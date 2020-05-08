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Новини Коронавірус і карантин
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За минулу добу в Києві 3 летальні випадки від COVID-19, 46 нових хворих, загалом 1721 інфікований, - Кличко

За минулу добу в Києві 3 летальні випадки від COVID-19, 46 нових хворих, загалом 1721 інфікований, - Кличко

Одужали в столиці за минулу добу 17 осіб. Загалом перемогли хворобу за цей час 127 жителів Києва.

Про це під час онлайн-брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"За час боротьби Києва з пандемією за минулу добу в столиці 3 летальні випадки. Лабораторно підтвердили захворювання ще у 46 людей. Серед них - один медик. На сьогодні в столиці вже 1721 підтверджений випадок захворювання на COVID-19. 32 особи померли", - розповів він.

Серед захворілих 18 жінок віком від 26 до 81 року і три дівчинки - двох, восьми і тринадцяти років. 21 чоловік від 31 до 79 років і четверо хлопчиків, яким 9 місяців, 4, 7 і 9 років.

У лікарні столиці госпіталізували 20 пацієнтів. Решта - лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

Загалом у лікарнях з усіх пацієнтів з коронавірусом - 44 у важкому стані. 5 із них підключені до апаратів штучної вентиляції легень.

"Одужали в столиці за минулу добу 17 осіб. Загалом перемогли хворобу за цей час 127 жителів Києва", - повідомив Кличко.

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Автор: 

карантин (18172) Київ (19791) Кличко Віталій (3536) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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борьба была не вирусочком, а с киевлянами, правами человека и здравым смыслом вообще.... неужели за этого идиота педалю придётся снова голосовать как за лучшего из худших...
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08.05.2020 12:26 Відповісти
Ну да, за усика или ломаченка голосовать было бы вообще уныло...
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08.05.2020 12:31 Відповісти
а за колю-котлету?
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08.05.2020 12:32 Відповісти
За прошедшие сутки в Киеве 3 летальных случая от COVID-19, 46 новых заболевших, всего 1721 инфицированный, - Кличко - Цензор.НЕТ 6317
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08.05.2020 12:35 Відповісти
Сегодня в Украине от короновируса скончались 26 украинцев.Рекорд.Даёшь тотальное заражение!.Сброду будет самый кайф!
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08.05.2020 12:31 Відповісти
А сколько скончались от гриппа, отравления алкоголем, в результате ДТП, от падения с высоты? Думаю, гораздо больше. Так что? Дайош тотальный "мыфсеумрём"?
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08.05.2020 12:41 Відповісти
Даёшь трупы в сточных канавах!
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08.05.2020 12:55 Відповісти
Дайош крофькишки!
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08.05.2020 12:59 Відповісти
Еще бы, столько церквей в городе = вирус идет взад, а вот всякие нью-йорки и прочие лиссабоны - пусть уверятся в милости бошией и егО мудач могуществе. Еще бы дал нам экономику нормальную, власть, народ, экологию, дороги, дураков и так далее по списку - построим еще 10000 капищ для прославление этого сидельца-на-небеснай-твердии
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08.05.2020 12:39 Відповісти
 
 