через український кордон, порівняно з попередньою добою, був дещо збільшеним, кордон нашої країни на в’їзд та на виїзд перетнули майже 14 тисяч осіб. Серед тих, хто перетинав кордон, порушників правил карантину та самоізоляції не виявлено, як і тих, хто мав підвищену температуру чи інші ознаки ГРВІ.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6196) карантин (18172) українці (2554) евакуація (2357) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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идиоты
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08.05.2020 12:20 Відповісти
Что-то плохо украинцы болеют. Надо еще заразных подкинуть , х......ло оценит труды.
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08.05.2020 12:51 Відповісти
А ты сам заразись. Полегшает.
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08.05.2020 13:53 Відповісти
 
 