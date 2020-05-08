Зеленський на українсько-російському кордоні ушанував пам'ять загиблих у роки Другої світової війни. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський приїхав у Луганську область, щоб ушанувати там пам'ять загиблих у роки Другої світової війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Зеленський приїхав до смт Мілове, яке розділене кордоном між Україною і Росією.

"У смт Мілове президент відвідав меморіальний комплекс "Україна – визволителям". Володимир Зеленський ушанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні. Президент поклав квіти біля Вічного вогню, а також встановив лампадки біля скульптурної композиції – солдата, який знімає головний убір перед рідною землею", - йдеться в повідомленні.





Зазначається, що також поряд з пам'ятником розташована братська могила, де покояться сотні відомих і невідомих солдатів, які загинули під час визволення смт Мілове. 1066 імен полеглих героїв викарбувано на 27 меморіальних дошках біля братської могили.







8 травня в Україні День пам'яті та примирення, присвячений пам'яті жертв Другої світової війни.

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