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Новини Коронавірус і карантин
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Наземний громадський транспорт Києва щонайменше до 22 травня працюватиме в обмеженому режимі, - Кличко

Наземний громадський транспорт Києва щонайменше до 22 травня працюватиме в обмеженому режимі, - Кличко

Однак буде збільшено кількість маршрутів у ті райони, які сьогодні мало охоплені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Наземний громадський транспорт працюватиме на першому етапі послаблень у нинішньому - обмеженому режимі. До 22 травня точно. Але ми збільшимо кількість маршрутів у ті райони, які сьогодні мало охоплені. Збільшення маршрутів стосуватиметься електротранспорту - тролейбусів і трамваїв", - розповів він.

Бізнес, який почне роботу, має вирішити питання з підвезенням своїх співробітників до місця роботи.

"Метро, ​​як я неодноразово казав, відкриється за рішенням уряду. І це буде не відразу", - підкреслив Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ляшко про пом'якшення карантину: Відразу запускати громадський транспорт не можна, це призведе до скорочення соціальної дистанції

Автор: 

карантин (18172) Київ (19791) Кличко Віталій (3536) транспорт (1416) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Бизнес должен за вас бездельников и дармоедов опять организовать , наладить, оплатить и т.д. А Кличко на сайтах будет просто таблом торговать .
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08.05.2020 12:58 Відповісти
А покупателей тоже подвозить за счет заведений??
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08.05.2020 13:05 Відповісти
какого года?
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08.05.2020 13:48 Відповісти
Бизнесс должен организовать подвоз своих сотрудников,на чем?на такси деньги давать за счет предприятия,официанту повару,продавцу парикхмахерам,туда обратно а сколько же тогда прибыль будет и смысл работать если даже и откроется кафе, ресторан, магазин это не тот объем продаж что до карантина,за кафе рестораны молчу,снизилась масса людей и платежеспособность а туристов нет вообще страна на замке
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08.05.2020 13:50 Відповісти
Зеленую плесень пора выжигать каленым железом, или они будут о нас заботиться до тех пор - пока с голодухи не передохнем
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08.05.2020 14:10 Відповісти
Тряпка и крыса ключко
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08.05.2020 15:39 Відповісти
 
 