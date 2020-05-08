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Ексдобровольці "Азова" Кравченко і Філімонов заявили, що Білецький побив їх через підтримку Стерненка: "Були удари в голову і допити"

Ексдобровольці

Ексдобровольці "Азова" Назарій Кравченко і Сергій Філімонов заявили, що їх побили колишні побратими, серед них і засновник "Азова" Андрій Білецький.

Про це повідомив на своїй сторінці в фейсбуці сам Назарій Кравченко, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора увечорі з Сергій Філімонов були запрошені на бесіду з Андрієм Білецьким. Але, як виявилось, бесіда колишніх побратимів і не планувалась, бо нас пів ночі колективно намагались переконати не підтримувати Сергія Стерненка. Головними аргументами були удари в голову та допити. Дякую усім побратимам за їхній час та натхнення в спробах переконати мене, але хочу заявити, що буду й далі підтримувати Сергія. Своїх не кидають", - заявив Кравченко.

Також дивіться: "Руки геть від Стерненка", - захід на підтримку активіста відбувся під Офісом президента. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про побиття Кравченка і Філімонова також повідомив адвокат Масі Найєм.

"Побили Назарія Кравченка та Сергія Філімонова. Сталось це на зустрічі, на якій вони були запрошені для бесіди із Андрієм Білецьким. Зустрічі фактично не було. Їх били. В тому числі і сам Андрій. Вимагали дати інформацію хто замовив медійну підтримку Сергія Стерненка. Ну що ж... дякуємо за дуже тонкий натяк. Далі буде. І питання до Офісу Президента України: а це вже та справедливість, про яку казав В. Зеленський? Чи ще чекати?" - розповів Найєм.

Кравченко також опублікував фото 4 осіб:

Ексдобровольці Азова Кравченко і Філімонов заявили, що Білецький побив їх через підтримку Стерненка: Були удари в голову і допити 01
Ексдобровольці Азова Кравченко і Філімонов заявили, що Білецький побив їх через підтримку Стерненка: Були удари в голову і допити 02
Ексдобровольці Азова Кравченко і Філімонов заявили, що Білецький побив їх через підтримку Стерненка: Були удари в голову і допити 03
Ексдобровольці Азова Кравченко і Філімонов заявили, що Білецький побив їх через підтримку Стерненка: Були удари в голову і допити 04
Ексдобровольці Азова Кравченко і Філімонов заявили, що Білецький побив їх через підтримку Стерненка: Були удари в голову і допити 05
Ексдобровольці Азова Кравченко і Філімонов заявили, що Білецький побив їх через підтримку Стерненка: Були удари в голову і допити 06

Зі свого боку, у своїй офіційній заяві Нацкорпус підтвердив, що зустріч Кравченка і Філімонова з керівництвом партії була. Однак, ніякого побиття не було, а розмова йшла про "ветеранську честь" і прізвище Стерненка не згадувалося взагалі.

Раніше стало відомо, що СБУ і Офіс Генпрокурора готують Стерненку підозру у вбивстві.

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

14 лютого 2019 року активіст повідомляв про те, що у нього в машині виявили два GPS-трекери.

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

Автор: 

побиття (967) скандал (629) Білецький Андрій (214) Стерненко Сергій (396) Азов (794) Найєм Масі (140) Філімонов Сергій (14) Кравченко Назарій (2)


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Топ коментарі
+44
Кто ещё сомневается в том, кто такой Билецкий и кто его финансирует?
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08.05.2020 12:37 Відповісти
+43
Жопа. К власти пришли бандиты. Вот что происходит.
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08.05.2020 12:37 Відповісти
+37
Билецкий - аваковское чмо. Пародия на националиста. Когда поступит команда сверху, будет укладывать националистов под Россию.
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08.05.2020 12:38 Відповісти
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Не на врага, а на того, кто ему больше платит. В данном случае платит враг.

Но понятно это было еще тогда, когда про боевые действия Азов только видеоклипчики начал снимать, а в реале за Порохом с надувными свинками бегал.
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08.05.2020 13:12 Відповісти
Він надцять років тому закликав до конфедерації з кацапами.
Він всією своєю діяльністю завжди дискредитував націоналістів, показуючи їх для всього світу як нацистів.
Це вже стара, дуже хитра і підступна консерва.
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08.05.2020 13:20 Відповісти
давайте послушаем самого Билецкого....
есть о чем подумать.....

Лідер Нацкорпусу закликав всіх не робити героїв з тих, про кого навіть не варто говорити та допомагати тим, хто гідний уваги та дійсно потребує допомоги.

https://youtu.be/g507xfB9W2g


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08.05.2020 13:12 Відповісти
А давайте послушаем тогда уж Авакова, а не его миньйонов.
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08.05.2020 13:14 Відповісти
слушай Авакова....
кто тебе мешает..?
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08.05.2020 13:18 Відповісти
Но ты ж предлагаешь слушать его найомников.
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08.05.2020 13:19 Відповісти
ты не в теме, если думаешь до сих пор что он чел Авакова...
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08.05.2020 13:21 Відповісти
А чий він?
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08.05.2020 14:49 Відповісти
--Коли в центрі Грозного йшов найзапекліший бій в історії Першої чеченської війни. Чеченські оборонці разом із українськими добровольцями з «Вікінга» стояли насмерть. І Сашко Білий разом із кількома побратимами та чеченцями підземними комунікаціями проникли до будівлі, де засів ворог. Де в бою взяли в полон майора російського спецназу, в якого знайшли рацію. З того боку російські спец призначенці доповідали але вже Сашку -"майору", що у них закінчуються набої і як вийти з цього пекла вони вже не розуміють. - «Вас выведут, держитесь!», - відповів гарними російськими матюгами «Консул - Сашко». - «Наши рядом, и он отведет их к своим!». Потім Білий переодягся у однострій майора. І коли біля морських піхотинців спецназа «Супутник», з'явився майор російської армії, ті навіть не здивувались, а по-справжньому зраділи. - Хто старший? - не дав їм оговтатися Білий. Я командир полкової розвідки - продовжував Білий російською мовою, і прийшов за вами, щоби вивести до своїх. Збирайте всіх своїх - дуже мало часу, наказав «Консул». За доволі короткий період всі 81 морських піхотинця зібралися. За мною! Наказав Сашко.Виснажені, стомлені кацапські бійці покірно спускались услід за ним до підземних комунікацій. Кожен із них мав надію що за деякий час вони будуть серед своїх. А Білий зумів по рації попередити своїх: «Чекайте на гостей, хвилин за пять буду, і далі продовжував «шоу». - Шикуйтеся ( мать -вашу),і робіть пере оклик!. І вмить їх оточили оборонці Грозного.. Супротив ніхто не чинив.Коли Дудаєву доповіли, що «Консул» власноруч привів у полон 81 морського піхотинця чорних беретів спецназа «Супутника», той відразу і не повірив, адже в таке було дуже важко повірити. Після підтвердження інформації мовив: «Представити до найвищої нагороди Героя Чеченської Республіки Ічкерія, Олександра Музичка (Сашка Білого).Після підписання Хасавюртських мирних угод, Сашко отримав офіційне запрошення прибути на вручення вищої нагороди, яке вже проводив президент Чечні Аслан Масхадов. Але Музичко на вручення не прибув, його вбив українофоб і капітулянт Авакян…
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08.05.2020 13:17 Відповісти
Билецкий - авантюрист и провокатор , рвущийся любыми путями к власти .А вот кто реально за ним стоит это еще вопрос . Всегда спецслужбы руководили нацгруппировками . Ни одна организация не выживет без фининсирования. Одни вопросы .....
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08.05.2020 13:17 Відповісти
Господи , Слава Богу ,что я в это не встрял , а потом бы был Белецкий , который несет херню У меня один вопрос , почему в Украине на фоне общего врага , каждый тянет одеяло на себя Белецкий вообще понимает своим куцым мозгом , что если )(уйло таки захватит Украину ему тоже не поздоровится Сила в единстве , а не типо я договорюсь меня не тронут
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08.05.2020 13:19 Відповісти
Потому что в политике нет Националистов Украины, но есть "националисты" Фирташа и Коломоского, Авакова.
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08.05.2020 13:21 Відповісти
і націоналісти медведчука
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08.05.2020 15:07 Відповісти
А зачем в Кнессете существует арабская партия?..А почему ортодоксы не служат в Цахале и почему остальные евреи не могут их заставить?..А почему..
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08.05.2020 20:34 Відповісти
Я предупреждал,что Харьковские фанаты,непосредственные.участники одесских событий мая 2014 и авторы всемирной кричалки, Стерненко не поддержат.А так почти в каждой семье не без урода.
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08.05.2020 13:20 Відповісти
За всієї поваги - харківські фанати брали участь ЛИЩЕ в ході перед матчем. Одеські фани доєдналися до подій після першого тайму. Харківські залишилися. до кінця гри.
Жодної участи в у зіткненнях с сєпарами вони не блаи.
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08.05.2020 13:59 Відповісти
Украина одна, а поцреотов много, по легенде в конце должен остаться только один!!
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08.05.2020 13:22 Відповісти
https://censor.net/user/445232 тут вопрос интересный , однако в истории есть примеры, когда деньги начинали работать против людей их давших . Например Ульянов , взял деньги у немцев , а потом вон как вышло
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08.05.2020 13:23 Відповісти
Все чудесатие.....ярош был против Лесника....билецкий против Стерненко.
Кстати, билецкий потерял остатки уважения к нему....разборки в стиле 90-х...пахана с рабами.
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08.05.2020 13:24 Відповісти
Білецький на побігеньках в Авакова. Будь-хто, хто брав участь в акціях Нацкорпусу міг би це завважити.
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08.05.2020 14:00 Відповісти
https://censor.net/user/466736 Все правильно Бронштейна потом ледорубом убили из масквы с любовью
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08.05.2020 13:25 Відповісти
Стерненко обычный урка который прикрывается националистическими лозунгами.
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08.05.2020 13:28 Відповісти
Для лишённых мозга это именно так.
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08.05.2020 13:31 Відповісти
Этот ,как ты выразился "обычный урка"знатно так разносит всех портновых,кив,бондаренок,манкурта усика и другую прокацапскую мразь и популярность его среди проукраинских сил скоро достигнет такой же ,как педофила шария у ваты ,которого он тоже кстати нехило так опускает.Но обливает грязью его почему-то билецкий на медведчуковском ZIK в унисон с этим самым шарием а его хозяин Аваков уголовные дела ему шьет...пардон, уже не аваков ,а сбу
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08.05.2020 17:04 Відповісти
Писец... Давно подозревал, что он гнида рвущаяся к власти.... При этом стоял с ним рядом на одном квадратном метре и слушал лекцию о там как их постоянно атакуют боты...
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08.05.2020 13:30 Відповісти
https://censor.net/user/338587 Та да, после такого поворота , ну если , если это правда в разведку с ним идти нельзя , даже 100 гр не выпью , доверия нету
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08.05.2020 13:31 Відповісти
політична деградація Білецького продовжується...Шкода.
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08.05.2020 13:32 Відповісти
Сейчас идет гонка кто больший патриот, и победит, как обычно, кому и кто больше платят, или кого выберут американцы.
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08.05.2020 13:35 Відповісти
Мне нравится вброс довольно сложной темы в общество которое вообще ни с какой стороны НЕ ЗНАЕТ ВСЕЙ ПРАВДЫ и начинает драться между собой за истину как им кажется. Ну это бред бредный! Вот как **** не писать целые развёрнутые статьи в таких ситуациях?
Ликбез по спорам по сложным темам без 100%-ной доказанной и достоверной информации доступной всем ( а её реально нет) :
Действующие лица : Аваков, Билецкий, Стерненко, два избитых по словам Найема азовца ..
Аваков - гнус и вор. Крыша всего и схем.. Тут понятно. К Билецкому на сегодня претензий и вопросов тоже такая себе гора неслабая. Подозреваю что тоже говно ещё то. Судя по упряжке авакова и зная им вся и всё, судя по посещениям кацапских пропагандонных каналов ,зная всё,..судя по молчанию и бездействию которое непростительно настоящим воевавшим патриотам Украины - при уничтожении страны ворами и кацапами, зная всё..и так далее.Заинтересованность - как шило в мешке. Хер спрячешь! Стерненко. Теперь несколько вопросов: Кто его знает достоверно? Кто может своей личной свободой и жизнью поручиться за этого человека что он кристально чистый и честный патриот? Только по серьёзному? Я думаю никто.Не потому что нужно петь под кацапскую дудку..а правда... вот кто знает?? Есть только то ЧТО СКАЗАЛИ. А вдруг то что говорил Билецкий о нем - реально правда? Кто может гарантировать что это не борьба двух ********* за крышевание или ещё какие то шкурные интересы - рюкзакова и Стерненко? А может и нет - может Билецкий ****** по указанию хача вонючего? Может реально толковый человек? КТО ЭТО ЗНАЕТ? Это нужно знать лично Билецкого.Это нужно знать лично Стерненко, это нужно лично знать двух азовцев что бы доверять Найему потому что Найем - просто **** адвокат! Он призван врать по профессии как и все адвокаты . А правосудие должно эту ложь вывести на чистую воду и не наказать адвоката. Работа такая. Поэтому 100% доверия и Найему нет.
Ремарка по Азову. нужно отметить для себя что АЗОВ - это не одна однородная масса людей. Есть реально герои воевавшие именно (внимание) за Украину а не за льготы, власть , Билецкого или возможность потом сесть жопой в тепло до конца жизни и прочее. А есть "Азов" который пошёл по неким другим интересам или смыслам на войну и даже есть "азов" типа который не знает как пахнет бой. Это своего рода подпольная беркутня хача вонючего под прикрытием громкого названия. И я не знаю кем именно командует сегодня Билецкий, потому что это - вражеские армии по сути. Не нужно здесь всё в одну кучу.
Ну и о чем вы все здесь спорите? Кто хороший кто плохой? На основании каких фактов?
И пока этих фактов конкретных и общедоступных не будет - нефиг делать выводы. А значит спор - бессмысленен абсолютно. Как и обсуждение. Просто есть недоказанный в миллионе нюансов факт (надеюсь - пока) факт. Точка.
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08.05.2020 13:39 Відповісти
Говорила Палажка багато - так все казнащо.
Просто дивує - як можна набазграти стільки тексту при повній відсутності думки в ньому?
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08.05.2020 13:56 Відповісти
Це,можливо,єдиний коментар про який Ви пишете що "повна відсутність думки" який варто було б прочитати...Як Ви цих думок не побачили...тут вже в мене різні думки про Вашу здатність хоть щось аналізувати...
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08.05.2020 17:43 Відповісти
Ну так нужно изучать те факты которые есть.
Конкретно сейчас Стерненка обвиняют в умышленном убийстве.
Есть видео снятое подругой Стерненка во время убийства, это был даже стрим а не просто съемка. Жертва умирает прямо в прямом эфире. И это видео основное доказательство следствия.
https://www.youtube.com/watch?v=BX2l1V1Q_Fc&t=17s
Стереннко гулял с девушкой увидел две тени, достал нож и пошел с ножом им навстречу. Один из проходивших мимо оказался десантником и сделал замечание по поводу ножа в итоге завязалась драка в которой он и погиб. Никаких опасных предметов у десантника и его друга не обнаружили. Единственным оружием был нож у Стерненка.

Ключевые моменты видео

0:29 я встиг застосувати свій ніж
1:39 я вчасно дістав ніж
4:13 я дістав ніж, про всяк випадок
9:52 ніж речовий доказ..він повинен залишатися на місці в мене є ще один
В итоге сейчас Стерненко рассказівает совсем другое, что нож не его и т.п. Потому что вряд ли можно как-то приплести самооборону к тому что я первый достал нож потому что мне не понравились две тени.

То что он какой-то там активист и все остальное вообще не должно к этому делу не иметь никакого отношения. Преступник должен отвечать по закону. Потому что если каждый так называемый активист начнет убивать всех кто ему не понравиться это будет анархия.
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08.05.2020 13:57 Відповісти
Забагато тексту. Те, що ти мудак було зрозуміло вже після перших фраз.
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08.05.2020 14:01 Відповісти
Это факты. Можешь изложить свою точку зрения и факты предоставить. А не можешь так иди к черту.
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08.05.2020 14:04 Відповісти
Ніколи не варто сперечатись з людиною,у якої самий сильний аргумент - "ти мудак"...
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08.05.2020 17:45 Відповісти
Почему святашу, укравшему миллиард дали беспрепятственно свалить в рашку,а стерненку чудом удавшемуся в третий раз спастись от верной гибели,пусть даже и убившему при покушении нападавшего мусора шьют мокруху,а самим нападавшим закрывают дела и отпускают
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08.05.2020 17:16 Відповісти
Все вірно сказано. І Білецький і Стерненко не самостійні гравці. Тому ламати списи тут, в коментах тупо.
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08.05.2020 14:07 Відповісти
Стерненко москаля зарізав як свиню! Тільки за це йому потрібно дати героя. І немає значення як і за яких обставин він його ліквідував! Любий кацап повинен бути дохлий!
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08.05.2020 15:36 Відповісти
Кацапи не люди. Через них всі біди на землі.
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08.05.2020 16:12 Відповісти
Ну добре..а скільки в Україні кацапів які ріжуть одне одного по кримінальним питанням - їм всім треба героїв давати? Це так виходить з твоєї думки. І ще.. Я завжди привожу цей приклад бо він яскравий : ти в курсі що поки ти сидиш на сраці вдома та ще "десь там" - 24 москаля ..та не просто москаля а колишніх співробітників ФСБ - с 14- року воювали та воюють за Україну ? Серед яких всім відомий Ілля Богданов з Правого Сектору ? І як що ти думаєш що їх дуже ретельно не перевіряли тихенько та не слідкували за ними і до тепер ,навіть коли вже громадянство дали - то ти помиляєшся. Це до "агентів москви". При чому так щоб було зрозуміло - їх матеріальне та інше становище та їх сімей аж ніяк не співмірно з тим яке вони мали в кацапстані .Це дупа і палець. Що характкризує спроможність людини мислмти на майбутнє та думати про своїх дітей. І вони теж москалі..Я тобі просто пояснюю ази оцінки людей бо ти не розумієш елементарщини ,що Нємцов , Шевчук, Ахеджакова, та інші - теж "москалі ", люди які виходять по одному на пікети в Москві та Пітері з плакатами проти війни в Україні - теж москалі. Ти б вийшов ТАМ? Ось це до роздумів ..Я сперечатися з тобою - це зайве.
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09.05.2020 10:43 Відповісти
Дай мені відповідь на одне просте питання : якщо б в 2013 році всі москалі до одного виздихали, то чи були б в Україні сьогодні які-небуть проблеми з Кримом і Донбасом? Відповідь дай одним словом "так" або "ні" , мені філософські висновки не потрібні.
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09.05.2020 12:55 Відповісти
Звісно не було б проблем. Але мене не влаштовує "як би" І нікого не влаштовує. Ти живеш в паралельній реальності "як би" ? Чи ти можеш грізним поглядом настрашити москалів та вбити всіх до одного блискавками зі сраки ? Ці прострації можеш собі залишити. Є те що є реальністю. А реальність наприклад така: два вороги України - Гітлер та Джугашвілі вбивали одне одного за те, хто буде грабувати та знищувати Україну. Хто з них добріший? Гітлер з концтаборами або сралін з тими ж гулагами та ще й тей що пожер українців більше ніж гітлер як виявляється? Хто для тебе вибір? Або хто кращий ? Поросятина яка крала на державних посадах все життя разом з януковичем, яка на посаді брехала та лицемірила дурячи українців тими кількома процентами корисного зробленого та й не ним одним ,та при тому що можна було зробити в десятки разів більше за 5 років , та яка вибрала апелювати напівмірами "відчепними на від'***** " , замилити очі при тому багатіючи особисто та роблячи вигляд що бореться зі своіми подільниками - злодіями -мільярдерами - чим и ******** вибори а не "73 відсотки дебілів в Україні" .., - чи підзаборний дебільний клоун з манією величі , яке по тупості своїй не розуміє що маріонетка і що за його нікчемності знов здають кацапам країну ? Хто краще гівно? А за варіант "як би" - це не до мене . Це коли машину часу винайдеш - тоді це буде твй аргумент.
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09.05.2020 14:30 Відповісти
Для того щоб не було "як би", кожен повинен робити все щоб москальня передохла як таракани після отрути, а не заграватись з ними "ось ці хороші, а ці погані". Москаль він і в Африці москаль. І якщо там нормальних є 1%, то це ніякої ролі не грає. Кацапстан повинен бути знищений!
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09.05.2020 14:56 Відповісти
.....ля , а УКРАИНЦЫ реально тупые !!! Эй , вам что надо по УШАМ ездить , чтоб в ГОВНО поверили ??? Если не можете сами разобраться , то на ДЕЛА их смотрите !!! АЗОВ регулярно порит х....ню , а потом по РАШЕ СМИ это трянслирует , смотрите мол какие там ФАШИСТЫ есть !!! Это было ??? и много РАЗ !!! если они такие АХ...НЫЕ войны , что вам НЕ ДОКАЗАТЬ на деле ??? херушки , жить то хочется !!! В Украине есть где себя проявить , даже на ОККУПИРОВАННОЙ ее части , где ЭШЕЛОНЫ под откос пущенные , где СКЛАДЫ врага взорваные ?? А смотрите как 5 колона расспустилась уже МОЛОТИТ не боясь !!! НЕ те у нас герои , не те ((((( !!!! Украину потихонечку сливают под руский сапог (((( это как БОЖИЙ день ясно (((
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08.05.2020 13:59 Відповісти
100% !
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08.05.2020 14:03 Відповісти
Ну какие поезда под откосы? Чем их пускать? Добровольцев еще Петя разоружил потому что боялся что ему грабить помешают. Самых отчаянных посадили по тюрьмам, средних распустили, а более-менее покладистых оформили в силовые структуры.
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08.05.2020 14:12 Відповісти
...... ну вот и всё , ВЫДОХНИТЕ и не напрягайтесь !!! КИНО ЗАКОНЧИЛОСЬ !!!
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08.05.2020 14:20 Відповісти
Кого посадили по тюрьмам: списки в студию! И потом, ты, придурок, как президент страны ,заходел бы у себя в стране иметь несколько частных армий, у которых есть оружие? Ты больной? Не, ты сознательная кремлевская тварь- это им анархия в Украине нужна. Так вот, низий поклон всем добровольцам, которые пошли и отстояли страну, пока такие твари, как ты , были всем недовольны с дивана и киздели, киздели и киздели день и ночь.Всех добровольцев нужно было перевести в нормальные войска с нормальным снабжением, и с подчинением не бабломойскому с корбаным ( привет этим тварям за всех погибших по ИХ ВИНЕ под Иловайском) а государству, что и было сделано. И ты, тварь , не рассказывай мне про армию и Пороха в те года, это я с побратимами воевал с русней, пока ты тут готовил зад для приема руского хера и вонял с дивана в интернетах.Иди, кот вонючий, и воюй сейчас в армии, умный ты наш, а не сдавай, урод, свою страну вместе твоим ослом апокалипсиса рашке. Хватит тебе, кремлевская шваль тут брехать
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08.05.2020 14:43 Відповісти
.....иди СОСНИ водочки , попустит !!!
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08.05.2020 15:03 Відповісти
....а про НАЦЖОНЫ просто можно промолчать (((( все не так РЕБЯТА !!!
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08.05.2020 14:04 Відповісти
а шо, официально-гламурный протрирот Блевацкий бессмертный?.. чи у него лицензия на отстрел патриотов от Авакяна, продлена ещё со времён Сашка Билого?.. чи може фейк?
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08.05.2020 14:10 Відповісти
ну Ви самі собі цього чорта у командири обирали!
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08.05.2020 14:12 Відповісти
А что были выборы? Кто финансирует тот и рулит. Жить за что-то же нужно. Пока Белецкий платил были при нем. А когда они ему стали не нужны начали заниматься кто чем может. Нужно же как-то существовать. И эта деятельность не всегда была законной.
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08.05.2020 14:19 Відповісти
Из националистов нормальный только Ярош. Про свободу вообще молчу - продажные твари за деньги Коломойского, Билецкий - шестёрка Авакова.
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08.05.2020 14:18 Відповісти
НОРМАЛЬНЫЕ уже ПОГИБЛИ !!!
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08.05.2020 14:21 Відповісти
взяли бы тихонько пристрелили как собаку, делов то
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08.05.2020 14:31 Відповісти
Кого ?
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09.05.2020 04:23 Відповісти
главную жену
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09.05.2020 18:49 Відповісти
та зараз багацько бородатих бомжів, які ходять в вишиванках, кричать славаукраїні, співають гімн та за десять баксів готові творити любе паскудство...нелюди
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08.05.2020 14:48 Відповісти
....
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08.05.2020 15:32 Відповісти
Нацкорпус, викиньте вашого білецького в туалетну дірку!
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08.05.2020 16:06 Відповісти
Нацдружи і нацсуки
Бені файненькі онуки.
Ви думали патріоти?
Ні, їм ближче до сволоти!
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08.05.2020 16:24 Відповісти
Еще одно подтверждение что Билецкий юнит Авакова
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08.05.2020 16:46 Відповісти
Їх били явно аваковці...
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08.05.2020 17:52 Відповісти
Все правильно. Стерненко сбушная шлюха и наркобарыга. А националист он липовый, даже на фронт не пошел.
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08.05.2020 18:16 Відповісти
и Зеленский не пошел...
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08.05.2020 19:24 Відповісти
Ото біда українців. Ті, що проти України, знаходять спільну мову. Але ті, що за Україну (не Білецький). готові знищити одне одного. Так було завжди. Два українця - три гетьмана. Тому вони нас і ''роблять разом''.
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08.05.2020 21:01 Відповісти
Забагато питань до всіх сторін.
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09.05.2020 04:24 Відповісти
Не знаю, який Стерненко, але бачила палатку Нацкорпуса в Миколаєві, де три молодики крутилися і давали прохожим свою газетку. Якщо хтось підходив, відразу пропонували підписатися і вимагали домашню адресу. Я запитала в одного, яка це вулиця.
-- Советская
-- А що, не перейменували? -- запитала.
-- Она бьіла Советская, есть Советская и будет Советская, -- радісно повідомив молодик.
-- А Соборная...
-- Ну там что-то переименовали, но...
Через "Азов" легалізували вже не одного російського лазутчика, як С. Коротких. А Нацдружини -- це приватна армія 5- ї колони -- на російські гроші.
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09.05.2020 07:34 Відповісти
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