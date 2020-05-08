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Військовослужбовця засудили до 7 років позбавлення волі за дезертирство і вбивство брата, - військова прокуратура

Військовослужбовця засудили до 7 років позбавлення волі за дезертирство і вбивство брата, - військова прокуратура

За публічного обвинувачення військової прокуратури Білоцерківського гарнізону Центрального регіону України засуджено військовослужбовця військової служби за контрактом однієї з бригад ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба військової прокуратури Центрального регіону України.

"Обвинуваченням доведено, що вказаний військовослужбовець в порушення військових статутів та Законів України без поважних причин був відсутній на службі з 27.11.2017.

08.01.2018, під час побутового конфлікту з рідним братом, контрактник вчинив бійку, в ході якої завдав йому три колото-різані рани. Від тілесних ушкоджень потерпілий помер", - сказано в повідомленні.

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Зазначається, що Білоцерківський міськрайонний суд Київської області беззаперечно погодився із доказами, зібраними військовою прокуратурою Білоцерківського гарнізону та визнав військовослужбовця винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 121 та ч. 4 ст. 407 Кримінального кодексу України.

"Вирок суду дезертиру-вбивці - 7 років позбавлення волі", - повідомили в пресслужбі військової прокуратури.

Автор: 

вирок (1104) вбивство (3123) військовослужбовці (4831) Військова прокуратура (722) дезертирство (300)


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Хороший прецедент и возникает вопрос: Когда Г+Г подаст заявление на Порошенко за убийство брата?
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08.05.2020 12:22 Відповісти
неужели сам ермак зону топтать будет? выручку не поделили? )
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08.05.2020 12:27 Відповісти
Аж 7 років!!! за вбивство??? Круто... Є в світі країни, де за вбивство дають ЩЕ менше???
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08.05.2020 12:35 Відповісти
Семь лет за убийство из хулиганских побуждений? Это что, издевательство над законом и здравым смыслом?
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08.05.2020 12:35 Відповісти
семь лет за убийство и дезертирство.... да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!
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08.05.2020 12:37 Відповісти
Не верный заголовок. Это не дезертир. Чтобы дезертировать - нужно сначала хоть на войну попасть. А этот до 2017 в СОЧи пробыл. А потом сцапали.
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08.05.2020 14:06 Відповісти
 
 