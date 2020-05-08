COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Деснянському районі. КАРТА

За минулу добу в Києві найбільше нових випадків коронавірусної хвороби було виявлено в Деснянському районі.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:

- Печерський - +1 (загалом 362)

- Шевченківський - + 5 (130)

- Солом'янський - + 6 (165)

- Дніпровський - +4 (154)

- Святошинський - + 4 (103)

- Деснянський - + 13 (161)

- Подільський - 0 (79)

- Голосіївський - + 2 (154)

- Оболонський - + 3 (120)

- Дарницький - + 8 (293)

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