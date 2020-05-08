Суд в Харькове дал по 15 лет тюрьмы отцу с сыном, которые убили и съели экс-милиционера

В Харькове суд приговорил к 15 годам заключения отца и сына, которые убили экс-работника правоохранительных органов, расчленили его и съели.

Об этом говорится в приговоре Орджоникидзевского районного суда, передает Цензор.НЕТ.

По данным суда, один из обвиняемых – уроженец Германии, гражданин Украины, второй – уроженец Харькова. Они приходятся друг другу отцом и сыном.

Установлено, что вечером 3 октября 2018 года обвиняемые находились у себя дома вместе с потерпевшим, с которым познакомились в этот же день и пригласили в гости для совместного употребления спиртных напитков. Во время застолья между хозяевами и гостем возник конфликт на почве "разногласий относительно участия в антитеррористической операции".

Один из мужчин схватил потерпевшего, второй взял нож и перерезал шею, дважды ударил в грудную клетку. От полученных травм гость скончался на месте.

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После этого один из злоумышленников отрезал потерпевшему голову, разрезал живот, вынул внутренние органы и срезал кожу с мышцами в нескольких местах.

Старший мужчина на суде заявил, что сам совершил убийство.

Однако во время следственного эксперимента сын мужчины признался, что также принимал участие в убийстве. Он отметил, что голову отрезали, чтобы погибшего никто не опознал. Другие отрезанные части тела он положил в кастрюлю, а его отец якобы сказал, что их будет готовить. Также мужчина заявил, что сам указанные части не варил, но ел, понимая, что это могло быть человеческое мясо. Через три дня труп выбросили.

Брат погибшего на суде рассказал, что тот работал в милиции и был уволен незадолго до пенсии.

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Суд признал мужчин виновным в совершении преступления по п. п. 4, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины и назначил каждому наказание в виде лишения свободы на 15 лет. В счет наказания им зачтут время, проведенное под стражей с 13 октября 2018 года. Кроме того, фигурантов обязали выплатить жене и сыну убитого чуть более полумиллиона гривен.