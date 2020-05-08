Окупанти поширюють фейки про "загрозу наступу" для проведення призову на Донбасі, - ГУР

Російсько-окупаційні війська активізували поширення недостовірної інформації для проведення призову на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це свідчать дані ГУР.

Командування російських окупаційних військ активізувало розповсюдження викривленої та недостовірної інформації про нібито "загрозу наступу" підрозділів Об’єднаних сил. У такий спосіб окупанти намагаються виправдати проведення в умовах карантинного режиму чергової призовної кампанії місцевого чоловічого населення на військову службу до з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК.

Водночас російськими кураторами вже розпочато проведення інструкторсько-методичних занять із представниками місцевих військових комісаріатів щодо недопущення зриву призову у травні цього року.

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