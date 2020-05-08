За минулу добу в Києві 3 летальні випадки від COVID-19, 46 нових хворих, загалом 1721 інфікований, - Кличко

Одужали в столиці за минулу добу 17 осіб. Загалом перемогли хворобу за цей час 127 жителів Києва.

Про це під час онлайн-брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"За час боротьби Києва з пандемією за минулу добу в столиці 3 летальні випадки. Лабораторно підтвердили захворювання ще у 46 людей. Серед них - один медик. На сьогодні в столиці вже 1721 підтверджений випадок захворювання на COVID-19. 32 особи померли", - розповів він.

Серед захворілих 18 жінок віком від 26 до 81 року і три дівчинки - двох, восьми і тринадцяти років. 21 чоловік від 31 до 79 років і четверо хлопчиків, яким 9 місяців, 4, 7 і 9 років.

У лікарні столиці госпіталізували 20 пацієнтів. Решта - лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

Загалом у лікарнях з усіх пацієнтів з коронавірусом - 44 у важкому стані. 5 із них підключені до апаратів штучної вентиляції легень.

"Одужали в столиці за минулу добу 17 осіб. Загалом перемогли хворобу за цей час 127 жителів Києва", - повідомив Кличко.

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