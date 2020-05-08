Офіс Генпрокурора відкрив справу у зв'язку з використанням заборонених протипіхотних мін найманцями РФ на Донбасі
Офіс Генерального прокурора почав розслідування за статтею про порушення законів і звичаїв війни у зв'язку з використанням найманцями РФ на Донбасі заборонених протипіхотних мін.
Про це йдеться в повідомленні Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що Офіс Генпрокурора розпочав досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
"У ході розслідування будуть ретельно досліджені факти використання учасниками іррегулярних незаконних збройних формувань РФ протипіхотних мін ПОМ-2, ОЗМ-72 на території Донецької та Луганської областей", - йдеться в повідомленні.
За даними слідства, під час збройного конфлікту на Сході України упродовж січня 2014 – березня 2020 року учасниками незаконних формувань використовувалися заборонені протипіхотні міни з маркуванням, яким підтверджується їхнє походження з Російської Федерації.
Згідно з повідомленням, використання цих протипіхотних мін заборонено нормами міжнародного гуманітарного права.
"Інформація про зібрані докази буде передана до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду. Проведення досудового розслідування доручено ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях", - йдеться в повідомленні.
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И, кстати, разве только теперь, т.е. в мае 2020 года указанные мины стали использоваться россией на Донбассе? Ранее, даже в 2019 году подобного не было? Ясно, что нынешние скажут, что это прежняя власть не довела следствие до логического результата. Но, зачем это лицемерие? Или опять, главное прокукарекать, а солнце может и не всходить? Как с гудками весной 2014 года?
А почему МЫ их не применяем?!!!
Насколько Я знаю, Украина не подписывала конвенцию запрещающую их применение, в отличие от рашки!