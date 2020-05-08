Зеленський про рішення Тбілісі відкликати посла з України: "Це помилка грузинської сторони"
Зеленський сподівається зберегти хороші відносини з Грузією.
Президент України Володимир Зеленський вважає помилкою відкликання посла Грузії в Україні Теймураза Шарашенідзе через призначення Міхеіла Саакашвілі до Національної ради реформ. Про це він заявив у ході візиту в Луганську область, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Зеленський зазначив, що між Україною і Грузією зберігаються хороші відносини.
"Ми, попри все, не будемо відкликати нашого посла до України, тому що відносини між нашими країнами триваліші, ніж будь-яке керівництво... Мені здається, що це помилка грузинської сторони. Після консультацій всі сторони зрозуміють, що кадрова політика кожної держави стосується тільки цієї держави і громадян, які в ній живуть. Щоб нікого не ображати, я думаю, це наша політика. Пан Саакашвілі є громадянином України ... а я є президентом України, який призначив його", - підкреслив Зеленський.
Нагадаємо, 7 травня президент Володимир Зеленський призначив експрезидента Грузії, колишнього главу Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі главою Виконавчого комітету реформ. 8 травня Грузія відкликала посла з України для консультацій у зв'язку з призначенням Саакашвілі.
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Біля нас були готові президенти України - Лукьяненко, Чорновіл... Зараз, ще серед нас Яворівський - науковець, історик, патріот, інтелигент, борець з московською навалою, дисидент, письменник, політик, законодавець, ПАТРІОТИЩЕ України... Що, вам люди добрі ще потрібно?
Комуняки у нас вже були, Зек вже був, авантюрист теж був, клепто - крад був, клоун теж нас не минув. Кого ще нам потрібно, щоб зрозуміти, що мани небесної не буде. Може, нам ще спробувати маніака, вбивцю, кінченого наркомана? А може, заспокоїмося, зупинимося і оберемо собі в президенти надійного і випробуваного українського громадянина з зрозумілою освітою, ідейністю, патріотичністю, життєвим досвідом, зрозумілою харизмою і особистою позицією, з відкритим обличчям до нашої історії, з чіткою позицією до ворогів, особистого ставлення до війни, до питання чий Крим і Донбас..? Яких нам ще потрібно обирати ідіотів та недолугих недоосвічених вилупків? Патріоти України!!! Уявіть собі на хвилину співпрацю Байдена і Яворівського хочаб на декілька місяців.
Замість цього ми маємо Зеленського і повний 95 КРАХ-тал в Україні. (Тільки не подумайте, що я хоч якимось чином альтернував Пороха). Зе і По одного поля ягоди для України - вовчі ягоди і дуже отрутні. Україні нарешті потрібен Президент - НАДІЙНИЙ УКРАЇНЕЦЬ. А всю цю турбо-недорозвинуту шпану разом з аваківщиною - на смітник і подалі від політики. І тоді все у нас буде - Україна.
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Но, совершенное Зе деяние, находится в поле его стратегии, которую мы все знаем, и это даже не тактическое решение:
1/ Зе был предупрежден, что Грузия заберет посла и отношения испортятся.
2/ Знал он и, что не даст Саакашвили возможности реформировать Украину. Это и сам Михо понимал, когда стремился в подручные конформисты. Значит они уже всё осознанно порешали в этой своей "бочке с солеными огурцами."
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Грузины для меня - братья по духу в тяжелейшем противостоянии русскому национал великодержавному шовинизму (попросту гибридному нацизму).
Извините грузинские братья. Есть кто-то заказчик такой стратегии, но это не украинцы.
Деолигархизация так не произошла, олигархи влияют на страну, криминальные кланы Ахметов+Новинский+Бойко+Медведчук, Коломойский+Аваков, Пинчук и т.д.
Все предатели и коррупционеры гуляют на свободе по Украине и сидят на схемах.. с времен Яныка, или еще Кучмы. Дмитрий Cвяташ украл 1,1 млрд гривень. у "УкрСиббанка" в пользу группы компаний "АИС". Спокойно выехал на территорию РФ. Как?? Предупредили сверху. Бардак и беспредел в стране. Чехию, Польшу с таким успехом точно не догоним и за 100 лет.
У нас окончательно цементируется система неправового государства, где в регионах происходит процесс сращивания криминалитета(Игорь Палица, Труханов, Кернес, и других мастей королей контробанд на таможнях, медицинской мафии), местных властей и силовиков.
Наличие местных криминальных кланов, которые усиливаются на фоне децентрализации и коррупционности всей силовой вертикали.
"08.05.2020 г.
На заседании кредитного комитета ( *"credit meeting) МВФ по вопросам выделения кредитов состоявшегося 30.04.2020 г. без обсуждения проголосована программа сокращения программы кредитования для Украины. Реальные объемы будут обсуждаться сегодня. "
(текст выделен мной)
Вот и все вам реформы.
Давайте, "бубочка", поиграйте креативно на рояле без денег.
Николозович прав - траву выращивать нужно, курнул - и ничего не волнует.