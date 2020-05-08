Нацкомісія просить правоохоронців взятися за інвестпроєкт B2B Jewelery: "Має ознаки сумнівного і незаконного"

Проєкт B2B Jewelery пропонує українцям вкладати кошти в інвестиційні сертифікати і продає ювелірну продукцію, незаконно заволодіваючи коштами інвесторів.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), передає Цензор.НЕТ.

"НКЦПФР вже повідомила в правоохоронні органи про порушення законодавства з боку проєкту B2B Jewelry і його соціальної небезпеки", - йдеться в повідомленні комісії.

Проєкт B2B Jewelery "має ознаки сумнівного", оскільки пропонує інвесторам надвисокі відсотки інвестиційного доходу за сертифікатами, які не містять реквізитів особи, яка їх видала. Водночас B2B Jewelery не є назвою конкретної компанії, тому відсутні особи, відповідальні за здійснення виплат громадянам, зазначили у регулятора.

"Комісія зазначає, що інвестування в подібні проєкти створює значні ризики втрати інвестованих коштів для інвесторів. У зв'язку з відсутністю ідентифікації та відповідних повноважень щодо встановлення такої ідентифікації, НКЦПФР не може здійснити адміністративні заходи належного реагування щодо B2B Jewelry", - йдеться в повідомленні регулятора фондового ринку.

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Як повідомлялося, засновник проєкту B2B Jewelry Микола Гонта ще наприкінці березня публічно заявив, що проєкт "ставиться на паузу", включно з виплатами кешбеків і виведення коштів.

Гонта пообіцяв, що як тільки закінчиться карантин, всі магазини мережі відкриються і відновлять виплати кешбеку.

Як повідомлялося, проєкт B2B Jewelry має всі ознаки фінансової піраміди.

На початку березня журналісти опублікували відео, як з ювелірних магазинів компанії з ознаками фінансової піраміди B2B Jewelry вивозять гроші в поліетиленових мішках.

За даними B2B Jewelry, в Україні, Росії та Казахстані працювало близько 100 її магазинів, а також власний ювелірний завод у Вінницькій області.

Компанія обіцяла прибутковість на пасивні інвестиції у вироби з дорогоцінних металів 8% на тиждень або близько 400% річних. Інвесторів проєкту, за словами Гонти, вже близько 500 тисяч. За словами учасників проєкту, компанія залучила у своїх вкладників близько $250 млн, але підтвердити реалістичність цих цифр неможливо.

За даними Генпрокуратури і Податкової служби, співвласники B2B Jewelry підозрюються в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, і використанні схеми виведення готівки через фіктивний благодійний фонд.