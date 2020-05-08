Фракція "ЄС" вимагає від Кабміну пояснень, чому лікарі, які борються з COVID-19, не отримали 300% надбавки. ДОКУМЕНТ
Прем'єр-міністр Шмигаль і міністр охорони здоров'я Степанов мають пояснити, чому досі не виконується норма закону, яка передбачає виплату медпрацівникам надбавок у 300% за боротьбу з коронавірусною інфекцією.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це йдеться в депутатському зверненні політсили.
Зазначається, що чиновники мають негайно вжити необхідних заходів для здійснення передбачених законом виплат, а винні в затримці виплат на всіх рівнях мусять бути притягнуті до відповідальності.
"Уже другий місяць триває фактичне ігнорування приписів законодавства щодо належного соціального забезпечення медичних працівників, задіяних у ліквідації епідемії та лікуванні хворих на COVID-19. Ця ситуація зумовлює акції протесту з боку медпрацівників, кількість та розмах яких наростає. Неефективні дії з боку органів виконавчої влади лише загострюють соціальну напругу в суспільстві, а медики залишаються незахищеними і соціально вразливими. Все це негативно позначається на спроможності медичної галузі ефективно протидіяти поширенню пандемії, підриває авторитет державної влади, поширює зневіру в суспільстві", – йдеться в повідомленні.
"Водночас, як стало відомо, МОЗ направило відповідні листи до голів обласних державних адміністрацій, щоб вони відзвітували, у розрізі кожного медичного закладу та медичних працівників, які бюджетні суми і як саме були виплачені. Вимагаємо оприлюднення отриманої інформації, і вжиття невідкладних заходів для негайного виправлення ситуації з невиконанням прийнятих парламентом України законів, спрямованих на протидію поширенню коронавірусної хвороби", – зазначили у "Європейській Солідарності".
У зверненні "Європейська Солідарність" також просить поінформувати про те, як виконавча влада використовує багатомільярдні суми, виділені парламентом для боротьби з епідемією.
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Источник: https://censor.net/n3194275
В обращении "Европйська Солидарность" также просит проинформировать о том, как исполнительная власть использует многомиллиардные суммы, выделенные парламентом для борьбы с эпидемией.Источник: https://censor.net/n3194275
30 ЯНВАРЯ 2015, Министр здравоохранения Александр Квиташвили заявил, что зарплата врачей в Украине будет зависеть от количества пациентов, которых они будут лечить... В 2014 зарплата медиков составляла от 1800 до 2500 гривен.
Согласно данным Государственной службы статистики, средняя зарплата медработника в 2018 году составляла 5 691 гривну, а средняя зарплата врача в Украине в 2019 году (с января по июль) увеличилась уже до 6 754 гривен.
02.03.2020 С 1 апреля зарплаты врачей вырастут на 30%. Об этом на брифинге заявил премьер-министр Алексей Гончарук )))
Цензор каждое требование ЕС будет как новость подавать?
Так кабмин тоже требует от регионов отчета, почему выделенные на надбавки и перечисленные деньги до сих пор не дошли до врачей.
Аве педро!