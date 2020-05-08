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Окупанти поширюють фейки про "загрозу наступу" для проведення призову на Донбасі, - ГУР

Окупанти поширюють фейки про

Російсько-окупаційні війська активізували поширення недостовірної інформації для проведення призову на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це свідчать дані ГУР.

Командування російських окупаційних військ активізувало розповсюдження викривленої та недостовірної інформації про нібито "загрозу наступу" підрозділів Об’єднаних сил. У такий спосіб окупанти намагаються виправдати проведення в умовах карантинного режиму чергової призовної кампанії місцевого чоловічого населення на військову службу до з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК.

Водночас російськими кураторами вже розпочато проведення інструкторсько-методичних занять із представниками місцевих військових комісаріатів щодо недопущення зриву призову у травні цього року.

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Автор: 

призов (433) розвідка (3894) Донбас (22358) найманці рф (2067)


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ближе к осени на паРаше начнется настоящий ад...., так что пушечного мяса будет вдоволь....
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08.05.2020 13:38 Відповісти
Пусть Сивуху попросят.Дамбас его услышит.А он им за это пенсии с укр.бюджета выпишет.
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08.05.2020 13:38 Відповісти
всем кто получил рашкопоспорта большой укроболт а не пенсии
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08.05.2020 14:07 Відповісти
Типа гур на жалость давят к призывникам или внушают шо наступление на сепаров это плохо?
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08.05.2020 13:44 Відповісти
Данбасята на шестой год не хотят быть хомячками, видя сегодняшнюю реальность. Они не станут мясом для Пуйла, потому что знают - режим Пуйла ****** любого, на любой территории, чтобы жрать своё сырое мясо, пить кровь и вольготно жить. Кровавый кремлёвский режим ищёт буратин на дрова для своих каминов, чтобы Пуйло чувствовало себя комфортно в загородных резиденциях и дворцах. Этот режим способен загребать жар руками обречённых зомби, лучше -чужими руками . Режим - обречён, как и обречены те, кто попытается его "защитить"
Понты заканчиваются. Современные В-2, F-117, А-35 и "Абрамсы" вовсю прут
на Москву. Лэндлиза -не будет, ни от кого!
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08.05.2020 14:21 Відповісти
на донбасі люди вже знають хто прийшов до влади в Україні вони не бояться наступу,боягузи ,пораженці ,евреї і проросійські чиновники януковіча
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08.05.2020 14:36 Відповісти
 
 