У Києві 9 травня перекриють деякі вулиці і заборонять паркування, - поліція. КАРТА
8 і 9 травня на деяких вулицях столиці рух транспорту буде перекрито і обмежено можливість паркування.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє патрульна поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.
Заборона на паркування почне діяти з 8 травня від 17:00, а обмеження руху розпочнеться 9 травня з 00:00 до закінчення заходів.
Зазначається, що будуть перекриті:
- площа Арсенальна;
- вул. Івана Мазепи (від площі Арсенальної до площі Слави);
- вул. Лаврська (від площі Слави до вул. Цитадельної);
- алея Героїв Крут (від Дніпровського узвозу до площі Слави);
- вул. Омеляновича-Павленка (від вул. Левандовської до вул. Лаврської).
"Водії, врахуйте зазначену інформацію та обирайте інші маршрути слідування містом, аби уникнути незручностей", - зазначили в поліції.
Будь ласка, зачекайте...
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