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Зеленський про рішення Тбілісі відкликати посла з України: "Це помилка грузинської сторони"

Зеленський про рішення Тбілісі відкликати посла з України:

Зеленський сподівається зберегти хороші відносини з Грузією.

Президент України Володимир Зеленський вважає помилкою відкликання посла Грузії в Україні Теймураза Шарашенідзе через призначення Міхеіла Саакашвілі до Національної ради реформ. Про це він заявив у ході візиту в Луганську область, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зеленський зазначив, що між Україною і Грузією зберігаються хороші відносини.

Читайте також: Грузія відкликає посла з України для консультацій у зв'язку з призначенням Саакашвілі, - глава МЗС Залкаліані

"Ми, попри все, не будемо відкликати нашого посла до України, тому що відносини між нашими країнами триваліші, ніж будь-яке керівництво... Мені здається, що це помилка грузинської сторони. Після консультацій всі сторони зрозуміють, що кадрова політика кожної держави стосується тільки цієї держави і громадян, які в ній живуть. Щоб нікого не ображати, я думаю, це наша політика. Пан Саакашвілі є громадянином України ... а я є президентом України, який призначив його", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, 7 травня президент Володимир Зеленський призначив експрезидента Грузії, колишнього главу Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі главою Виконавчого комітету реформ. 8 травня Грузія відкликала посла з України для консультацій у зв'язку з призначенням Саакашвілі.

Автор: 

Грузія (1854) дипломатія (714) Зеленський Володимир (24558) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+69
Безвідповідальний бовдур.
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08.05.2020 13:33 Відповісти
+60
Зеленский о решении Тбилиси отозвать посла из Украины: "Это ошибка грузинской стороны" - Цензор.НЕТ 653
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08.05.2020 13:39 Відповісти
+56
Ошибка - это придумывать должность под человека.

В нормальных странах подбирают человека на должность.
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08.05.2020 13:35 Відповісти
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Дорогой. Ошиблись 73%. Теперь жалеют страшно, но даже себе признаться боятся.
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08.05.2020 21:00 Відповісти
Да не жалеют.За всех не отвечай.
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08.05.2020 23:08 Відповісти
А 25% все ще страждають по Пороху і його мародерству? Може, вже досить рахувати на Пороха і Зелю? Ці два "українці" роздягли Україну так, що "мамця не горюй". Може, час українцям об"єднуватись і гнати поганою мітлою пройдисвітів геть з наших очей?

Біля нас були готові президенти України - Лукьяненко, Чорновіл... Зараз, ще серед нас Яворівський - науковець, історик, патріот, інтелигент, борець з московською навалою, дисидент, письменник, політик, законодавець, ПАТРІОТИЩЕ України... Що, вам люди добрі ще потрібно?

Комуняки у нас вже були, Зек вже був, авантюрист теж був, клепто - крад був, клоун теж нас не минув. Кого ще нам потрібно, щоб зрозуміти, що мани небесної не буде. Може, нам ще спробувати маніака, вбивцю, кінченого наркомана? А може, заспокоїмося, зупинимося і оберемо собі в президенти надійного і випробуваного українського громадянина з зрозумілою освітою, ідейністю, патріотичністю, життєвим досвідом, зрозумілою харизмою і особистою позицією, з відкритим обличчям до нашої історії, з чіткою позицією до ворогів, особистого ставлення до війни, до питання чий Крим і Донбас..? Яких нам ще потрібно обирати ідіотів та недолугих недоосвічених вилупків? Патріоти України!!! Уявіть собі на хвилину співпрацю Байдена і Яворівського хочаб на декілька місяців.

Замість цього ми маємо Зеленського і повний 95 КРАХ-тал в Україні. (Тільки не подумайте, що я хоч якимось чином альтернував Пороха). Зе і По одного поля ягоди для України - вовчі ягоди і дуже отрутні. Україні нарешті потрібен Президент - НАДІЙНИЙ УКРАЇНЕЦЬ. А всю цю турбо-недорозвинуту шпану разом з аваківщиною - на смітник і подалі від політики. І тоді все у нас буде - Україна.
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24.12.2020 23:23 Відповісти
Рехформы Са ах какого реформатора ещё не начались, а дипломатические отношения уже подосрали!
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08.05.2020 20:50 Відповісти
О ужас)))))теперь нам наверное конец?)))))
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08.05.2020 22:24 Відповісти
Ошибкой было твое рождение, утырок кварталовский!
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08.05.2020 20:52 Відповісти
Почему папа забыл преЗЕрвативы в аптеке купить?
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08.05.2020 21:02 Відповісти
Та він купив... виробництва срср.
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09.05.2020 12:10 Відповісти
Отже, ніхто на цьому форумі не назвав жодної причини, жодного законного заперечення щодо призначенння громадянина України на будь-яку державну посаду у межах повноважень того, хто його призначав. Так, про що ви тут базікаєте вже котру годину, порохоботи і підмоскальники? Наприклад, я не можу зрозуміти. От тільки не треба зайвих пояснень. Все й так зрозуміло. Лобами об стіночку... А потім полірнутися "бояришником" і в - люлю. Ось така фігня малятки))
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08.05.2020 21:30 Відповісти
рашка приютила януковича, Украина саакашвили. Вопрс: - чем отличаются?
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08.05.2020 21:47 Відповісти
Янукович ворюга! Саакашвилли нет.Янукович сидел за бандитизим.Саакашвили садил бандитов.У яныка нет образования.У Саакашвилли несколько высших.Саакашвили смотрит в будущее,а Янык пирдит из прошлого.
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08.05.2020 22:23 Відповісти
сракашвіля тепер нехай сам відсидить, два вироки має, винесені ним же реформованим судом за розслідуванням ним же реформованої поліції, непідкупні, тому справедливі і чесні.
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09.05.2020 08:34 Відповісти
Рашка приютила Янучару и он стал ее вечным якорем. Украина приютила Михо и он стал ее вечным двигателем реформ. Різницю відчуваєте? Різниця ще в тому, що Янучара втік з країни, будучі президентом, який декілька днів спостерігав розстріл свого народу на Майдані. Ще якась різниця потрібна?
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08.05.2020 23:20 Відповісти
Украина приютила михо и сотни его бандюков, которые обкрадывают квартиры и грабят людей по всей стране. Про реформы очень смешно - после двух его президентских сроков, Грузия остается беднее воюющей Украины
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09.05.2020 10:24 Відповісти
Не відповідайте
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08.05.2020 21:48 Відповісти
Ну если порохоботы пованивают на Саакшвилли ,а он враг россии.То я наверное что то не понимаю.
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08.05.2020 22:27 Відповісти
Главное, что бы таким как ты зеботам он нравился)
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09.05.2020 01:59 Відповісти
Какой же он враг рашки? Будучи действующим презиком подписал все ее условия и слил 20% своей страны.
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09.05.2020 10:25 Відповісти
Бывает ,что и соплями захлебываются.
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08.05.2020 23:07 Відповісти
https://pbs.twimg.com/media/ELBJynwXUAELwWF.jpg

Дивіться
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08.05.2020 23:08 Відповісти
При любом отношении к грузинской власти, понимая остроту ситуации с назначением Михо и будучи предупрежденным о последствиях потери дружественной страны, я лично никогда не назначил бы Саакашвили так, что это могло бы испортить отношения с Грузией.
-----------------------------------------------
Но, совершенное Зе деяние, находится в поле его стратегии, которую мы все знаем, и это даже не тактическое решение:
1/ Зе был предупрежден, что Грузия заберет посла и отношения испортятся.
2/ Знал он и, что не даст Саакашвили возможности реформировать Украину. Это и сам Михо понимал, когда стремился в подручные конформисты. Значит они уже всё осознанно порешали в этой своей "бочке с солеными огурцами."
-----------------------------------------------
Грузины для меня - братья по духу в тяжелейшем противостоянии русскому национал великодержавному шовинизму (попросту гибридному нацизму).
Извините грузинские братья. Есть кто-то заказчик такой стратегии, но это не украинцы.
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08.05.2020 23:12 Відповісти
Грузины для меня - братья по духу в тяжелейшем противостоянии русскому национал великодержавному шовинизму (попросту гибридному нацизму).Это конечно смешно.))))))))))А мне кажется ,что сейчас все просто воруют.
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08.05.2020 23:12 Відповісти
хай зе не бреше, інакше не робив б того, що негативно впливає на стосунки з грузією. і тепер зе ще більш явно засвітив свою прокремлівську позицію
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09.05.2020 02:50 Відповісти
Грузини молодці на рахунок рішучості, не мнуться , як украінці, на украінців агресор напав , а вони продовжують всі дипломатичні відносини підтримувати і ще обіжаеться коли інші держави щось з Рашкою мають ))) позор .. о ще воду і газ постачають в лугодрон , а ті кожний день стріляють .. дурдом веселка ...психлікарня ... пристали до Міші грузина , виберіть Яроша ,..свого ...він вам зробить ще кращі реформи чим Міша , для чого вам незалежність коли свого короля не можете собі найти ...?))) що так Голодомор зламав ? Чи що??
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09.05.2020 00:13 Відповісти
Хоть щось правильно зробив !!!!
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09.05.2020 00:49 Відповісти
маєте на увазі грузію?
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09.05.2020 02:47 Відповісти
Можно назначить хоть десять Саакашвили в Нацсовет реформ. Но, пока в стране нет правосудия, все эти назначения - очередная имитация. А о правосудии можно говорить по резонансным делам» и по реальным по садкам за коррупцию..
Деолигархизация так не произошла, олигархи влияют на страну, криминальные кланы Ахметов+Новинский+Бойко+Медведчук, Коломойский+Аваков, Пинчук и т.д.
Все предатели и коррупционеры гуляют на свободе по Украине и сидят на схемах.. с времен Яныка, или еще Кучмы. Дмитрий Cвяташ украл 1,1 млрд гривень. у "УкрСиббанка" в пользу группы компаний "АИС". Спокойно выехал на территорию РФ. Как?? Предупредили сверху. Бардак и беспредел в стране. Чехию, Польшу с таким успехом точно не догоним и за 100 лет.

У нас окончательно цементируется система неправового государства, где в регионах происходит процесс сращивания криминалитета(Игорь Палица, Труханов, Кернес, и других мастей королей контробанд на таможнях, медицинской мафии), местных властей и силовиков.
Наличие местных криминальных кланов, которые усиливаются на фоне децентрализации и коррупционности всей силовой вертикали.
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09.05.2020 00:56 Відповісти
sd
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09.05.2020 01:47 Відповісти
ошибка? да. но чья? зе не думает, что слишком заметна похожесть его действий на кремлевского психопата
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09.05.2020 02:44 Відповісти
ну да, у муйлуши ведь главная цель - поставить Украину на рога гражданского противостояния. Для этого надо , чтобы кто-то мутил изнутри... Тогда до сепаратизма рукой подать... пока шо у зебиков прописные истины получаются... и пойдут 73% разменной монетой , как в лугандонии...Хiба шо электорат в последний момент оклигае та й проснеться.
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09.05.2020 08:08 Відповісти
я думаю следующий шаг будет назначение Януковича где нибудь в России или ее теперешнем сателите Грузии.
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09.05.2020 02:51 Відповісти
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html )

"08.05.2020 г.
На заседании кредитного комитета ( *"credit meeting) МВФ по вопросам выделения кредитов состоявшегося 30.04.2020 г. без обсуждения проголосована программа сокращения программы кредитования для Украины. Реальные объемы будут обсуждаться сегодня. "
(текст выделен мной)

Вот и все вам реформы.
Давайте, "бубочка", поиграйте креативно на рояле без денег.
Николозович прав - траву выращивать нужно, курнул - и ничего не волнует.
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09.05.2020 04:05 Відповісти
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09.05.2020 05:55 Відповісти
Столько лет наркоманить - и ты не будешь ни в каком адеквате
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09.05.2020 10:27 Відповісти
зелене лайно і грузинське лайно разом.
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09.05.2020 07:49 Відповісти
ничего, когда панфары зазвучат, поймешь из-за чего загремел...
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09.05.2020 08:02 Відповісти
Грузия в восторге от такого ответа и срочно возвращает посла...
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09.05.2020 08:34 Відповісти
Ошибка украинской стороны что-то говорит про ошибку грузинской стороны
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09.05.2020 10:26 Відповісти
Зеленський про рішення Тбілісі відкликати посла з України: "Це помилка грузинської сторони" - Цензор.НЕТ 4131
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09.05.2020 12:54 Відповісти
Да чего вы так разволновались все. Главное, что хуже не будет, правильно. Или вам не нравится цирк-шапито в стране с зелёным кокаду? Так сами выбрали! Так исправляйте ситуацию или молчите тогда.
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09.05.2020 13:35 Відповісти
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