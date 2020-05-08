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Новини День Перемоги
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У Києві 9 травня перекриють деякі вулиці і заборонять паркування, - поліція. КАРТА

У Києві 9 травня перекриють деякі вулиці і заборонять паркування, - поліція. КАРТА

8 і 9 травня на деяких вулицях столиці рух транспорту буде перекрито і обмежено можливість паркування.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє патрульна поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Заборона на паркування почне діяти з 8 травня від 17:00, а обмеження руху розпочнеться 9 травня з 00:00 до закінчення заходів.

Зазначається, що будуть перекриті:

- площа Арсенальна;
- вул. Івана Мазепи (від площі Арсенальної до площі Слави);
- вул. Лаврська (від площі Слави до вул. Цитадельної);
- алея Героїв Крут (від Дніпровського узвозу до площі Слави);
- вул. Омеляновича-Павленка (від вул. Левандовської до вул. Лаврської).

"Водії, врахуйте зазначену інформацію та обирайте інші маршрути слідування містом, аби уникнути незручностей", - зазначили в поліції.

Також читайте: Поліція просить громадян 9 травня дотримуватися карантину і не використовувати заборонену символіку

У Києві 9 травня перекриють деякі вулиці і заборонять паркування, - поліція 01

Автор: 

День Перемоги (458) Київ (19791) патрульна поліція (1444)


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Топ коментарі
+8
невже готують парад победобесія....
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08.05.2020 14:04 Відповісти
+6
Цвинтер дидов на палках будет таскать
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08.05.2020 14:06 Відповісти
+2
С какого перепуга Вы перекрываете движение ? Какие это у Вас мероприятия запланированы ? Пламенный привет Вам от жителей этих улиц.
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08.05.2020 14:25 Відповісти
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невже готують парад победобесія....
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08.05.2020 14:04 Відповісти
Цвинтер дидов на палках будет таскать
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08.05.2020 14:06 Відповісти
Колючей проволокой?
А овчарки будут?
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08.05.2020 14:07 Відповісти
Причина ? Мы не некрофилы с дедами на палкх.
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08.05.2020 14:45 Відповісти
С какого перепуга Вы перекрываете движение ? Какие это у Вас мероприятия запланированы ? Пламенный привет Вам от жителей этих улиц.
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08.05.2020 14:25 Відповісти
Боятся Майдана, наверное.
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08.05.2020 14:33 Відповісти
Ты, как всегда, прав!
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08.05.2020 14:34 Відповісти
какие-то грустные новости сегодня. довыбирались...
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08.05.2020 14:38 Відповісти
Запрет на парковку начнет действовать с 8 мая от 17:00, а ограничение движения начнется 9 мая с 00:00 до окончания мероприятий.
Какие еще мероприятия во время карантина? Совсем офуели?

Каждому, несущему дедывоевала - бессмертный чпок, в виде палки с дидом на конце!
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08.05.2020 14:58 Відповісти
странно как-то. в стране карантин, а велюры и эпиценты работают, кацапские церкви в Украине - празднуют, а победобесы свободно устраивают свои демонстрации.
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08.05.2020 15:31 Відповісти
 
 