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Наземний громадський транспорт Києва щонайменше до 22 травня працюватиме в обмеженому режимі, - Кличко
Однак буде збільшено кількість маршрутів у ті райони, які сьогодні мало охоплені.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко.
"Наземний громадський транспорт працюватиме на першому етапі послаблень у нинішньому - обмеженому режимі. До 22 травня точно. Але ми збільшимо кількість маршрутів у ті райони, які сьогодні мало охоплені. Збільшення маршрутів стосуватиметься електротранспорту - тролейбусів і трамваїв", - розповів він.
Бізнес, який почне роботу, має вирішити питання з підвезенням своїх співробітників до місця роботи.
"Метро, як я неодноразово казав, відкриється за рішенням уряду. І це буде не відразу", - підкреслив Кличко.
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Фёдор Берия
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