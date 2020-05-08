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Новини
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Із 12 травня в Києві почнеться планове відключення гарячої води через гідравлічні випробування тепломереж, - КМДА

Із 12 травня в Києві почнеться планове відключення гарячої води через гідравлічні випробування тепломереж, - КМДА

Із 12 травня в столиці почнуть проведення гідравлічних випробувань тепломереж, які є необхідною частиною підготовки їх до роботи взимку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

"Ми мали розпочати тестування мереж ще на початку квітня, одразу після завершення опалювального сезону. Однак, з огляду на карантин і перебування багатьох людей вдома або на дистанційному режимі роботи, місто ухвалило рішення відтермінувати їхнє проведення", – розповів він.

На кожній окремій ділянці гідравлічні випробування триватимуть близько двох тижнів. На цей час теплові пункти будуть відключати, а подача гарячого водопостачання тимчасово припиняється.

"Ми розуміємо, що відсутність гарячої води – це дискомфорт і перепрошуємо у киян за це. Однак іншого способу підготовки мереж централізованої системи теплопостачання, яка працює в столиці, немає. Просимо з розумінням поставитись до цього кроку", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що в період обмежувальних заходів гарячу воду в Києві відключати не будуть.

Також читайте: Кличко про умови роботи літніх майданчиків кафе в Києві: відстань між столиками - не менше 1,5 метри і засоби захисту у персоналу

Автор: 

гаряча вода (167) КМДА (2382) Київ (19791) Пантелеєв Петро (84)


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Топ коментарі
+4
А чтоб вы не расслаблялись на карантине мы вам и воду горячую отключим
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08.05.2020 14:04 Відповісти
+2
Давно уже с бойлерами половина Киева.
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08.05.2020 13:50 Відповісти
+1
Хм. Даже и не знаю, кто еще в Киеве пользуется горячей водой по ТАКОЙ цене. Четыре года назад установил себе бойлер и горя не знаю.
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08.05.2020 13:51 Відповісти
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Давно уже с бойлерами половина Киева.
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08.05.2020 13:50 Відповісти
Опередил)))))
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08.05.2020 13:52 Відповісти
Не давно, а с тех пор, как мером избрали идиота с отбитыми мозгами.
А так, даже во время немецкой оккупации, вода была.
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08.05.2020 14:06 Відповісти
Що ви мелете? Рік як в Київ перебралися? Багато років відключали і до Кличка. Просто останні пару років це справді надовго стало в певних районах.
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08.05.2020 16:09 Відповісти
Ну да, ну да! Особенно на Крещатике
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08.05.2020 16:24 Відповісти
Хм. Даже и не знаю, кто еще в Киеве пользуется горячей водой по ТАКОЙ цене. Четыре года назад установил себе бойлер и горя не знаю.
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08.05.2020 13:51 Відповісти
Бойлер и у меня есть но я люблю ванну частенько а бойлер на 50л это 25%от полной не накупаешся
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08.05.2020 13:54 Відповісти
Повысят цены на электроэнергию и закончится ваша радость о дешевое воде из бойлера.
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08.05.2020 14:28 Відповісти
о! кто не заховал своё ато...тот сам виноват
(опять куски асфальта над Киевом будут летать и в пекельную бездну авто падать)
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08.05.2020 13:52 Відповісти
Мне сложно понять логику людей, которые до сих пор пользуются центральным водоснабжением горячей воды
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08.05.2020 13:55 Відповісти
В приличных, новых ЖК, свои котельни(отопление+горячая вода).
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08.05.2020 14:23 Відповісти
А чтоб вы не расслаблялись на карантине мы вам и воду горячую отключим
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08.05.2020 14:04 Відповісти
жеесть, толку тогда в карантине? при остуствии водьі и так антисанитария.
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08.05.2020 14:10 Відповісти
Виходячі з цього тєкста карантин по 11 травня?
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08.05.2020 14:20 Відповісти
нда.... все уже благополучно забыли педалино обещание на дурантин горячую воду не отключать...
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08.05.2020 15:21 Відповісти
У меня бойлер, мне до лампочки, но скажите мне, почему нельзя делать все испытания летом, когда можно мыться просто водой из холодного крана?
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09.05.2020 01:42 Відповісти
 
 