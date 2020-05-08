Із 12 травня в Києві почнеться планове відключення гарячої води через гідравлічні випробування тепломереж, - КМДА

Із 12 травня в столиці почнуть проведення гідравлічних випробувань тепломереж, які є необхідною частиною підготовки їх до роботи взимку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

"Ми мали розпочати тестування мереж ще на початку квітня, одразу після завершення опалювального сезону. Однак, з огляду на карантин і перебування багатьох людей вдома або на дистанційному режимі роботи, місто ухвалило рішення відтермінувати їхнє проведення", – розповів він.

На кожній окремій ділянці гідравлічні випробування триватимуть близько двох тижнів. На цей час теплові пункти будуть відключати, а подача гарячого водопостачання тимчасово припиняється.

"Ми розуміємо, що відсутність гарячої води – це дискомфорт і перепрошуємо у киян за це. Однак іншого способу підготовки мереж централізованої системи теплопостачання, яка працює в столиці, немає. Просимо з розумінням поставитись до цього кроку", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що в період обмежувальних заходів гарячу воду в Києві відключати не будуть.

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