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COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Деснянському районі. КАРТА
За минулу добу в Києві найбільше нових випадків коронавірусної хвороби було виявлено в Деснянському районі.
Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:
- Печерський - +1 (загалом 362)
- Шевченківський - + 5 (130)
- Солом'янський - + 6 (165)
- Дніпровський - +4 (154)
- Святошинський - + 4 (103)
- Деснянський - + 13 (161)
- Подільський - 0 (79)
- Голосіївський - + 2 (154)
- Оболонський - + 3 (120)
- Дарницький - + 8 (293)
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