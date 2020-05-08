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Новини Коронавірус і карантин
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"Слуги народу" просять Шмигаля відкрити дитсадки: роздратовані батьки змушені працювати з дітьми "на голові", - нардепка Кравчук. ДОКУМЕНТ

В "Слузі народу" пропонують Кабміну поступово відкривати дитячі садки вже навесні.

Про це в Facebook заявила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, відповідне звернення до прем'єра Дениса Шмигаля підготував нардеп з СН Володимир Воронов.

Як перший етап пропонується відкрити чергові групи на обмежений час і з обмеженою кількістю дітей. Якщо ситуація з COVID-19 не погіршиться, можна буде поступово знімати обмеження до повного відновлення роботи садків, вважає Воронов.

Під зверненням вже підписалися багато нардепів, зазначає Кравчук, зокрема і вона сама.

Читайте також: У Києві з 18 травня відновиться розсилка запрошень у дитсадки, набір у перші класи почнеться після виходу педагогів з карантину, - КМДА. ДОКУМЕНТ

Кравчук вважає, що закриті садки та соціальна напруга, яка через це виникає, є чи не головною проблемою під час карантину. Також вона зазначила, що приватні дитячі садки можуть закритися через відсутність доходів протягом пів року, якщо обмеження триватимуть до 1 вересня.

Слуги народу просять Шмигаля відкрити дитсадки: роздратовані батьки змушені працювати з дітьми на голові, - нардепка Кравчук 01
Слуги народу просять Шмигаля відкрити дитсадки: роздратовані батьки змушені працювати з дітьми на голові, - нардепка Кравчук 02
Слуги народу просять Шмигаля відкрити дитсадки: роздратовані батьки змушені працювати з дітьми на голові, - нардепка Кравчук 03
Слуги народу просять Шмигаля відкрити дитсадки: роздратовані батьки змушені працювати з дітьми на голові, - нардепка Кравчук 04

Автор: 

дитячий садок (365) карантин (18172) Слуга народу (2822) Кравчук Євгенія (375) Шмигаль Денис (4671) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+14
Хоть самим детям короновирус не так страшен, как взрослым, и тем более пожилым.
Но дети из садика моментально принесут заразу домой со сто-процентной вероятностью, если придет в группу хоть один зараженный ребенок
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08.05.2020 13:04 Відповісти
+14
Какие детсады, как они заставят детей соблюдать дистанцию, они играют кучей и один заразит всех а дольше пойдет по цепочке к их родителям.
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08.05.2020 13:06 Відповісти
+5
Барін, холопи просють, на поклон прилізли!
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08.05.2020 13:02 Відповісти
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Барін, холопи просють, на поклон прилізли!
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08.05.2020 13:02 Відповісти
челобитную подали
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08.05.2020 13:04 Відповісти
своя ноша легка или не так?
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08.05.2020 13:02 Відповісти
Хоть самим детям короновирус не так страшен, как взрослым, и тем более пожилым.
Но дети из садика моментально принесут заразу домой со сто-процентной вероятностью, если придет в группу хоть один зараженный ребенок
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08.05.2020 13:04 Відповісти
воспиталок в намордники по-любому, детей уменьшить количество в группах вплоть до 10 штук, в Украине нет проблем с местом вьігула - у каждой группьі своя площадка, для более уверенного вьігула, можно через площадку вьігуливать детей, по очереди вьіходить. а руки мьіть детей и так воспитатели должньі учить и контролировать. вопрос только в количестве на одного воспитателя.
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08.05.2020 13:38 Відповісти
как должа вести себя карантинная группа знают все садики с покон веков. у воспиталок и мамок и без сегодняшней ситуации нервньій тик, если ребенок из чужой группьі попадет каким-либо образом в ихнюю. в Европе нет деления на возрастньіе группьі, все дети в одной группе, группа формируется только по количеству и поєтому нет у группьі своей площадки для вьігула, все гуляют на одной большой. теперь будут сидеть все без вьігула. в Украине с єтим проблем нет.
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08.05.2020 13:42 Відповісти
да ты сказочник, если не знаешь, что есть садики без детских площадок, и не знаешь, что детей принимают в садик без мед.справок веря на слово родителю которые в 90% случаев скажут что с их отпрыском все нормально даже если сопли будут и температура (мед сестры в садике в виду зарплаты 100 долларов обычно нет),
т.е. со 99% дети перезаразятся т.к. идут на площадку через один и тот же коридор дезинфицировать его будут на тяпляп т.к. деньги за это доплачивать никто не будет персоналу, не говоря, что детские площадки точно никто дезинфицировать не будет т.е. бомж переночевавший там элементарно всех заразит на площадке, а потом све через посуду-повар в садике также получает 100 баксов.

Про повышения алергии и смертности у детей от постоянного дезинфицирования умолчим.

И вишенка на торт- немного математики, чтоб просто дезинфицировать помещения стандартного садика без площадки надо 3 тонны дез.средства на месяц, т.е. возле каждого садика должна быть цистерна с ним, а раз ее досих пор нет то никто серьезно дезинфицировать садики не будет, кроме как на бумаге.
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08.05.2020 15:12 Відповісти
ну єто ньітье бедньіх украинских старцев. Дания запустила садики, а украинцьі сансредства считают. у тебя есть вьіход - не води свое дитя. тьі так ноешь, что тебя в колхоз загагяют. родители, если они требуют открьіть садик, то они готовьі на заражение. єто их вьібор.
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08.05.2020 17:52 Відповісти
вот это дельно -"єто их вьібор", а не сопли в первом посту, что кто-то кому-то что-то должен.
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11.05.2020 12:10 Відповісти
в каком посте? тьі из недоделанньіх учителей? только у них комент на сайте назьівается постом и они тупорьілят єтим бредом по всем форумам. тьі пишешь в ветке, а она идет из стартового комента. вот в нем и сопли. а пост - єто сама статья. где вас таких клепают?
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11.05.2020 16:12 Відповісти
зачем дезинфектить площадку, когда на ней играют те же, что и в группе? и покажи мне садик в Украине без площадки? он же вне закона, таких нет.
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08.05.2020 17:55 Відповісти
в городах есть, и даже есть без своих столовых
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11.05.2020 12:07 Відповісти
например. в Германии могут бьіть. но что б в Украине. нелегальньіе - да. а госсадик никто не даст открьіть без площадки.
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11.05.2020 13:56 Відповісти
ты недоделанный?

ты что в рашке живешь, что знаешь все про госсадики?

что такое коррупция слышал? и как на раз-два отмывается бабло и садики без проблем открываются со всеми согласованиями, без столовых и площадок на пост совке?

- если не живешь в Украние то и не пиши тут, твое мнение из гондураса нам не нужно.
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11.05.2020 23:40 Відповісти
ага сами м усами довоньій дожилися. ото ваше САМІ!
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12.05.2020 14:28 Відповісти
писать научись, и правильно выражать свои мысли, советчик недоделанный из страны советов.
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12.05.2020 14:52 Відповісти
за собой следи и я не скажу куда тебе идти со своими советами.
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12.05.2020 20:10 Відповісти
схоже, аргументи у тебе закінчилися і не почавшись. писдюк.
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12.05.2020 20:12 Відповісти
Дібілізм
...
.А дупи та ручки дітям вона мити буде ?
..Більше переймається про приватні дітсадочки !
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08.05.2020 13:04 Відповісти
но вопрос остается...
деток куда девать?
не у всех есть бабушки и дедушки, или лишние деньги что бы платить сиделке...
ответ знаешь...?
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08.05.2020 13:28 Відповісти
так беби-ситтера можно офлрмить на соцзарплату. тьі отсьал от жизни. даже бабушку дедушку сегодня можно оформит как соцработника с зарплатой. сделай себе апгрейд и скорее. отстаешь от жизни.
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08.05.2020 13:34 Відповісти
Какие детсады, как они заставят детей соблюдать дистанцию, они играют кучей и один заразит всех а дольше пойдет по цепочке к их родителям.
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08.05.2020 13:06 Відповісти
Не пойдет. Бред пишешь.
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08.05.2020 13:14 Відповісти
чо це бред? немцьі формируют "узкую группу" в школе, классьі больше не смешивают на перемене, все как пришли утром в классную комнату так там до конца уроков находятся. єто делается для того, чтобьі легче бьіло установить цепочку вдруг кто заболеет, и отправить на карантин уменьшенньій клас, а не всю школу.
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08.05.2020 13:31 Відповісти
В нью-йорке 90% госпитализированых не пользовались общественным транспортом.
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08.05.2020 13:41 Відповісти
а магазинами пользовались, на работе сидели в одной комнате? тьі думаешь только на транспорт? нью-йорк стоит на воде, вирус любит влагу. и вообще в ньб-йоре очень плотно живут и ходят по улице. ржу с твоего "транспорт".
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08.05.2020 13:53 Відповісти
66% госпитализированых не работали, а сидели дома.
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08.05.2020 13:57 Відповісти
и как же он к ним пришел тогда? не работали, в транспорте не ездили. а и по магазинам не шлялись?
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08.05.2020 13:59 Відповісти
Это просто показывает то что лохдауны не имеют смысла.
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08.05.2020 14:00 Відповісти
Рома, ты уже в Германии? Вчера ведь был в Канаде, а позавчера в США. Как успеваешь, каким самолетом?
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08.05.2020 14:54 Відповісти
Ваша помилка,що ви пробуєте дискутувати з падаллю з Лахті...
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08.05.2020 14:13 Відповісти
ну так це ж не відбувається один на один, а усі можуть прочитати і зробити висновки і отримати досвід.
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08.05.2020 14:20 Відповісти
Немцы бредят просто. По-этому там набирает силы протестное движения
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08.05.2020 13:42 Відповісти
так оно и в Украине набирает. в Украине тоже немцьі бредят?
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08.05.2020 13:54 Відповісти
Бредят на счет барановируса
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08.05.2020 13:56 Відповісти
бездоказовий пі..ьож ольгінських "Шухевичів" вже підза..бав (((

у Данії недавне відкриття садочків відразу сповільнило падіння кількості заражених

R0 виросло з 0.6 до 0.9
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08.05.2020 13:41 Відповісти
Ну от сам пришел падіння кількості заражених
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08.05.2020 13:43 Відповісти
Яке відношення діти мають до смертей в пристарілих будинках? Чому наглухо закриті Іспанії Італії Франції велико Британії мають більше смертец ніж Швеція?
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08.05.2020 13:44 Відповісти
у ольгінських один аргумент -Швеція..

дивно ,що не улюблені Росія(де нарешті вводять з 12 травня обовязковий масочний режим) і Китай(де за навмисне зараження -страта,а за ходіння без маски -тюрма ) )))
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08.05.2020 13:48 Відповісти
Обширный обзор литературы, проведенный канадским исследователем, показал, что маски для лица не обеспечивают измеримой защиты от ОРВИ и гриппа.
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08.05.2020 13:51 Відповісти
Если все выйдут без масок всех посадят?)
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08.05.2020 13:52 Відповісти
ментьі сорвут банк.
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08.05.2020 13:55 Відповісти
Какой банк? Ты головой думаешь? Во-первых это нереально всех посадить во-вторых думай головой. Конституцию никто не отменял.
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08.05.2020 13:59 Відповісти
а при чем тут ПАСАДИТЬ? штраф. ну если у тебя есть право ходить без намордника, то ходи. у других есть право на свободное передвижение в незараженной среде. тьі создаешь зараженную среду, тьі нарушаешь мое право.
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08.05.2020 14:04 Відповісти
Что за бред? Я ни разу не видел трампа в маске или лукашенка. Или ти роскажи о зараженой среде) у тебя в голове зараженная среда)
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08.05.2020 14:08 Відповісти
Иди им расскажи о среде
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08.05.2020 14:08 Відповісти
ну так усик и лом тоже только с продизинфицированной индивидуальной ложки причащаются. и если трамп и батька не в маске, єто не значит, что челядь не соблюдает санправила. тебе лоху показьівают картинку тьі и виляешь хвостиком.
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08.05.2020 14:22 Відповісти
картинку тебе показывают СМИ, и наши лохи политики которые одевают маски для телебачення
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08.05.2020 15:49 Відповісти
ну тьі подтвердил, что тебе лоху показьівают картинку, только своими словами. )))
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08.05.2020 18:18 Відповісти
Если, например, по телевизору видны изображения солдат в защитных костюмах, дезинфицирующих целые улицы, это не доказывает опасность коронивируса, а скорее, как мягко сказал профессор Гизеке, доказывает бесполезную «политическую активность». Или, как сказали бы другие: пропаганда
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08.05.2020 15:50 Відповісти
тихо сам с собою тьі ведешь беседу.
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08.05.2020 18:21 Відповісти
Крім Швеції є Білорусь
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08.05.2020 14:01 Відповісти
Дивно, що ти пишеш ольгінські тролі. Якщо навпаки зараз Росія кидає дезінформацію про стан в Білорусі. Тобто навпаки ольгінські тролі націлені на посилення паніки там де немає карантину. Тому логічно що це ти ольгінських троль. Жирний такий смачний троль який бажає смерті українських сімей від голоду. І доведення українців до бідності
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08.05.2020 14:03 Відповісти
Исполнительный директор ВОЗ недавно высоко оценил Швецию как https://nypost.com/2020/04/29/who-lauds-sweden-as-model-for-resisting-coronavirus-lockdown/ успешную модель реакции на СOVID-19. По его словам, Швеция успешно проводила свою политику в области здравоохранения «в партнерстве с населением». Ранее иностранные СМИ и политики в течение нескольких недель подвергали жесткой критике Швецию за ее фривольный подход к COVID-19.
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08.05.2020 14:39 Відповісти
Хм... Сам ржунимагу с этого "карантина", но из одного дебилизма кидаться в другой - не слишком ли?
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08.05.2020 13:10 Відповісти
Удалённо,через приложение в смартфоне,или по видосиках на телеканалах.
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08.05.2020 13:10 Відповісти
А им так приятно, что их просят, а они не позволяют, прямо распирает их собственного "величия".
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08.05.2020 13:14 Відповісти
ну да, школа уже отпала, займитесь хотя бьі садиками.
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08.05.2020 13:24 Відповісти
очень даже немногие смогут добраться до садика, транспорта нет, не все с машинами, тоже проблему не решит
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08.05.2020 13:28 Відповісти
Ага. А ще змусимо діточок тримати дистанцію, дотримуватись гігієни. Їсточки малечі не варто, бо доведеться масочку знімати. Та тонічого. Головне, підняти рейтинг, заграючи з народом
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08.05.2020 13:32 Відповісти
На Закарпатті коронавірус спалахнув в інтернаті: десятки хворих
173
13:41, 8.05.2020Оновлено: 13:44, 8.05.2020


https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.obozrevatel.com/ukr/society/na-zakarpatti-koronavirus-spalahnuv-v-internati-desyatki-hvorih.htm https://www.facebook.com/dialog/send?app_id=236629479701279&display=popup&link=https://www.obozrevatel.com/ukr/society/na-zakarpatti-koronavirus-spalahnuv-v-internati-desyatki-hvorih.htm&redirect_uri=https://www.obozrevatel.com/ukr/society/na-zakarpatti-koronavirus-spalahnuv-v-internati-desyatki-hvorih.htm https://telegram.me/share/url?url=https://www.obozrevatel.com/ukr/society/na-zakarpatti-koronavirus-spalahnuv-v-internati-desyatki-hvorih.htm&%20text=%D0%9D%D0%B0%20%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%83%D1%81%20%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%BD%D1%83%D0%B2%20%D0%B2%20%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%96:%20%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%85 https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.obozrevatel.com/ukr/society/na-zakarpatti-koronavirus-spalahnuv-v-internati-desyatki-hvorih.htm
https://www.obozrevatel.com/ukr/society/na-zakarpatti-koronavirus-spalahnuv-v-internati-desyatki-hvorih.htm#bottom-of-news-full
В Перечинській ОТГ у Закарпатській області трапився спалах коронавірусної інфекції в школі-інтернаті.
Виявили 26 випадків зараження. Про це повідомив глава ОТГ Іван Погоріляк у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
"В Перечинській ОТГ виявлено 26 хворих осіб із коронавірусом, 5 осіб із села Зарічове і 21 - з міста Перечин. Такий різкий спалах захворювання отримали завдяки тестам, проведеним напередодні в одному з навчальних закладів міста Перечин, там виявлено коронавірус у працівників і членів їх сімей", - поділився Погоріляк.
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08.05.2020 13:45 Відповісти
І спалах герпесу) хай протестують на герпес дітей)
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08.05.2020 13:53 Відповісти
пнх,юморіст ольгінский
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08.05.2020 14:12 Відповісти
Профессор биологии и лауреат Нобелевской премии Майкл Левитт, который с февраля анализирует распространение COVID-19, https://www.youtube.com/watch?v=bl-sZdfLcEk называет всеобщую изоляцию «огромной ошибкой» и призывает к адресным мерам для защиты групп риска.

А ТИ МОЖЕШ ЗСИЛАТИСЯ ТІЛЬКИ НА ПУБЛІКАЦІЇ ПРОПЛАЧЕНИХ ЗМІ
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08.05.2020 14:23 Відповісти
А за ризик заразитися педагогам вони доплачуватимуть теж? І ПЛР- тести дітям проводитимуть? Адже часто безсимптомне захворювання у дітей ще ніхто не спростував.
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08.05.2020 13:47 Відповісти
Главный психиатр Швейцарии https://www.aargauerzeitung.ch/aargau/kanton-aargau/aargauer-psychiatrie-chefarzt-kawohl-warnt-arbeitslosigkeit-erhoeht-das-suizidrisiko-137742663 ожидает резкого увеличения психологических расстройств и более 10000 дополнительных самоубийств по всему миру из-за глобальной изоляции и безработицы.
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08.05.2020 14:37 Відповісти
У нас бароновирус накаждом шаге спотыкаемся только вот больных по телеку видим как и сказки о жизни . Все по телеку там раскажут проплаченые политшаманы кто виноват и что надо делать и ничего в натуре.
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08.05.2020 13:52 Відповісти
Белорсь безкарантинная

Гродненская область, Кореличский район
"В средней школе №1 поселка Мир подтвержден коронавирус. 84 контакта первого уровня, вчера школу полностью закрыли", - сообщает житель Мира.
"В средней школе №2 в Кореличах учитель труда и дефектолог - с подтверждённым диагнозом Covid-19", пишет читатель из Кореличей.

Гродненская область, Слоним
"Подтвержден короновирус у одно из учителей, также у его сына, который учится в 11 классе. Четыре учителя - на изоляции, так как были с ними в контакте. Мазки у них взяли, о результатах неизвестно. В школе не было ни какой дезобратки", - сообщает жительница Слонима.

Минская область, Мядель
"Директор школы №1 в Мяделе - контакт первого уровня. Ее супруг с подтвержденным диагнозом находится в поликлинике", - сообщает подписчик из Мяделя.

Минская область, Копыль
"Есть заболевшие в Копыльской вспомогательной школе-интенате. Положительный тест у одной из помощниц воспитателя", - пишет читатель.

Могилевская область, Могилев
"В школе №26 в Могилеве у учительницы трудов подтвердился коронавирус. У учеников берут тесты. Школа не закрыта", - сообщает подписчик.

----------
до речі в Білорсі результати тестів-з багатоденною затримкою
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08.05.2020 14:11 Відповісти
таких новин повно з карантинної України і що це змінює?
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08.05.2020 14:15 Відповісти
заразится не значит заболеть, в одной семье 4 людини вероятность 15% семьи. Немецкие досдижження. Из двух 28% .
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08.05.2020 15:44 Відповісти
Вопреки первоначальным предположениям, различные исследования показали, что https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/modes-of-transmission-of-virus-causing-covid-19-implications-for-ipc-precaution-recommendations нет никаких доказательств как воздушного пути распространения вируса (через летающие в воздухе частицы в виде аэрозоля, кроме крупных капель при чихании и кашле), так и https://www.telegraph.co.uk/news/2020/04/02/no-proof-coronavirus-can-spread-shopping-says-leading-german/ контактного пути передачи через предметы (дверные ручки, смартфоны или в парикмахерской).
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08.05.2020 15:45 Відповісти
Це список з підписами вроджених ідіотів, запам'ятайте його і за цих му@аків більше в жодному разі не голосуйте! Та й за "шлюх нароту" взагалі не голосуйте. Тільки вродженому ідіоту не зрозуміло, що через дитсадки епімемія миттево і гарантовано перейде в катастрофу. Не кажучи вже про смертельну небезпеку для дітей.
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08.05.2020 14:15 Відповісти
ти панікер. яка смертельна небезпека якщо серед дітей немає смертності від ковіду! ти хворий походу коронапсихозом! так можна взагалі дітей не випускати на вулицю бо для них існує небезпека попасти під автомобіль, чи захворіти грипом і іншими болячками. а скільки дітей в світі помирало від пневмоній ще до коронапсихозу. мільйони за рік. і що? забороняли їм виходити?
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08.05.2020 14:18 Відповісти
ви потрапили в залежність від зомбоящика
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08.05.2020 14:20 Відповісти
Хочете бути ідіотом разом з цими "шлюхами нароту"? Ваше право. Тільки не тягніть чужих дітей на кладовище, геть руки від дітей.
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08.05.2020 14:23 Відповісти
Профессор биологии и лауреат Нобелевской премии Майкл Левитт, который с февраля анализирует распространение COVID-19, https://www.youtube.com/watch?v=bl-sZdfLcEk называет всеобщую изоляцию «огромной ошибкой» и призывает к адресным мерам для защиты групп риска.
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08.05.2020 14:22 Відповісти
В спам пропагандона.
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08.05.2020 14:23 Відповісти
та сидіть панікери в бомбосховищі роками. Дайте нормальним людям жити і працювати нормальним життям.
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08.05.2020 14:25 Відповісти
Взагалі 100 відсотків вірогідності, що усі ці ніки з пцдкреслено-"патріотичним" нахилом типу "шухевич", "бандера" і т.і. є кацапськими ботами, відомий стиль.
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08.05.2020 14:25 Відповісти
мені здається, що ви параноїк і панікер зазомбований ЗМІ. Ольгінський троль це ви. Оскільки основна задача ольгінських тролів відбілювати карантинну політику в росії. Тому вони зараз накинулися на білорусь, а ви їм підспівуєте, троляки
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08.05.2020 14:29 Відповісти
Два мальчика упали замертво в Китае в масках во время занятий в спортзалеhttps://nypost.com/2020/05/06/two-boys-drop-dead-in-china-while-wearing-masks-during-gym-class/?fbclid=IwAR18aF-2KoDjqNNBhD3Lm9xZey_V7Wxl2yr2Z1376vxdFWMAg64k9dLsZqY Two boys drop dead in China while wearing masks during gym class ЯКІ НАФІГ МАСКИ, ЩО ВИ ТВОРИТЕ, ДЯТЛИ?"Слуги народу" просять Шмигаля відкрити дитсадки: роздратовані батьки змушені працювати з дітьми "на голові", - нардепка Кравчук - Цензор.НЕТ 304
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08.05.2020 15:56 Відповісти
Данный документ наверное составлял человек с мозгами Виталика который мер Киева, и памятью как у рыбки.

тут идет речь про частные садики, куда наши депутаты и остальные оторванные от народа водят своих отпрысков, по этому много текста про то как они видят чтоб их чадо не заболело там, но никто у них даже не подумал, а как будут добираться воспитатели, и нянечки до садика, когда транспорт не ходит, при том что Виталик уже на эти грабли наступал с больницами в марте.

ну частными садикам надо влупить в оплату за стрем и проезд своих сотрудников на такси+ наем людей кто будет дезенфицировать ежедневно, т.к. как только все в садике заразятся, то небожители всех там засудят и пересажают.
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08.05.2020 15:23 Відповісти
 
 