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Новини День Перемоги
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Зеленський на українсько-російському кордоні ушанував пам'ять загиблих у роки Другої світової війни. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський приїхав у Луганську область, щоб ушанувати там пам'ять загиблих у роки Другої світової війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Зеленський приїхав до смт Мілове, яке розділене кордоном між Україною і Росією.

"У смт Мілове президент відвідав меморіальний комплекс "Україна – визволителям". Володимир Зеленський ушанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні. Президент поклав квіти біля Вічного вогню, а також встановив лампадки біля скульптурної композиції – солдата, який знімає головний убір перед рідною землею", - йдеться в повідомленні.

Зеленський на українсько-російському кордоні ушанував память загиблих у роки Другої світової війни 01
Зеленський на українсько-російському кордоні ушанував память загиблих у роки Другої світової війни 02

Зазначається, що також поряд з пам'ятником розташована братська могила, де покояться сотні відомих і невідомих солдатів, які загинули під час визволення смт Мілове. 1066 імен полеглих героїв викарбувано на 27 меморіальних дошках біля братської могили.

Зеленський на українсько-російському кордоні ушанував память загиблих у роки Другої світової війни 03
Зеленський на українсько-російському кордоні ушанував память загиблих у роки Другої світової війни 04
Зеленський на українсько-російському кордоні ушанував память загиблих у роки Другої світової війни 05

8 травня в Україні День пам'яті та примирення, присвячений пам'яті жертв Другої світової війни.

Також дивіться: Сьогодні в Україні відзначають День пам'яті та примирення. ВIДЕО

Автор: 

Друга світова війна (302) День Перемоги (458) Зеленський Володимир (24558)


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Топ коментарі
+99
а чего это он поперся на границу с унитазией?
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08.05.2020 12:18 Відповісти
+80
Россия не имеет права на победу.То,что кацапы сделали с нашим Рыбаком,прощения не имеет.Рыбак не убивал ихних детей,не сжигал дома,не делал опыты.Он просто любил Украину и флаг своей Родины.Результат-закатован.Пораша-нацист мирового масштаба.
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08.05.2020 12:19 Відповісти
+47
Это не освободители, а агрессоры напавшие на Европу.
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08.05.2020 12:19 Відповісти
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Сторінка 3 з 3
Президент Володимир Зеленський підігрує російській пропаганді своїм візитом на кордон з РФ у День пам'яті та примирення.
Про це в ефірі "Прямого" казав політтехнолог Віктор Уколов.
"Щоб не дратувати Росію, щоб іти в російській ідеологічній парадигмі, президент Зеленський поїхав на кордон з РФ. Тут я бачу підігрування російській пропаганді, на жаль", - зазначив політтехнолог.
https://prm.ua/zelenskiy-pidigruye-rosiyskiy-propagandi-koli-yide-na-kordon-z-rf-u-den-primirennya-ukolov/
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08.05.2020 16:57 Відповісти
Да прибыл бы лучше в Ростов, там совсем недалеко, чего уж ожидать.
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08.05.2020 17:06 Відповісти
У мене немає слів, ну яка зелена нікчема і нажаль у цієї нікчеми досить ще високий рейтинг. Це фанати Голобородька, вони не розуміють, що зельц займає посаду президента і він не кіно, яке їм подобається. Яку ще ганьбу повинен зробити цей зелошара, щоб до зелейопиків дійшло, во що вони вляпали Україну своїм дурним вибором. Але ж хіба дурне може зрозуміти, що воно дурне. Якби зелений клоун не був таким дурним і самозакоханим, він би ніколи не пішов на таку авантюру, як вибори президента.
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08.05.2020 17:51 Відповісти
Відсутність чіткої позиції президента Зеленського і керівництва країни щодо подій Другої світової війни та роль України дає підстави російській пропаганді знову нав'язувати радянські міфи про цю війну, сказав народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Володимир В'ятрович в ефірі телеканалу UA:Перший.
Він нагадав, що ще зовсім нещодавно в Україні не вшановували день 8 травня. "Але з 2014 року ситуація докорінно змінилася. Кількість людей, які вважають, що потрібно відзначати 8 травня День пам`яті та примирення і 9 травня День перемоги над нацизмом становить більшість. 8 травня як нова дата в українському календарі прижилася. І дуже важливо, що це не просто дата, а якісь нові підходи і традиції прижилися", - зазначив він.
Депутат зауважив, що також увійшли до традицій символічний червоний мак та нові підходи до самої церемонії вшанування пам'яті. "Відходять у минуле радянські помпезні святкування у вигляді військових парадів, безликі народні маси. Дедалі більше ми говоримо про обличчя конкретного солдата або учасника тієї війни. І таким чином ми не лише деконструюємо дуже багато радянських міфів про цю війну, але й інтегруємося у європейські традиції, у європейську модель пам`яті, де мова йде цю війну в першу чергу як трагедію, в який загинуло здебільшого цивільне населення", - зазначив В'ятрович.
Депутат зазначив, що у радянські часи не говорили про масштабні втрати Україною цивільного населення, про такі трагедії як депортація, про остарбайтерів, про Голокост, про військовополонених - особливо у перші дні війни.
"Все це затулялося таким чорно-білим міфом, де були тільки "наші" і "німці". Наші, тобто радянська сторона, була виключно героїчною, не причетною до жодних злочинів. І ця війна представлялася такою собі веселою прогулянкою до Берліну. З цього ж випливала і новітня теза російської пропаганди: якщо війна - це так весело і цікаво, так легко, то "можем повторить", - пояснив депутат.
"Ці міфи, до речі, використовує ******* російська пропаганда для боротьби проти України", - підкреслив В'ятрович.
Водночас він зазначив, що Україна зараз відмовляється від російського пропагандистського сценарію оцінки Другої світової війни. "В Україні приживається зараз новий концепт - "ніколи знову", - сказав депутат.
Він нагадав, що згідно опитувань зараз 59% українців вважають, що Другу світову війну почали нацистська Німеччина і Радянський Союз. "Це переломна цифра, тому що вона руйнує базовий міф про так звану Велику вітчизняну війну, яка нібито почалась у 1941 році й де Радянський Союз ніколи не був союзником фашистської Німеччини. Тобто злам стався", - сказав В'ятрович.
Водночас депутат зазначив, що це не означає, що загрози реваншу у цьому питанні немає.
"На жаль, поки що дуже невиразною є позиція керівництва держави. Не впевнений, що відбудеться дуже важлива акція "Перша хвилина миру", яка проводилася за участі президента України протягом п'яти років о 23:00, згадуючи, що саме в цю годину нарешті в Європі запанував мир", - зауважив представник "Європейської Солідарності".
"Ми не чуємо якихось чітких меседжів з боку керівництва держави, які б говорили про розуміння теперішнім новим керівництвом держави продовження цієї політики переосмислення Другої світової війни", - підкреслив він.
В'ятрович додав: "Натомість ми дуже чітко бачимо, що Росія продовжує і буде продовжувати тиснути на Україну для того, аби повернути її в русло тих совєтських міфів. Очевидно, що нічого не робити з боку України - буде дуже небезпечно, тому що ймовірність того, що ця інформаційна хвиля буде знову поступово повертати якісь радянські стереотипи щодо Другої світової війни, завжди залишається".
Нагадаємо, https://prm.ua/zelenskiy-vshanuvav-pam-yat-zagiblih-u-drugiy-svitoviy-na-kordoni-z-rosiyeyu-foto/ президент Зеленський вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій на кордоні з Росією.

https://prm.ua/movchannya-zelenskogo-pro-rol-********-v-drugiy-svitoviy-viyni-pidkriplyuye-rosiyski-mifi-v-yatrovich/
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08.05.2020 18:30 Відповісти
Тут все простіше - воно клінічне ментально хворе ватною хворобою мозку :

Зеленський на українсько-російському кордоні ушанував пам'ять загиблих у роки Другої світової війни - Цензор.НЕТ 1019
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08.05.2020 18:30 Відповісти
с одной стороны владимир не лох, потому что не положил цветы не у кремлевской стены, с другой стороны, зачем было ехать к росийской границе? значит вова-полулох.
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08.05.2020 18:33 Відповісти
зелене лайно
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08.05.2020 18:49 Відповісти
рашисту праздник "зе" лампадкой ,вместо феерверка подсветил...
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08.05.2020 18:50 Відповісти
Эта паездка символ ЧЕГО ????
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08.05.2020 19:30 Відповісти
Страусиной политики.
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08.05.2020 20:17 Відповісти
Скорой капитуляции. Зелёный дегенерат никогда этого и не скрывал. Вам и за год это не дошло?
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08.05.2020 23:09 Відповісти
"Зеленский на украинско-российской границе почтил память погибших в годы Второй мировой войны." - это можно трактовать как в одну, так и в противоположную сторону.
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09.05.2020 09:58 Відповісти
https://interfax.com.ua/news/political/660905.html Это смотря как материал озаглавить .
https://interfax.com.ua/news/political/660905.html

Именно вариант срю такой: https://lenta.ru/news/2020/05/08/zelenskii/
Ай-ай-ай!
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08.05.2020 19:54 Відповісти
О!
Вот и я про то!
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09.05.2020 09:59 Відповісти
Та неужели. Когда это ты вдруг стал объективным (в нашем смысле, актуальном)?
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09.05.2020 12:36 Відповісти
Моя бибиси, я всегда выступаю от имени чистого разума, нравится тебе или нет....
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09.05.2020 18:48 Відповісти
Был случай, когда секретарь одной из ит. партий в парламенте (после отказа ЕС в помощи Италии) пошёл в офис парламента и перед камерой снял оттуда флаг ЕС и сказал, что вместо него повесит триколор и повесил Ит. флаг. У меня есть эта сноска.
https://www.ilgiornale.it/news/politica/coronavirus-rampelli-si-ribella-ue-bandiera-ufficio-camera-1847813.html https://www.ilgiornale.it/news/politica/coronavirus-rampelli-si-ribella-ue-bandiera-ufficio-camera-1847813.htm
срю новости подали почти то же, но переврали слова Rampelli, вроде как он сказал, что *повешу ресский триколор и повесил*, но не показали это в видео.
https://polit.info/491161-glava-parlamenta-italii-snyal-flag-es-v-znak-protesta

Тогда как налетели вроде бы соевые, но, видно, что это были мокшетролли. Я их быстро фактами накрыла.
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09.05.2020 12:47 Відповісти
Поки цей ЗЕбілоїдОманськийСсикун лиже дупу "уйлу" на кордоні України та паРаши, яка є ворогом України, на "Прямому" саме зараз виступає Порошенко в телемарафоні із Куртом Волкером та Рассмусеном на тему 2-ї Світлової Війни!
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08.05.2020 20:06 Відповісти
"Он просто заблудился!" - сказал Путин.
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08.05.2020 20:40 Відповісти
а в чем сокральный смысл приезжать именно на границу с кацапстаном?
Зеленский ето как то пояснил?
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08.05.2020 21:04 Відповісти
2 зайца: муйлуша, мы помним, мол, дидываивале и я не поеду на празднование- для внутреннего потребителя.
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08.05.2020 22:03 Відповісти
пробито очередное зе-дно...
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09.05.2020 02:02 Відповісти
Он никому ничего не должен... Он же сам вам это сказал . Еще год назад....
И объяснять ,значит,вам ничего не должен!!!!
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09.05.2020 08:12 Відповісти
Зеленський на українсько-російському кордоні ушанував пам'ять загиблих у роки Другої світової війни - Цензор.НЕТ 4587
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08.05.2020 21:07 Відповісти
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09.05.2020 00:06 Відповісти
Зеленський на українсько-російському кордоні ушанував пам'ять загиблих у роки Другої світової війни - Цензор.НЕТ 7831
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08.05.2020 21:28 Відповісти
Российская агрессия против Украины уже длится дольше, чем Вторая мировая война.
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08.05.2020 21:46 Відповісти
Зеленський на українсько-російському кордоні ушанував пам'ять загиблих у роки Другої світової війни - Цензор.НЕТ 4324
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08.05.2020 21:59 Відповісти
Какое жалкое зрелище, украинцев погибло более 8 миллионов во второй мировой а оно кацапу кланяется позорище как для президента, и опять плевок Украине и украинцап. Такое впечатление что всё по сценарию убогого квартала.
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08.05.2020 23:06 Відповісти
Когда это тупорылое клоунское падло уже сдохнет , бо я уже устал от его ежедневного пробивания дна . Этот криворожский тупорылый ватник настолько туп , что реально не понимает , что оно вытворяет и то в какую жопу толкает Украину , хоть бы детей своих пожалел , его ж будут проклинать миллионы человек , а это отразится на всем его роду в куче поколений.
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08.05.2020 23:29 Відповісти
Уже проклинают, но ему "какая разница".
Главное - отработать бабло х.уйла или избежать огласки компромата.
А может и оба варианта.
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09.05.2020 00:08 Відповісти
Хто бачив нашого бяЗЕдента поряд з УКРАЇНЬСКОЮ символікою, тобто ПРАПОР УКРАЇНИ, ГЕРБ УКРАЇНИ, БУЛАВУ ГЕТЬМАНА держав (ні піддіржував) на іногурації,а зараз її підняти внезмозі, дайте ссилку подивитись. Я НЕ ВВАЖАЮ його призедентом, більш чим на ********** не тягне. Одна ЛЮДИНА відкликнулась, правда, показала инше...

https://pbs.twimg.com/media/EXbfXnQWAAACJGj?format=jpg&name=small

https://pbs.twimg.com/media/ELBJynwXUAELwWF.jpg
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08.05.2020 23:37 Відповісти
Чому ніхто не відповідає, чи ці 73% голосували за кловуна а не за УКРАЇНУ?
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08.05.2020 23:44 Відповісти
" Мальчик хочет в Росто-о-о-о в ,
Ты знаешь чики-чики-чики-чикита..."
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08.05.2020 23:52 Відповісти
Ви мабуть праві, але Погано що ніхто не бажае правди.
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08.05.2020 23:58 Відповісти
Зрозумів. Після такого питання я блокуюсь. Ніхто його не побачить.
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08.05.2020 23:54 Відповісти
рідкісний козел !!!
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09.05.2020 00:05 Відповісти
ще б кинувся землю за кордоном України лобизати, щоб ***** донесли ((..
Ніякої самоповаги, а ні краплі гідності чи честі. І це чмо президент моєї країни !!!
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09.05.2020 00:08 Відповісти
мені навіть у нічному жаху уявити важко щоб до такого паскудства вдався Порох..
Можна тільки здогадуватись якими тоннами бруду б обливали Порршенка за такі дії ті 73 % уібанів, які вибрали оце чмо в президенти !
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09.05.2020 00:10 Відповісти
К рьібацкому костюму зеленого цвета пошел бьі бронежилет задом наперед и 2 шеврона с номерами подразделений, которьіе в сумме образуют цьіфру 200
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09.05.2020 00:07 Відповісти
А оно высрало причину того, что оно поперлось аж туда?
АТО я не могу слушать это дерьмо.
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09.05.2020 00:13 Відповісти
Не дивилась, але засуджую! А ще ненавиджу цю малороську сцуку.
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09.05.2020 00:17 Відповісти
Очень символично!
Даже без поездки в парашу (на парад) сразу видно что за человек зеленский.
Одно не могу понять: как можно стать таким упоротым совкодрочером, если во времена совка прошло только детство?
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09.05.2020 00:19 Відповісти
папа...папа любит "совок"...
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09.05.2020 01:59 Відповісти
Малорос, краще б ти поїхав в Бологоє, хде-то между ленінградом і мАсквой.
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09.05.2020 00:21 Відповісти
бо тогда МВФ не даст кредиту...а у пуйла брать-пока не время...
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09.05.2020 01:58 Відповісти
Дякую ВСіМ За коменти, але не отримав ні одної ссилки. ДЕ ********* з УКРАЇНСЬКОЮ символікою.
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09.05.2020 00:40 Відповісти
А мены цікаво скільки вони нанюхались, що маки причипили.
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09.05.2020 01:13 Відповісти
А чим самим видатне те Мелове в сенсі Другоі Світовоі Війни??? Чому саме туди???
Воно що, обкурилось до безтями?
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09.05.2020 00:42 Відповісти
ближе всего к пуйлу...шоб не "палиться"...
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09.05.2020 01:56 Відповісти
Перепрошую, треба писати ЖОДНОЇ.
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09.05.2020 00:43 Відповісти
Все это так натужно, так убого, так награинно...

Який ж вбогий цей криворіжський віслюк.
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09.05.2020 00:58 Відповісти
а где маска,перчатки..."георгиевская ленточка"...?
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09.05.2020 01:55 Відповісти
Розкажіть хтось тому нелоху що другу світову почали разом СССР та Германія. В той час коли СССР воював в Єворпі, в той час Совок воював в фінляндії та країнах балтики. А потім разом їх війська були на параді в Москві. Тобто в час коли в Європі нацисти палили євреїв та проводили геноцид на іншому фронті похоже робив СССР.
А почалось все із пакта Молотова-Рибентропа яким поділили континент розділивши фізично Польщу та встановили границю між Германією та СССР, яка визначала що кожен воює у свої частині світу.
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09.05.2020 04:46 Відповісти
Чому ця неукраїнська погань відкрито ігнорує дрес-код на офіційних закладах, де воно з*являється як (жах, але !) найвища посадова особа держави ?

Чому ніхто не звертає увагу на його подібні появи з неголеною мордою і без краватки ???

Я розумію, що цей ж** зумисно так робить, то у нього в крові + багаторічна "діяльність"-зневага до України і усього українського, але невже нема нікого з публічних осіб, хто б це чмо поставив на місце ?
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09.05.2020 05:03 Відповісти
Победа ГУЛАга над Бухенвальдом ..вот шо оно было.. принесли счастье народам гейропы..хотя оба деда воевали жалко их молодость на сталинской бойне ради власти супербанды вкпб кпсс а то шо они всю сибирь без мужика оставили нехай празнуют..банутые на всю бошку
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09.05.2020 05:42 Відповісти
Ти, бездарь зелена, хоч би раз в госпіталь до пораненех поїхало чи маску їм купило!
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09.05.2020 06:18 Відповісти
https://www.facebook.com/petroporoshenko/?__tn__=kC-R&eid=ARB5QKN4ibk0Wvwnnv4t-kxqe9ud_7wpNTKtRi3GCwJmSl4pF65eRz42ikzCYq6RM0fnRTDJyltvSTO8&hc_ref=ARTUnV6P39PzJM-U1w8UurDsmnkDJtDaALXwHvbLM2tsTBu8OZm95-1oHqJ41xo-WOw&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBzHN47-e-OJDz6uZLHqnT9ur-pPL_tqhmMUDyJWVpMQxG7bzdom1crIDKyU9MjwG2aJuSmT-prqtghMeNbnlxg6UeUdf3hlky4nAiGbgdgP97hgfflNRoBIac9IWKR282FxEO4iKt1FqN-8bJ_qvjBa3vJi88qrp_1RSGntIEkdxhIP1uDMuqIGD6T44Hs1kJNAqUkDADNcPYb8s5C-jjIVglL_1qKP1sT-erYsMixozPKDwbUaDIHwGH6h_9HiVgyjTuXaukoo_xePcGW-rfqcNilr8s6bkac6omQAgSjJ-Ae-Swsl4LRGi5H79oSbIacJgP66U9sHQ3_v-ATeNLuBw3rDsbgxAV1fR8lfSuT9dZkvrskaLs Петро Порошенко

Сьогодні, у День пам'яті і примирення ми із великим сумом і вдячністю згадуємо тих, хто 75 років тому виборов, вистраждав і наблизив довгоочікуваний мир.
У 2015 році Україна на державному рівні відмовилась від російсько-радянської традиції помпезного святкування Дня Перемоги і нарешті дистанціювалася від кремлівського «побєдобєсія». Ми, українці, повною мірою відчули страшні наслідки панування людожерських режимів - як нацистського, так і радянського. Із 65 млн загиблих у Другій світовій війні, 8-10 млн - українці. Тому 8 травня в Україні, як і в усій Європі - День скорботи за жертвами найкривавішої в історії людства війни.

Ми молимося за полеглих, прагнемо миру і віримо, що проженемо тепер уже російського агресора з нашої землі. Вічна шана і пам'ять воїнам, які наближали перемогу у 1945 році. Слава героям, що виборюють мир просто зараз на українському сході.
Пам'ятаємо. Перемагаємо. Слава Україні!
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09.05.2020 06:33 Відповісти
Зеленський на українсько-російському кордоні ушанував пам'ять загиблих у роки Другої світової війни - Цензор.НЕТ 1714
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09.05.2020 06:33 Відповісти
зеленский - охметовская гнида
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09.05.2020 08:07 Відповісти
Купи карту,лапоть.Красная площадь дальше.
Показал *****,мол я свой,ехал на парад,но не доехал.
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09.05.2020 08:55 Відповісти
!!!
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09.05.2020 09:10 Відповісти
молодец, всё верно делает.
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09.05.2020 12:45 Відповісти
Схоже преЗЕДент обдовбався в хлам та поіхав до пуйла день пабеди св'яткувати.
Але по дорозі його трохи попустило, плюс акружение повпливало, от він і зупинився аж на кордоні з рф.
А так як сховати його перебувпня на кордоні не вийде, то зробили з цього сорому прямо державну подію
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09.05.2020 12:50 Відповісти
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