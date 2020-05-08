За добу коронавірусом заразилися 10 контактних медиків у Красноградському районі на Харківщині, - РДА

У Красноградському районі Харківської області за минулу добу зареєстровано спалах захворюваності на коронавірус серед медпрацівників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Красноградської райдержадміністрації.

"За останню добу зареєстровано 11 підтверджених випадків захворювання COVID-19 (в т.ч. 10 - це контактні медпрацівники, 1 хворий перебуває на стаціонарному лікуванні). Всі контактні медпрацівники з виявленим корона вірусом на самоізоляції", - повідомляє РДА.

Таким чином, загальна кількість лабораторно підтверджених випадків COVID - 19 в Красноградському районі зросла до 13, в тому числі 1 людина одужала.

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