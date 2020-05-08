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За добу коронавірусом заразилися 10 контактних медиків у Красноградському районі на Харківщині, - РДА
У Красноградському районі Харківської області за минулу добу зареєстровано спалах захворюваності на коронавірус серед медпрацівників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Красноградської райдержадміністрації.
"За останню добу зареєстровано 11 підтверджених випадків захворювання COVID-19 (в т.ч. 10 - це контактні медпрацівники, 1 хворий перебуває на стаціонарному лікуванні). Всі контактні медпрацівники з виявленим корона вірусом на самоізоляції", - повідомляє РДА.
Таким чином, загальна кількість лабораторно підтверджених випадків COVID - 19 в Красноградському районі зросла до 13, в тому числі 1 людина одужала.
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German virologist Hendrik Streeck explains the final results of his pioneering antibody study. Professor Streeck found a Covid19 lethality of 0.36%, but explains that this is an upper limit and the lethality is probably in the range of 0.24 to 0.26% or even below. The average age of test-positive deceased was approximately 81 years.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DvrL9QKGQrWk https://www.youtube.com/watch?v=vrL9QKGQrWk
A new overview of existing PCR and antibody studies shows that the median value of Covid19 lethality (IFR) is about 0.2% and thus in the range of a strong influenza.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fspreadsheets%2Fd%2F1zC3kW1sMu0sjnT_vP1sh4zL0tF6fIHbA6fcG5RQdqSc%2Fedit https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zC3kW1sMu0sjnT_vP1sh4zL0tF6fIHbA6fcG5RQdqSc/edit#gid=0
A new antibody study with Danish blood donors showed a very low Covid19 lethality (IFR) of 0.08% for persons under 70 years of age.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.medrxiv.org%2Fcontent%2F10.1101%2F2020.04.24.20075291v1 https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.24.20075291v1
A new antibody study from Iran, one of the earliest and most affected countries by Covid19, also showed a very low lethality of 0.08% to 0.12%.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.medrxiv.org%2Fcontent%2F10.1101%2F2020.04.26.20079244v1 https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.26.20079244v1
A new antibody study from Japan comes to the conclusion that about 400 to 800 times more people there had contact with the new coronavirus than previously thought, but showed no or hardly any symptoms. Japan had done rather few tests so far.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.medrxiv.org%2Fcontent%2F10.1101%2F2020.04.26.20079822v2 https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.26.20079822v2
Больше всего вирус передается телепатически: из одной тупой башки в другую!
смертность это соотношение количества умерших к общему количеству населения
потому задай вопрос еще раз, чтобы он имел смысл
тот, что ты сам себе придумал и считаешь, в медицине и статистике не используется
Летальность всего лишь показывает динамику во времени, а не итог, а эта динамика зависит от многих факторов, но это в школе не проходили.
Кстати, а чем смертность отличается от летальности, дело касается, например, короновируса?
На хуторе живёт 10 человек и от болезни умирают по одному в год (организмы разные у людей). В первый год от болезни скончался 1 человек, летальность - 10%...на шестой год, когда осталось 5 человек, летальность - 20%... на девятый год, когда осталось 2 человека, летальность - 50%, на 10 год - умирает последний - 100%, только в этот год, а в предыдущие - терпимо.
летальность по одному хутору никто не считает, это лично твое ноу-хау в области медицины, возможность появления которого связанна с низким уровнем твоей образованности
еще раз: показатель летальности болезни равен соотношению количества всех умерших к количеству всех зараженных
если ты сдохнешь от поноса в своей халупе, в которой ты являешься единственным жителем, то это не будет означать, что летальность поноса 100%
зачем мне с тобой спорить и время тратить? ты же смертность от летальности не отличаешь
если я лично изначально не разбираюсь в вопросах, касающихся вирусологии и эпидемиологии, то прибегаю к ознакомлению с исследованиями ученых из этих областей
в чем твоя проблема?
еще раз: в сообщении приведены ссылки на десятки исследований, которые говорят, что ЛЕТАЛЬНОСТЬ по официальной статистике завышена, так как нет массового тестирования всего населения Земли
много людей переболели вирусом бессимптомно и получили антитела
для получения реального показателя летальности надо делить количество всех умерших на количество ВСЕХ переболевших или просто носителей ( в том числе бессимптомно)
если считать так, как хочешь ты (но так как не считает ни один врач, ученый или специалист), то даже у герпеса будет летальность больше 10%
С первого раза мой пост про непроверенных на короновирус умерших не запомнил? Повторить?
если умершим поставлен другой диагноз, нахрена их проверять на коронавирус?
конечно, тех, кто умер, а диагноз непонятен, проверяют на корону в том числе (и то не всех, ВОЗ позволяет ставить дигноз смерти "ковид" лишь по "подозрительным" причинам)
вообще разработка и проверка ПЦР-теста на любой новый вирус занимает минимум полгода
коронавирусные же тесты уже через месяц развезли по всему миру, даже в африканские страны, где огромной дефицит питьевой воды
но скорей всего ты окончил (или не окончил) ПТУ, потому твое мнение по этому вопросу можно запихнуть тебе же в одно место