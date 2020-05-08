Ексдобровольці "Азова" Кравченко і Філімонов заявили, що Білецький побив їх через підтримку Стерненка: "Були удари в голову і допити"
Ексдобровольці "Азова" Назарій Кравченко і Сергій Філімонов заявили, що їх побили колишні побратими, серед них і засновник "Азова" Андрій Білецький.
Про це повідомив на своїй сторінці в фейсбуці сам Назарій Кравченко, передає Цензор.НЕТ.
"Вчора увечорі з Сергій Філімонов були запрошені на бесіду з Андрієм Білецьким. Але, як виявилось, бесіда колишніх побратимів і не планувалась, бо нас пів ночі колективно намагались переконати не підтримувати Сергія Стерненка. Головними аргументами були удари в голову та допити. Дякую усім побратимам за їхній час та натхнення в спробах переконати мене, але хочу заявити, що буду й далі підтримувати Сергія. Своїх не кидають", - заявив Кравченко.
Про побиття Кравченка і Філімонова також повідомив адвокат Масі Найєм.
"Побили Назарія Кравченка та Сергія Філімонова. Сталось це на зустрічі, на якій вони були запрошені для бесіди із Андрієм Білецьким. Зустрічі фактично не було. Їх били. В тому числі і сам Андрій. Вимагали дати інформацію хто замовив медійну підтримку Сергія Стерненка. Ну що ж... дякуємо за дуже тонкий натяк. Далі буде. І питання до Офісу Президента України: а це вже та справедливість, про яку казав В. Зеленський? Чи ще чекати?" - розповів Найєм.
Кравченко також опублікував фото 4 осіб:
Зі свого боку, у своїй офіційній заяві Нацкорпус підтвердив, що зустріч Кравченка і Філімонова з керівництвом партії була. Однак, ніякого побиття не було, а розмова йшла про "ветеранську честь" і прізвище Стерненка не згадувалося взагалі.
Раніше стало відомо, що СБУ і Офіс Генпрокурора готують Стерненку підозру у вбивстві.
Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.
Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".
14 лютого 2019 року активіст повідомляв про те, що у нього в машині виявили два GPS-трекери.
У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.
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Но понятно это было еще тогда, когда про боевые действия Азов только видеоклипчики начал снимать, а в реале за Порохом с надувными свинками бегал.
Він всією своєю діяльністю завжди дискредитував націоналістів, показуючи їх для всього світу як нацистів.
Це вже стара, дуже хитра і підступна консерва.
есть о чем подумать.....
Лідер Нацкорпусу закликав всіх не робити героїв з тих, про кого навіть не варто говорити та допомагати тим, хто гідний уваги та дійсно потребує допомоги.
https://youtu.be/g507xfB9W2g
кто тебе мешает..?
Жодної участи в у зіткненнях с сєпарами вони не блаи.
Кстати, билецкий потерял остатки уважения к нему....разборки в стиле 90-х...пахана с рабами.
Ликбез по спорам по сложным темам без 100%-ной доказанной и достоверной информации доступной всем ( а её реально нет) :
Действующие лица : Аваков, Билецкий, Стерненко, два избитых по словам Найема азовца ..
Аваков - гнус и вор. Крыша всего и схем.. Тут понятно. К Билецкому на сегодня претензий и вопросов тоже такая себе гора неслабая. Подозреваю что тоже говно ещё то. Судя по упряжке авакова и зная им вся и всё, судя по посещениям кацапских пропагандонных каналов ,зная всё,..судя по молчанию и бездействию которое непростительно настоящим воевавшим патриотам Украины - при уничтожении страны ворами и кацапами, зная всё..и так далее.Заинтересованность - как шило в мешке. Хер спрячешь! Стерненко. Теперь несколько вопросов: Кто его знает достоверно? Кто может своей личной свободой и жизнью поручиться за этого человека что он кристально чистый и честный патриот? Только по серьёзному? Я думаю никто.Не потому что нужно петь под кацапскую дудку..а правда... вот кто знает?? Есть только то ЧТО СКАЗАЛИ. А вдруг то что говорил Билецкий о нем - реально правда? Кто может гарантировать что это не борьба двух ********* за крышевание или ещё какие то шкурные интересы - рюкзакова и Стерненко? А может и нет - может Билецкий ****** по указанию хача вонючего? Может реально толковый человек? КТО ЭТО ЗНАЕТ? Это нужно знать лично Билецкого.Это нужно знать лично Стерненко, это нужно лично знать двух азовцев что бы доверять Найему потому что Найем - просто **** адвокат! Он призван врать по профессии как и все адвокаты . А правосудие должно эту ложь вывести на чистую воду и не наказать адвоката. Работа такая. Поэтому 100% доверия и Найему нет.
Ремарка по Азову. нужно отметить для себя что АЗОВ - это не одна однородная масса людей. Есть реально герои воевавшие именно (внимание) за Украину а не за льготы, власть , Билецкого или возможность потом сесть жопой в тепло до конца жизни и прочее. А есть "Азов" который пошёл по неким другим интересам или смыслам на войну и даже есть "азов" типа который не знает как пахнет бой. Это своего рода подпольная беркутня хача вонючего под прикрытием громкого названия. И я не знаю кем именно командует сегодня Билецкий, потому что это - вражеские армии по сути. Не нужно здесь всё в одну кучу.
Ну и о чем вы все здесь спорите? Кто хороший кто плохой? На основании каких фактов?
И пока этих фактов конкретных и общедоступных не будет - нефиг делать выводы. А значит спор - бессмысленен абсолютно. Как и обсуждение. Просто есть недоказанный в миллионе нюансов факт (надеюсь - пока) факт. Точка.
Просто дивує - як можна набазграти стільки тексту при повній відсутності думки в ньому?
Конкретно сейчас Стерненка обвиняют в умышленном убийстве.
Есть видео снятое подругой Стерненка во время убийства, это был даже стрим а не просто съемка. Жертва умирает прямо в прямом эфире. И это видео основное доказательство следствия.
https://www.youtube.com/watch?v=BX2l1V1Q_Fc&t=17s
Стереннко гулял с девушкой увидел две тени, достал нож и пошел с ножом им навстречу. Один из проходивших мимо оказался десантником и сделал замечание по поводу ножа в итоге завязалась драка в которой он и погиб. Никаких опасных предметов у десантника и его друга не обнаружили. Единственным оружием был нож у Стерненка.
Ключевые моменты видео
0:29 я встиг застосувати свій ніж
1:39 я вчасно дістав ніж
4:13 я дістав ніж, про всяк випадок
9:52 ніж речовий доказ..він повинен залишатися на місці в мене є ще один
В итоге сейчас Стерненко рассказівает совсем другое, что нож не его и т.п. Потому что вряд ли можно как-то приплести самооборону к тому что я первый достал нож потому что мне не понравились две тени.
То что он какой-то там активист и все остальное вообще не должно к этому делу не иметь никакого отношения. Преступник должен отвечать по закону. Потому что если каждый так называемый активист начнет убивать всех кто ему не понравиться это будет анархия.
Бені файненькі онуки.
Ви думали патріоти?
Ні, їм ближче до сволоти!
-- Советская
-- А що, не перейменували? -- запитала.
-- Она бьіла Советская, есть Советская и будет Советская, -- радісно повідомив молодик.
-- А Соборная...
-- Ну там что-то переименовали, но...
Через "Азов" легалізували вже не одного російського лазутчика, як С. Коротких. А Нацдружини -- це приватна армія 5- ї колони -- на російські гроші.