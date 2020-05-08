Офіс Генпрокурора відкрив справу у зв'язку з використанням заборонених протипіхотних мін найманцями РФ на Донбасі

Офіс Генерального прокурора почав розслідування за статтею про порушення законів і звичаїв війни у ​​зв'язку з використанням найманцями РФ на Донбасі заборонених протипіхотних мін.

Про це йдеться в повідомленні Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Офіс Генпрокурора розпочав досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

"У ході розслідування будуть ретельно досліджені факти використання учасниками іррегулярних незаконних збройних формувань РФ протипіхотних мін ПОМ-2, ОЗМ-72 на території Донецької та Луганської областей", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, під час збройного конфлікту на Сході України упродовж січня 2014 – березня 2020 року учасниками незаконних формувань використовувалися заборонені протипіхотні міни з маркуванням, яким підтверджується їхнє походження з Російської Федерації.

Згідно з повідомленням, використання цих протипіхотних мін заборонено нормами міжнародного гуманітарного права.

"Інформація про зібрані докази буде передана до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду. Проведення досудового розслідування доручено ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях", - йдеться в повідомленні.

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