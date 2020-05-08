"Росія ніколи не упустить нагоди образити місцеве населення", - місія України в ООН про портрет Сталіна в окупованому Севастополі

Постійне представництво України при ООН засудило установлення на центральній вулиці Генерала Петрова в окупованому Севастополі банера з портретом Сталіна.

Про це йдеться в Twitter місії, передає Цензор.НЕТ.

"У 1944 році його (Сталіна. - Ред.) режим вчинив масову етнічну чистку - протягом трьох днів понад 190 тисяч кримських татар було депортовано у вагонах для великої рогатої худоби в Азію. Багато хто загинув дорогою.

Росія ніколи не упустить нагоди образити місцеве населення", - написано в пості.

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В окупованому Росією Криму після 2014 року відзначають радянське і російське свято "День перемоги", як свято перемоги Червоної армії і радянського народу над нацистською Німеччиною. В Україні, за винятком тимчасово окупованих територій, 8 травня відзначають День пам'яті і примирення, 9 травня - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.