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Новини Агресія Росії проти України
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Найманці РФ випустили 24 міни зі 120-мм мінометів по позиціях ОС біля Оріхового, втрат немає, - Міноборони

Найманці РФ випустили 24 міни зі 120-мм мінометів по позиціях ОС біля Оріхового, втрат немає, - Міноборони

Від початку поточної доби, станом на 12:00, ворог двічі обстріляв позиції українських сил.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Так, на луганському напрямку збройні формування Російської Федерації випустили 24 міни 120-мм калібру, а також застосували станкові протитанкові гранатомети під час обстрілу позицій ЗСУ біля Оріхового.

На донецькому напрямку, за даними відомства, російські окупаційні війська здійснили обстріл позицій Об'єднаних сил неподалік Авдіївки з великокаліберних кулеметів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог за добу 21 раз обстріляв позиції ОС на Донбасі, шістьох українських воїнів поранено, ліквідовано сімох найманців РФ, - штаб

"У відповідь українські воїни оперативно застосували чергові вогневі засоби, в результаті чого ворожі провокації припинилися.

За наявною інформацією, від початку поточної доби бойових втрат серед українських захисників немає", - йдеться в повідомленні.

Автор: 

Міноборони (7514) обстріл (29527) Донбас (22358) операція Об’єднаних сил (6725)


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Тут ворог на нас звідусіль наступає
Та ДОТ кругову оборону тримає!
Зосталось набоїв - годину ще бою,
А ворог ніяк не дає нам покою!

Відбили уже ми четверту атаку,
Кричим москалям: "Поцілуйте у с…ку!
Де ми - колорадам немає дороги!
Підете на штурм, то протягнете ноги!"

Закінчився бій - ворог втрати рахує
А нам медсестра свіжі рани бинтує.
Оглухлі від бою, замурзані в сажі
Цій тиші навкруг, як діти ми раді.

Привіз старшина кулешу на вечерю,
А в нас нема сил, щоб відкрити в ДОТ двері…
Поїли у тиші солдатської каші,
Патрони поклали в свої патронташі.

Від каші набрались козацькоі сили,
На ящик з набоями тихо присіли,
Згадали дітей і дружин, і матусь,
Як бій в 43-м тримав мій дідусь…

Як ворог на них звідусіль наступав
Цей ДОТ кругову оборону тримав...
Води напились, оглянули зброю -
Ми тут ще живі і готові до бою!
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08.05.2020 14:02 Відповісти
 
 