У Києві 9 травня перекриють деякі вулиці і заборонять паркування, - поліція. КАРТА

8 і 9 травня на деяких вулицях столиці рух транспорту буде перекрито і обмежено можливість паркування.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє патрульна поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Заборона на паркування почне діяти з 8 травня від 17:00, а обмеження руху розпочнеться 9 травня з 00:00 до закінчення заходів.

Зазначається, що будуть перекриті:

- площа Арсенальна;

- вул. Івана Мазепи (від площі Арсенальної до площі Слави);

- вул. Лаврська (від площі Слави до вул. Цитадельної);

- алея Героїв Крут (від Дніпровського узвозу до площі Слави);

- вул. Омеляновича-Павленка (від вул. Левандовської до вул. Лаврської).

"Водії, врахуйте зазначену інформацію та обирайте інші маршрути слідування містом, аби уникнути незручностей", - зазначили в поліції.

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