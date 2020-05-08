Зеленський про рішення Тбілісі відкликати посла з України: "Це помилка грузинської сторони"

Зеленський сподівається зберегти хороші відносини з Грузією.

Президент України Володимир Зеленський вважає помилкою відкликання посла Грузії в Україні Теймураза Шарашенідзе через призначення Міхеіла Саакашвілі до Національної ради реформ. Про це він заявив у ході візиту в Луганську область, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зеленський зазначив, що між Україною і Грузією зберігаються хороші відносини.

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"Ми, попри все, не будемо відкликати нашого посла до України, тому що відносини між нашими країнами триваліші, ніж будь-яке керівництво... Мені здається, що це помилка грузинської сторони. Після консультацій всі сторони зрозуміють, що кадрова політика кожної держави стосується тільки цієї держави і громадян, які в ній живуть. Щоб нікого не ображати, я думаю, це наша політика. Пан Саакашвілі є громадянином України ... а я є президентом України, який призначив його", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, 7 травня президент Володимир Зеленський призначив експрезидента Грузії, колишнього главу Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі главою Виконавчого комітету реформ. 8 травня Грузія відкликала посла з України для консультацій у зв'язку з призначенням Саакашвілі.