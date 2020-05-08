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Новини Агресія Росії проти України
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Офіс Генпрокурора відкрив справу у зв'язку з використанням заборонених протипіхотних мін найманцями РФ на Донбасі

Офіс Генпрокурора відкрив справу у зв'язку з використанням заборонених протипіхотних мін найманцями РФ на Донбасі

Офіс Генерального прокурора почав розслідування за статтею про порушення законів і звичаїв війни у ​​зв'язку з використанням найманцями РФ на Донбасі заборонених протипіхотних мін.

Про це йдеться в повідомленні Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Офіс Генпрокурора розпочав досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

"У ході розслідування будуть ретельно досліджені факти використання учасниками іррегулярних незаконних збройних формувань РФ протипіхотних мін ПОМ-2, ОЗМ-72 на території Донецької та Луганської областей", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, під час збройного конфлікту на Сході України упродовж січня 2014 – березня 2020 року учасниками незаконних формувань використовувалися заборонені протипіхотні міни з маркуванням, яким підтверджується їхнє походження з Російської Федерації.

Згідно з повідомленням, використання цих протипіхотних мін заборонено нормами міжнародного гуманітарного права.

"Інформація про зібрані докази буде передана до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду. Проведення досудового розслідування доручено ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

Донбас (22358) найманці рф (2067) операція Об’єднаних сил (6725) Офіс Генпрокурора (3303)


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Топ коментарі
+2
Противопехотные мины -эффективное и дешёвое средство ведения войны. Жаль что Украина в порыве антимилитаризма в 90х пошла на поводу международных гуманитаристов. Адекватные страны эти оторванные от реальности соглашения не подписывали и свои мины не уничтожали, даже продолжали и продолжают совершенствовать
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08.05.2020 14:03 Відповісти
+1
а какое отношение офис имеет к прокурору...
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08.05.2020 13:40 Відповісти
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а какое отношение офис имеет к прокурору...
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08.05.2020 13:40 Відповісти
Это просто ресепшен, только одно общение с людями и бумажками.
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08.05.2020 13:44 Відповісти
Наскільки відомо, прокуратурою раніше вже відкривалися кримінальні провадження з цього приводу.

И, кстати, разве только теперь, т.е. в мае 2020 года указанные мины стали использоваться россией на Донбассе? Ранее, даже в 2019 году подобного не было? Ясно, что нынешние скажут, что это прежняя власть не довела следствие до логического результата. Но, зачем это лицемерие? Или опять, главное прокукарекать, а солнце может и не всходить? Как с гудками весной 2014 года?
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08.05.2020 13:53 Відповісти
Противопехотные мины -эффективное и дешёвое средство ведения войны. Жаль что Украина в порыве антимилитаризма в 90х пошла на поводу международных гуманитаристов. Адекватные страны эти оторванные от реальности соглашения не подписывали и свои мины не уничтожали, даже продолжали и продолжают совершенствовать
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08.05.2020 14:03 Відповісти
Мені теж смішно про це читати. Бо війна -- це шлях брехні -- такий сенс однієї з китайських стратегем.
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08.05.2020 14:31 Відповісти
эти дегенераты даже не осознают . что кацапы отказавшись подписывать соглашение о запрете использования противопехотных мин просто вывели себя из под действия этого соглашения и он на них просто не распространяется в отличии от Украины которая эту х" ню подписала . или специально твари прокацапские хотят подвести наше ВСУ под нарушения соглашения которые внезапно выяснятся в ходе проверки .
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08.05.2020 14:46 Відповісти
В 2005 году Украина ратифицировала Оттавскую конвенцию, и в первом же отчете, представленном МИД Украины в ООН по форме 7, обнаружилось, что мины ПМН в Украине все еще есть. Согласно официальной формулировке 950 мин ПМН и 1 тыс. мин ПМН - 2 хранятся на складах Донецкого казенного завода химических изделий "для тренировок и исследовательских целей".
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08.05.2020 15:54 Відповісти
Наконец-то венедиктова нашла себе достойную, необходимую для государства работу, хочется надеяться на продолжение такого движения.
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08.05.2020 14:18 Відповісти
Не понял....
А почему МЫ их не применяем?!!!
Насколько Я знаю, Украина не подписывала конвенцию запрещающую их применение, в отличие от рашки!
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08.05.2020 14:45 Відповісти
это кацапы не подписывали а наши подписали с радостью и ещё отчитывались сколько уничтожили за год . суки подписали при кучме . ратифицировали при юще
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08.05.2020 14:48 Відповісти
а при отамане грице суперполковнике уничтожила ПВО на юго-востоке рассказывая . что кацапы мышебратья и нам со стороны ростова ни чего не угрожает
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08.05.2020 14:54 Відповісти
Значит перепутал с ограничением дальности ракет
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08.05.2020 15:52 Відповісти
 
 