Найманці РФ випустили 24 міни зі 120-мм мінометів по позиціях ОС біля Оріхового, втрат немає, - Міноборони
Від початку поточної доби, станом на 12:00, ворог двічі обстріляв позиції українських сил.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Так, на луганському напрямку збройні формування Російської Федерації випустили 24 міни 120-мм калібру, а також застосували станкові протитанкові гранатомети під час обстрілу позицій ЗСУ біля Оріхового.
На донецькому напрямку, за даними відомства, російські окупаційні війська здійснили обстріл позицій Об'єднаних сил неподалік Авдіївки з великокаліберних кулеметів.
"У відповідь українські воїни оперативно застосували чергові вогневі засоби, в результаті чого ворожі провокації припинилися.
За наявною інформацією, від початку поточної доби бойових втрат серед українських захисників немає", - йдеться в повідомленні.
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Тут ворог на нас звідусіль наступає
Та ДОТ кругову оборону тримає!
Зосталось набоїв - годину ще бою,
А ворог ніяк не дає нам покою!
Відбили уже ми четверту атаку,
Кричим москалям: "Поцілуйте у с…ку!
Де ми - колорадам немає дороги!
Підете на штурм, то протягнете ноги!"
Закінчився бій - ворог втрати рахує
А нам медсестра свіжі рани бинтує.
Оглухлі від бою, замурзані в сажі
Цій тиші навкруг, як діти ми раді.
Привіз старшина кулешу на вечерю,
А в нас нема сил, щоб відкрити в ДОТ двері…
Поїли у тиші солдатської каші,
Патрони поклали в свої патронташі.
Від каші набрались козацькоі сили,
На ящик з набоями тихо присіли,
Згадали дітей і дружин, і матусь,
Як бій в 43-м тримав мій дідусь…
Як ворог на них звідусіль наступав
Цей ДОТ кругову оборону тримав...
Води напились, оглянули зброю -
Ми тут ще живі і готові до бою!