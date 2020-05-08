Ексдобровольці "Азова" Кравченко і Філімонов заявили, що Білецький побив їх через підтримку Стерненка: "Були удари в голову і допити"

Ексдобровольці "Азова" Назарій Кравченко і Сергій Філімонов заявили, що їх побили колишні побратими, серед них і засновник "Азова" Андрій Білецький.

Про це повідомив на своїй сторінці в фейсбуці сам Назарій Кравченко, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора увечорі з Сергій Філімонов були запрошені на бесіду з Андрієм Білецьким. Але, як виявилось, бесіда колишніх побратимів і не планувалась, бо нас пів ночі колективно намагались переконати не підтримувати Сергія Стерненка. Головними аргументами були удари в голову та допити. Дякую усім побратимам за їхній час та натхнення в спробах переконати мене, але хочу заявити, що буду й далі підтримувати Сергія. Своїх не кидають", - заявив Кравченко.

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Про побиття Кравченка і Філімонова також повідомив адвокат Масі Найєм.

"Побили Назарія Кравченка та Сергія Філімонова. Сталось це на зустрічі, на якій вони були запрошені для бесіди із Андрієм Білецьким. Зустрічі фактично не було. Їх били. В тому числі і сам Андрій. Вимагали дати інформацію хто замовив медійну підтримку Сергія Стерненка. Ну що ж... дякуємо за дуже тонкий натяк. Далі буде. І питання до Офісу Президента України: а це вже та справедливість, про яку казав В. Зеленський? Чи ще чекати?" - розповів Найєм.

Кравченко також опублікував фото 4 осіб:













Зі свого боку, у своїй офіційній заяві Нацкорпус підтвердив, що зустріч Кравченка і Філімонова з керівництвом партії була. Однак, ніякого побиття не було, а розмова йшла про "ветеранську честь" і прізвище Стерненка не згадувалося взагалі.

Раніше стало відомо, що СБУ і Офіс Генпрокурора готують Стерненку підозру у вбивстві.

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

14 лютого 2019 року активіст повідомляв про те, що у нього в машині виявили два GPS-трекери.

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.