"Слуги народу" просять Шмигаля відкрити дитсадки: роздратовані батьки змушені працювати з дітьми "на голові", - нардепка Кравчук. ДОКУМЕНТ

В "Слузі народу" пропонують Кабміну поступово відкривати дитячі садки вже навесні.

Про це в Facebook заявила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, відповідне звернення до прем'єра Дениса Шмигаля підготував нардеп з СН Володимир Воронов.

Як перший етап пропонується відкрити чергові групи на обмежений час і з обмеженою кількістю дітей. Якщо ситуація з COVID-19 не погіршиться, можна буде поступово знімати обмеження до повного відновлення роботи садків, вважає Воронов.

Під зверненням вже підписалися багато нардепів, зазначає Кравчук, зокрема і вона сама.

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Кравчук вважає, що закриті садки та соціальна напруга, яка через це виникає, є чи не головною проблемою під час карантину. Також вона зазначила, що приватні дитячі садки можуть закритися через відсутність доходів протягом пів року, якщо обмеження триватимуть до 1 вересня.







