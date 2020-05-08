Військовослужбовця засудили до 7 років позбавлення волі за дезертирство і вбивство брата, - військова прокуратура

За публічного обвинувачення військової прокуратури Білоцерківського гарнізону Центрального регіону України засуджено військовослужбовця військової служби за контрактом однієї з бригад ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба військової прокуратури Центрального регіону України.

"Обвинуваченням доведено, що вказаний військовослужбовець в порушення військових статутів та Законів України без поважних причин був відсутній на службі з 27.11.2017.





08.01.2018, під час побутового конфлікту з рідним братом, контрактник вчинив бійку, в ході якої завдав йому три колото-різані рани. Від тілесних ушкоджень потерпілий помер", - сказано в повідомленні.

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Зазначається, що Білоцерківський міськрайонний суд Київської області беззаперечно погодився із доказами, зібраними військовою прокуратурою Білоцерківського гарнізону та визнав військовослужбовця винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 121 та ч. 4 ст. 407 Кримінального кодексу України.

"Вирок суду дезертиру-вбивці - 7 років позбавлення волі", - повідомили в пресслужбі військової прокуратури.