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Разумков про падіння рейтингу "Слуги народу": Це стандартна ситуація для політсили, яка перебуває при владі

Разумков про падіння рейтингу

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков зазначив, що це стандартна ситуація - коли рейтинг політсили, яка перебуває при владі, падає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю Укрінформу, коментуючи останні соціологічні дослідження, які показали падіння рейтингу партії "Слуга народу".

"Це стандартна ситуація, коли рейтинг політсили, що перебуває при владі, падає. Такого не буває, щоб рейтинг був сталий. Він завжди буде змінюватися, дещо збільшуватися або зменшуватися. Я не можу пригадати, щоб рейтинг влади, в даному випадку монобільшості, зростав би під час каденції. Коли проводяться реформи, то завжди постають питання, які негативно впливатимуть на оцінку від людей. Крім того, опитування стосуються місцевої виборчої кампанії, яка буде восени. Її не можна прямо порівнювати із результатами парламентської. Звісно, є певна кореляція, але прямого зв’язку немає. Бо сприйняття виборів на центральному і на місцевому рівні може відрізнятися", - заявив Разумков.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рейтинг партій: "Слуга народу" - 32,6%, ОПЗЖ - 15,8%, ЄС - 15,2%, "Батьківщина" - 12%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Він також висловив певні сумніви щодо точності досліджень: "За всієї поваги до соціологічних служб, станом на сьогодні – це телефонні рейтинги. Коли колеги роблять заміри в режимі особистих інтерв’ю, то на мою думку (а я маю деякий досвід), вони більш коректні та якісні. Причому, це не залежить від структури, яка проводить опитування. Просто, ефективність досліджень "з поля" більш висока. На мою думку, цифра пояснюється умовами карантину, а це – проблема всього світу (там, де коронавірус не зафіксований, то виникають питання до дослідження), але сподіваюся, що Україна вийде з карантину з найменшими втратами – і людськими, й економічними".

Як повідомлялося, згідно з останнім опитуванням, проведеним соціологічною службою Центру Разумкова, партію "Слуга народу" на виборах до Верховної Ради підтримали б 41,5% громадян України.

Також читайте: 66% українців не довіряють Раді, 57% - уряду і 63% - Міністерству охорони здоров'я, - опитування Центру Разумкова

Разом з тим згідно з опитуванням, проведеним Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), якби вибори до Верховної Ради України відбувалися наприкінці квітня, то 5-відсотковий бар'єр подолали б чотири партії: "Слуга народу" (її б підтримали 32,6% українців серед тих, хто визначився з партією), "Опозиційна платформа - За життя" - 15,8%, "Європейська Солідарність" - 15,2%, "ВО "Батьківщина" - 12%.

На виборах до Верховної Ради в липні 2019 року, за даними Центральної виборчої комісії, за партію "Слуга народу" проголосували 43,16% виборців.

Автор: 

опитування (1985) рейтинг (1668) Разумков Дмитро (1528) Слуга народу (2822)


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Топ коментарі
+19
Разумков о падении рейтинга "Слуги народа": Это стандартная ситуация для находящейся у власти политсилы - Цензор.НЕТ 2698
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08.05.2020 13:17 Відповісти
+17
стандартная ситуация, когда у власти дилетанты, аферисты, предатели и быдло.
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08.05.2020 13:12 Відповісти
+17
Разумков о падении рейтинга "Слуги народа": Это стандартная ситуация для находящейся у власти политсилы - Цензор.НЕТ 8149
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08.05.2020 13:19 Відповісти
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Разумков про падіння рейтингу "Слуги народу": Це стандартна ситуація для політсили, яка перебуває при владі - Цензор.НЕТ 5988
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08.05.2020 13:31 Відповісти
Конечно, ведь при Порошенко это был минус, который раздувался, увеличивая минус, а при вас - всё стандартно...
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08.05.2020 13:12 Відповісти
стандартная ситуация, когда у власти дилетанты, аферисты, предатели и быдло.
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08.05.2020 13:12 Відповісти
Разумков о падении рейтинга "Слуги народа": Это стандартная ситуация для находящейся у власти политсилы - Цензор.НЕТ 2698
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08.05.2020 13:17 Відповісти
есть проффесоанальные воры(грабинович) и убийцы(мертвечук).
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08.05.2020 13:58 Відповісти
Маэстро, Маэстро, ответь, как дела?» - «Всё в порядке. Падаю».
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08.05.2020 13:14 Відповісти
Была такая партия "Народный фронт". Победила всех на выборах 2014-го года. Так и называлась "народный фронт". Мне дед рассказывал. Были же времена.
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08.05.2020 13:16 Відповісти
их избиратели никуда не делись. просто пару миллионов их избирателей регулярно находятся за границей
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08.05.2020 14:05 Відповісти
стандартной будет ситуация, когда ваши гендерные причандалы будут гирляндами на хрыщатыку, а пока это только опрос не обьективный сколько народа ждет этой минуты
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08.05.2020 13:17 Відповісти
зарплаты руководства "Укроборонпрома" при абрамавичусе. жри...те
Разумков о падении рейтинга "Слуги народа": Это стандартная ситуация для находящейся у власти политсилы - Цензор.НЕТ 3535
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08.05.2020 13:18 Відповісти
Проклятые зебилы, вы ничего не понимаете. Тогда он был хорошим, а теперь стал плохим. А если поступит в ПЕС, то снова станет хорошим.
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08.05.2020 13:55 Відповісти
Разумков о падении рейтинга "Слуги народа": Это стандартная ситуация для находящейся у власти политсилы - Цензор.НЕТ 8149
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08.05.2020 13:19 Відповісти
ЗЕлупарий смогу ответить на них через год после начала разворовывания и уничтожения им Украины?
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08.05.2020 13:44 Відповісти
Не смотря на то, что я ничего не должен предателю Украины Разумков про падіння рейтингу "Слуги народу": Це стандартна ситуація для політсили, яка перебуває при владі - Цензор.НЕТ 6029 https://censor.net/user/383679 сделаю исключение, учитывая его умственную и рассовую неполноценность.

https://censor.net/video_news/3190125/spustya_god_posle_debatov_zelenskiyi_ne_smog_otvetit_na_vse_zadannye_togda_poroshenko_voprosy_smi_video (ссылка на Цензор).
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08.05.2020 13:49 Відповісти
тебэ ибэ?
ты чмырина зеленосая смеешь еще свой рот поганый открывать и что то требовать? ты существо примитивное и недоделанное в спешке родителями смеешь что то спрашивать? твое место под шконкой вылизывать пятки бедосику - не отвлекайся
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08.05.2020 14:06 Відповісти
пришло время отвечать Зеленскому на эти вопросы
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08.05.2020 14:10 Відповісти
Не відповість!!! Кішка тонка!!!
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08.05.2020 14:38 Відповісти
Через 4 роки спитаєте.
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08.05.2020 17:27 Відповісти
Судя по всему, намного раньше. И от его ответов его судьба уже не будет зависеть никак.
ЗЕ уже давно подписал себе приговор.
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08.05.2020 18:07 Відповісти
Мрій далі.
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08.05.2020 19:58 Відповісти
Два сапога-пара
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08.05.2020 14:54 Відповісти
А вот рейтинг поддержки ПЭСов растет!!!
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08.05.2020 13:21 Відповісти
слуги уродов против изучения истории Украины
Разумков о падении рейтинга "Слуги народа": Это стандартная ситуация для находящейся у власти политсилы - Цензор.НЕТ 9511
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08.05.2020 13:21 Відповісти
Разумков о падении рейтинга "Слуги народа": Это стандартная ситуация для находящейся у власти политсилы - Цензор.НЕТ 4344
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08.05.2020 13:24 Відповісти
Точности ради цитата из Википедии
"В Україні станом на 1 січня 2019 року налічувалося 461 міст, 883 селищ міського типу та 28 376 сільських населених пунктів".

Если считать сёла, то интернета, конечно, много где нету. Другой вопрос, насколько он там нужен.
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08.05.2020 14:15 Відповісти
Что значит стандартная ситуация? Стандартная в плане наступления на одни и те же грабли? В плане того, что это связано с непониманием правящей партией функций государства и декларируемой социальной направленностью без осуществления соответствующих "технических" действий для обеспечения?
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08.05.2020 13:25 Відповісти
да что уж тут говорить, рожи то у всех у нас хороши! вот только рейтинг падает не плавно, а по причине отельных индивидуумов. Последние - назначение начальника налоговой - процентиков 10 потянуло, не менше. Пленки Ермака и саакашвили - процентиков по 5. Так глядишь к концу октября еще с десяток таких зажиганий звезд произойдет и надо будет таки що-то делать с выборами!
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08.05.2020 13:28 Відповісти
Палнейшая иликтаральная катастрохва.
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08.05.2020 13:59 Відповісти
А можно назвать хоть одну причину,по которой мог бы рости рейтинг зе?
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08.05.2020 15:04 Відповісти
Ну кроме повреждения мозга ковидом?
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08.05.2020 15:06 Відповісти
Глава парламентско-президентской страны ростовщик (лихвар) и барыга-не стандартная ситуация. В июне 2019 г. Разумков занял Галушко 26,7 млн гривен/ Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
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08.05.2020 13:29 Відповісти
он что тоже из этих
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08.05.2020 16:08 Відповісти
Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народженнях.
Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду в Інтернеті.
Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
Де підставою призначення на посаду стають розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатись та цінувати, а всі решта - знати і поважати.
Україна - з якої не поїдуть наші діти.
Разумков про падіння рейтингу "Слуги народу": Це стандартна ситуація для політсили, яка перебуває при владі - Цензор.НЕТ 5240
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08.05.2020 13:30 Відповісти
75% всего за год превратилось в 27%.
Для безумных аферистов, работающих на врагов Украины, это конечно нормальная ситуация.
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08.05.2020 13:32 Відповісти
Ти завжди *********** всі цифри? 41% і 32% - тобі досить зрозуміло написали в статті. 75% за Зе проти Пороха? Так буде і зараз. Нічого дивного - у Пороха рейтинг біля плінтусу і ніхто його не підніме. Хіба він особисто вб'є Хла.
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08.05.2020 17:36 Відповісти
Тебя ******* всея Украина Руси буду проклинать долго и привселюдно! И вы ********* будете прятаться на очень дальних островах и мечтать о том, чтоб никогда и никогде не попасть в Украйну и не быть четвертоваными, сожженными на костре, повешенными на крюк (очено неплохо для всех слуг инородцев) посаджени на палю!!!!
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08.05.2020 13:36 Відповісти
А ну, Волдемаре, зможеш всю цю хню написати українською без помилок?
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08.05.2020 17:38 Відповісти
https://www.facebook.com/ukrdav?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAq48wkJzl5w0TBbJteer4g60vvteXnZgScEs-mERVuM2dzSATbS6O8ZzByE2imQ_IOV03gGUFqLzaF&hc_ref=ARSmONOhOEuLVbb4z-0hjGvgiVYqHgEBvd7dlEnLQhYKmxBnk0m5dQ8TgqbwrFJJ5tg&fref=nf Алексей Давиденко
https://www.facebook.com/ukrdav/posts/3717283471680008 6 травня о 19:49 ·

Что я вам скажу.
Случился у меня очень показательный эпизод.
Подъехав к супермаркету за продуктами, я заметил при входе депутата ВР от Слуги Народа.

Он вышел из машины, и замешкался при входе надевая на лицо маску. Проходя мимо него я заметил, что на чёрной маске красуется яркий зелёно-желтый логотип ЗЕ!Команда.
Через время.
Уже будучи в магазине, я снова увидел его около витрины с сырами.
Он был в той самой чёрной маске, которую надевал при входе - только логотипа ЗЕ на ней не было.
Он надел маску логотипом ЗЕ внутрь - к лицу. А замешкался он на улице, потому что выворачивал маску наизнанку - чтобы логотип никто не увидел.
Вы спрашивали какие итоги первого года?!
Это и есть главный итог.
Когда депутату твоей родной фракции стыдно зайти в продуктовый магазин с лого ЗЕ на лице.
Ещё только год, а уже стыдно.
Говорят, люди их поддерживают и рейтинг у них не падает.
Пусть в следующую субботу эти ребята выйдут в таких масках с логотипом ЗЕ на базар, в парикмахерскую или в киоск за кофе.
Я посмотрю на их высокую социологи, их популярность и их рейтинг.
Боюсь.
Могут и ноги не унести.
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08.05.2020 13:49 Відповісти
А я вот, проходя мимо супермаркета, узрел какое-то пьяное тело, лежащее в собственной блевотине. Присмотревшись, я узнал в нем сизоносого гетьмана. Не верите? Зря, честное-пречестное слово.
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08.05.2020 14:04 Відповісти
не верю - потому что он диабетик....
пить низя...
может занюханный коксом был как Зеля...?
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08.05.2020 14:08 Відповісти
Не, врядли. Петро же сдал трехлитровую банку анализов. А *********, попробовав сию жидкость на вкус, однозначно утверждали, что она является ничем другим, как божественным миром.
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08.05.2020 14:11 Відповісти
Верим,что отставив балалайку и сняв кокошник,заглянув под косоворотку в свои портки,ты каждый день видишь ,что клятый порох тебе туда подарок ложит. Вот в это я верю.
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08.05.2020 15:08 Відповісти
Какой стандарт,вы ради ахметки уже атомную энергетику на свалку отправляете,гетьманович пол парламента втянул в коррупционные махинации,пропутинский тедис продолжает процветать за взятки,а ты нам тут втираешь про стандарты хитрунишка зелёный.
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08.05.2020 14:22 Відповісти
Да вы не слуги вы враги народа. Два месяца зажулили по перерасчёту пенсии, а в мае принесли индексированую не на 11% а на 10. 3079*1,11= 3417, а мне принесли 3385. И это при том что в 2006 году мне назначили пенсию 530 гр при стаже 43 года. И кто ни был у власти всегда при индексации недочёты. Звонок в ПФ ничего не дал там сидит чмошник который не отвечает на вопросы, а тараторит всякую херню, не давая открыть рот. Жене ещё больше недодали больше 100 гр. Развели жульё в этом самом ПФ и хотят что бы люди были довольны жульём.
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08.05.2020 14:26 Відповісти
Розумков , - Плохой у тебя Стандарт , а когда приходил к Власти Пел о других Стандартах.
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08.05.2020 14:27 Відповісти
ІДІОТ!!!!!!!!!!!!
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08.05.2020 14:32 Відповісти
Під час перевиборчої компанії команда "Зе" роздувала свій рейтінг за рахунок того, що декларувала обіцянки і у більший частині ті, які не встані була виконати. "А як би ми могли виграти вибори"- заявив після Богдан.
За цей час булька здулась ...........
Цифри про рейтинг який нам "********" не відповідабть дійсності.
Так само і з рейтингом України на міжнародній політичній арені, зашквар за зашкваром.
При чому "Оманський" найзнаковіший.
Організація без лідера -керівника може існувати лише 2 роки, а далі все............
Знаючи це москалі зробили усе, щоби поставити при владі тих, яки ніколи не мали своєї країни та не пам"ятали національної ідентифікації, які завжди у любій країні були ізгоями..
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08.05.2020 15:16 Відповісти
Критикуют те кто в жизни даже собачей будки не построил
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08.05.2020 15:28 Відповісти
А про опрос телефоном Разумков точно заметил. Кто реально бы общался по телефону не понятно с кем кого поддерживаешь. Только те кто знает что им позвонят. Сами Кмис регистрация в Днепре, попросили поработать перед местными выборами. мисто Днипро, Индустриальний район, ВУЛИЦЯ ОЛЕКСАНДРА ОЦУПА, будинок 4-А
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08.05.2020 16:06 Відповісти
про яку політсилу він говорить?=====Офіційна реєстрація відбулась 2 грудня 2017 року. Організацію названо за однойменним українським російськомовнимhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83#cite_note-9 [9] комедійним https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB) серіалом (з 2015-го) та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83_2_(%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_2016) фільмом (2017-го року)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83#cite_note-10 [10] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83#cite_note-11 [11] виробництва студії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_95%C2%BB «Квартал-95» .=====За звітом партії за другий квартал 2018 року, вона безкоштовно користується офісом на 4 (чотири) м² в Києві (приміщення надає в користування спонсор), не володіє жодними коштами й не проводить жодних виплатhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83#cite_note-14 [14] .====
У січні 2019 року партія залишалася віртуальною - жодної діяльності за адресою, де партія винаймає приміщення, не велося.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83#cite_note-18 [18] Станом на кінець травня 2019 року партія не мала ані членів, ані осередків та не провадила жодної партійної діяльності.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83#cite_note-19 [19]
У листопаді 2019 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Комітет виборців України , посилаючись на подані звіти за 3 квартал 2019 року, оприлюднив інформацію, що партія «Слуга народу» офіційно не наймала на роботу жодної людини та не витрачала коштів на заробітну плату. Окрім цього, президентська партія не зареєструвала жодного місцевого осередку зі статусом юридичної особи.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83#cite_note-20 [20] ====це не партія,це шайка,яку дурні привели до влади.
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08.05.2020 17:01 Відповісти
А я думал это зависит от действий которые принимает политсила. А получается все очень просто-мы гавно потому что у власти!
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08.05.2020 17:08 Відповісти
 
 