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Суд в Харькове дал по 15 лет тюрьмы отцу с сыном, которые убили и съели экс-милиционера

Суд в Харькове дал по 15 лет тюрьмы отцу с сыном, которые убили и съели экс-милиционера

В Харькове суд приговорил к 15 годам заключения отца и сына, которые убили экс-работника правоохранительных органов, расчленили его и съели.

Об этом говорится в приговоре Орджоникидзевского районного суда, передает Цензор.НЕТ.

По данным суда, один из обвиняемых – уроженец Германии, гражданин Украины, второй – уроженец Харькова. Они приходятся друг другу отцом и сыном.

Установлено, что вечером 3 октября 2018 года обвиняемые находились у себя дома вместе с потерпевшим, с которым познакомились в этот же день и пригласили в гости для совместного употребления спиртных напитков. Во время застолья между хозяевами и гостем возник конфликт на почве "разногласий относительно участия в антитеррористической операции".

Один из мужчин схватил потерпевшего, второй взял нож и перерезал шею, дважды ударил в грудную клетку. От полученных травм гость скончался на месте.

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После этого один из злоумышленников отрезал потерпевшему голову, разрезал живот, вынул внутренние органы и срезал кожу с мышцами в нескольких местах.

Старший мужчина на суде заявил, что сам совершил убийство.

Однако во время следственного эксперимента сын мужчины признался, что также принимал участие в убийстве. Он отметил, что голову отрезали, чтобы погибшего никто не опознал. Другие отрезанные части тела он положил в кастрюлю, а его отец якобы сказал, что их будет готовить. Также мужчина заявил, что сам указанные части не варил, но ел, понимая, что это могло быть человеческое мясо. Через три дня труп выбросили.

Брат погибшего на суде рассказал, что тот работал в милиции и был уволен незадолго до пенсии.

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Суд признал мужчин виновным в совершении преступления по п. п. 4, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины и назначил каждому наказание в виде лишения свободы на 15 лет. В счет наказания им зачтут время, проведенное под стражей с 13 октября 2018 года. Кроме того, фигурантов обязали выплатить жене и сыну убитого чуть более полумиллиона гривен.

каннибал (2) приговор (1066) Харьков (5581)


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Топ коментарі
+21
мля, какой трешь, не западлу мусора сожрать, это какие то отщепенцы!!
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08.05.2020 13:16
+17
Суд в Харькове дал по 15 лет тюрьмы отцу с сыном, которые убили и съели экс-милиционера - Цензор.НЕТ 2594
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08.05.2020 13:18
+15
Суд в Харькове дал по 15 лет тюрьмы отцу с сыном, которые убили и съели экс-милиционера - Цензор.НЕТ 7163
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08.05.2020 13:21
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мля, какой трешь, не западлу мусора сожрать, это какие то отщепенцы!!
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08.05.2020 13:16 Відповісти
он представился "минтай"
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08.05.2020 13:44 Відповісти
)))) я в шортах !!! наверное еще и знакомых угощали ,ментятиной !!! папка наверное военым был раз киндер в нимеччине, народився ! кто то мента зачетно проклял !!!
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08.05.2020 14:04 Відповісти
И не стошнило же, и даже не подавились, и боком не вылезло...)))
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08.05.2020 14:05 Відповісти
писец.
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08.05.2020 13:17 Відповісти
Их бин хуманист. Их либэ дих эссен. (с)
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08.05.2020 13:17 Відповісти
но-нихт шиссен.только 15 лет
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08.05.2020 13:20 Відповісти
не говори , вот и делай добро после этого людям...
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08.05.2020 13:25 Відповісти
после 15 лет они выйдут истосковавшимися по деликатесу
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08.05.2020 13:28 Відповісти
фуу..... есть мусора...
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08.05.2020 13:18 Відповісти
мусора еще ничего, а вот кацапа если-бы ЭТО ДА!
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08.05.2020 13:36 Відповісти
Суд в Харькове дал по 15 лет тюрьмы отцу с сыном, которые убили и съели экс-милиционера - Цензор.НЕТ 2594
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08.05.2020 13:18 Відповісти
Засветилось то, что ты поставил лайк под постом, что я засланный от того, того, кто меня называет бульбой, кацапом, ментов, КГБшником, Лахтой...

Ой, я наверно не туда запостил ответ.
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08.05.2020 13:23 Відповісти
1) да, не туда..
2) я лайкнул коммент.. но я лично тебя не никак называл..
3) лайкнуть и называть - разные вещи: лайкнуть это вежливость, называть это персональное внутреннее отношение..
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08.05.2020 13:27 Відповісти
Я так и сказал про твою "вежливость, стандартную в Интернете", как ты это сказал.
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08.05.2020 13:28 Відповісти
Хороший мент - вкусный мент.
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08.05.2020 13:19 Відповісти
За что такое суровое наказание? Сьели мусор? Так ето не от хорошей жизни. Ето же нашилюди. Просто с ними нужно разговаривать. Их нужно помиловать и амнистировать, а лучше обменять.
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08.05.2020 13:19 Відповісти
Нехай кацапів жруть
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08.05.2020 13:25 Відповісти
лучше обменять на таксистов, нах 15 лет кормить это дерьмо, а в ********** таких любят.
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08.05.2020 13:34 Відповісти
Пусть сокамерников жрут.
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08.05.2020 16:00 Відповісти
Суд в Харькове дал по 15 лет тюрьмы отцу с сыном, которые убили и съели экс-милиционера - Цензор.НЕТ 7163
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08.05.2020 13:21 Відповісти
ужасы нашего городка.....
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08.05.2020 13:24 Відповісти
Но есть, однако же, ещё предположение,
Что Кука съели из большого уважения,
Что всех науськивал колдун, хитрец и злюка,
Ату, ребята, хватайте Кука.
Кто уплетёт его без соли и без лука,
Тот сильным, смелым, добрым будет, вроде Кука,
Кому-то под руку попался каменюка,
Метнул, гадюка, и нету Кука. (с)
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08.05.2020 13:24 Відповісти
не, это был идейный каннибализм. "Во время застолья между хозяевами и гостем возник конфликт на почве "разногласий относительно участия в антитеррористической операции".
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08.05.2020 14:46 Відповісти
БЕКОН И БАЛЫК
Суд в Харькове дал по 15 лет тюрьмы отцу с сыном, которые убили и съели экс-милиционера - Цензор.НЕТ 7797
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08.05.2020 13:28 Відповісти
Курдюк и бастурма
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08.05.2020 13:34 Відповісти
Зря голову выбросили, это же самое вкусное - охлаждённые мозги
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08.05.2020 13:32 Відповісти
Как в анкдоте: на приём к психиатру приходит дама и говорит что любит есть чашки!!!!-Доктор: " А вы сьедаете с ручкой или без ?_Без ручки доктор! _Странно-ведь ручки самые вкусные!
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08.05.2020 13:38 Відповісти
В мозгах людей и животных прячется страшная болезнь-слабоумие.Иначе называется коровье бешенство.В Европе в начале 90х сожгли из-за этого более полумиллиона коров.
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08.05.2020 13:38 Відповісти
Украинцы очень добрые люди
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08.05.2020 13:32 Відповісти
Это не украинцы! Зуб даю.!
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08.05.2020 13:39 Відповісти
а кто?
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08.05.2020 14:46 Відповісти
Один - німецький кацап, а другий його байстрюк
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08.05.2020 15:59 Відповісти
"суд учел в качестве отягчающего обстоятельства тот факт, что оба Костюковых были в состоянии алкогольного опьянения. При этом вину отца смягчило его участие в АТО (!), а также последствия минно-взрывной травмы, полученной во время службы в 109-м отдельном горно-штурмовом батальоне". Вот тебе и кацап.
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08.05.2020 22:59 Відповісти
А могли бы сначала трахнуть, потом убить, зажарить и съесть. А из черепа сделать плевательницы)))
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08.05.2020 14:04 Відповісти
Нікого не здивувало що поліцаї ходять бухати до незнайомих людей?
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08.05.2020 13:34 Відповісти
Антонина Геращенко помясисиее будет!
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08.05.2020 13:35 Відповісти
экс- президентов пухлых надо жрать для здоровьица
а экс-мусора все гепатитно-сифилозные- только как удобрение.
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08.05.2020 13:36 Відповісти
як можно їсти мусора???
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08.05.2020 13:37 Відповісти
Смачного)))
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08.05.2020 13:44 Відповісти
Я так и не понял, это ватники съели патриота или патриоты съели ватника?
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08.05.2020 13:57 Відповісти
Ватники съели мусор...обычная ситуация.
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08.05.2020 14:00 Відповісти
похоже, ватника сожрали
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08.05.2020 14:48 Відповісти
Лучше если патриоты съели ватника, тогда не обидно, что им дали по 15 лет вместо ПЖ.
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08.05.2020 14:58 Відповісти
смягчающие обстоятельства
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08.05.2020 15:05 Відповісти
Ахметку с потрохом нужно будет посадить к ним в камеру.
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08.05.2020 13:59 Відповісти
Это ж каким надо быть "милиционером" чтоб сесть за один стол с этими рожами?!
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08.05.2020 14:00 Відповісти
так он уволенный был
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08.05.2020 14:48 Відповісти
что-то "тема сисек" не до конца раскрыта: мусор был сепаром или наоборот??
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08.05.2020 14:00 Відповісти
похоже, сепаром. иначе, чего б его увольняли за 2 года до пенсии.
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08.05.2020 14:49 Відповісти
Чего то Аваков вспомнился...обязательно вечером переслушаю Cannibal Corpse.
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08.05.2020 14:02 Відповісти
Да,сожрать мента ,это вам не это ,сюжетец прямо скажем для Голливуда ... Тарантино может заинтересовать данная сюжетная линия ...
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08.05.2020 14:27 Відповісти
Если б это был не мусор дали бы по 8 лет
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08.05.2020 14:28 Відповісти
мусора не люди (с)
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08.05.2020 14:28 Відповісти
Во время застолья между хозяевами и гостем возник конфликт на почве "разногласий относительно участия в антитеррористической операции". Бывший мент был против АТО?
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08.05.2020 14:50 Відповісти
Молчанье ягнят по-украински. Там один доктор Лектор, а у нас сразу два! Съели и запили "Кьянти"
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08.05.2020 15:25 Відповісти
Мужикам сначала захотелось выпить,а потом и закусить...
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08.05.2020 15:40 Відповісти
звучит как трагический анекдот
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08.05.2020 15:50 Відповісти
На чёрный юмор намекаете?
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08.05.2020 16:12 Відповісти
Лучшие люди города?
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08.05.2020 15:52 Відповісти
расстреливать надо за такое
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08.05.2020 15:52 Відповісти
А сегодня что, постный день? Почему морды не замазаны?
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08.05.2020 16:08 Відповісти
Суд в Харькове дал по 15 лет тюрьмы отцу с сыном, которые убили и съели экс-милиционера - Цензор.НЕТ 7912
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08.05.2020 17:20 Відповісти
 
 