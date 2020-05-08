"Росія ніколи не упустить нагоди образити місцеве населення", - місія України в ООН про портрет Сталіна в окупованому Севастополі
Постійне представництво України при ООН засудило установлення на центральній вулиці Генерала Петрова в окупованому Севастополі банера з портретом Сталіна.
Про це йдеться в Twitter місії, передає Цензор.НЕТ.
"У 1944 році його (Сталіна. - Ред.) режим вчинив масову етнічну чистку - протягом трьох днів понад 190 тисяч кримських татар було депортовано у вагонах для великої рогатої худоби в Азію. Багато хто загинув дорогою.
Росія ніколи не упустить нагоди образити місцеве населення", - написано в пості.
В окупованому Росією Криму після 2014 року відзначають радянське і російське свято "День перемоги", як свято перемоги Червоної армії і радянського народу над нацистською Німеччиною. В Україні, за винятком тимчасово окупованих територій, 8 травня відзначають День пам'яті і примирення, 9 травня - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
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В безымянном болоте,
В пятой роте, на левом,
При жестоком налёте.
А. Твардовский
Я убит подо Ржевом,
Оказался в Раю…
Грудь болит: "Неужели
Враг Россию мою
Обезглавил, на землю
Бросил биться в пыли?"
Под запретом в Эдеме
Вести с грешной Земли!
Ангел райской охраны
Вдруг явился в огне:
- День один тебе парнем
Быть в родной стороне.
Умолил! Чудесами
Шлю тебя я под Тверь,
Чтоб увидел глазами,
Как Россия теперь!
… Я лежу под ракитой.
Встал. На щебень ступил…
В хлам дорога разбита.
Фриц ее разбомбил??
Кто-то бил не по-детски:
Воз не каждый пройдет!
Поработал немецкий
Явно здесь миномет.
Захожу в поселенье.
Вишни в цвете. Жара.
Водку пьет населенье:
- День Победы! Ура!
Всюду грязь, неопрятно,
Каждый домик подгнил…
Хоть убей, непонятно,
Кто кого победил.
Тащат школьники стяги.
- День Победы! - поют.
Это ж Власова флаги,
Флаг трехцветных иуд!
Зря товарищи пали!
Мне б сейчас автомат!!
Двое «лбов» услыхали
Мой отчаянный мат.
Подошли с банкой пива:
- Пей и нишкни, дебил!
Жисть в Расее красива!
Путин всех победил!
Он грузин чернокожих
И хохлов «отмочил»…
Размахнулся я - в рожу
Первый «лоб» получил!
Загремели салюты.
Рев их крик заглушил:
Я с солдатской всей люти
Двух один колотил:
- Псы вы, власовцы, гады!
Сбил на землю двух «лбов»,
Плюнул в хари с досады:
- Это вам за хохлов!
- Я с хохлами в окопе
Войско вражее бил!
- Блин, ты что, за «укропов»?
Я еще им влупил:
- Это вам за грузинов!
Был мне Гога, как брат!
Он немецкий трофейный
Свой мне дал автомат!..
Рядом взвизгнули шины.
Крик: "Ребята, он тут!"
Из немецкой машины
Полицаи бегут.
Зреть позор нету силы!
Дух метнулся мой ввысь:
- Эх, пропала Россия!
Жисть в ней вовсе не жисть!
Грабят край мой фашисты,
Век Руси не цвести:
Худо, бедно, нечисто,
Полицаи в чести.
Горбят русские спины,
Мнут их дух сапоги.
Не фашисты - грузины
И хохлы им враги!
Это ж Власова флаги,
Флаг трехцветных иуд!
Прикиньте.