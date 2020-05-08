Путін привітав із Днем Перемоги деяких лідерів держав і окремо народи України та Грузії

Президент РФ Володимир Путін направив вітальні послання лідерам і громадянам Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Молдови, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану, Абхазії, Південної Осетії, а також народам Грузії та України з нагоди 75-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Кремля.

Президент РФ наголосив, що "в наших країнах свято шанують пам'ять героїв, які своєю мужністю на фронті і самовідданою працею в тилу допомогли здобути Перемогу над нацизмом, що стала нашим спільним великим надбанням": "Священний обов'язок нинішніх поколінь - навіки зберегти пам'ять про тих, хто ціною незліченних жертв і поневірянь відстояв свободу рідної землі, оточити увагою і турботою наших дорогих ветеранів".

Він також нагадав про необхідність "рішуче протистояти будь-яким спробам переписати підсумки Великої Вітчизняної війни, обілити і забути нелюдські злочини, вчинені нацистами та їхніми пособниками".

Путін висловив упевненість, що спільна пам'ять про подвиг батьків і дідів сприятиме конструктивному розвитку двостороннього співробітництва в різних сферах, а також партнерській взаємодії в протистоянні сучасним викликам і загрозам, зокрема таким, як пандемія коронавірусу.

Президент РФ також передав усім ветеранам Великої Вітчизняної війни, партизанам і трудівникам тилу щирі слова подяки та побажання доброго здоров'я, щастя, добробуту та довгих років життя.

Крім того, Путін направив привітання керівництву і народам Великої Британії, США та Франції.

Так, у привітанні прем'єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону російський лідер, зокрема, зазначив: "Велика Перемога стала найважливішою подією двадцятого століття, мають неминуще значення для долі всього людства. Вона була досягнута завдяки об'єднаним зусиллям Радянського Союзу і країн антигітлерівської коаліції. Цей безцінний досвід співпраці дуже затребуваний і сьогодні". Він висловив упевненість, що пам'ять про бойове братерство воєнної доби допоможе розвитку конструктивного російсько-британського діалогу та взаємодії в боротьбі із загрозами та викликами сучасності.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський на українсько-російському кордоні ушанував пам'ять загиблих у роки Другої світової війни. ФОТОрепортаж

У посланні Президенту США Дональду Трампу Володимир Путін наголосив, що в Росії зберігають вдячну пам'ять про внесок союзників по антигітлерівській коаліції в спільну Перемогу, ніколи не забудуть про радянсько-американську бойову співдружність.

Президент РФ також зазначив: "Десятиліття, що минули після Другої світової війни, принесли нові загрози - від тероризму і регіональних конфліктів до масштабних природних лих, техногенних катастроф та епідемій. Росія і США сьогодні перебувають на передньому краї протистояння глобальним викликам. Наслідуючи традиції співпраці, закладені у воєнні роки, діючи в "дусі Ельби", наші країни змогли б чимало зробити для гарантування міжнародної безпеки і стабільності".

У зверненні до президента Франції Емманюеля Макрона Путін, зокрема, зазначив: "У серцях росіян назавжди залишиться подвиг льотчиків ескадрильї "Нормандія - Німан", які воювали на радянсько-німецькому фронті. Вагомий внесок у Перемогу здійснили і тисячі радянських патріотів, що вступили до лав Французького опору". Російський лідер наголосив на затребуваності взаємодії Росії і Франції в нинішній непростій міжнародній обстановці.

Зауважимо, що за весь час президентства Петра Порошенка президент країни-агресора жодного разу не вітав тодішнього главу Української держави. Офіційних уточнень, чому Путін обходить Порошенка стороною не було.

"У попередні роки Путін Порошенка не вітав, але завжди казав, що відносини між керівництвом країн жодним чином не мають проєктуватися на давні родинні, братські відносини народів двох країн. Саме тому Путін вітає народ і ветеранів України напередодні свята Перемоги", - казав тоді прессекретар Путіна Пєсков.

Водночас минулого року Путін також не направив уже обраному президенту України Володимиру Зеленському привітання з Днем Перемоги, бо, як пояснював Пєсков, на той момент Зеленський ще офіційно не вступив на посаду.

"Обраний президент України поки не вступив на свою посаду, главою держави є Порошенко", - зазначав Пєсков. - Ви знаєте, що і раніше, в попередні роки, Путін Порошенка не вітав".