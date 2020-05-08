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Новини
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Нацкомісія просить правоохоронців взятися за інвестпроєкт B2B Jewelery: "Має ознаки сумнівного і незаконного"

Нацкомісія просить правоохоронців взятися за інвестпроєкт B2B Jewelery:

Проєкт B2B Jewelery пропонує українцям вкладати кошти в інвестиційні сертифікати і продає ювелірну продукцію, незаконно заволодіваючи коштами інвесторів.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), передає Цензор.НЕТ.

"НКЦПФР вже повідомила в правоохоронні органи про порушення законодавства з боку проєкту B2B Jewelry і його соціальної небезпеки", - йдеться в повідомленні комісії.

Проєкт B2B Jewelery "має ознаки сумнівного", оскільки пропонує інвесторам надвисокі відсотки інвестиційного доходу за сертифікатами, які не містять реквізитів особи, яка їх видала. Водночас B2B Jewelery не є назвою конкретної компанії, тому відсутні особи, відповідальні за здійснення виплат громадянам, зазначили у регулятора.

"Комісія зазначає, що інвестування в подібні проєкти створює значні ризики втрати інвестованих коштів для інвесторів. У зв'язку з відсутністю ідентифікації та відповідних повноважень щодо встановлення такої ідентифікації, НКЦПФР не може здійснити адміністративні заходи належного реагування щодо B2B Jewelry", - йдеться в повідомленні регулятора фондового ринку.

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Як повідомлялося, засновник проєкту B2B Jewelry Микола Гонта ще наприкінці березня публічно заявив, що проєкт "ставиться на паузу", включно з виплатами кешбеків і виведення коштів.

Гонта пообіцяв, що як тільки закінчиться карантин, всі магазини мережі відкриються і відновлять виплати кешбеку.

Як повідомлялося, проєкт B2B Jewelry має всі ознаки фінансової піраміди.

На початку березня журналісти опублікували відео, як з ювелірних магазинів компанії з ознаками фінансової піраміди B2B Jewelry вивозять гроші в поліетиленових мішках.

За даними B2B Jewelry, в Україні, Росії та Казахстані працювало близько 100 її магазинів, а також власний ювелірний завод у Вінницькій області.

Компанія обіцяла прибутковість на пасивні інвестиції у вироби з дорогоцінних металів 8% на тиждень або близько 400% річних. Інвесторів проєкту, за словами Гонти, вже близько 500 тисяч. За словами учасників проєкту, компанія залучила у своїх вкладників близько $250 млн, але підтвердити реалістичність цих цифр неможливо.

За даними Генпрокуратури і Податкової служби, співвласники B2B Jewelry підозрюються в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, і використанні схеми виведення готівки через фіктивний благодійний фонд.

Автор: 

афера (55) шахрайство (1123) піраміда (32) ювелірні вироби (93) НКЦПФР (286)


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Топ коментарі
+13
Обычное "МММ". Не более и не менее. Но власть ее упорно "не замечает".
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08.05.2020 13:48 Відповісти
+7
лохотрон очередной.
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08.05.2020 13:52 Відповісти
+3
...не прошло и пол-года
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08.05.2020 13:53 Відповісти
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Що, когось з НКЦБФР кинули на бабло?
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08.05.2020 13:48 Відповісти
Обычное "МММ". Не более и не менее. Но власть ее упорно "не замечает".
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08.05.2020 13:48 Відповісти
Не все еще вывели свои бабки. Вот как выведут - тогда она и рухнет, а зиц-предсетатель сядет на 8 лет и выйдет через 3 с кругленькой суммой в кармане.
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08.05.2020 14:11 Відповісти
лохотрон очередной.
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08.05.2020 13:52 Відповісти
громкое заявление, на данный момент) нет фактов тому,что это лохотрон)
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09.05.2020 16:26 Відповісти
...не прошло и пол-года
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08.05.2020 13:53 Відповісти
Шо, брульянтові прокуратори??
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08.05.2020 13:56 Відповісти
Все хотят всего,но всех много а всего мало,и всего на всех не хватает!
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08.05.2020 14:17 Відповісти
Проєкт B2B Jewelery "має ознаки сумнівного", оскільки пропонує інвесторам надвисокі відсотки інвестиційного доходу за сертифікатами, які не містять реквізитів особи, яка їх видалаи
про це нацкомісія взнала лише зараз...


І скільки організаторам пірамідки коштувала ця довготриваюча сліпота ?
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08.05.2020 14:31 Відповісти
Ну ты не совсем прав. Комиссия ведь по ценным бумагам, а B2B выдает писульки. Это все равно как расследовать изготовление фальшивых денег за рисунок гривны шариковой ручкой.
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08.05.2020 16:52 Відповісти
Спохвалились, когда они уже загибаться начали
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08.05.2020 14:32 Відповісти
Ну чтобы когда посыпится сказали, так мы же вот предупреждали - с нас спроса нет.
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08.05.2020 15:38 Відповісти
Кого то за мошонку тянут туда?
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08.05.2020 16:53 Відповісти
Так дело не в этих баранах которые несут туда деньги, мне лично их не жалко. Проблема в том, что это преступление, мошенничество. И вот это мне важно чтобы организаторы и исполнители этой схемы посидели на нарах с конфискацией имущества. Потому что если эти люди не сядут (как и остальные преступники в том числе во власти) то мы никогда не искореним так идею в обществе, что зачем жить честно если легче украсть. Воры и дальше будут в почете, а честные люди гнить на копеечных работах.
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08.05.2020 17:06 Відповісти
А вас не смущает пенсия у бедных бабушек и дедушек? Или соц помощь и многодетной матери-одиночки? Они нашли тут себе доп заработок, небольшой, но все же... И они всего-то получают просто кешбэк с товара, который приобрели. И Их это радует!
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09.05.2020 23:51 Відповісти
На дурака не нужен нож, ему с три короба наврешь...
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10.05.2020 01:56 Відповісти
спохвачиться им вообще нет смысла,так как в2в работает без всяких нарушений,и наоборот развивается,по этому вообще можете не писать такое)
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09.05.2020 22:26 Відповісти
Это все брехня! клевета да и только, Всё у В2В и у нас, вкладчиков, будет хорошо!
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11.05.2020 11:18 Відповісти
Це звичайна піраміда імені Мавродія. Якщо таке лайно вже довго існує, і мусорня робить вигляд, що його нема, їжакові зрозуміло, що мусори "в тємє і в долє". Тому з тим же успіхом можна просити який-небудь "Грін Піс" взятися за це.
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08.05.2020 15:08 Відповісти
Ничего общего с Мавроди я тут не вижу! Он торговал ювелиркой? У вас есть товар,но как бонус - вы с него получаете кешбэк. Это пирамида? А почему Сильпо не трогают? Они ж ведь тоже кешбэк дают. Очень глупо наезжать на кампанию ни за что. Нету никаких доказательст, есть только догадки.
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09.05.2020 23:37 Відповісти
Ви впарюєте жадібним лохам який-небудь гербалайф?
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10.05.2020 00:10 Відповісти
Проснулись.
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08.05.2020 15:37 Відповісти
А меня во всех подобных историях больше всего поражают лохи, которые прут туда свое бабло, иногда последнее.
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08.05.2020 16:10 Відповісти
Жажда халявы - страшная сила. Все эти "инвесторы" о деньгах знают только то, что это такие разрисованные бумажки за которые можно выменять себе всяких разных ништяков
Ни одного из них даже не пыталась посетить мысль о том, что в бизнесе в котором можно заработать 25% чистой прибыли с оборота, свою вложенную копеечку - инвестицию - можно вернуть только если четырежды обернуть эту копеечку.
Делать деньги, это ведь талант, которого просто не может быть в наличии у всех поголовно
Нацкомісія просить правоохоронців взятися за інвестпроєкт B2B Jewelery: "Має ознаки сумнівного і незаконного" - Цензор.НЕТ 5989
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08.05.2020 17:16 Відповісти
+++++
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08.05.2020 19:11 Відповісти
Лох не мамонт, він не вимре.
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08.05.2020 20:15 Відповісти
Очень красиво сказано 🤣Я прям не могу))Интересно , кого вы «лохами» называете ?Людей,что постоянно ведутся на лже новости ?
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10.05.2020 11:55 Відповісти
Той факт, що не відповідаєте на просте запитання, є чіткою відповіддю.
Моя вам порада: зав'язуйте з гербалайфами і лохами. Бо посадять.
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10.05.2020 14:24 Відповісти
не знаю кто там последнее вложил,так как это глупо.Нужно уметь правильно деньгами распоряжатся,но я давно вернула свои деньги и отлично заработала на проекте))
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09.05.2020 22:30 Відповісти
Вы знаете принцип работы финансовых пирамид? Получают выгоду те, кто попадает в верхнюю часть до определенного уровня, нижняя часть теряет все. Вам повезло, но таких людей гораздо меньше, на порядки меньше тех, что теряют. Иначе нет смысла их создавать.
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09.05.2020 23:15 Відповісти
Облиште. З адептами секти "Свідки Мамони" говорити нема сенсу. Це нездорові люди, як і будь-які інші сектанти. На будь-який Ваш аргумент вони вивалять на вашу голову тонни маячні, якої їм напхали в голови на "тренінгах". У підсумку Ви постанете перед дилемою: або просто не читати оце "многотекста", або ж його осилити і жменями пити цитрамон (валідол, корвалол, валер'янку чи щось подібне). Воно Вам треба?
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10.05.2020 00:23 Відповісти
мужчина, можете пить те лекарства что вы перечислили))так как сидите и читаете весь этот бред и тешите свое самолюбие )вовремя не попали в проект?))))
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10.05.2020 11:07 Відповісти
Катенько, до вашого відома: статтю про щахрайство у кримінальному кодексі ще не скасовано. І ближчим часом, наскільки мені відомо, скасовувати її не збираються. Тому думай...те .
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10.05.2020 14:21 Відповісти
Зебот и его кацапский пес ярмак-дермак проукраинскую часть делают имитацией(какието атр и прочую херню, где укр каналы из укр журналистов), а кацапский интерес толкают на 100%.
1.Кодирование или закрытие мертветчук каналов.
2.Полноценная украинизация украины как защита от ватной идеологии дурака и его оружия нападения коровьего языка. Язык-оружие кацапов должно быть запрещено в школах, и других учреждениях.
Язык должен быть запрещен на тв, радио и других площадках.
3. Назначать новых людей не из кремля и козака, как это навязывает ярмак-дермак, а должны проходить проверку и одобрение в ес посольства и посольстве сша. Украина стремится в ес или таежный союз ленивого руцкожопого дурака, который кроме пугать, садить за лайки, убивать, лгать больше ничего не умеет.
Потому венедиктову уволившую проевропейскую комисию по назначению прокуроров пора убрать.
ПРОСТО ЭТОГО назначенного кацапами украине УРОДА С ОТОБРАННОЙ МОНГОЛЬСКОЙ КАЦАПСКОЙ МОРДОЙ ВЫНЕСТИ НАХ. И сжечь перед прокуратурой. Будет **** тварь с козаком *********. И возвращать в кацапский мир дураков. Хотите посадок по 3 года за посты и лайки? Как в потемкинском лживом мире дураков парашке?

НАзначать новых людей предварительно проверять их в посольстве сша и ес. А НЕ НАЗНАЧАТЬ КОГО КОЗАК И ЕГО КРЫСА ЯРМАК-ДЕРМАК ХОЧЕТ.
Еще раз это дерьмо эрмак будет петь прокацапски вынести его с ап.Если зебот не хочет это дерьмо увольнять вынести зебота вместе с кацапским дермаком.

Полный бан и обнуление кацапских консервов портнова, дубинский, эрмак, бондаренко, пальчевский, рабинович, мураев.
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08.05.2020 16:39 Відповісти
такая себе информация))вот были бы действительно весомые аргументы тому,что это пирамида, возможно бы и поверил, но фактов нет, поэтому продолжу поддерживать b2b)
статья действительно не о чем, по сути
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09.05.2020 16:24 Відповісти
Пока карантин в стране, логично, что публичные заведения закрыты, чем являются ювелирные магазины. Вы сами в статье написали: "Гонта пообещал, что как только закончится карантин, все магазины сети откроются и возобновят выплаты кэшбека", к чему распространять негатив, карантин еще не окончен! Зачем вообще статьи подобного рода, я сам отвечаю за свои деньги.
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09.05.2020 20:54 Відповісти
ну что за ерунда,имеет признаки сомнительного??а правительство ил деятельность некоторых чиновников не сомнительна?мне кажется у нас есть не то что бы сомнительные установы,а прям с полным нарушением законов.Так что лучше на низ переключитесь!)
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09.05.2020 22:24 Відповісти
думаю это очередная заказная статья,так как конкуренты видят что проект востанавливаеться после карантина,а они нет.Вот и бесятся)))
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09.05.2020 22:28 Відповісти
Ни одному слову не верю! В2В честная компания, которая тихо и мирно себе работала, никому не мешала, выплачивала всем совестно выплаты. Но как только нагрянул карантин, почему-то денег в бюджете они не досчитались. Вот и решили наехать. Отстаньте от компании! Имейте совесть!
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09.05.2020 23:32 Відповісти
"Имеет признаки сомнительного" как раз нац комиссия! Где факты? Нету? Конечно! А их и не будет. Это честная компания. И дайте им уже покой! Или скучно и не за кого больше браться?
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09.05.2020 23:43 Відповісти
Без лоха жизнь плоха.🙂
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10.05.2020 01:56 Відповісти
вы так пишите, где вы лохов увидели?))) среди большого количества партнеров которые зарабатовали с этим замечательным проектом??
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10.05.2020 11:02 Відповісти
Вот за что я люблю наши органы, так это успешное выполнение заказов. Никаких фактов, а просто мы думаем, нам кажется и т.д. Это точно сделано для того, что бы их не обвинили во лжи и не выставили иски за недостоверную информацию.
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10.05.2020 06:57 Відповісти
как же надоел этот бред) я в проекте с 2019 года с лета и за это время уже подняла себе приличную сумму дохода)все молчали пока карантина не стало и проект на паузу поставили) а сейчас давай лишь бы что то накалякать) в стране же других проблем нет все ж ок)только б2б поперек горла аххаха
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10.05.2020 11:01 Відповісти
вода вода и никакой конкретиики))) пока б2б относится ко мне и остальным вкладчикам с пониманием и выполняет все договоренности такого рода статьи это просто пыль!!!!
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10.05.2020 11:05 Відповісти
Какие-то не понятные догадки со стороны государства))Нацкомиссия просит ?Хотят повторение Казахстана ?Я не понимаю вообще что происходит ?Где раньше была эта нацкомиссия и почему именно сейчас ???Очень много вопросов !Мне вчера пришёл баланс на карту ))А тебе государство хочет быстро прикрыть это всё?
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10.05.2020 11:52 Відповісти
Меня это ложь и коррупция по всюду !!Уже достала !Не отстегнул проект пару миллионов кому-то в карман , то сразу заказные статьи пишут !Как это всё противно !Вот честно ((Не дают людям развиваться
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10.05.2020 12:00 Відповісти
Национальную комиссию все это время устраивала работа проекта и она молчала, а как страна ушла на карантин и бюджет недополучил средств вдруг активизировалась. Больше похоже на чью-то заказуху чем на реальные доказательства!!!
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10.05.2020 18:18 Відповісти
Громкое заявление! Только ложные! В2В НЕ финансовая пирамида, а компания с реальным товаром, который можно купить. Как закончится карантин, все вернется на круги своя, и такие вот статьи никак не повлияют на компанию!
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11.05.2020 11:16 Відповісти
мошенники вот доказательство
https://www.youtube.com/watch?v=5c6JIUaVEpE&t=113s
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15.05.2020 22:51 Відповісти
Собаки лают,караван идёт!
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03.06.2020 00:59 Відповісти
Собаки лают,караван идёт!
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03.06.2020 01:01 Відповісти
 
 