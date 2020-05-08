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Новини Коронавірус і карантин
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COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Деснянському районі. КАРТА

COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Деснянському районі. КАРТА

За минулу добу в Києві найбільше нових випадків коронавірусної хвороби було виявлено в Деснянському районі.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:

- Печерський - +1 (загалом 362)
- Шевченківський - + 5 (130)
- Солом'янський - + 6 (165)
- Дніпровський - +4 (154)
- Святошинський - + 4 (103)
- Деснянський - + 13 (161)
- Подільський - 0 (79)
- Голосіївський - + 2 (154)
- Оболонський - + 3 (120)
- Дарницький - + 8 (293)

Також читайте: За минулу добу в Києві 3 летальні випадки від COVID-19, 46 нових хворих, загалом 1721 інфікований, - Кличко

COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Деснянському районі 01
COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Деснянському районі 02

Автор: 

карантин (18172) Київ (19791) Кличко Віталій (3536) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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