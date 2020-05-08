На першому етапі пом'якшення карантину закритими залишаться великі ТРЦ, школи, дитсадки та прибережні зони відпочинку, - Кличко

З 12 травня в столиці планують ввести перший етап послаблень обмежувальних заходів.

Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми наближаємося до 12 травня – дня, з якого в столиці плануємо перший етап послаблення обмежень. Нагадаю, чого саме стосуватимуться послаблення. Ми плануємо відкрити в Києві: непродовольчі магазини (загальною площею до 300м2); перукарні та салони краси (за попереднім записом та не більше 1 клієнта на кожну послугу одночасно); парки та сквери: групами обмеженою кількістю осіб; тимчасові споруди (ларьки): із забороною споживання їжі та напоїв на місці; невеликі виробництва непродовольчих товарів та підприємства побутового обслуговування (ательє, побутові послуги та інші). Зможуть працювати і адвокатські та нотаріальні бюро, аудитори. А також – автокінотеатри, музеї під відкритим небом та бібліотеки – поки тільки на видачу книг, без роботи читальних залів", - повідомив Кличко.

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Він наголосив, що дотримання правил безпеки співробітниками та відвідувачами закладів є обов’язковим.

"Обов’язкова термометрія співробітників та відвідувачів. Обов’язкові правила безпеки. Якщо клієнт без маски – він або не заходить у приміщення. Або це - відповідальність надавача послуг, який повинен забезпечити клієнта маскою", - наголосив мер столиці.

Він зазначив, що на першому етапі послаблень зачиненими залишаться великі торгово-розважальні центри. А також - школи, дитячі садочки, дитячі майданчики, прибережні зони відпочинку.