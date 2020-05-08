Наземний громадський транспорт Києва щонайменше до 22 травня працюватиме в обмеженому режимі, - Кличко

Однак буде збільшено кількість маршрутів у ті райони, які сьогодні мало охоплені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Наземний громадський транспорт працюватиме на першому етапі послаблень у нинішньому - обмеженому режимі. До 22 травня точно. Але ми збільшимо кількість маршрутів у ті райони, які сьогодні мало охоплені. Збільшення маршрутів стосуватиметься електротранспорту - тролейбусів і трамваїв", - розповів він.

Бізнес, який почне роботу, має вирішити питання з підвезенням своїх співробітників до місця роботи.

"Метро, ​​як я неодноразово казав, відкриється за рішенням уряду. І це буде не відразу", - підкреслив Кличко.

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