Найманці РФ випустили 24 міни зі 120-мм мінометів по позиціях ОС біля Оріхового, втрат немає, - Міноборони

Від початку поточної доби, станом на 12:00, ворог двічі обстріляв позиції українських сил.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Так, на луганському напрямку збройні формування Російської Федерації випустили 24 міни 120-мм калібру, а також застосували станкові протитанкові гранатомети під час обстрілу позицій ЗСУ біля Оріхового.

На донецькому напрямку, за даними відомства, російські окупаційні війська здійснили обстріл позицій Об'єднаних сил неподалік Авдіївки з великокаліберних кулеметів.

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"У відповідь українські воїни оперативно застосували чергові вогневі засоби, в результаті чого ворожі провокації припинилися.

За наявною інформацією, від початку поточної доби бойових втрат серед українських захисників немає", - йдеться в повідомленні.