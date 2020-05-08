Нацкомісія просить правоохоронців взятися за інвестпроєкт B2B Jewelery: "Має ознаки сумнівного і незаконного"
Проєкт B2B Jewelery пропонує українцям вкладати кошти в інвестиційні сертифікати і продає ювелірну продукцію, незаконно заволодіваючи коштами інвесторів.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), передає Цензор.НЕТ.
"НКЦПФР вже повідомила в правоохоронні органи про порушення законодавства з боку проєкту B2B Jewelry і його соціальної небезпеки", - йдеться в повідомленні комісії.
Проєкт B2B Jewelery "має ознаки сумнівного", оскільки пропонує інвесторам надвисокі відсотки інвестиційного доходу за сертифікатами, які не містять реквізитів особи, яка їх видала. Водночас B2B Jewelery не є назвою конкретної компанії, тому відсутні особи, відповідальні за здійснення виплат громадянам, зазначили у регулятора.
"Комісія зазначає, що інвестування в подібні проєкти створює значні ризики втрати інвестованих коштів для інвесторів. У зв'язку з відсутністю ідентифікації та відповідних повноважень щодо встановлення такої ідентифікації, НКЦПФР не може здійснити адміністративні заходи належного реагування щодо B2B Jewelry", - йдеться в повідомленні регулятора фондового ринку.
Як повідомлялося, засновник проєкту B2B Jewelry Микола Гонта ще наприкінці березня публічно заявив, що проєкт "ставиться на паузу", включно з виплатами кешбеків і виведення коштів.
Гонта пообіцяв, що як тільки закінчиться карантин, всі магазини мережі відкриються і відновлять виплати кешбеку.
Як повідомлялося, проєкт B2B Jewelry має всі ознаки фінансової піраміди.
На початку березня журналісти опублікували відео, як з ювелірних магазинів компанії з ознаками фінансової піраміди B2B Jewelry вивозять гроші в поліетиленових мішках.
За даними B2B Jewelry, в Україні, Росії та Казахстані працювало близько 100 її магазинів, а також власний ювелірний завод у Вінницькій області.
Компанія обіцяла прибутковість на пасивні інвестиції у вироби з дорогоцінних металів 8% на тиждень або близько 400% річних. Інвесторів проєкту, за словами Гонти, вже близько 500 тисяч. За словами учасників проєкту, компанія залучила у своїх вкладників близько $250 млн, але підтвердити реалістичність цих цифр неможливо.
За даними Генпрокуратури і Податкової служби, співвласники B2B Jewelry підозрюються в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, і використанні схеми виведення готівки через фіктивний благодійний фонд.
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про це нацкомісія взнала лише зараз...
І скільки організаторам пірамідки коштувала ця довготриваюча сліпота ?
Ни одного из них даже не пыталась посетить мысль о том, что в бизнесе в котором можно заработать 25% чистой прибыли с оборота, свою вложенную копеечку - инвестицию - можно вернуть только если четырежды обернуть эту копеечку.
Делать деньги, это ведь талант, которого просто не может быть в наличии у всех поголовно
Моя вам порада: зав'язуйте з гербалайфами і лохами. Бо посадять.
1.Кодирование или закрытие мертветчук каналов.
2.Полноценная украинизация украины как защита от ватной идеологии дурака и его оружия нападения коровьего языка. Язык-оружие кацапов должно быть запрещено в школах, и других учреждениях.
Язык должен быть запрещен на тв, радио и других площадках.
3. Назначать новых людей не из кремля и козака, как это навязывает ярмак-дермак, а должны проходить проверку и одобрение в ес посольства и посольстве сша. Украина стремится в ес или таежный союз ленивого руцкожопого дурака, который кроме пугать, садить за лайки, убивать, лгать больше ничего не умеет.
Потому венедиктову уволившую проевропейскую комисию по назначению прокуроров пора убрать.
ПРОСТО ЭТОГО назначенного кацапами украине УРОДА С ОТОБРАННОЙ МОНГОЛЬСКОЙ КАЦАПСКОЙ МОРДОЙ ВЫНЕСТИ НАХ. И сжечь перед прокуратурой. Будет **** тварь с козаком *********. И возвращать в кацапский мир дураков. Хотите посадок по 3 года за посты и лайки? Как в потемкинском лживом мире дураков парашке?
НАзначать новых людей предварительно проверять их в посольстве сша и ес. А НЕ НАЗНАЧАТЬ КОГО КОЗАК И ЕГО КРЫСА ЯРМАК-ДЕРМАК ХОЧЕТ.
Еще раз это дерьмо эрмак будет петь прокацапски вынести его с ап.Если зебот не хочет это дерьмо увольнять вынести зебота вместе с кацапским дермаком.
Полный бан и обнуление кацапских консервов портнова, дубинский, эрмак, бондаренко, пальчевский, рабинович, мураев.
статья действительно не о чем, по сути
https://www.youtube.com/watch?v=5c6JIUaVEpE&t=113s