Разумков про падіння рейтингу "Слуги народу": Це стандартна ситуація для політсили, яка перебуває при владі
Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков зазначив, що це стандартна ситуація - коли рейтинг політсили, яка перебуває при владі, падає.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю Укрінформу, коментуючи останні соціологічні дослідження, які показали падіння рейтингу партії "Слуга народу".
"Це стандартна ситуація, коли рейтинг політсили, що перебуває при владі, падає. Такого не буває, щоб рейтинг був сталий. Він завжди буде змінюватися, дещо збільшуватися або зменшуватися. Я не можу пригадати, щоб рейтинг влади, в даному випадку монобільшості, зростав би під час каденції. Коли проводяться реформи, то завжди постають питання, які негативно впливатимуть на оцінку від людей. Крім того, опитування стосуються місцевої виборчої кампанії, яка буде восени. Її не можна прямо порівнювати із результатами парламентської. Звісно, є певна кореляція, але прямого зв’язку немає. Бо сприйняття виборів на центральному і на місцевому рівні може відрізнятися", - заявив Разумков.
Він також висловив певні сумніви щодо точності досліджень: "За всієї поваги до соціологічних служб, станом на сьогодні – це телефонні рейтинги. Коли колеги роблять заміри в режимі особистих інтерв’ю, то на мою думку (а я маю деякий досвід), вони більш коректні та якісні. Причому, це не залежить від структури, яка проводить опитування. Просто, ефективність досліджень "з поля" більш висока. На мою думку, цифра пояснюється умовами карантину, а це – проблема всього світу (там, де коронавірус не зафіксований, то виникають питання до дослідження), але сподіваюся, що Україна вийде з карантину з найменшими втратами – і людськими, й економічними".
Як повідомлялося, згідно з останнім опитуванням, проведеним соціологічною службою Центру Разумкова, партію "Слуга народу" на виборах до Верховної Ради підтримали б 41,5% громадян України.
Разом з тим згідно з опитуванням, проведеним Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), якби вибори до Верховної Ради України відбувалися наприкінці квітня, то 5-відсотковий бар'єр подолали б чотири партії: "Слуга народу" (її б підтримали 32,6% українців серед тих, хто визначився з партією), "Опозиційна платформа - За життя" - 15,8%, "Європейська Солідарність" - 15,2%, "ВО "Батьківщина" - 12%.
На виборах до Верховної Ради в липні 2019 року, за даними Центральної виборчої комісії, за партію "Слуга народу" проголосували 43,16% виборців.
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https://censor.net/video_news/3190125/spustya_god_posle_debatov_zelenskiyi_ne_smog_otvetit_na_vse_zadannye_togda_poroshenko_voprosy_smi_video (ссылка на Цензор).
ты чмырина зеленосая смеешь еще свой рот поганый открывать и что то требовать? ты существо примитивное и недоделанное в спешке родителями смеешь что то спрашивать? твое место под шконкой вылизывать пятки бедосику - не отвлекайся
ЗЕ уже давно подписал себе приговор.
"В Україні станом на 1 січня 2019 року налічувалося 461 міст, 883 селищ міського типу та 28 376 сільських населених пунктів".
Если считать сёла, то интернета, конечно, много где нету. Другой вопрос, насколько он там нужен.
Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народженнях.
Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду в Інтернеті.
Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
Де підставою призначення на посаду стають розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатись та цінувати, а всі решта - знати і поважати.
Україна - з якої не поїдуть наші діти.
Для безумных аферистов, работающих на врагов Украины, это конечно нормальная ситуация.
https://www.facebook.com/ukrdav/posts/3717283471680008 6 травня о 19:49 ·
Что я вам скажу.
Случился у меня очень показательный эпизод.
Подъехав к супермаркету за продуктами, я заметил при входе депутата ВР от Слуги Народа.
Он вышел из машины, и замешкался при входе надевая на лицо маску. Проходя мимо него я заметил, что на чёрной маске красуется яркий зелёно-желтый логотип ЗЕ!Команда.
Через время.
Уже будучи в магазине, я снова увидел его около витрины с сырами.
Он был в той самой чёрной маске, которую надевал при входе - только логотипа ЗЕ на ней не было.
Он надел маску логотипом ЗЕ внутрь - к лицу. А замешкался он на улице, потому что выворачивал маску наизнанку - чтобы логотип никто не увидел.
Вы спрашивали какие итоги первого года?!
Это и есть главный итог.
Когда депутату твоей родной фракции стыдно зайти в продуктовый магазин с лого ЗЕ на лице.
Ещё только год, а уже стыдно.
Говорят, люди их поддерживают и рейтинг у них не падает.
Пусть в следующую субботу эти ребята выйдут в таких масках с логотипом ЗЕ на базар, в парикмахерскую или в киоск за кофе.
Я посмотрю на их высокую социологи, их популярность и их рейтинг.
Боюсь.
Могут и ноги не унести.
пить низя...
может занюханный коксом был как Зеля...?
За цей час булька здулась ...........
Цифри про рейтинг який нам "********" не відповідабть дійсності.
Так само і з рейтингом України на міжнародній політичній арені, зашквар за зашкваром.
При чому "Оманський" найзнаковіший.
Організація без лідера -керівника може існувати лише 2 роки, а далі все............
Знаючи це москалі зробили усе, щоби поставити при владі тих, яки ніколи не мали своєї країни та не пам"ятали національної ідентифікації, які завжди у любій країні були ізгоями..
У січні 2019 року партія залишалася віртуальною - жодної діяльності за адресою, де партія винаймає приміщення, не велося.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83#cite_note-18 [18] Станом на кінець травня 2019 року партія не мала ані членів, ані осередків та не провадила жодної партійної діяльності.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83#cite_note-19 [19]
У листопаді 2019 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Комітет виборців України , посилаючись на подані звіти за 3 квартал 2019 року, оприлюднив інформацію, що партія «Слуга народу» офіційно не наймала на роботу жодної людини та не витрачала коштів на заробітну плату. Окрім цього, президентська партія не зареєструвала жодного місцевого осередку зі статусом юридичної особи.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83#cite_note-20 [20] ====це не партія,це шайка,яку дурні привели до влади.