Ексчиновник ФДМ вкрав 5 млн у банку "АКБ "Капітал", який перебуває в стані ліквідації, - СБУ

СБУ викрила колишнього уповноваженого Фонду гарантування вкладів на розтраті мільйонів гривень банку в стадії ліквідації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБ України.

Служба безпеки України викрила колишнього уповноваженого Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на розтраті п'яти мільйонів гривень банку "АКБ "Капітал", який перебував у стадії ліквідації.

Правоохоронці встановили, що посадовець мав повну інформацію про заборгованість кредиторів перед банком. Проте в "окремих" випадках він у документах її не відображав. Через дії чиновника з низки об’єктів заставного майна були незаконно зняті обтяження та заборона на відчуження. Це призвело до фактичної втрати цих активів для банку.

Державі в особі Фонду гарантування вкладів було завдано збитки на суму понад 5 мільйонів гривень. 7 березня 2020 року колишньому уповноваженому Фонду гарантування вкладів повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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