Кличко про умови роботи літніх майданчиків кафе в Києві: відстань між столиками - не менше 1,5 метри і засоби захисту у персоналу
На першому етапі ослаблення обмежувальних заходів уряд дозволив працювати літнім майданчикам кафе і ресторанів. Комісія з надзвичайних ситуацій столиці сьогодні затвердила умови для їхньої роботи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.
"Як ви знаєте, уряд вчора дозволив працювати вже на першому етапі і літнім майданчикам кафе та ресторанів. Комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила сьогодні умови для їх роботи. Майданчики зможуть працювати тільки з дотриманням визначених норм безпеки. Зокрема: відстань між столиками 1,5 метри, не більше двох відвідувачів за одним столиком (без врахування дітей до 14 років), засоби захисту в персоналу", - повідомив Кличко.
Мер також наголосив, що для підтримки підприємців та спрощення процедур міська влада вже підготувала рішення Київради, яке винесе на найближчу сесію.
"Відкритим (літнім) та сезонним майданчикам, що отримували документи в 2019 році, Департамент містобудування та архітектури видасть нові документи на розміщення без опрацювання і зайвих погоджень. Терміном у 2 робочих дні. Стосуватиметься така процедура і нових майданчиків, що захочуть працювати з дотриманням всіх вимог. Також для літніх та сезонних майданчиків місто планує встановити символічну фіксовану суму пайової участі – 1 гривню. Для літніх майданчиків – до кінця жовтня цього року. Для сезонних – до кінця грудня. Розуміючи, що бізнес несе втрати і йому потрібна допомога", - підкреслив Віталій Кличко.
Також він додав, що минулого року в столиці документи на розміщення отримали 1059 літніх майданчиків кафе та ресторанів.
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Да ну? Вы серьезно? Кем надо быть, чтобы верить в то, что повара за плитой будут работать в скафандрах, а вся посуда будет прожариваться в автоклавах?
German virologist Hendrik Streeck explains the final results of his pioneering antibody study. Professor Streeck found a Covid19 lethality of 0.36%, but explains that this is an upper limit and the lethality is probably in the range of 0.24 to 0.26% or even below. The average age of test-positive deceased was approximately 81 years.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DvrL9QKGQrWk https://www.youtube.com/watch?v=vrL9QKGQrWk
A new overview of existing PCR and antibody studies shows that the median value of Covid19 lethality (IFR) is about 0.2% and thus in the range of a strong influenza.
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A new antibody study with Danish blood donors showed a very low Covid19 lethality (IFR) of 0.08% for persons under 70 years of age.
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A new antibody study from Iran, one of the earliest and most affected countries by Covid19, also showed a very low lethality of 0.08% to 0.12%.
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A new antibody study from Japan comes to the conclusion that about 400 to 800 times more people there had contact with the new coronavirus than previously thought, but showed no or hardly any symptoms. Japan had done rather few tests so far.
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Больше всего вирус передается телепатически: из одной тупой башки в другую!
Или опять советники с неполным средним образованием подставили?